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Администрация США: денег на поддержку Украины хватит ещё на два месяца, а пока выделить средства Киеву могли бы другие союзники

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Администрация США: денег на поддержку Украины хватит ещё на два месяца, а пока выделить средства Киеву могли бы другие союзники

Администрация США опубликовала заявление, в котором говорится, что к настоящему моменту в согласованном бюджете средств на финансирование Украины осталось не более чем на два месяца. Все ранее согласованные между конгрессом и администрацией средства могут быть полностью израсходованы уже к началу декабря текущего года. То есть, денег на оказание дальнейшей полномасштабной финансовой и военной поддержки Украине Вашингтону может не хватить даже до конца года, хотя изначально строились совсем другие планы.


В связи с этим Джо Байден, который подтвердил сложности с выделением денег Киеву, решил пойти «другим путём». Он стал звонить главам фактически подконтрольных Штатам государств и заявлять о необходимости финансовой поддержки Киева с их стороны.

В списке тех, кому президент США навязывал варианты продолжения финансирования, канадский премьер Трюдо, глава Евросовета Мишель, председатель правительства Италии Мелони, канцлер ФРГ Шольц, японский премьер Кисида, председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен, президент Польши Дуда, глава МИД Франции Колонна, президент Румынии Йоханнис, премьер Британии Сунак. Созвонился и с генсеком НАТО Столтенбергом.

Во всех этих телефонных диалогах звучал один посыл: согласованные ранее в США финансы для Украины заканчиваются, у Пентагона в активе остаётся несколько миллиардов для продолжения поставок Киеву оружия и военной техники, но максимум до декабря. Поэтому членов G7 и прочих других «союзников» Байден «попросил» раскошелиться. И ведь сказать-то против ни тот же Дуда, ни Йоханнис с Шольцем ничего не могут. Иначе с лёгкой руки западной машины пропаганды быстро окажутся в числе «противников свободного мира».

Чтобы хоть как-то подтолкнуть западных «друзей» к выделению новых миллиардов (вспоминается мем о напряжённом Зеленском от Илона Маска), украинский режим бросил очередные свои резервы в атаку в районе Работино.


Бои снова идут под Вербовым, также ВСУ пытаются продвинуться к Новопрокоповке. Для украинских подразделений сохраняется существенная вероятность оказаться в огневом мешке.

В любом случае киевский режим снова устилает запорожские степи телами своих солдат для картинки с флагом на фоне деревенского сарая в надежде на то, что Запад подкинет новые миллиарды.
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16 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:18
    +4
    Сначала- скакали на майдане. Потом- на убой,как свиней. Надеюсь, украинцев ждет участь цыган.( при всем уважении к цыганам) Нация- есть. Государства- нет. ГамЭрЫка с вамЫ.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:25
      +5
      Они так долго шли по пути самоуничтожения, скакали, скакали, допрыгались до демократических ценностей, право то имеешь хрюкай сколько хошь, но на убой пойдешь -обязан. Готовьтесь все вассальные, шериф вас начинает выжимать...
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 21:43
      +4
      Как это всё по американски - заварить "кашу" и свалить все проблемы на союзника.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 22:08
        0
        Цитата: marchcat
        заварить "кашу" и свалить все проблемы на союзника.

        не они и дальше в эту кашу будут кидать это не конец ише ! ну либо сбросят все на европу и сами уже с китаем будут разборку вести
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 22:37
          +1
          Думаю, это было бы логично. Европу против нас впрягли - теперь могут "раз на раз" с Китаем встретиться. Я бы на месте американского руководства тоже пытался уйти с ведущих ролей в деле поддержки Украины, а по возможности вообще вёл бы с Кремлём переговоры "о мире" в обход Европы и Китая. Разменять Украину на российскую антикитайскую позицию было бы для меня как американского руководителя весьма привлекательно. Думаю, в российских элитах о таком тоже бы крепко задумались: ещё бы, и Украину предлагают, и снятие санкций, и опять мир-дружбу-жвачку...
          Впрочем, будучи американским руководством, в случае победы над Китаем я бы даже самую лояльную Россию попытался в итоге сделать не просто лояльной, а жёстко подконтрольной. Но это потом.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:48
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Сначала- скакали на майдане.

      Вышиванки, шальвары, майдан и жизнь удалась, гуляй рванина от рубля выше. Но вот незадача:
      Попрыгунья Стрекоза
      Лето красное пропела;
      Оглянуться не успела,
      Как зима катит в глаза.
      К Муравью ползёт она,
      Не оставь меня, кум милый!
  2. ASM
    ASM Сегодня, 21:31
    -1
    Они там вообще с математикой не дружат? То минобороны говорит, что у них для окраины на полгода завалялось, то Биден несет про другую программу, где реально осталось на пару месяцев. А где реальность? Свести разные программы воедино не суждено? Либо неумные люди, либо пытаются побольше вытрясти из Ес.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:52
      0
      нудк сми их говорят и делают что хотят даже спецом дезу лепят ) там не дураки сидят ! что ес что сша планов не меняли победа на поле боя бабки они найдут ) вот когда техника и боеприпасы перестанет идти на укрр вот тогда да что то у них случилось ) правила игры они захотят поменяют )
  3. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 21:42
    0
    Поэтому членов G7 и прочих других «союзников» Байден «попросил» раскошелиться.

    belay
    Ничего не понимаю на Украинском, но вижу, что сша аутсайдер ( особливо, если к ввп соотнести)
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 22:05
      0
      Цитата: Оленевод_2
      Ничего не понимаю на Украинском, но вижу, что сша аутсайдер ( особливо, если к ввп соотнести)

      Не о том. Это уровень поддержки населением финансирования бывшей Украины.
      Больше всего это поддерживает население самой Украины 83%- дай денег, дай денег, дай денег ДАЙ!!!!
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:48
    0
    ну кто то сомневался патом ес а патом опять сша ) проста планы то они сша не меняли бабки найдут ) для них это выгодней чем мировая или ядерная война гибнут не сыновья европы и сша ) ну либо я ошибаюсь и скора РФ хитрый план сделает и победит всех !
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:07
    0
    Мерять все в "долларах"- это протестантская фишка(честь, любовь и месть- это происки языческих богов))).
    Но оказалось, что даже бумажки, даже виртуальные нулики вдруг кончаются. И их надо чем-то подтверждать, а чести, любви и совести совсем не осталось.
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 22:09
    -1
    денег на поддержку Украины хватит ещё на два месяца


    А кормить то надо всю оставшуюся жизнь. Бюджет месячный у них отрицательный, положительным долго ещё не станет
  7. al3x
    al3x Сегодня, 22:16
    0
    Денег нет, но вы держитесь. (с)
    ________________________________
  8. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 22:26
    0
    Нас провоцируют на наступление, чтобы вал жертв разрушил нашу страну. Как по мне, наступать с одинаковым оружием и бодаться за "избушку лесника", теряя десятки тысяч солдат, глупо.
    .
    Следует вложиться в ВПК и наступать только с оружием, которое минимизирует потери. А пока следует сосредоточится на экономической войне, чтобы лишить Украину и её союзников доходов. Для начала, прекратить все поставки на Запад и ввести мораторий на перечисление дивидендов. Пусть полежат на депозитах до отмены санкций.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 23:03
    0
    украинский режим бросил очередные свои резервы в атаку в районе Работино.

    Нужели про ФАБы правда? Моя мечта. Не бросить их ли их в районе Работино?
    Готовы ФАБ-9000 с УМПК — фактически мощные планирующие бомбы. На тот же Авдеевский укрепрайон довольно 2-3-х, и его не станет. Пока не применяем, чтобы не задеть мирняк. Но противник наглеет безмерно, чем кликает беду на свою голову в виде 9 тонн взрывчатки. А ведь рано или поздно прилетит.
    @voenkorKotenok