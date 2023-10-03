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Глава МИД Франции заявила о готовности Парижа подписать с Ереваном договор о поставке военной техники

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Глава МИД Франции заявила о готовности Парижа подписать с Ереваном договор о поставке военной техники

Франция дала согласие на предоставление Армении военной техники в рамках соглашения, подписание которого только планируется. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.


Французская делегация, возглавляемая главой МИД Франции, прибыла сегодня в Армению. Как заявила по прилету Катрин Колонна, в ее планах встреча с армянским премьером Николом Пашиняном, главой МИД Армении Араратом Мирзояном и карабахскими армянами, бежавшими с территории непризнанной республики. Также французский министр объявила о планах открыть французское консульство в Сюнитской области Армении, а также укрепить сотрудничество в военной сфере.

К вечеру глава МИД Франции, выступая на брифинге заявила, что Париж готов заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники, но вдаваться в подробности отказалась.

Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту

- заявила Колонна добавив, что стороны работают, осознавая, что рядом есть сосед, который постоянно совершает враждебные действия.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, комментируя прошедшие переговоры заявил, что Франция окажет содействие Армении в увеличении ее оборонных способностей. При этом якобы Париж не требует от Еревана выхода из ОДКБ.

Франция никогда не ставила перед нами требования о выходе из ОДКБ

- добавил Мирзоян.
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35 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:06
    +4
    Идёт делёжка нового пирога! Под шумок сейчас туда влезут все кто может.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:20
      +3
      Так вот и полезли. Видимо колесные танки им надо кудато сбагрить. Армянам де все равно, что они будут брать. И от кого зависеть. Веть рядом агрессивный сосед!, а французы милые и пушистые). да и выходить из ОДКБ никто не требует, этого захотят сами Армяне, наивняк 404 уже прошла по этому пути.
      1. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 22:48
        +1
        Наша правящая либерда привыкла играть в поддавки и теперь все постсоветское пространство стало зоной влияния наших врагов. Зато сохранили незапятнанные одежды, хоть и вся физиономия в крови. Одна Белоруссия держится рядом, а все прочие просто изгаляются как могут, чтоб нагадить.
    2. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 21:35
      +3
      Цитата: Вадим С
      Идёт делёжка нового пирога!

      А кому он этот «пирог» нужен?
      Чего в нем такого вкусного?(Геморой сплошной)
      Цитата: автор
      Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту

      stop

      Предположу хранцузы быстро охолодеют к «обеспечению», а армяне будут приятно изумлены прейскурантом.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 21:54
        0
        Цитата: Оленевод_2
        А кому он этот «пирог» нужен?
        Чего в нем такого вкусного?(Геморой сплошной)

        Мамалыга прокисшая, а не пирог.
    3. KLM77
      KLM77 Сегодня, 21:38
      +4
      Это Армения пирог? Это скорее чёрствая краюха, нет ничего, кроме территории, да и та со всех сторон зажата.
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 22:50
        0
        Цитата: KLM77
        да и та со всех сторон зажата

        только вот последствия всяких санкций и ограничений и поисков путей обхода и эта зажатость превращается...
        Армения по итогам января-июня текущего года получила первый как минимум с 2003 года профицит в торговле с Россией — на уровне 210 миллионов долларов... Это произошло благодаря бурному росту экспорта Армении: в этом году поставки товаров подскочили втрое — до 1,68 миллиарда долларов. При этом рос и импорт товаров из России — на 28%, до 1,5 миллиарда долларов... Россия с большим отрывом остается главным торговым партнером Армении, далее следуют ОАЭ (782 миллиона долларов) и Китай (655 миллионов долларов). В пятерку крупнейших торговых партнеров также входят Грузия и США. https://1prime.ru/world/20230819/841516836.html
        так что момент выбран.. а отсюда и деньги на этот банкет...
    4. al3x
      al3x Сегодня, 21:41
      +2
      Цитата: Вадим С
      Идёт делёжка нового пирога!

      Это даже пирожком сложно назвать, сухарик максимум. Америкосы и еэсовцы в плане выбивания долгов и процентов сверху церемониться не будут, в отличие от нас. Сдерут три шкуры. Загнут в такой крендель, что им и не снилось.
      1. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 21:44
        +4
        Цитата: al3x
        Загнут в такой крендель, что им и не снилось

        Все армяне сбегут в Краснодарский край и Москву
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:53
      +2
      Цитата: Вадим С
      Идёт делёжка нового пирога! Под шумок сейчас туда влезут все кто может.

      Из Мали выперли, теперь Париж другую колонию подыскал, Армению.
    6. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 22:26
      +1
      Цитата: Вадим С
      Идёт делёжка нового пирога!

      Но не того, о котором все тут думают. Весь нюанс в том, что победа Азербайджана турецким и израильским оружием, все больше расшатала позиции французского ВПК на рынке международного экспорта, их и так вытесняют из привычной ниши тихой сапой.
      Поэтому им нужна демонстрация, они хотят, что вы к следующей армяно-азербайджанской стычке (которая по любому случится), французское оружие себя проявило, они жаждут (скорее всего наивно) демонстрации превосходства над турецкой и израильской "оружейной школой", ведь речь идет о рынках на десятки миллиардов евро.
  2. senima56
    senima56 Сегодня, 21:07
    +4
    Есть хорошая поговорка: "Враги не предают!" stop hi negative
  3. splin44
    splin44 Сегодня, 21:12
    +4
    А воевать кто будет на этой технике, армяне? За Карабах теперь должны воевать французы.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:48
      +1
      Цитата: splin44
      А воевать кто будет на этой технике, армяне? За Карабах теперь должны воевать французы.

      Для Пашиняна будет большим сюрпризом, что французы ТОЖЕ не захотят воевать за Армению с Азербайджаном.
  4. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 21:12
    +2
    А что за техника???...Сложную
    технику не осилят, нужно техническое образование...которого нету....пару джипов?...могли бы купить и сами...Суть свою агентуру ближе к Ирану подвести...
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 21:43
      +1
      Французы скульпторы нынешнего Ирана. Им важно войти раньше США и сохранить ось Фр. Ир. Арм.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 21:52
        +2
        Цитата: MAESTRO_33
        Французы скульпторы нынешнего Ирана. Им важно войти раньше США и сохранить ось Фр. Ир. Арм.

        Если Америке надо будет войти куда-то - сомневаюсь, что у Франции хватит говинды сказать: "Плацкарта занята". Подвинутся в уголок и будут сидеть ровно на попе.
        Да только зачем Америке самой куда-то лезть, когда овердофига "шестёрок", которыми можно спокойно руководить из своего мягкого кресла?
        1. MAESTRO_33
          MAESTRO_33 Сегодня, 22:35
          -1
          Разумеется, грызня будет. Но я согласен, что американцы не уступят. Им плацдарм на Иран очень нужен. Азербайджан ни в коем случае на это не пойдёт. Лишний шухер в регионе не в его интересах. А Армения самое то!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:56
      +2
      Цитата: Berserk23
      А что за техника???...Сложную
      технику не осилят,

      Так технику, еще и доставить нужно, пройдя мимо Азербайджана.
      1. Dima68
        Dima68 Сегодня, 22:18
        0
        Грузия? Вот только к технике нужны боеприпасы, запчасти и прочее.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:15
    +3
    Экий страшный крокодил МИД Франции возглавляет.

    В Армению вцепились, однако, плотно.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:54
      -1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Экий страшный крокодил МИД Франции возглавляет.

      Пожалуй. на конкурсе красоты западных политиков - первое место. Тут даже красавицы из Шпротландии не конкурентки.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:17
    +2
    Хотел написать что-то по поводу статьи, но боюсь меня заблокируют окончательно. Только матерные слова приходят на ум при прочтении, причем самые жуткие и табуированные даже у окончательно асоциальных элементов.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 21:19
    +2
    А что, на Армению нападали? А санкции против агрессора франция ввела? Или только нашла, кому ружьишко впарить? Не получится, у амеров в Ереване посольство больше и база в армении им нужнее. Собака. Пошенян.
  8. nordscout
    nordscout Сегодня, 21:26
    +1
    Хорошо сработала "американская мина замедленного действия" - Пашинян... Российские политические "сапёры" так и не смогли, а,возможно, и "не разгадали" секрет сего "взрывного устройсива.... А, возможно, Пашинян, тоже, оказался мастером "многоходовок"... А, теперь, мы имеем, что имеем: разбитое, в кровь, "политическое лицо" России в Закавказье , плевки в спину армян Армении и плохо скрываемые "кривые ухмылки" армянской диаспоры в России - цена политического "пофигизма" в отношении работы с населением, элитами и русскими диаспорами в бывших союзных республиках... и, как всегда, спросить не с кого... А жаль...
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:30
    +7
    Глядя на "самоотверженную" оборону Карабаха - не в оружии дело. Случись что и Ереван сдадут также (обвинив во всём русских). yes
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:45
      0
      Цитата: Лешак
      Случись что и Ереван сдадут также (обвинив во всём русских).

      Но русские, этого не заметят, Армении не будет и обвинять будет некому.
      Больше 2000 лет держались, а пришел Коля Пашинян и все за год профукал.
  10. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:31
    0
    А смысл ???
    Карабах прокакали,теперь на очереди дорога в Нахичевань...ее ждет тоже самое и никакие позолоченные самолеты с бриллиантовыми гаубицами Коле Пашиняну уже не помогут.
    Поздно пить боржоми, когда 100 тысяч соотечественников бредут со своим жалким скарбом по горам ,чтобы выйти на площадь в Ереване и выгнать его в так горячо любимую им Америку.
  11. A2AD
    A2AD Сегодня, 21:32
    +1
    А что, у франции еще что то есть? Ну так бидон сказал, денег ёк. Шестерки, давайте раскошеливайтесь по полной, до голой задницы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:41
      0
      Цитата: A2AD
      Шестерки, давайте раскошеливайтесь по полной,

      Пожировали и хватит, пора с булки на черняшку переходить и раз в неделю баня.
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:00
    0
    главное что бы там база РФ стаяла в Армении !
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 22:38
      0
      В этом Азербайджан с Турцией так же заинтересованы.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:04
    0
    Вообше не вопрос, только доставить что либо туда можно только через Грузию, надо бы им напомнить...
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 22:06
    -2
    Лягушатники африку просрали, теперь хотят тут отыграться. ну ну посмотрим
  15. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 22:16
    +1
    А сегодня армяне ратифицировали Римский статут. Видя как мы успешно защитили Донбасс не исключено, что скоро этот договор ратифицируют и примут к действию другие наши союзники по ОДКБ!!!