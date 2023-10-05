Война Судного дня. Как арабы едва не разгромили Израиль

Война Судного дня

«Мир установлен на берегах Суэцкого канала, в Синайской пустыне, в секторе Газа, на Западном берегу, в Иудее, Самарии и на Голанских высотах. Границы безопасны. Мосты открыты. Иерусалим объединен. Строятся новые поселения, и наша политическая ситуация стабильна. Все это – результат сбалансированной, смелой и дальновидной политики».

Ставка на реванш



Египетские войска пересекают Суэцкий канал

Арабский блицкриг



Египетские солдаты после прорыва ими линии Бар Лева в районе Суэцкого канала в первую неделю войны

США спасают Израиль



Обломки израильского «Фантома», сбитого сирийцами в 1973 году

Израильский блицкриг



Министр обороны Израиля Моше Даян – герой Шестидневный войны и спорная фигура войны Судного дня. На фото он находится на месте размежевания египетских и израильских сил в районе Суэцкого канала после прекращения огня

Каир стал играть в поддавки



Премьер-министр Израиля Голда Меир признала свою ответственность за то, что страна оказалась не готова к войне и ушла в отставку

Итоги



Кэмп-Дэвидское соглашение. Садат (слева) жмет руку Бегину в присутствии Картера. 1978 г.