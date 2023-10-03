Глава МИД Франции заявила о готовности Парижа подписать с Ереваном договор о поставке военной техники

Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту

Франция никогда не ставила перед нами требования о выходе из ОДКБ

Франция дала согласие на предоставление Армении военной техники в рамках соглашения, подписание которого только планируется. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.Французская делегация, возглавляемая главой МИД Франции, прибыла сегодня в Армению. Как заявила по прилету Катрин Колонна, в ее планах встреча с армянским премьером Николом Пашиняном, главой МИД Армении Араратом Мирзояном и карабахскими армянами, бежавшими с территории непризнанной республики. Также французский министр объявила о планах открыть французское консульство в Сюнитской области Армении, а также укрепить сотрудничество в военной сфере.К вечеру глава МИД Франции, выступая на брифинге заявила, что Париж готов заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники, но вдаваться в подробности отказалась.- заявила Колонна добавив, что стороны работают, осознавая, что рядом есть сосед, который постоянно совершает враждебные действия.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, комментируя прошедшие переговоры заявил, что Франция окажет содействие Армении в увеличении ее оборонных способностей. При этом якобы Париж не требует от Еревана выхода из ОДКБ.- добавил Мирзоян.