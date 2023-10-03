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Французская компания подписала контракт на производство на Украине тяжёлых разведывательно-ударных беспилотников Aarok

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Французская компания подписала контракт на производство на Украине тяжёлых разведывательно-ударных беспилотников Aarok

Отдельно взятые западные производители оружия и военной техники быстро отреагировали на призывы (директивы) своих правительств относительно необходимости размещения военных производств на территории Украины. Такие призывы объяснили тем, что «значительно сокращаются издержки, даже исходя из плеча доставки готовой продукции». При этом на Западе даже не обсуждают вопрос о том, что размещённые на территории Украины военные предприятия автоматически становятся целью для российских Вооружённых сил.


Одной из компаний, которая уже подписала контракт с украинскими «партнёрами» о размещении на Украине военного производства, стала французская TG (Turgis&Gaillard). Эта компания занимается разработкой беспилотников. В июне она представила на салоне в Ле-Бурже свою разработку – беспилотник Aarok, первый европейский средневысотный тяжёлый БПЛА.

Стало известно, что TG собирается начать производство на Украине именно этих многоцелевых военных дронов. Контакт подписан с предприятием «Антонов», которое как бы перестало существовать как самостоятельная юридическая единица ещё несколько лет назад.

Aarok – беспилотник, который разработчик позиционирует в качестве разведывательно-ударного. На нём устанавливается канадский двигатель Pratt&Whitney. Дрон способен поднимать груз массой, как утверждается, до 3 тыс. кг. На упомянутом салоне в Ле-Бурже эксперты называли Aarok «вероятным аналогом» американского дрона MQ-9 Reaper.

Ранее инфраструктура ГП «Антонов» находилась в Гостомеле Киевской области. Собирается ли французская компания открывать производство своих разведывательно-ударных дронов именно там, пока не сообщается.

Какова стоимость производства одного такого дрона, тоже не сообщается. Но если он позиционируется как аналог MQ-9 Reaper, то его цена будет составлять не менее 30 млн евро.
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32 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 18:32
      +17
      Цитата: opuonmed
      когда РФ нанесет ядерные удары ????????? по сша и европе ??????????

      В полтретьего. Устроит?

      Как будто ядерный удар по США - что-то такое обыденное, после чего можно будет и дальше писать комментарии в интернете...
      1. Комментарий был удален.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:36
        +1
        Он пустослов, что реагировать так. А по делу ну пусть строят, по сути это цеха для сборки, нужны спецы как с 404 так и инструктора, последние видимо в ассортименте. Будет еще одна цель для уничтожения.
      3. AlOrg
        AlOrg Сегодня, 20:43
        +2
        Не только писать нельзя будет комментарии в интернете но и лежать на замызганном старом диване не получицца. В лучшем случае если выживет ему нужно будет по коллекторам в темноте жратву искать ковыряясь в отходах
    2. -sa-
      -sa- Сегодня, 18:34
      +3
      Не терпится чтоб по семье ответка с ядерной бч прилетела?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 18:41
        -3
        Цитата: -sa-
        Не терпится чтоб по семье ответка с ядерной бч прилетела?

        да нет конечно ну тогда сша и европе позволим все и вся делать и давать
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 18:33
    +3
    Цитата: opuonmed
    нудк бабки сша и европа дает компании строят и делают ! когда РФ нанесет ядерные удары ????????? по сша и европе ?????????? не когда да ????????????

    Вы шутник, батенька
    1. Комментарий был удален.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:43
        -1
        И как же "наши" верхи напугали Запад?Они подняли ручки вверх и закричали"Байден и Ко капут"?
    2. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 18:58
      0
      Вы шутник, батенька
      Лучше и не скажешь! Человечество действительно забыло, что такое ядерный взрыв((( Дикари размахивают ТЯО и ДЯО направо и налево по любому поводу, не понимая, что одна боеголовка приведёт к полному отключению интернета и возможности постить благоглупости.
      1. Олег Апушкин
        Олег Апушкин Сегодня, 19:10
        0
        Одни полосатые дикари не просто помахали. Результат превзошел все ожидания; испытуемые сперва испугались, потом резко подняли экономику и рождаемость. Со временем видно, что это не шутка.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 19:41
        -2
        что одна боеголовка приведёт к полному отключению интернета

        Не приведёт. Даже взрыв десяти боезарядов не приведут к отключению всего интернета. Только тотальное применение сможет уничтожить полностью интернет. Но для вас видимо это видится самым главным в жизни человека разумного?
        постить благоглупости.

        Не постите, кто вам мешает? Какая разница, для того кого приговорили к смерти? Зарежут его ножом в подворотне, скинут ли на него укропский беспилотник с авиабомбой или зажгут над ним "ядерного демона"? Вы готовы принять свой приговор без борьбы или создать своему противнику аналогичный выбор?
        Когда в подворотне вам приставят нож к горлу, вы тоже станете размышлять об опасности огнестрельного оружия?
        Запад всё делает, чтобы убивать русских, а вы продолжаете переживать за интернет.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:35
    +1
    Они всерьёз уверены, что Украина будет существовать в границах 1991-ом года и вообще существовать?
    Ну пусть строят.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:40
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      Они всерьёз уверены, что

      ...смогут "отмыть" огромную "кучу денег" на этом, списав их на "форс мажор" и в "убытки"
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:44
      +2
      Если эта тягомотина будет продолжаться-построят.Без всякого опасения.И не только его.Мы же их не трогаем.
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 19:10
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Мы же их не трогаем.

        Расскажите это наёмничкам и прочим натовским генералам находящимся в Яворове, Виннице. Львове и других местах, которые на себе ощутили это "не трогаем".
    3. poquello
      poquello Сегодня, 18:44
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Они всерьёз уверены, что Украина будет существовать в границах 1991-ом года и вообще существовать?
      Ну пусть строят.

      вероятно планируют зарабатывать на страховке
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:07
        +1
        Цитата: poquello
        Цитата: Ulan.1812
        Они всерьёз уверены, что Украина будет существовать в границах 1991-ом года и вообще существовать?
        Ну пусть строят.

        вероятно планируют зарабатывать на страховке

        Если страховщика найдут.
        А если нет, то сохранят приятное для всего Запада личико даже не начав строить. hi
    4. guest
      guest Сегодня, 18:49
      +3
      Цитата: Ulan.1812
      Они всерьёз уверены, что Украина будет существовать

      Ну пока они в этом уверены и мы не сделали абсолютно ничего для того, что бы они эту уверенность потеряли.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:37
    +1
    Вторые после турок желающие перенести производство бпла. К концу года янки там тоже начнут массовую сборку-сразу же ф35... lol
  5. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 18:39
    +1
    Могу предположить только отверточную " сборку. В очередь за турками встали?
  6. ASM
    ASM Сегодня, 18:44
    +1
    Отверточную сборку в цехах окраины организовать можно, но не более того. Любое реальное производство будет моментально превращено в газон с цветами герани. С другой стороны, возить плотно упакованные машинокомплекты выгоднее, чем кучу воздуха при транспортировке готовых изделий. А дальше чистая вероятность - то какой - то важный ящик с электроникой пропадет (будет продан), то фофломеханик винт кувалдой загонит, то вообще что-нибудь из разных ящиков перепутают. И т.д. Франкам все равно, они свою долю прибыли за каждый машинокомплект получили, а дальше все по-боку.
  7. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 18:48
    +1
    Цитата: автор
    Контакт подписан с предприятием «Антонов», которое как бы перестало существовать как самостоятельная юридическая единица ещё несколько лет назад.

    А почему «перестала» и «как бы»
    На работу зовут (должности правда странные)


    И сайт пустой.
    Ну раз «подписали», значит в се булькает
  8. osp
    osp Сегодня, 18:50
    +3
    А чему удивляться ?
    Уже скоро 2 года, а остатки украинской авиации вооружившиеся западными ракетами и бомбами до сих пор существуют.
    Но российской авиации в небе Украины нет.
    ПВО Украины не только не подавлено, но и наполняется мало помалу западными ЗРК.

    Потому и неудивительно что уже ВПК стран НАТО хочет производственные площадки на самой Украине открывать.
    Выводы давно сделаны.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:36
      +1
      Цитата: osp
      Но российской авиации в небе Украины нет.
      ПВО Украины не только не подавлено, но и наполняется мало помалу западными ЗРК.

      Была возможность добить ПВО ВФУ в марте 2022, но что-то пошло не так как в учебниках, не так как нас учили.(((
    2. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 20:54
      +1
      Цитата: osp
      Но российской авиации в небе Украины нет.

      А УАБы кто на укропов кидает? Инопланетяне что ли? Ка-52 с " Вихрями" тоже не авиация ?
  9. osp
    osp Сегодня, 18:54
    -1
    Цитата: ASM
    Отверточную сборку в цехах окраины организовать можно, но не более того. Любое реальное производство будет моментально превращено в газон с цветами герани. С другой стороны, возить плотно упакованные машинокомплекты выгоднее, чем кучу воздуха при транспортировке готовых изделий. А дальше чистая вероятность - то какой - то важный ящик с электроникой пропадет (будет продан), то фофломеханик винт кувалдой загонит, то вообще что-нибудь из разных ящиков перепутают. И т.д. Франкам все равно, они свою долю прибыли за каждый машинокомплект получили, а дальше все по-боку.

    Все это будет охранять военная полиция стран НАТО или их ЧВК.
    Страна вне блока пока и просто так давать ей технологии альянса не опасаясь за их сохранность никто не будет.

    А как в небе Украины появятся F-16 то результативность ракетных ударов по ней начнет падать.
    Ракеты В-В AIM-120 специальной "украинской" модификации под передаваемые истребители уже делают на американских заводах.
    Самолеты вовсю готовят к передаче.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:56
    -2
    Адресок завода чирканите, будьте так любезны :)
    1. osp
      osp Сегодня, 19:28
      0
      https://topwar.ru/221495-novaja-raketa-dlja-ukrainy-v-ssha-zavershilis-ispytanija-aim-120d-3-klassa-vozduh-vozduh.html?ysclid=lnaj58dcnj684168153
      Испытания проведены летом с такой модификации F-16 какие есть у Нидерландов и Дании.
      Успешные.
      Это спецмодификация ракеты именно для передаваемых Украине истребителей.
      Изменена голова.
      Делает Raytheon.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:33
    +1
    Ранее инфраструктура ГП «Антонов» находилась в Гостомеле Киевской области.

    Чушь собачья. Там была только ЛИиДБ.
    Сам Антонов находится между метро Святошино и далее по левую сторону улицы Туполева за "китайской стеной" почти до Берковцов.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 19:51
    0
    Французская компания подписала контракт на производство на Украине тяжёлых разведывательно-ударных беспилотников Aarok

    Замечательный повод для списывания долгов для разворованной компании.
  13. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 20:01
    +1
    Столько инфы о разнообразных производствах, которые хотят открыть на Украине. Одно не очень понятно, а кто там работать будет? Женщины, старики и дети? Население Украины сократилось вдвое, с момента начала СВО, плюс, кем-то надо пополнять потери ВСУ. Людского ресурса на все эти планы хватит?
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 20:18
      0
      Косточку бросят, а тут налетают погрызть
  14. Комментарий был удален.
  15. Tantal
    Tantal Сегодня, 22:39
    0
    Всё что то строить собираются и ракет не боятся. И откуда у них такая уверенность? Может они что то знают ,чего нам знать не положено? Ну ничего, мы же ещё не начинали, а как от плевков оботрёмся то сразу кааак начнём.