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The Hill: Если Украина не добьётся значительной победы на поле боя в 2023 году, то мирный договор в 2024 придётся подписывать на условиях России

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The Hill: Если Украина не добьётся значительной победы на поле боя в 2023 году, то мирный договор в 2024 придётся подписывать на условиях России

В крупном американском издании The Hill вышел материал, в котором автор рассуждает о возможных последствиях того, что в ходе своего контрнаступления ВСУ не смогли достичь успехов. Автором материала является американский обозреватель Марк Темницкий, который признаёт, что с последующим выделением крупных пакетов военной и финансовой помощи Украины могут возникнуть значительные проблемы.


Обозреватель откровенно даёт понять, что от Киева ожидали куда более весомых результатов, чем «бодание» в октябре у Работино и Вербового, и уж совсем других результатов на Сватово-Кременном направлении, где ВСУ откатились вплоть до Купянска.

Американский журналист пишет, что заявления о том, что Украине следует помогать и далее, продолжают иметь место. Но в целом военная и финансовая помощь находятся под угрозой. По словам Темницкого, если до конца 2023 года Украина не сможет добиться значительной победы на поле боя, то после этого «международное сообщество окажет давление на Киев для подписания мирного договора с Москвой в 2024 году». При этом Темницкий отмечает, что в этом случае договор Украина будет вынуждена подписывать уже на условиях России.

Обозреватель в качестве примеров проблем с поддержкой Украины приводит выведенный конгрессом из единого пакета голосования законопроект о финансировании Украины. Напомним, что законопроект о финансировании правительства США приняли без учёта выделения помощи Украине. Также в The Hill напоминают о том, что ряд стран Восточной Европы, включая Польшу, ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, что тоже говорит о значительных трениях в вопросе «солидарности с Украиной».
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24 комментария
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:57
    +1
    Таки крупное издание. Тираж 24тыс экземпляров. Да и сайт очень популярный. Согласно similarweb.com, в сентябре 2019 года ежемесячно на сайт совершалось около 50 млн уникальных посещений, и он являлся тысяча двухсотым в мировом рейтинге.
    1. guest
      guest Сегодня, 19:01
      +3
      Не по тиражу судят, самый большой тираж часто у жёлтой прессы.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:12
        0
        Желтая пресса может рассуждать о чем угодно. Если ставят такие задачи, заранее несбыточные, значит цель у них другая - побольше обезлюдить территорию.
    2. Володин
      Володин Сегодня, 19:04
      +10
      Цитата: Арон Заави
      Тираж 24тыс экземпляров.

      В 2023 году считать печатный тираж издания?)) Тем более американского... Как говаривал один завсегдатай комментариев: хе-хе...
    3. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 19:20
      +3
      Для инфы важно не для скольких пишут, а кто пишет. Иногда в небольшом коменте бывает больше инфы чем во все известных и солидных изданиях. Например о наступлении ВСУ я узнал и предупредил ещё в декабре месяце. Именно из комента. Пролистал тогда кучу прессы не одного намека не было. Но видишь летом случилось. Правда в коменте был указан конец апреля-май месяц.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 19:28
      +2
      hi
      Цитата: Арон Заави
      Таки крупное издание.
      может так же глупости тиражировать. Не добьется Украина крупных побед в 2023 году, так как истратила она наступательный потенциал и подготовка нового, с накоплением нужного количества обеспечения, это вопрос не одного месяца. Так же как не подпишет она в 2024 году ни каких Договоров с Россией, если только не произойдут какие то сильные внутренние изменения в её политической жизни, для чего пока нет ни каких предпосылок. Она, в любом случае будет стараться взять реванш в 2024 году и еще на год её точно хватит, а на вот на большее... уже не уверен
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:39
        0
        Цитата: svp67
        hi
        Цитата: Арон Заави
        Таки крупное издание.
        может так же глупости тиражировать. Не добьется Украина крупных побед в 2023 году, так как истратила она наступательный потенциал и подготовка нового, с накоплением нужного количества обеспечения, это вопрос не одного месяца. Так же как не подпишет она в 2024 году ни каких Договоров с Россией, если только не произойдут какие то сильные внутренние изменения в её политической жизни, для чего пока нет ни каких предпосылок. Она, в любом случае будет стараться взять реванш в 2024 году и еще на год её точно хватит, а на вот на большее... уже не уверен

        Думаю, что 2024 год будет годом ваших наступательных операций.
        1. guest
          guest Сегодня, 19:47
          -2
          Цитата: Арон Заави
          Думаю, что 2024 год будет годом ваших наступательных операций.

          Для наступательных операций нам нужна миллионная армия, а этого пока не предвидится.
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:43
        -3
        Никто никогда и не ставил перед Украиной задачу добиться "крупных побед", условно захватить Москву. Задача была наносить по России болезненные удары в меру своих возможностей не считаясь с потерями в людях, с чем Украина на данном этапе вполне справляется. Никто не будет "кричать во всю Ивановскую" о реальных задачах в СМИ, все и всегда на войне скрывали реальные планы....
      3. guest
        guest Сегодня, 19:44
        +1
        Цитата: svp67
        если только не произойдут какие то сильные внутренние изменения в её политической жизни

        Внутренние изменения на Украине ни на что не повлияют, только изменения в США тут смогут сыграть роль.
    5. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 20:11
      0
      У российского "Эксперта" тираж 91 тысяча
    6. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 20:14
      +1
      Ну тираж то не говорит о достоверности их прогнозов. Помню некоторые вначале года даже ссылались на кого-то шамана что он предсказал что в августе 23 всё закончится.
    7. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 20:19
      0
      А что такое ISW?
      Шарашкина конторка, где десяток "директоров и руководителей" для вида, а реально десяток-другой работников. До СВО о ней и знать не знали. Да и сейчас за исключением некоторых американцы о ней не знают. Тем не менее, остальные американские СМИ их тиражируют и выдают как истину последней инстанции.
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:12
    +2
    ну прям как на скачках.....поставили не на ту "коняшку" laughing
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:16
    +7
    Извините, что без табуированной лексики.
    Зачем сайт публикует какой-то левый бред о каких-то переговорах?
    Только безоговорочная капитуляция!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:25
      +4
      Цитата: Румaтa
      Извините, что без табуированной лексики.
      Зачем сайт публикует какой-то левый бред о каких-то переговорах?
      Только безоговорочная капитуляция!

      Ну наверное даже самым большим оптимистам среди редакторов ВО , военная победа ,которая могла бы привести ВСУ к капитуляции не просматривается.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 19:30
      +8
      Назвать этот будущий договорняк могут как угодно, хоть капитуляцией, но фишка в том, что это будет всё равно лишь заморозка конфликта на неопределённый срок, а из остатков Украины вырастет военизированный натовский плацдарм с огромной, обученной, профессиональной армией, которую вооружат ещё больше и будут готовы в любой момент бросить в бой. И этот "подарок" будет у нас под боком постоянно. Ну, а нам, естественно, это преподнесут, как Великую победу. ИМХО. Кстати, об открытости к переговорам слышны голоса только с нашей стороны, как ни странно.
      1. guest
        guest Сегодня, 19:50
        0
        Цитата: al3x
        Кстати, об открытости к переговорам слышны голоса только с нашей стороны, как ни странно.

        Ну потому, что другая сторона со всеми кого считала представителями пятой колонны разобралась, а у нас всё играются в демократию.
        1. tsvetahaki
          tsvetahaki Сегодня, 20:43
          -1
          Цитата: guest
          Цитата: al3x
          Кстати, об открытости к переговорам слышны голоса только с нашей стороны, как ни странно.

          Ну потому, что другая сторона со всеми кого считала представителями пятой колонны разобралась, а у нас всё играются в демократию.

          Разница в том, кого где считают пятой колоной.
          У нас с той, что для правительства пятая, тоже давно разобрались.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:42
      0
      Цитата: Румaтa
      Только безоговорочная капитуляция!

      Ну, вот это и будет "на условиях России" ))) Главное, чтобы опять благодушие не включили и оставили совсем ма-а-аленькую часть для жаждущих (Польша, Румыния, Венгрия). Тогда и гавкнуть не посмеют. Потому как раздел будет по принципу "Свадьбы в Малиновке" - "Я себя не обделил?" )))
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:19
    +4
    Мнение журналистов полный бред, хотя-бы потому что они не принимают решение.
  5. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 19:27
    0
    забавны в изложении тезисы:
    ожидали куда более весомых результатов

    «международное сообщество окажет давление

    мирного договора с Москвой в 2024 году

    на условиях России


    в целом, оборачиваясь сейчас назад и делая выводы, вижу - одна иллюзорность и фантазия.

    т.к. для граждан РФ - идеал полная капитуляция и 100% охват территории, в то время как в реальности картина будет совсем иной.
    как и по другим пунктам - есть явное разночтение понимания ситуации и причин.
  6. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 19:58
    0
    Что толку от договора, Украина все равно не выполняет условия договоров,положила болт она на это. Минские договорняки. Тем более там ещё и американцы рулят.
  7. Романенко
    Романенко Сегодня, 20:09
    +1
    мирный договор в 2024 придётся подписывать на условиях России

    Неправильно трактуют, причем вполне сознательно. Никакого мирного договора - полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ фашистского укроамериканского режима!!!