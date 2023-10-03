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Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной станции прошла очередная ротация наблюдателей от МАГАТЭ, обеспечивали ее российские военнослужащие, встретившие представителей организации у назначенного места перехода. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Смена наблюдателей от МАГАТЭ проходила у разрушенного моста в Васильевском районе Запорожской области, эта территория считается условно нейтральной и находится между Васильевкой, которую контролируют российские войска и Каменским, находящимся под ВСУ. С 6:00 утра в данном районе был объявлен режим прекращения огня.

Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское – с 6.00 до 19.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими

- говорится в сообщении.


Перед ротацией представителей МАГАТЭ, российские саперы проверили дорогу, а также место перехода. Были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, применяемые украинской армией. Ротация прошла без эксцессов, стороны режим прекращения огня соблюдали. В составе новой смены на станцию прибыли четыре инспектора, которые будут наблюдать за безопасностью на ЗАЭС.

Представители МАГАТЭ находятся на станции с сентября прошлого года, благодаря им удалось развенчать несколько фейков Киева о якобы подготовке атомной станции к подрыву.

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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:22
    0
    Ожидается, что ВСУ начнут очередной этап сухопутного наступления, чтобы не позднее ноября занять Токмак, Бахмут и Кременную. Свой последний шанс ВСУ используют в период с 5 по 15 октября. Основной прорыв планируется со стороны Великой Новоселовки, Золотой Нивы и Старомайорского через Красную Поляну в сторону Волновахи.

    Киев активно перебрасывает личный состав и технику частично на Запорожское направление и основную часть - на Южнодонецкое. Судя по сообщениям с мест, технику, которую противник перебрасывает на Запорожское направление со стороны Днепропетровска, маскируют — перевозят в фурах с надписями «Нова Пошта». В одной фуре вмещается до двух бронетранспортеров М113 Bradley. В составе колонн также замечены американские танки «Абрамс», которые совсем недавно появились на Украине.

    Первым признаком начала наступления могут стать массированные удары по нашим ближним тылам и по Крыму. Под ударом могут оказаться в первую очередь военные аэродромы и склады с боеприпасами, а также гражданские объекты.

    Военные аналитики не исключают, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в Херсонской области - на правом берегу Днепра продолжается накапливать флот из катеров. Один из тематических Telegram-каналов прогнозирует, что операция по высадке десанта на левый берег Днепра может состояться в течение недели, пока противник еще не готов. Основные силы морпехов ВСУ находятся в тыловых районах, как и инженерная техника. Сигналом к началу операции будет передислокация подразделений в направлении Днепра.

    По словам военного эксперта, директора Музея ПВО Юрия Кнутова, такая сухопутная операция, судя по последним действиям киевского режима и его западных союзников, скорее всего, будет осуществлена в ближайшее время.

    - Недавно Украину посетили Генсек НАТО Йенс Столтенберг и военное руководство Великобритании и Франции, - говорит он. - Речь как раз шла о продолжении «контрнаступа». Наступление готовится на Ореховском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Вероятность того, что контрнаступление продолжится очень велика.
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 19:52
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      перебрасывает на Запорожское направление со стороны Днепропетровска, маскируют — перевозят в фурах с надписями «Нова Пошта». В одной фуре вмещается до двух бронетранспортеров М113 Bradley.

      В фуру эту тушку не спрячешь. Ширина от 2690 мм до ~3060мм, масса от 11 тонн.
      Куда гаишники смотрят?
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:30
    0
    А заезжать/выезжать этим инспекторам черех территорию России принципы не позволяют? Обязательно надо через лбс.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:37
      +1
      Да потому что эти наблюдатели это разведчики НАТО и какого мы их туда пускаем совсем не понятно.Это всё равно что ВСУшников туда запустить.
      1. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 20:06
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Да потому что эти наблюдатели это разведчики НАТО и

        МАГАТЭ не признала юрисдикцию РФ над ЗАЭС.
        Для них и «мирового собЧества» она украинская. Видно же через что они въезжают/выезжают.
        Если РФ в МАГАТЭ-хочешь не хочешь пускать придется.
        Вот, как пример: М. и лично Гроссе посчитали нецелесообразным визит русских и китайцев на Фукусиму.
        Там «все безопасно, нужды нет», и водичка, что скопилась после охлаждения аварийных блоков неопасна belay и её можно просто слить в октан.
        На вопрос: если водичка неопасна, почему её не разлить по территории страны, над которой «солнышко восходит», или слить в шахты ( их в скальной Японии много, ответа не последовало.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:42
    +1
    Какого черта мы туда этих шпионов пускаем вообще?Это уже было-пасе на Донбассе шпионили для украинцев. Мало мы на граблях натанцевали ?
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:52
    0
    Какой грозный офицер, в бинокль смотрит! Орлы- наши парни!
  5. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:01
    -1
    Это не МАГАТЭ, это всё придумал Черчилль в 18 году. Мало кремлю сделок с представителями НАТО.
  6. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 20:00
    0
    Цитата: автор
    благодаря им удалось развенчать несколько фейков Киева о якобы подготовке атомной станции к подрыву

    Сомневаюсь . Как раз наоборот.
    Полностью паразитическая и подконтрольная контора

    Команда МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ ко всем шести турбинным целам, один за другим, чтобы иметь возможность подтвердить отсутствие каких-либо материалов и оборудования, которые могут противоречить пяти конкретным принципам защиты ZNPP. До сих пор этот запрос не был одобрен, и команда может подтвердить только статус одного турбинного зала за раз.

    Эксперты МАГАТЭ также продолжают запрашивать доступ к крышам реакторных зданий 1, 2, 5 и 6, которые, как они ожидали, будут предоставлены в прошлом месяце. В настоящее время МАГАТЭ ожидает одобрения такого доступа на следующей неделе.

    https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-185-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

    -Фукусиму и слив радиоактивной водички им надо напомнить.
    Напомню
    Украина стала членом Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 гг. в ходе 67-й сессии Генеральной конференции агентства, состоявшейся 25-29 сентября 2023 года в Вене.