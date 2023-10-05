Где взять фрегаты для Черного моря?

И мы снова возвращаемся к проблемам Черноморского флота. Просто потому, что их, к сожалению, меньше не становится совершенно. Сегодня мы поговорим об ударных кораблях, которые должны тащить на себе основную тяжесть военных операций на море – о фрегатах.
Сегодня, после того как флот потерял единственный крейсер и один БДК, а ряд кораблей встал кто на плановый ремонт, а кто с повреждениями, да еще плюс один БДК и подводная лодка вообще ушли в длительный восстановительный ремонт, на флоте очевидно ощущается дефицит боевых кораблей. И вот уже зерновозы совершенно спокойно начали ходить по Черному морю, как у себя дома.
Учитывая, что проливы закрыты Турцией для обеих участников военных действий, переброска кораблей с других флотов практически нереальна. Строить? Вот в этом есть определенные сомнения, поскольку идея постройки кораблей непосредственно на Черном море хороша, но вот ее реализация – дело очень непростое.
В наших профильных СМИ говорилось о том, что возможности судостроительных заводов Крыма явно недостаточны для постройки кораблей 1 ранга «на месте». Это так. Годы украинской незалежности очень сильно ослабили потенциал заводов Керчи и Феодосии, станки вывозились, конструкции сдавались на металл. Но даже не это главное, есть еще ряд проблем, которые мы сейчас разберем.
Действительно, ну не ждать же окончания СВО и открытия проливов, чтобы вливать новые корабли в состав флота? Однозначно надо как-то выкручиваться другими способами.
Что сегодня осталось у ЧФ из крупных кораблей? Сорокалетние большие десантные корабли проекта 775, эффективное применение которых вызывает некоторые сомнения и сторожевые корабли проекта 11356Р, которые относятся к фрегатам УРО.
Фрегаты проекта 11356Р – это вообще отдельная песня, над которой надо хорошо думать. По сути, это дальнейшее развитие сторожевиков проектов 1135 «Буревестник» и 11351 «Нерей». И да, там действительно корпус практически без изменений тот же самый, а все модернизации касались вооружения и двигателей.
Проект не новый. Сторожевики проекта 1135 были спроектированы еще в шестидесятых годах прошлого века, а первый корабль встал в строй в 1970 году. И до сих пор два корабля («Ладный» и «Пытливый» находятся на службе в рядах того же ЧФ). Проект 11351, пограничный, уже все. Последний корабль этого вида был потоплен в 2022 году («Гетман Сагайдачный»).
Но сам по себе проект 1135 оказался весьма сбалансированным, с хорошими ходовыми и мореходными качествами и приличной автономностью (хотя автономность в условиях Черного моря и не особенно важна – все под боком). Более того, корабли смогли удовлетворить даже таких оружейных капризуль, как индийцы, специально для них был разработан проект 11356 «Тальвар».
Кстати, для российского флота такие корабли даже не планировалось закупать. У нас грезили проектом 22350, но когда в 2009-2010 годах проект 22350 откровенно забуксовал, то начали смотреть, а нельзя ли сделать что-то такое, быстрое и ненакладное? А к тому времени первые три «Тальвара» отслужили уже десять лет, так что все испытания и апробации уже остались позади и фрегат индусов устраивал полностью, иначе они бы не стали еще три закупать.
Была сделана адаптация под наши требования (немного выросло водоизмещение) и получилась почти конфетка, которую назвали проект 11356Р «Буревестник».
А так как к тому времени уже начались напряжения 2014 года, а Черноморский флот вообще не имел ни одного современного корабля, а ситуация вокруг Крыма разогревалась похлеще реактора РБМК, то три первых «Буревестника» вполне ожидаемо попали на Черное море.
Корабли сразу попали под огонь критиков. Надо сказать – обоснованно, но тут стоит понимать ситуацию: «Я его слепила из того, что было». С одной стороны, ЧФ получил новые ударные корабли, с которыми на тот момент вообще было печально, с другой – критика имела под собой основу.
Читая тогдашние статьи, могло сложиться мнение, что корабли вообще небоеспособны. Именно так их восприняло экспертное сообщество. Но тут стоит разобраться спокойно и внимательно. О ходовых качествах уже сказано выше, мореходность вполне, максимальная скорость 30 узлов, дальность хода на максимальной скорости 1 600 миль. И 4 850 миль экономичным ходом в 14 узлов.
Вооружение… Да, здесь есть нюансы. Оно как бы вполне, но… Судите сами.
Главный калибр – 100-мм артустановка и 8 ПУ 3С14 для ракет «Калибр» или ракето-торпед «Ответ». «Калибр» - это неплохо, но, как показала практика СВО, «Оникс» лучше. А вот «Ониксов» на фрегате не запланировано, увы. Но в принципе, 8 «Калибров» - это вполне для удара. Скажем так, это хорошо, но, как известно, лучшее – враг хорошего. Тут вопрос в умении тех, кто будет ему противостоять в плане ПВО противника.
Критике подверглась и ПВО фрегата. Тут доходило до смешного, некоторым горе-экспертам было все равно, что «Штиль», что «Штиль-1», а разница весьма велика, ибо «Штиль» - это экспортный вариант «Урагана», который «Бук-М1» с однобалочной пусковой установкой.
Как раз то, что стояло на «Тальварах». Но у нас-то не «Тальвар»! У нас – «Буревестник» или «Адмирал Григорович», если хотите. Потому – «Штиль-1» на 24 ячейки. И база от «Бук-М3».
Вообще комплекс-то очень сильный! Способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 10М на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 5 м до 35 км. И очень злые ракеты. Минусом «Штиль-1» называют отсутствие ракет большой и малой дальностей, но тут вопрос необходимости в принципе.
В одном материале «Штиль-1» пытались сравнить с «Редутом» для того, чтобы показать, что вот, «Редут» намного лучше. Так-то возможно, но «Редут» - это С-300, а «Штиль-1» - это «Бук». Стоит понимать разницу, в том числе и в плане размеров. «Адмирал Горшков», который проект 22350, на котором стоит «Редут», он толще «Григоровича» на 1200 тонн по водоизмещению, если что.
Но в этом и состоит отличие кораблей 1 ранга от кораблей 2 ранга.
Конечно, фрегат 2 ранга проекта 11356Р будет во всем уступать фрегату 1 ранга проекта 22350, от водоизмещения и до условий обитания. Про вооружение тоже самое можно сказать. Но в нашем случае у фрегата проекта 11356Р есть очень большое преимущество: калининградский завод «Янтарь» может выпускать эти корабли как пиццу, потому что они освоены до заклепки.
И действительно, а почему «Янтарь» строит фрегаты для Индии, в то время как они нам самим ой как нужны?
И вот тут выплывают Проблемы с большой буквы.
Вообще наш флот не сильно горит желанием закупать фрегаты проекта 11356Р. И логику адмиралов понять можно: зачем нам два типа фрегатов, один из которых заведомо слабее. Правда, задачи у фрегатов 1 и 2 ранга могут быть разными, но вообще практика в военных флотах мировых держав обычно довольствуются одним типом фрегатов, так проще в содержании.
Конечно, одновременно могут служить фрегаты разных поколений, как у немцев, например. Там вообще служат три типа фрегатов, очень старый «Бранденбург», старый «Саксония» и новый «Баден-Вюртенберг». И ничего. Никто не переживает до смерти за этот момент. Просто задачи планируются для старенького «Бранденбурга» одни, а для «Баден-Вюртенберга» (кстати, водоизмещение больше 7 000 тонн, если что, почти «Арли Берк», который эсминец) – другие.
В нашем же случае запросто можно было бы строить именно небольшие фрегаты для Черного и Балтийского морей, где их было бы вполне удобно эксплуатировать и применять.
Так какая главная проблема фрегата проекта 11356Р? Испытанного и готового к массовому производству на том же «Янтаре»?
Злой герой всего российского кораблестроения (и не только). Двигатель.
Проект 11356 (как и предыдущие) был спроектирован под украинские двигатели объединения «Зоря-Машпроект». Соответственно, в 2014 году на поставку украинских двигателей для российских кораблей был наложен запрет. Так российский флот лишился традиционного поставщика главных корабельных энергетических установок.
Вообще о подвигах российских дизелистов надо слагать песни и рассказывать, потому что это была легендарная работа по замещению украинских ГЭУ на отечественные. И вот где как, а в том же Рыбинске смогли в импортозамещение, и появились турбины как раз для фрегатов проекта 22350 (М90ФР) и для десантных кораблей, менее мощная М70ФРУ.
Но еще одна проблема: М90ФР и М70ФРУ не взаимозаменяемы с турбинами николаевской сборки. Совсем. Поэтому несмотря на прорыв, корабли проектов 1135, 11351 и 11356 всех вариантов остались без двигателей.
А на верфях к тому времени были заложены три фрегата: «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». В итоге «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» будут достроены в Калининграде под новыми названиями «Tushil» и «Tamala» по проекту для Индии, увеличив общее число фрегатов проекта 11356 в составе ВМС Индии до восьми. Индии Украина двигатели продала без проблем и напрямую.
Один недостроенный фрегат проекта 11356Р («Адмирал Корнилов») так и стоит в Калининграде на заводе «Янтарь». И перспектив у него немного, двигательная установка фрегата проекта 22350 рассчитана на корабль больших размеров, и на 11356Р не подойдет.
Да и вообще, создание двигательной установки под конкретный корабль с тем, чтобы вписать ее во все размерения существующего корабля – это дело очень непростое и очень дорогостоящее.
Поэтому ВМФ остановился на фрегате проекта 22350. Детские болезни вроде бы залечены и с двигательной установкой проблем нет.
Первые корабли серии «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» входят в состав Северного флота, третий – «Адмирал Головко» завершает испытания, еще пять находятся на разной степени готовности и два заказано. Всего в сумме 10. Они по всем параметрам превосходят корабли проекта 11356Р, что неудивительно с учетом разницы между ними в целое поколение.
Но десять фрегатов – насколько это вообще достаточно для наших флотов? Вот у тех же немцев на две оперативные флотилии (В Киле и Вигельмсхафене) 11 фрегатов и 5 корветов. Учитывая, что у нас 4 флота и 1 флотилия, даже по 5 фрегатов на флот – уже 20. На Каспий ладно, фрегаты не очень нужны. Так что да, два десятка.
Но тут еще одна проблема: где строить?
Пока что фрегаты проекта 22350 освоили на «Северной верфи». Понятно, что из Санкт-Петербурга новопостроенные фрегаты доберутся своим ходом куда угодно… кроме Черного моря! Через проливы турецкие дороги пока нет и когда будет – не ясно. Переброска через внутренние водоемы? Дело сложное, но… не невозможное!
Скажете: фрегат. 5400 тонн полного водоизмещения, 4500 пустой. 135 метров длины. 4,5 метра осадка. И куда?
Ну вот у нас от Санкт-Петербурга до Анапы ходит чудо российского теплоходостроения, «Мустай Карим», пятизвездочный отель на воде. Водоизмещение 4500 тонн (как у пустого фрегата), длина 141 метр, осадка 3 метра.
Осадка? Да, проблема, но не такая страшная. Максимально облегченный фрегат можно еще и на понтоны поставить. И пройдет.
По тому самому пути, через озера и каналы. И в Азовское море. А там до Черного рукой подать уже. И в принципе, есть, где достроить корабль.
Просто если рассматривать варианты постройки фрегатов на заводах Феодосии или Керчи, то это печальное дело. Заводы необходимо не то чтобы модернизировать – восстановить после украинской действительности. А это потребует огромных денег и ресурсов. В общем – заманчиво, но не смотрится серьезно. Пока что керченский морзавод с десантным кораблем сражается, там вообще не до фрегатов.
Реально было бы переориентировать на постройку фрегатов проекта 22350 тот самый «Янтарь». Тем более, что контракты с ВМС Индии практически выполнены, почему не заняться насыщением современными кораблями российского флота?
Возникнет еще вопрос, что делать с «Корниловым».
Заложенный в 2013 году последний фрегат проекта 11356Р пока остается под вопросом. Вроде бы существует проект достройки, даже показанный в макете на «Армии-2023», но макет – это всего лишь макет, сами понимаете. Но это говорит о том, что разрезать корабль на металл в Объединенной судостроительной корпорации не планируют. И это хорошо, учитывая высокую степень общей готовности корпуса.
Есть прямой смысл достроить этот корабль и переправить на ЧФ, поскольку все аналогичные корабли служат там и только там.
Но возникает та же самая проблема двигателей. Понятно, что у нас не существует аналогов украинскому двигателю экономичного хода ДС-71 и наши турбины М-90ФР больше и мощнее николаевской турбины ДТ-59.
Наши специалисты делают все возможное для того, чтобы заместить украинскую технику. Был интересный проект всережимной газотурбинной установки МА4, состоящей из четырех газотурбинных двигателей типа М70ФРУ максимальной мощностью 14 000 л.с. каждый. Двигатели были усовершенствованы именно для такой работы. Однако к ним нужны новые редукторы, их еще нужно разработать. То есть, снова деньги и время, причем, сколько нужно времени и будет ли результат, сказать никто не возьмется. Но дорогу осилит только идущий.
Есть, конечно, варианты с импортом. Можно рискнуть повторить печальный опыт с китайскими двигателями, там наверняка можно подобрать что-то подходящее, но вот качество после всех происшествий с двигателями на «Буянах» говорит, что не стоит.
Есть турбины у индусов. LM2500. Выпуск этих турбин освоен в Индии по лицензии фирмы General Electric, вообще разработка очень удачная, такими турбинами оснащены многие корабли индийского флота. Вопрос только в том, подойдет или нет и продадут ли индусы такой комплект. Говорить о покупке под нас украинских установок индусами не приходится.
Но вопрос импорта упирается именно в проблемы внесения корректировок в изначальный проект корабля.
Но это один-единственный корабль, который неплохо было бы достроить, но и если не получится адаптировать его под другую силовую установку – можно и отложить в долгий ящик в ожидании новых российских двигателей.
Что касается всего остального – перспектива просматривается. И это не может не радовать. 10 фрегатов на «Северной верфи» - это половина дела. Но есть, куда направить усилия. И не так важно, где будут собраны фрегаты, главное – чтобы они были.
Сегодня Черноморский флот переживает, пожалуй, самые трудные времена за все время своей российской истории. И помочь ему можно только одним – постройкой новых современных кораблей, которые смогут выполнить любые задачи в акватории Черного моря.