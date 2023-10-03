The Hill: Если Украина не добьётся значительной победы на поле боя в 2023 году, то мирный договор в 2024 придётся подписывать на условиях России

В крупном американском издании The Hill вышел материал, в котором автор рассуждает о возможных последствиях того, что в ходе своего контрнаступления ВСУ не смогли достичь успехов. Автором материала является американский обозреватель Марк Темницкий, который признаёт, что с последующим выделением крупных пакетов военной и финансовой помощи Украины могут возникнуть значительные проблемы.Обозреватель откровенно даёт понять, что от Киева ожидали куда более весомых результатов, чем «бодание» в октябре у Работино и Вербового, и уж совсем других результатов на Сватово-Кременном направлении, где ВСУ откатились вплоть до Купянска.Американский журналист пишет, что заявления о том, что Украине следует помогать и далее, продолжают иметь место. Но в целом военная и финансовая помощь находятся под угрозой. По словам Темницкого, если до конца 2023 года Украина не сможет добиться значительной победы на поле боя, то после этого «международное сообщество окажет давление на Киев для подписания мирного договора с Москвой в 2024 году». При этом Темницкий отмечает, что в этом случае договор Украина будет вынуждена подписывать уже на условиях России.Обозреватель в качестве примеров проблем с поддержкой Украины приводит выведенный конгрессом из единого пакета голосования законопроект о финансировании Украины. Напомним, что законопроект о финансировании правительства США приняли без учёта выделения помощи Украине. Также в The Hill напоминают о том, что ряд стран Восточной Европы, включая Польшу, ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, что тоже говорит о значительных трениях в вопросе «солидарности с Украиной».