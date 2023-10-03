Американское издание: Основным препятствием для развития наступления ВСУ стала «эластичная оборона» российской армии

Российские войска применили на Запорожском направлении "эластичную оборону", которая не дает украинским войскам развить свое контрнаступление. Об этом пишет The New York Times.
В американской газете вышла статья, в которой автор назвал выстроенную российскими войсками оборону основным препятствием украинскому контрнаступлению. Российскую оборону он назвал "эластичной", поскольку при такой тактике она как бы растягивается под давлением ВСУ, потом возвращается, отбрасывая штурмовые группы украинцев.
Все дело в том, что подразделения российской армии отходят на вторую линию обороны при атаке ВСУ, работая по своим же позициям артиллерией и авиацией. Затем они выбирают момент, когда украинские военные "наиболее уязвимы" и выбивают их, возвращаясь обратно. Это не дает ВСУ закрепиться и вынуждает отходить назад.
Обороняющаяся сторона отдает позиции, нанося как можно более тяжелые потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку
- заявил научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри добавив, что ничего нового российские военные не придумали, похожую тактику использовали советские войска в 1943 году на Курской дуге.
В Киеве в отсутствии успехов наступления обвиняют Запад, якобы не предоставивший ВСУ "необходимые вооружения", включая истребители и дальнобойные ракеты, российские минные поля и выстроенные укрепления с другими инженерными заграждениями. Между тем, перед контрнаступлением Зеленского и его клику все утраивало, и российская оборона, и объемы западных вооружений.