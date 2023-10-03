Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО закрыть Украину «ядерным зонтиком»

(...) мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там

Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену

Североатлантический альянс должен закрыть "ядерным зонтиком" Украину, а Европе пора сменить геополитическую ментальность на военную. С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.Литовский политик, выступая на Варшавском форуме безопасности, предложил распространить на Украину статью 5 Устава НАТО "О коллективной безопасности". По его словам, также на Украину должен распространяться и "ядерный зонтик". Ландсбергис призвал Европу уйти от сложившейся после падения Берлинской стены "геополитической ментальности" и перейти к военной.- заявил литовский министр.В рамках этой новой ментальности он предложил еще больше расширить НАТО, приняв в состав альянса страны "серой зоны", имея в виду Украину и другие бывшие республики СССР, а также увеличить защиту стран, находящихся рядом с Россией, то есть Польшу и страны Прибалтики. Он рассыпался в словах благодарности в адрес Германии, которая согласилась разместить на территории Литвы бригаду на постоянной основе.- добавил он.