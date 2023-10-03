Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское – с 6.00 до 19.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими

На Запорожской атомной станции прошла очередная ротация наблюдателей от МАГАТЭ, обеспечивали ее российские военнослужащие, встретившие представителей организации у назначенного места перехода. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Смена наблюдателей от МАГАТЭ проходила у разрушенного моста в Васильевском районе Запорожской области, эта территория считается условно нейтральной и находится между Васильевкой, которую контролируют российские войска и Каменским, находящимся под ВСУ. С 6:00 утра в данном районе был объявлен режим прекращения огня.- говорится в сообщении.Перед ротацией представителей МАГАТЭ, российские саперы проверили дорогу, а также место перехода. Были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, применяемые украинской армией. Ротация прошла без эксцессов, стороны режим прекращения огня соблюдали. В составе новой смены на станцию прибыли четыре инспектора, которые будут наблюдать за безопасностью на ЗАЭС.Представители МАГАТЭ находятся на станции с сентября прошлого года, благодаря им удалось развенчать несколько фейков Киева о якобы подготовке атомной станции к подрыву.