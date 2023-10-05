Война Судного дня. Как арабы едва не разгромили Израиль

Война Судного дня
В израильской историографии ее называют войной Судного дня, в арабской – Октябрьской войной. В 3 часа 50 минут 6 октября 1973 года, в день поста Йом-Кипур – Судный день (самый священный для евреев день в году, когда жизнь в стране замирает), телефонный звонок разбудил главу израильского правительства Голду Меир.
Звонил её военный секретарь Исраэль Лиор, который сообщил о срочном уведомлении от главы службы внешней разведки «Моссад» Цви Замира, который отправился в Лондон для встречи с высокопоставленным источником. Позднее стало известно, что это был Ашраф Марван – зять на тот момент уже покойного президента Египта Гамаля Абдель Насера.
Цви Замир сообщил, что Египет и Сирия планируют совместно атаковать Израиль. Вскоре премьер-министру поступил полный отчёт главы «Моссада». Сообщалось, что противник нанесёт удар ранним вечером 6 октября. Военные планы Сирии и Египта описывались довольно подробно. Израильская армия начинает мобилизацию. Противник нанёс удар немного раньше – в 2 часа дня.
Война стала для еврейского руководства неожиданной. Спецслужбы Израиля знали о передислокации арабских ВС и не единожды получали предупреждения о возможном нападении, но ошиблись в оценках происходящего. С одной стороны, это было вызвано конкуренцией между «Моссадом» и военной разведкой. С другой стороны – с позицией политического руководства.
Уже после войны под давлением общественности была создана комиссия для расследования просчетов руководства накануне и в начале войны. Ее возглавил бывший председатель Верховного суда Шимон Агранат. Комиссия сочла главными виновными начальника Генштаба Давида Элазара, руководителя военной разведки Эли Зеиру и командующего южным военным округом Шмуэля Гонена (по его первой фамилии – Городиш).
Однако позднее, после изучения мемуаров, интервью и рассекреченных документов исследователи пришли к выводу, что комиссия Аграната судила о событиях пристрастно. Она спасала репутацию премьер-министра Голды Меир, министра обороны Моше Даяна и членов их кабинета, козлами отпущения делали профессиональных военных.
В частности, Голда Меир за неделю до войны встречалась с королем Иордании Хусейном, который предупредил её, что сирийские войска готовы к наступлению. 3 октября премьер провела встречу с министром обороны, высшим военным командованием и главой МИДа Игаль Алон. Был сделан вывод, что непосредственной угрозы войны с арабами не существует.
Дело в том, что в этот момент высшее военно-политическое руководство Израиля было убеждено в непобедимости израильской армии. Израильские военные всегда били арабов. После Шестидневной (Июньской) войны 1967 года Израиль пребывал в эйфории. Считалось, что враг разгромлен надолго. Тогда в результате превентивного удара евреи в 4 раза увеличили территорию своего государства. Были захвачены Западный берег реки Иордан (исторические Иудея и Самария), сектор Газа, Синайский полуостров и Голанские высоты. Страна была на общественно-экономическом подъеме.
Правящая партия «Авода» готовилась к выборам, и её предвыборные лозунги гласили:
«Мир установлен на берегах Суэцкого канала, в Синайской пустыне, в секторе Газа, на Западном берегу, в Иудее, Самарии и на Голанских высотах. Границы безопасны. Мосты открыты. Иерусалим объединен. Строятся новые поселения, и наша политическая ситуация стабильна. Все это – результат сбалансированной, смелой и дальновидной политики».
Ставка на реванш
Совсем иные настроения царили в арабском обществе. Сокрушительное поражение в Шестидневной войне вызвало кризис идеи арабского национализма и арабского единства. Начинается развитие политического ислама, включая его радикальные течения. Война принесла разочарование и ощущение катастрофы. Особенно это была заметно в Египте, который претендовал на роль лидера арабского мира.
Анвар Садат, ставший президентом Египта в 1970 году, пытался возродить значение Египта в арабском мире и для этого намеревался взять реванш за унизительное поражение в Шестидневной войне. Садат отказался от военной помощи СССР и начал сближение с США. При этом Египет сохранял военный потенциал, созданный при помощи Москвы.
Арабы имели серьёзное военное преимущество. Общая численность египетских и сирийских вооруженных сил составляла приблизительно 750 тыс. человек. А с участием войск союзников – свыше 1,1 млн человек. Израиль выставил в начале кампании 375 тыс. солдат, после всеобщей мобилизации – 415 тыс.
У ВВС Египта было было 550 самолетов, у сирийцев – 310, а у израильтян – 480. У арабов было также танковое превосходство: 2 тыс. новых советских танков у египтян плюс 1,2 тыс. у сирийцев. В танковых войсках Израиля имелось 1,7 тыс. машин, многие из которых были устаревшими моделями. Более чем двойное превосходство у арабов было в орудиях и минометах, на море – тройное.
Египетские войска пересекают Суэцкий канал
Арабский блицкриг
Начало октября 1973 года стало самыми страшными днями в истории Израиля. Казалось, что еврейскому государству конец. Каир и Дамаск хорошо подготовили операцию. Израиль били с двух сторон – на египетском и сирийском фронтах. В войну также вступили отряды иракцев, иорданцев, ливийцев, марокканцев и алжирцев. Против Израиля воевали пилоты из Пакистана.
Арабы хорошо усвоили уроки 1967 года, разработки советских советников, изучили опыт самого противника. Были отлично вооружены лучшей на тот момент в мире военной техникой из СССР. Они смогли ударить внезапно, захватили инициативу.
Египтяне нанесли удар через Суэцкий канал, смели слабую оборону противника и ворвались в Синай. Это была классическая операция эпохи индустриальных государств: массированная артиллерийская подготовка, танковые клинья из сотен танков. Советские вертолеты Ми-8 высаживают египетские десанты в тылу противника, деморализуя евреев, нарушая коммуникации. Израиль теряет господство в воздухе: у противника мощная ПВО. Впервые в бою советские подвижные ЗРК типа «Куб», зенитные самоходки «Шилка», переносные ракетные комплексы «Стрела-2».
Евреи не успели превентивно ударить по аэродромам Египта, и их ВВС вынуждены не господство в воздухе захватывать, и делать вылеты для спасения своих сухопутных войск, наносить удары по вражеским позициям и колоннам. Тут еврейские ВВС нарывались на плотный огонь арабских ПВО, несли тяжелые потери.
Одновременно Израиль атаковали сирийские войска на Голанских высотах. Там начались тяжелые бои, израильтян теснили. Сирийцы получили возможность обстреливать территорию Израиля. Обстановка была критической. На каждом фронте противник имел заметное преимущество в силах и средствах над евреями. Казалось, что египетские и сирийские войска раздавят еврейское государство.
Израильтяне пытаются наносить массированный удар по египетским войскам в долине Нила, собрав ударную группировку из 70 «Фантомов». Как и в 1967 году, самолеты заходят со стороны Средиземного моря. Но теперь они столкнулись с сильной ПВО, построенной под руководством русских. Еврейские самолеты перехватывают МиГ-21. Израильтяне теряют 18 машин, сбив 4 вражеских.
При попытках подавить сирийскую ПВО и разбомбить аэродромы израильские ВВС также несут тяжелые потери. Перед началом войны у Израиля имелось 99 F-4, было потеряно около 55 машин. США, чтобы восполнить эти потери, двумя партиями поставили Израилю в конце октября 52 «Фантома».
Египетские солдаты после прорыва ими линии Бар Лева в районе Суэцкого канала в первую неделю войны
США спасают Израиль
Израиль смог привлечь на свою сторону США. Американцы проводят экстренные поставки оружия по воздуху. На стороне Израиля выступил могущественный еврей-американец, государственный секретарь США Генри Киссинджер. Он прямо заявил Анвару Садату: Америка не потерпит разгрома Израиля. И если Каир хочет получить американские инвестиции, то не надо делать глупостей.
В результате египетские войска, которые вклинились на Синайский полуостров силами 2-й и 3-й армий на 15–20 км, 9–13 октября сами остановились. Арабы стали закрепляться на занятых территориях, вместо того, чтобы развивать наступление, не дать опомниться противнику.
Поэтому евреи смогли опомниться, перегруппировать силы и перейти в контрнаступление. Израильтяне вернули ранее утраченные позиции, а затем сами ударили.
Египет утрачивает стратегическую инициативу.
Обломки израильского «Фантома», сбитого сирийцами в 1973 году
Израильский блицкриг
15 октября израильская армия перешла в наступление на синайско-суэцком фронте. Главный удар нанесли по 2-й египетской армии, которая держала левый фланг. Израильтяне вышли к Большому Горькому озеру, которое расположено между северной и южной частями Суэцкого канала. Сплошной фронт египетских войск разрывался этим озером. Это озеро и стало ключом к победе израильских войск.
Вечером 16 октября несколько плавающих танков и БТР-амфибий форсировали озеро и создали плацдарм в тылу противника. Египтяне по какой-то причине проспали вражеский десант. Они считали, что это невозможно. Переправочных средств у евреев, по их данным, не было.
В следующую ночь на другой берег переправили ещё 30 танков, плацдарм расширили. Затем израильтяне переправили на восточный берег ещё 60 танков. В ночь на 19 октября израильтяне навели через Большое Горькое озеро два наплавных моста, перебросили новую пехоту и танки.
Командовал ударной группировкой (143-ей бронетанковой дивизией) – «Бульдозер», отчаянный храбрец Ариэль Шарон. Он провел операцию в лучших традициях германского вермахта образца 1939–1941 гг. В египетский тыл ворвалось множество боевых групп силой в танковую роту, усиленную мобильной пехотой на БТР. Кто-то был специально одет в египетскую военную форму.
Мобильные группы Шарона искали слабые места в тылу египтян, с тыла громили позиции ЗРК, артиллерии, штабы и тыловые базы. Среди арабов началась паника. Израильская авиация поддерживала ударную группировку с воздуха, ПВО у арабов была заметно ослаблена действиями мобильных групп.
Израильтяне пошли на большой риск. Переправы могли уничтожить арабские ВВС и артиллерия. Войска Шарона оказались бы в полном окружении, лишенные подвоза горючего и боеприпасов. Однако тут снова случилось чудо. Египетский президент Садат приказал остановить начатый массированный артиллерийский обстрел переправ, а бригада египетского спецназа, направленная на уничтожение понтонов, получила из Каира строгий запрет на проведение этой операции.
В итоге израильтяне успешно разгромили тылы, противника и блокировали 3-ю египетскую армию. Вскоре 300 израильских танков переправились через Суэц и приготовились к броску на Каир.
Министр обороны Израиля Моше Даян – герой Шестидневный войны и спорная фигура войны Судного дня. На фото он находится на месте размежевания египетских и израильских сил в районе Суэцкого канала после прекращения огня
Каир стал играть в поддавки
Египетский президент Садат прогнулся под давлением Киссинджера и не решился победить. Ему не хватило воли, чтобы добить противника. Он хотел получать американскую финансовую помощь в 2 млрд долларов ежегодно на перестройку экономики страны. Понятно, что это помогло обогатиться ему и прочим египетским сановникам.
Стоит отметить, что Москва, которая в это время усиленно вооружала Египет и Дамаск (9–22 октября в среднем прилетало по 30 самолетов с советской техникой в день), также настаивала на мире. СССР не желал разгрома Израиля.
Параллельно Вашингтон и Москва вели переговоры насчет возможностей прекращения огня. Киссинджер прилетал в Москву. Обе стороны убеждали Каир остановиться. При этом с самого начала боевых действий предлагалось, чтобы все остались на территориях, занятых к моменту заключения соглашения о прекращении огня. Сначала это никак не устраивало Израиль.
Дамаск занимал наиболее жесткую позицию. Поэтому, по некоторым данным, сирийцы получили предупреждение что, если они пересекут Иордан, израильская армия нанесет ядерный удар по Дамаску.
В итоге Садат прогнулся и запросил перемирия.
22 октября Совбез ООН принял резолюцию № 338 о прекращении огня и призвал к выполнению резолюции от 22 ноября 1967 года. Израиль продолжал боевые действия. Тогда Москва оказала военно-политическое давление на США и Израиль.
СССР предупредил Израиль «о самых тяжёлых последствиях» в случае продолжения агрессивных действий против Египта и Сирии. Одновременно Брежнев послал Никсону срочную телеграмму, в которой заверил американскую сторону, что в случае её пассивности по урегулированию кризиса, СССР столкнётся с необходимостью «срочно рассмотреть вопрос о том, чтобы предпринять необходимые односторонние шаги».
Москва готовит дивизии ВДВ к переброске в зону конфликта. Израильские войска прекратили наступление, и 25 октября война закончена.
18 января 1974 года на 101-м километре шоссе Каир – Суэц в присутствии американской делегации египетские представители подписали с израильтянами соглашение о разъединении войск. Израиль отводил свои войска на 32 км от Суэцкого канала. 31 мая аналогичное соглашение, но уже при посредничестве СССР и США подписали Израиль и Сирия. Сирии возвращалась часть Голанских высот с Кунейтрой на условиях демилитаризации и размещения здесь войск ООН.
Премьер-министр Израиля Голда Меир признала свою ответственность за то, что страна оказалась не готова к войне и ушла в отставку
Итоги
Боевые действия продолжались почти три недели. За это время погибли 2,5–3 тыс. израильских военных, 7–9 тыс. было ранено. Несколько сотен человек были взяты в плен. Данные об арабских потерях сильно разнятся – от 8,5–9 до 18 тыс. погибших, от 19 до более 50 тыс. раненых, 8–9 тыс. пленных.
В сентябре 1978 года на саммите в Кэмп-Дэвиде под председательством Джимми Картера Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин договорились о мире, взаимном признании и возвращении Синайского полуострова Египту. Мирный договор был заключён 26 марта 1979 года.
Израиль обязался вывести войска и эвакуировать еврейские поселения с Синайского полуострова, оккупированного в 1967 году. В 1978 году за подписание мирных соглашений Анвар Садат и Менахем Бегин удостоились Нобелевской премии мира. Мирные переговоры Израиля с Сирией закончились безрезультатно.
Египтяне отмечают 6 октября как день великой победы. Общество было на подъёме. Снова на короткий срок возникла иллюзия единства арабского и исламского мира. Арабские страны солидарно с Дамаском и Каиром заявили, что не будут поставлять нефть США и другим западным странам, поддержавшим Израиль. В результате мировые цены на нефть подскочили в четыре раза. Нефтяной кризис длился до марта 1974 года.
Иллюзия единства арабов быстро рухнула, в 1977 году Садат первым из арабских лидеров посетил Израиль, а спустя два года подписал с ним мирное соглашение. Египет был исключен из Лиги арабских государств на десять лет. 6 октября 1981 года во время парада, посвященного годовщине войны, Садат был убит исламистами.
Израильское общество тяжело восприняло эту войну. Война Судного дня показала, что можно мгновенно потерять всю страну. Евреи искали ошибки, переживая провал военно-политического руководства. На фоне беспрецедентной на тот момент волны протестов в 1974 годк правительство Голды Меир ушло в отставку.
Кэмп-Дэвидское соглашение. Садат (слева) жмет руку Бегину в присутствии Картера. 1978 г.