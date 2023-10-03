Администрация США: денег на поддержку Украины хватит ещё на два месяца, а пока выделить средства Киеву могли бы другие союзники

Администрация США опубликовала заявление, в котором говорится, что к настоящему моменту в согласованном бюджете средств на финансирование Украины осталось не более чем на два месяца. Все ранее согласованные между конгрессом и администрацией средства могут быть полностью израсходованы уже к началу декабря текущего года. То есть, денег на оказание дальнейшей полномасштабной финансовой и военной поддержки Украине Вашингтону может не хватить даже до конца года, хотя изначально строились совсем другие планы.
В связи с этим Джо Байден, который подтвердил сложности с выделением денег Киеву, решил пойти «другим путём». Он стал звонить главам фактически подконтрольных Штатам государств и заявлять о необходимости финансовой поддержки Киева с их стороны.
В списке тех, кому президент США навязывал варианты продолжения финансирования, канадский премьер Трюдо, глава Евросовета Мишель, председатель правительства Италии Мелони, канцлер ФРГ Шольц, японский премьер Кисида, председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен, президент Польши Дуда, глава МИД Франции Колонна, президент Румынии Йоханнис, премьер Британии Сунак. Созвонился и с генсеком НАТО Столтенбергом.
Во всех этих телефонных диалогах звучал один посыл: согласованные ранее в США финансы для Украины заканчиваются, у Пентагона в активе остаётся несколько миллиардов для продолжения поставок Киеву оружия и военной техники, но максимум до декабря. Поэтому членов G7 и прочих других «союзников» Байден «попросил» раскошелиться. И ведь сказать-то против ни тот же Дуда, ни Йоханнис с Шольцем ничего не могут. Иначе с лёгкой руки западной машины пропаганды быстро окажутся в числе «противников свободного мира».
Чтобы хоть как-то подтолкнуть западных «друзей» к выделению новых миллиардов (вспоминается мем о напряжённом Зеленском от Илона Маска), украинский режим бросил очередные свои резервы в атаку в районе Работино.
Бои снова идут под Вербовым, также ВСУ пытаются продвинуться к Новопрокоповке. Для украинских подразделений сохраняется существенная вероятность оказаться в огневом мешке.
В любом случае киевский режим снова устилает запорожские степи телами своих солдат для картинки с флагом на фоне деревенского сарая в надежде на то, что Запад подкинет новые миллиарды.