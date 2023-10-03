Европарламент поддержал создание фонда для выделения Украине кредитов при условии проведения реформ

Европарламент поддержал создание специального фонда Ukraine Facility, предназначенного для обеспечения модернизации, реконструкции и послевоенного восстановления Украины. Для этих целей предполагается в период с 2024 по 2027 годы выделить сумму в 50 миллиардов евро. Одним из условий выделения средств Украине является проведение властями этой страны ряда реформ в области цифровизации, энергетической независимости, развития человеческого капитала, а также интеграции экономики страны в европейские рынки.Как сообщает глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает получить из нового фонда 18 миллиардов евро уже в следующем году. Полученные средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета, в том числе на социальные выплаты, пенсии, а также зарплаты для врачей и учителей.По словам Шмыгаля, украинские власти находятся в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией в вопросах реализации реформ, направленных на сближение Украины с Евросоюзом.Ранее сообщалось, что Госдеп США направил Украине официальную дипломатическую ноту с призывом продолжить усилия по борьбе с коррупцией для продолжения финансирования. Таким образом, западные кураторы киевского режима прямо ставят свои условия для дальнейшего выделения средств на поддержку существования остатков украинской государственности. О какой-либо суверенности Украины речь уже даже не идет.Функционирование украинской экономики полностью зависит от предоставления средств Западом.