Тайвань построил свою первую подводную лодку

Подлодка SS 711 "Хайкун", военное и политическое руководство Тайваня
Военно-морские силы частично признанной Китайской Республики (Тайвань) располагают немногочисленным и устаревшим подводным флотом. С целью его радикального обновления был разработан собственный проект дизель-электрической подлодки, по которому планируется построить несколько кораблей. Головная ДЭПЛ нового типа под названием «Хайкун» недавно была достроена и выведена из эллинга.
Проблемы устаревания
На данный момент в составе ВМС Тайваня числится всего четыре подлодки. Две из них были получены несколько десятилетий назад от США. Это ДЭПЛ американских проектов Tench и Balao, построенные в середине сороковых годов и в дальнейшем неоднократно модернизировавшиеся. В 1987-88 гг. флот принял две ранее заказанные подлодки «Хайлун» (Hai Lung), построенные в Нидерландах по проекту Zwaardvis.
На рубеже веков тайваньские власти приняли решение о модернизации подводных сил за счет закупки современной зарубежной техники. Однако поиски поставщика ни к чему не привели. Так, США выразили готовность помочь, но не могли построить требуемые корабли – они давно прекратили выпуск ДЭПЛ. Третьи страны, в свою очередь, предлагали только устаревшие подлодки, не устраивавшие Тайвань. Поиски выгодного предложения продолжались несколько лет и были прекращены.
О необходимости строительства подлодок вновь вспомнили только к середине десятых годов. В 2014 г. Минобороны Тайваня сообщило, что планирует разработать собственный проект ДЭПЛ и построить по нему несколько вымпелов. Вскоре стартовали необходимые подготовительные работы и проектирование, занявшие несколько лет.
Собственный проект
В 2016 г. в рамках долгосрочной программы развития ВМС военное ведомство Тайваня запустило программу IDS (Indigenous Defense Submarine – «Собственная оборонительная подлодка»). Ее целью являлось создание нового проекта ДЭПЛ с требуемыми характеристиками и последующее строительство восьми кораблей. За счет этого в отдаленной перспективе собирались улучшить количественные и качественные показатели подводных сил и флота в целом.
Заказ на разработку и реализацию проекта получили Чжуншаньский институт науки и технологии (CSIST) и судостроительная корпорация CSBC. В том же 2016 г. корпорация сформировала специальное конструкторское бюро, а в марте 2017-го подписала договор о сотрудничестве с Институтом. Совместные работы по проекту планировалось завершить в 2020 г.
Нос подлодки с крышками торпедных аппаратов закрыли чехлом в цветах государственного флага
Проект создавался не без иностранной помощи. Так, предполагается, что тайваньский проект IDS выполнили на основе нидерландского Zwaardvis / «Хайлун». Кроме того, на уровне слухов упоминается привлечение к проекту британских, японских и других иностранных специалистов-судостроителей.
При этом сотрудничество с некоторыми странами велось открыто и официально. В 2018 и 2020 гг. США одобрили передачу Тайваню ряда необходимых компонентов, технологий и вооружений. В тот же период появились аналогичные соглашения с Великобританией, однако их подробности остаются неизвестными.
В качестве площадки для будущего строительства рассматривались разные объекты корпорации CSBC, но в итоге было решено построить новый производственный комплекс. Площадку Haichang Building в г. Гаосюн заложили в 2018 г. и ввели в эксплуатацию в ноябре 2020-го. Строительство осуществлялось за счет государства.
Головной корабль
Первые материалы по проекту IDS показали в середине 2019 г. В дальнейшем макеты перспективной подлодки и иные рекламные материалы регулярно появлялись на выставках. При этом облик ДЭПЛ постоянно корректировался тем или иным образом. По сути, окончательный его вариант появился только к моменту закладки головного корпуса.
Закладка первой подлодки IDS прошла на заводе Haichang Building в ноябре 2021 г. Согласно утвержденному графику, строительство должно было продолжаться менее двух лет. Еще около двух лет планируют потратить на испытания и доведение корабля до полноценной эксплуатации. Как и разработка проекта, строительство велось в атмосфере секретности, и его ход не раскрывался.
28 сентября на заводе CSBC состоялась торжественная церемония «крещения» и спуска на воду новой подлодки. Ввиду высокой важности на мероприятии присутствовало высшее военное и политическое руководство Китайской Республики. Головную подлодку IDS с соблюдением всех ритуалов вывели из эллинга и поместили в плавучий док, в котором с 1 октября проводятся швартовные и гидравлические испытания.
В официальных публикациях новая ДЭПЛ показана только с одного борта
Первый вымпел типа IDS получил имя «Хайкун» (Hai Kung) и тактический номер SS 711. Название корабля взяли из древнекитайского сборника притч «Чжуан-цзы» – в одном из его рассказов так звали гигантскую рыбу. Кроме того, теми же иероглифами в китайском языке записывается слово «нарвал», и в некоторых англоязычных публикациях «Хайкун» переводят именно так.
Планы на будущее
1 октября начались гидравлические и швартовные испытания новой подлодки. Согласно оглашенному графику, стадия предварительных испытаний и мероприятия разного рода будут продолжаться, как минимум до марта следующего года. После этого корабль должен будет выйти в море. Сдача заказчику и ввод в состав ВМС запланированы на 2025 г., но пока без уточнения даты.
Уже идет подготовка к строительству второй ДЭПЛ типа IDS. Имя и бортовой номер корабля пока неизвестны. Также не сообщаются даты закладки и ожидаемой сдачи заказчику. Вероятно, корпорация CSBC сейчас готовится к резке металла и/или закладке следующего корпуса – стапель и эллинг для него недавно освободились.
В общей сложности Китайская Республика планирует построить восемь новых подлодок. Сколько времени понадобится на выполнение этих планов, неизвестно. Можно предполагать, что из-за ограниченных производственных возможностей и других трудностей последние корабли серии начнут службу только в тридцатых годах.
Технические особенности
Подробная техническая информация о проекте IDS пока официально не раскрывалась. Имеются только отрывочные сведения разного рода, оценки и т.д. При этом имеется возможность составить примерный облик новой подлодки и понять ее потенциал.
Предполагается, что тайваньский проект IDS создавался на основе нидерландского Zwaardvis, и из него были заимствованы основные решения и часть конструкций. Кроме того, такой подход мог привести к получению схожих габаритов и водоизмещения. В связи с этим имеет распространение версия о применении в проекте IDS полуторакорпусной схемы. Длина подлодки может достигать 70 м, полное водоизмещение – ок. 2500 т.
Подлодка оснащена дизель-электрической энергетической установкой. По неподтвержденным данным, в ее составе присутствуют дизельные и электрические двигатели американского производства. Для хранения энергии используются аккумуляторные батареи тайваньской разработки и производства. Вероятно, для повышения характеристик применены литий-ионные аккумуляторы. Движитель – один винт или водомет. Ходовые характеристики неизвестны.
Ключевые системы ДЭПЛ получены от США. Так, автоматизированная система боевого управления предоставлена компанией Lockheed Martin, а гидроакустический комплекс заказали у Raytheon / RTX. Несколько других радиотехнических, навигационных и иных систем поставила L3Harris.
Подлодка имеет носовые торпедные аппараты калибра 533 мм. Количество труб не называется, а на недавней церемонии нос корпуса с крышками аппаратов закрыли. Основным оружием новой ДЭПЛ станут американские торпеды Mk 48 Mod 6AT – ранее Тайвань приобрел крупную партию таких изделий для использования на имеющихся и будущих подлодках. Также через торпедный аппарат могут запускаться противокорабельные ракеты UGM-84L Harpoon Block II.
Богомол и колесница
Проект IDS и подлодка «Хайкун» представляют определенный интерес, однако в основном как пример целеустремленности и готовности тайваньской промышленность осваивать новые для себя направления. В остальном недавно представленный корабль выглядит достаточно скромно, а его перспективы, в лучшем случае, неоднозначны.
В целом проект IDS похож на некоторые зарубежные ДЭПЛ, но только достаточно старых типов. Может ли такая подлодка сравниться с современными образцами своего класса – большой вопрос. Возможный потенциал и достижимые характеристики этой лодки ограничены несколькими факторами. Прежде всего, это общее отсутствие опыта в разработке и строительстве столь сложных заказов.
В частности, это проявилось во внешнем виде «Хайкуна» – на фото с недавней церемонии видны многочисленные морщины на обшивке корпуса и рубки. Возможно, это говорит о низкой культуре производства. Кроме того, такой внешний вид может указывать на отсутствие полноценного звукопоглощающего покрытия, например, за-за отсутствия необходимых материалов и технологий. При этом должны были пострадать технические и боевые характеристики корабля.
Точный состав оснащения и вооружения неизвестен, но иностранные системы дают тайваньскому ВМС определенный повод для оптимизма. В какой мере реализован их потенциал, неизвестно. В то же время, комплекс вооружений включает современные торпеды и ПКР с достаточно высокими тактико-техническими характеристиками.
Таким образом, ДЭПЛ SS 711 «Хайкун», как и проект IDS в целом, пока выглядит весьма скромно. Возможно, по мере продолжения строительства, будут приняты меры по улучшению лодки, однако радикальный рост характеристик и возможностей ожидать не приходится. Впрочем, если учесть нынешнее состояние подводных сил Тайваня, то даже такие новинки будут полезными.
Следует напомнить, что вся военная политика Китайской Республики строится на противостоянии КНР. Тайвань ожидает нападения со стороны материкового Китая и всячески готовится отражать его – в т.ч. путем строительства новых подлодок. Однако даже после завершения строительства всей серии IDS соотношение сил будет далеко не в пользу Тайваня, как в количественном, так и в качественном отношении.
Новости о первой тайваньской ДЭПЛ вызвали любопытную реакцию Минобороны КНР. Официальный представитель ведомства вольно процитировал книгу «Чжуан-цзы», откуда взяли имя для подлодки, и сравнил Тайвань с богомолом, пытающимся остановить колесницу.
Первая попытка
Таким образом, несмотря на все ограничения и трудности, частично признанная Китайская Республика пытается строить свои военно-морские силы и готовить их к противостоянию с КНР. Очередным шагом в этом направлении стала разработка собственного проекта дизель-электрической подлодки и строительство головного корабля. В будущем за «Хайкуном» последуют еще семь корпусов, и это приведет к радикальному улучшению ситуации в тайваньском подводном флоте.
Однако первая попытка построить собственную подлодку, как нередко бывает при освоении новых направлений, дала ограниченные результаты. ВМС Тайваня теперь сможет получить новую боевую единицу, но на высокую боеспособность и возможность полноценно конкурировать с подводными силами НОАК рассчитывать не приходится. Как будут решать эту проблему, пока не ясно.