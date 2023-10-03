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Бывший морпех ВС США: Российская армия отвоевывает больше территорий, чем ВСУ в ходе объявленного контрнаступления

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Бывший морпех ВС США: Российская армия отвоевывает больше территорий, чем ВСУ в ходе объявленного контрнаступления

На Западе все больше экспертов, да просто здравомыслящих людей, обращают внимание, что разрекламированное киевской пропагандой так называемое контрнаступление на деле идет, образно говоря, в обратную сторону.


Бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону отметил, что российская армия отвоевывает больше территорий, чем украинская. И это при том, что командование ВС РФ вовсе не объявляло о начале контратак, в течение нескольких месяцев готовясь к сугубо оборонительной тактике.

Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должен что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей

— высказал свое мнение о реальном положении дел на украинском фронте бывший морпех ВС США.

Одной из главных причин провала украинского контрнаступа Берлетик, как и большинство других военных экспертов, да и натовских военачальников, назвал как раз хорошо подготовленную линию обороны ВС РФ, которая существенно ограничила возможности украинской армии атаковать российские позиции.

При этом в Киеве продолжают уверять, что не остановят попыток наступать, даже с учетом ухудшения погодных условий в осенне-зимний период. Переходить к обороне командование ВСУ, а вернее политическое руководство режима Зеленского, вроде как не собирается, даже с учетом уже начавшегося сокращения военной помощи Западом.

Ранее Берлетик высказал мнение о том, что российские военные уничтожили почти всех профессиональных военнослужащих ВСУ, которых с 2014 года готовили к противостоянию с Россией по стандартам НАТО, еще в первые месяцы боевых действий. Экс-морпех армии США отметил, что сейчас в рядах украинской армии воюют преимущественно необученные люди, которые не знакомы со стандартами Североатлантического альянса. Впрочем, ряд экспертов вообще считают, что стратегия и тактика НАТО показали свою неэффективность в ходе украинской военной кампании.
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12 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:27
    0
    Российская армия отвоевывает больше территорий,

    Беспокоит, есть ли возможность у Нацгвардии РФ контролировать огромные освобождённые территории, особенно, когда ВС РФ продвинутся до районов Западной т.н. Украины?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:34
      -1
      Я вот не знаю,шутите Вы или нет...Глядя на нынешнюю ситуацию на фронте.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:47
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        Я вот не знаю,шутите Вы или нет...Глядя на нынешнюю ситуацию на фронте.

        Глядя только на изменения на карте за истекшее время с начала Священной Операции и не имея никакой иной информации можно сделать только один вывод- поражение РФ неизбежно.
        По-моему на Западе тупо глядя на карту так и думают.
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 22:52
          0
          Это как так? До СВО территория Украины была больше чем сейчас. Так с чего это вдруг можно сделать подобный вывод, если смотреть только на карту? Скорее вывод такой, что это поражение Украины неизбежно.
    2. Комментарий был удален.
    3. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 20:29
      +2
      Вопрос "Дикого Поля" уже на уровне правительства России.

      Как заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета.

      "Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока"

      До начала боевых действий в городе проживали примерно 20 тыс. человек. По словам Файзуллина, сейчас в Попасной живут семь человек без воды, электроэнергии, газа, но

      "не хотят уходить из индивидуального жилья"

      Медленно, но неуклонно понимание ситуации овладевает государственными чиновниками. То, что ГОД назад было сказано в статье Реконструкция "Дикого поля" становится реальностью.

      Без немедленной капитуляции киевского режима по мере продвижения российских войск к Днепру ВСЕ города на ныне подконтрольной киевскому режиму территории будут разрушены в результате упорных боёв. Население этих территорий, вне возвращённых на данный момент земель, большей частью (процентов 80%, уже ставших истовыми юкрейнцами) убежит на Запад (ближний или дальний), а для оставшихся восстанавливать ВСЮ инфраструктуру, даже "домайданного" уровня, будет абсолютно бессмысленно.

      Тем более в Киеве, где после подрыва бандеровцами плотины Киевской ГЭС хоть что-то напоминающее цивилизацию останется только на незатопленных участках высокого западного берега Днепра.

      Поэтому, "Дикое поле" будет не по чьему-то плану или злому умыслу, а сугубо по естественному ходу событий.

      Логика обстоятельств приведет к указанному финалу.

      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:56
        0
        Цитата: Аскольд65
        ВСЕ города на ныне подконтрольной киевскому режиму территории будут разрушены в результате упорных боёв.

        Тараписса нинада! Зачем спешить восстанавливать города без жителей, заводы без рабочих? Свинопасов и гречкосеев и тех будет нехватун. И зачем вам бандэризованное население? Сразу восстанавливать только то, что экономически выгодно. Лет за 50 постепенно население денацифицируется, чернозёмы отдохнут от рапса и всё придёт в норму. Появятся цветущие города и современные заводы.
  2. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 19:30
    -4
    Пока что нет. Все попытки наступления либо были купированы либо окончились неудачей. Ждём, когда наши научатся грамотно наступать.
  3. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 20:26
    0
    Хотелось бы понять стратегию РФ. Как я понимаю курс взят был на измор , но как я вижу запад будет вытягивать Украину. Тогда остаётся военная победа но для неё нужно+500 000 обученных солдат , где их брать?
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:33
    0
    Печально, что сейчас о всяких денацификациях уже и не вспоминают, зациклившись лишь на территориальных приобретениях, причём счёт идёт на квадратные километры, а то и на тысячи квадратных метров (помним сводки времён годичного штурма Бахмута). И ради этого всё затевалось?
    1. poquello
      poquello Сегодня, 22:36
      0
      Цитата: УАЗ 452
      Печально, что сейчас о всяких денацификациях уже и не вспоминают, зациклившись лишь на территориальных приобретениях, причём счёт идёт на квадратные километры, а то и на тысячи квадратных метров

      да ну? Бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик вспоминал о денацификациях?
  5. Realing
    Realing Сегодня, 20:34
    0
    высказал свое мнение о реальном положении дел на украинском фронте бывший морпех ВС США.

    Во- первых, он даже в своем твитере пишет о том, что он бывший морпех, ни звания, ни выслуги лет не указывая.
    Во -вторых, информацию сложно назвать объективной, парень изначально пророссийский, в соседний проукраинский канал на твитере зайти и там будет такая же перемога.
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 20:41
    0
    Какой то хрен рассказать будет , а мы слушать . Кто здесь больший неумный человек ? Наверное я . Прослушал всё . Лучше бы не слушал . Наверное я классический неумный человек