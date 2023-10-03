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Американское издание: Основным препятствием для развития наступления ВСУ стала «эластичная оборона» российской армии

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Американское издание: Основным препятствием для развития наступления ВСУ стала «эластичная оборона» российской армии

Российские войска применили на Запорожском направлении "эластичную оборону", которая не дает украинским войскам развить свое контрнаступление. Об этом пишет The New York Times.


В американской газете вышла статья, в которой автор назвал выстроенную российскими войсками оборону основным препятствием украинскому контрнаступлению. Российскую оборону он назвал "эластичной", поскольку при такой тактике она как бы растягивается под давлением ВСУ, потом возвращается, отбрасывая штурмовые группы украинцев.

Все дело в том, что подразделения российской армии отходят на вторую линию обороны при атаке ВСУ, работая по своим же позициям артиллерией и авиацией. Затем они выбирают момент, когда украинские военные "наиболее уязвимы" и выбивают их, возвращаясь обратно. Это не дает ВСУ закрепиться и вынуждает отходить назад.

Обороняющаяся сторона отдает позиции, нанося как можно более тяжелые потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку

- заявил научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри добавив, что ничего нового российские военные не придумали, похожую тактику использовали советские войска в 1943 году на Курской дуге.

В Киеве в отсутствии успехов наступления обвиняют Запад, якобы не предоставивший ВСУ "необходимые вооружения", включая истребители и дальнобойные ракеты, российские минные поля и выстроенные укрепления с другими инженерными заграждениями. Между тем, перед контрнаступлением Зеленского и его клику все утраивало, и российская оборона, и объемы западных вооружений.
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13 комментариев
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  1. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 19:37
    +14
    С проблемой высокой травы, надо полагать, они разобрались. Теперь новая напасть - эластичная оборона... Ну никак не хочет воевать "честно" эта Россия. wassat
    1. Комментарий был удален.
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 20:13
        +1
        Ролевые игры hi

        не несёт полезной информации
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 20:05
      +5
      Банальные вещи преподносятся как откровение Божие.
      Про сражение на Курской дуге добавил для солидности.
      Есть множество отличий. Там немцы имели господство в воздухе на участках прорыва, особенно на юге, качественное огневое преимущество танков и потери наши войска понесли больше немцев, но мы сумели их восполнить за счет созданных резервов, а немцы нет.
      Теперь вопрос потерь стоит еще актуальнее. Наш "метод" не стоять насмерть за какую- нибудь деревеньку, теряя солдат когда в ней не осталось ни строений, ни иных целых оборонительных сооружений, в уничтожать жив силу и технику врага, используя эту самую тактику 'гибкой обороны".
      Не будет у банндерлогов подготовленных солдат или у них пропадет охота воевать, и цели СВО, считай достигнуты.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:15
        +2
        То очень продуманная, сильные минные заграждения, то продуманно мобильная, то гибкая, то эластичная, что дальше придумают за название?!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:44
    +3
    «эластичная оборона»
    Причина намбер сикс.)))
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:51
      +1
      Цитата: Румaтa
      «эластичная оборона»
      Причина намбер сикс.)))

      Еще бы Шагреневую кожу вспомнили!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:47
    +5
    А про кусты то забыли! Эластичная оборона, передвижные, боевые кусты и высокая трава. Ох уж эти коварные русские! wink
  4. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 19:59
    +2
    Тут ещё не за горами "Генерал Мороз"...
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 21:21
      +1
      Но сначала полковник Дождь и его подруга Слякоть. laughing
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 20:14
    0
    К чему разговоры? Русские напирают ? Быввает . Можете отказать ? Пробуйте . А воо бще не удивляйтесь , сглатывайте витаминку и не стройте из себя
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:15
    +1
    Они вообще с историей не дружат или только историю войн игнорируют? Занятия по тактической подготовке похоже это вообще не про них. sad Прямо ребенок, который первый раз видит, как папа "отрывает" и "крепит" большой палец на руке в банальном фокусе. Но всё равно приятно- мы опять во всем "виноваты". На тот раз не дали наступать "самостийным". winked
  7. bob03
    bob03 Сегодня, 20:20
    +1
    Американским аналитикам пора ознакомится с мемуарами фельдмаршала Манштейна. Тактика мобильной обороны этот то, что использовали немцы при превосходящей численности советских войск во время боев на Украине. Курская дуга тут никаким боком.
  8. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:30
    -3
    На самом деле США выгодно затянувшаяся война. Они и дальше будут медленно подливать керосинчик в этот пожар на уКраине. Ничего личного.
    Их ВПК обновляет арсеналы, бизнес доволен сверх прибылями на войне.