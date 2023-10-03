Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должен что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей

На Западе все больше экспертов, да просто здравомыслящих людей, обращают внимание, что разрекламированное киевской пропагандой так называемое контрнаступление на деле идет, образно говоря, в обратную сторону.Бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону отметил, что российская армия отвоевывает больше территорий, чем украинская. И это при том, что командование ВС РФ вовсе не объявляло о начале контратак, в течение нескольких месяцев готовясь к сугубо оборонительной тактике.— высказал свое мнение о реальном положении дел на украинском фронте бывший морпех ВС США.Одной из главных причин провала украинского контрнаступа Берлетик, как и большинство других военных экспертов, да и натовских военачальников, назвал как раз хорошо подготовленную линию обороны ВС РФ, которая существенно ограничила возможности украинской армии атаковать российские позиции.При этом в Киеве продолжают уверять, что не остановят попыток наступать, даже с учетом ухудшения погодных условий в осенне-зимний период. Переходить к обороне командование ВСУ, а вернее политическое руководство режима Зеленского, вроде как не собирается, даже с учетом уже начавшегося сокращения военной помощи Западом.Ранее Берлетик высказал мнение о том, что российские военные уничтожили почти всех профессиональных военнослужащих ВСУ, которых с 2014 года готовили к противостоянию с Россией по стандартам НАТО, еще в первые месяцы боевых действий. Экс-морпех армии США отметил, что сейчас в рядах украинской армии воюют преимущественно необученные люди, которые не знакомы со стандартами Североатлантического альянса. Впрочем, ряд экспертов вообще считают, что стратегия и тактика НАТО показали свою неэффективность в ходе украинской военной кампании.