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Европарламент поддержал создание фонда для выделения Украине кредитов при условии проведения реформ

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Европарламент поддержал создание фонда для выделения Украине кредитов при условии проведения реформ

Европарламент поддержал создание специального фонда Ukraine Facility, предназначенного для обеспечения модернизации, реконструкции и послевоенного восстановления Украины. Для этих целей предполагается в период с 2024 по 2027 годы выделить сумму в 50 миллиардов евро. Одним из условий выделения средств Украине является проведение властями этой страны ряда реформ в области цифровизации, энергетической независимости, развития человеческого капитала, а также интеграции экономики страны в европейские рынки.


Как сообщает глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает получить из нового фонда 18 миллиардов евро уже в следующем году. Полученные средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета, в том числе на социальные выплаты, пенсии, а также зарплаты для врачей и учителей.

По словам Шмыгаля, украинские власти находятся в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией в вопросах реализации реформ, направленных на сближение Украины с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что Госдеп США направил Украине официальную дипломатическую ноту с призывом продолжить усилия по борьбе с коррупцией для продолжения финансирования. Таким образом, западные кураторы киевского режима прямо ставят свои условия для дальнейшего выделения средств на поддержку существования остатков украинской государственности. О какой-либо суверенности Украины речь уже даже не идет.

Функционирование украинской экономики полностью зависит от предоставления средств Западом.
Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:29
    +3
    Для этих целей предполагается в период с 2024 по 2027 годы выделить сумму в 50 миллиардов евро.

    Значит к этим срокам нужно полностью освободить бывшую Украину от нацистов. Пусть тогда и выделяют миллиарды на восстановление.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:21
      0
      Европарламент поддержал создание специального фонда Ukraine Facility, предназначенного для обеспечения модернизации, реконструкции и послевоенного восстановления Украины.
      как хорошо они все спланировали или думают что захотелось и война закончилась?! Да и вливай хоть до безконечности в 404 все как в черную дыру будет. Советский союз отстроил эту область и очень не плохо в свое время, и чем все закончилось в незалежные? Или каждый еврик считать будете и управление внешнее на 100%? Ну холопы и этому рады будут, в этом же цель проливать столько крови.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:30
    +1
    То есть,они собираются быстро "проесть"этот фонд?Начиная со следующего года.Пока не поздно
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:48
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Начиная со следующего года.Пока не поздно

      Ну, да. Не будет пенсий, так пенсионеры в атаку на Раду пойдут. И мало не покажется! )))
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:40
    +2
    Что-то мало, пусть выделяют триллион евро с учётом предыдущего нападения Еврайха на Украину
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:57
    0
    Для этих целей предполагается в период с 2024 по 2027 годы выделить сумму в 50 миллиардов евро
    и сша дадут $
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:23
    0
    Гешефт прежде всего. Абрамович не воюет, но делает деньги.И для уКраины тоже.

    Россия возвращается в зерновую сделку с 5.10.23.

    Вариант Черноморской инициативы с гарантиями Анкара/Киев—Анкара/Москва состоит из трех пунктов:
    1. Беспрепятственный вывоз украинского зерна и подсолнечника.
    2. Беспрепятственный вывоз российского зерна и подсолнечника.
    3. Вывоз ГСМ из портов РФ в обмен на поставки ГСМ по морю из портов ЕС в три порта Украины.

    Анкара гарантирует отсутствие военных угроз судам на период переходов и осуществляет транзит платежей за зерновые и подсолнечник России через два государственных банка с комиссией 12%.

    Оперативную координацию осуществляет Р. Абрамович. Договор вчера был парафирован министрами обороны Турции, России и Украины. Совбез РФ сегодня поддержал.
    Срок действия до 5.01.2024.

    ООН продолжает действовать в ключе поддержки сделки, но подключение к Свифту и опции на вывоз минеральных удобрений прекратила обсуждать за невозможностью выполнения.
    Координация с ООН идет по линии С. Лаврова, однако пока КПД равен нулю.

    Завтра Абрамович сообщит обо всех деталях президенту в Москве и сопроводит его в Сочи.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:46
      0
      Цитата: Фактор
      Гешефт прежде всего. Абрамович не воюет, но делает деньги.И для уКраины тоже.

      Россия возвращается в зерновую сделку с 5.10.23.

      Вариант Черноморской инициативы с гарантиями Анкара/Киев—Анкара/Москва состоит из трех пунктов:
      1. Беспрепятственный вывоз украинского зерна и подсолнечника.
      2. Беспрепятственный вывоз российского зерна и подсолнечника.
      3. Вывоз ГСМ из портов РФ в обмен на поставки ГСМ по морю из портов ЕС в три порта Украины.

      Анкара гарантирует отсутствие военных угроз судам на период переходов и осуществляет транзит платежей за зерновые и подсолнечник России через два государственных банка с комиссией 12%.

      Оперативную координацию осуществляет Р. Абрамович. Договор вчера был парафирован министрами обороны Турции, России и Украины. Совбез РФ сегодня поддержал.
      Срок действия до 5.01.2024.

      ООН продолжает действовать в ключе поддержки сделки, но подключение к Свифту и опции на вывоз минеральных удобрений прекратила обсуждать за невозможностью выполнения.
      Координация с ООН идет по линии С. Лаврова, однако пока КПД равен нулю.

      Завтра Абрамович сообщит обо всех деталях президенту в Москве и сопроводит его в Сочи.

      Иначе как полным сливом такое не назвать.

      PS Не укладывается.
      Хотелось бы ссылку на источник видеть.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 21:04
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Хотелось бы ссылку на источник видеть.

        Да, да, да! И чтоб без всяких там "загугли".
        Я бы рад воспользоваться поисковиками, но меня сразу закидывают рекламой букмекерских и "фривольных" сайтов. И если с букмекерами я могу бороться силой воли, то сайты с обнаженными феминами затягивают и потом с трудом вспоминаешь, что собственно хотел найти в поисковике.
      2. Фактор
        Фактор Сегодня, 21:42
        -2
        Украина уже начала принимать балкеры на погрузку. Сейчас в море идут три, вчера зашло еще 2, завтра ожидается еще 3. У нас тоже выходят суда из Новороссийска и Тамани.
        Все данные объективного контроля будут налицо по транспондерам кораблей.
        Урожай нужно продавать, кредиты платить, валютную выручку получать.
        Элеваторы переполнены, бюджет субсидиями на ГСМ обескровлен, трейдеры на грани банкротства. Сейчас сбросят объемы и валюту получат, курс стабилизируют. Киев пообещал не бить на это время по Крымскому мосту.
      3. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 22:23
        0
        Эта шляпа напечатана на мутном ресурсе под названием "донпресс", с пометкой - " мнение".