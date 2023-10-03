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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО закрыть Украину «ядерным зонтиком»

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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО закрыть Украину «ядерным зонтиком»

Североатлантический альянс должен закрыть "ядерным зонтиком" Украину, а Европе пора сменить геополитическую ментальность на военную. С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.


Литовский политик, выступая на Варшавском форуме безопасности, предложил распространить на Украину статью 5 Устава НАТО "О коллективной безопасности". По его словам, также на Украину должен распространяться и "ядерный зонтик". Ландсбергис призвал Европу уйти от сложившейся после падения Берлинской стены "геополитической ментальности" и перейти к военной.

(...) мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там

- заявил литовский министр.

В рамках этой новой ментальности он предложил еще больше расширить НАТО, приняв в состав альянса страны "серой зоны", имея в виду Украину и другие бывшие республики СССР, а также увеличить защиту стран, находящихся рядом с Россией, то есть Польшу и страны Прибалтики. Он рассыпался в словах благодарности в адрес Германии, которая согласилась разместить на территории Литвы бригаду на постоянной основе.

Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену

- добавил он.
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38 комментариев
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  1. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 20:19
    +10
    В типа Европе, соревнуются в своей тупости????
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:24
      +12
      Может лучше ее и литву закрыть медным тазиком.
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 20:36
        +1
        Цитата: Silver99
        Может лучше ее и литву закрыть медным тазиком.

        ... ядерным грибком?
        Не наш метод.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:54
        0
        Цитата: Silver99
        Может лучше ее и литву закрыть медным тазиком.

        Покрытым эмалью (остеклованным)?
        Слишком близко.
    2. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 20:24
      +5
      Нет, он просто набирает политические очки по теме русофобии. По факту это пустые заявления, ни к чему не обязывающие
    3. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:26
      +5
      Там даунов много, пургу нести готовы, А если жахнет побегут впереди и быстрее всех. Правда некуда бежать то будет. Россию на слабо сейчас не взять, впишутся в процесс станут участниками конфликта. А как шакал из подтишка тявкать... литва не хочет попробовать сама?! Пустозвон, литва заслужила таких политиков.
    4. SSR
      SSR Сегодня, 20:38
      -3
      Цитата: Oleg Fedechkin
      В типа Европе, соревнуются в своей тупости????

      Как у нас любят обвинять во всём.))
      Может он, лабус жертва ЕГ?)))
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:27
      -1
      Цитата: Oleg Fedechkin
      В типа Европе, соревнуются в своей тупости?

      Да нет, холоп вещает то, что приказал хозяин. Проскочат его слова, или нет,. США призывает Европу втянуться во всё тяжкое. И думаю, Европа ЗА.
    6. shikin
      shikin Сегодня, 23:04
      0
      Да, не к тем явно обращаются. Ядерным зонтиком, если надо, накроют наши ВС, в том числе и их хозяев.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:24
    +5
    Против лома нет приёма окромя другого лома.
    Посему существование Литвы под большим вопросом.)))
  3. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 20:30
    +2
    Как Хиросиму и Нагасаки когда-то?
    ______________________________
  4. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 20:31
    +3
    Да у него, на лице , нарисована патология душевнобольного человека))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:35
      +3
      Немецкие бароны там в свое время наплодили всяких бастардов с отклонениями
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 20:48
        +2
        Немецкие бароны там в свое время наплодили всяких бастардов с отклонениями
        А куда деваться? Их бабы такие страшные что без ведра бухла ну вообще никак. Вот и выходят только такие, по пьяне деланные
    2. cmax
      cmax Сегодня, 20:42
      -4
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Да у него, на лице , нарисована патология душевнобольного человека))

      Чтобы не было нарисовано на его роже, первый камушек он бросил. И это не результат их силы, а результат нашей слабости. И все, особенно там, это видят. Не Российская армия наступает, а пока краинская. И никто не знает, что будет зимой и весной 2024 года. Пойдет армия вперёд или так и будем отбиваться и радоваться этому. Из портов краины ушли несколько кораблей с зерном, на подходе ещё несколько за зерном и их никто не осматривал, что они туда везут никто не знает. Да и если ушли с зерном и идут опять значит все работает в портах. По видимому очень даже не все Герани доходят до цели, ПВО их усилилось, а те которые долетают не могут нанести критические повреждения портовому хозяйству. Все, как прошлой зимой с ударами по электрике. Били били - не до били.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 22:09
        +1
        Цитата: cmax
        Не Российская армия наступает, а пока краинская.

        много наступили?
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:34
    +4
    Фильм "Тупой и ещё тупее" - реальность. Они и вправду считают себя бессмертными... fool
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:36
    +6
    Литве не мешает бы понять, что Штаты в гробу видели войну с Россией, проще дать уничтожить всю Прибалтику с Украиной вместе.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:48
    0
    он предложил а в друг проконает )))) ! хотя фантазия чет у меня разыгралась ! я уже не чему не удивлюсь )
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:55
    +2
    МО Литвы со своими двумя танками и тремя тормознутыми,литовцами " защитит" любое государство. Даже Украину.)
  9. fiv
    fiv Сегодня, 20:58
    +1
    А какое там преобладающее направление ветров? Было бы неправильно накрыть облаком Псков, Калининград или Белоруссию. Может, просто танковый полигон там сделать?
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:10
    0
    Прочитал сначала- "накрыть" ядерным зонтиком. Впрочем, это одно и тоже. Почти. Есть нюансы. И, кстати, сколько "ядерных зонтиков" необходимо для Литвы, что бы её не стало. Вообще.
  11. nordscout
    nordscout Сегодня, 21:13
    +1
    В свете быстро развивающейся международной обстановки и на украинском ТВД, есть смысл, "восходящей звезде" литовской дипломатии - главе МИД Литвы - Ландсбергису, подумать о незавидной будущей судьбе чухонцев.... А, ведь, придётся и Виленский край вернуть Беларуси, а остаткам "нации" "свалить" на Запад... Пора, уже, думать о будущем, а не "надувать щёки" в антироссийском "угаре"....
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:17
    +1
    Медным тазом лучше пусть накроются.
  13. garik77
    garik77 Сегодня, 21:23
    +3
    Интересно, в Трибалтике специально в правительство идиотов набирают? Или это по принципу собачьей стаи — самая мелкая шавка самая брехливая?!
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 21:58
      0
      Цитата: garik77
      Интересно, в Трибалтике специально в правительство идиотов набирают

      В Трибалтике других нет. Эти самые даже умные..
  14. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:34
    +1
    Жалкий любитель тушеных ворон униженно твердит заказанную ему "мантру". При этом сам для НАТО ценен меньше гусеницы для танка !
  15. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 21:37
    0
    Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО закрыть Украину «ядерным зонтиком»? Да он наверно перепутал и призывал накрыть ядерным зонтиком.... soldier
  16. Motorhead
    Motorhead Сегодня, 21:37
    0
    Заодно надо накрыть лабусряндию медным тазом-для надёжности.
  17. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 21:50
    +1
    заявил литовский министр.

    А чего мелочиться?
    -зонтик не литовский
    -в нато на птичьих правах они, солдатиков и батальона не набирается (надеются отсидеться в болотах Ливонии из-за малойопастности)
    я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве

    - еврики ему не платить (Литва депрессивно дотационная страна, с вымирающим электоратом)
    -устав НАТО литовцы не принимали ( сомневаюсь, что этот Л-с его читал), сами они «понаехавшие», как 5-уж статю можно распространить задним числом, до вступления-загадка великая то
  18. Клон
    Клон Сегодня, 21:57
    +2
    Просто удивительно, как люди с таким уровнем мышления вообще попадают в "западную" политику? Ведь это не только обозначенный МИДак из Литвы... "Имя им легион !" Какая-то насмешка Господня над званием "чиновник из цивилизованного мира". И это "цветущий сад"? Тьфу!
  19. Александр Шумейко
    Александр Шумейко Сегодня, 22:01
    0
    Благодарите Луку - что он не согласился построить говнопровод в Вилию. Так бы вы у себя в Вильнюсе дерьмо хлебали бы) Чего вобщем то заслуживаете чухняки).
  20. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 22:15
    0
    А премьер Литвы не боится что его страну накроет ядерный гриб
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 23:01
      0
      На его месте я тоже не боялся бы ядерного гриба, в России не дураки живут. Опасения вызывала бы гусеничная техника, способная за одну заправку перепахать "страну" вдоль и поперёк. laughing
  21. poquello
    poquello Сегодня, 22:17
    0
    "я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве"
    шедевр однако
  22. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:25
    0
    Неужели в Литве пополнили запасы туалетной бумаги
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 22:57
      0
      Отнюдь, по привычке соломой трут. laughing
      З.Ы: Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  23. KLM77
    KLM77 Сегодня, 22:54
    0
    Этот жертвенный агнец на самом деле думает, что из-за клочка суши под названием литва кто-то начнёт ядерную войну? laughing Сдадут и вспоминать будут только когда выгодно. laughing