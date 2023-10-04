Военное обозрение
Войти Регистрация

«Революционное решение»: в США впервые в истории объявлен импичмент спикеру палаты представителей

26
«Революционное решение»: в США впервые в истории объявлен импичмент спикеру палаты представителей

Заявления членов конгресса от Республиканской партии о том, что они собираются объявить импичмент спикеру палаты представителей, оказались не просто угрозами в адрес Кевина Маккарти. Несмотря на то, что Маккарти сам республиканец, именно республиканцы, по сути, и объявили в итоге импичмент третьему лицу в американском государстве. Их голоса стали решающими.


Большинством голосов (216 против 210) Кевин Маккарти был лишён должности спикера палаты представителей, и такого рода факт произошёл впервые в истории Соединённых Штатов.

Причиной отправки спикера в отставку стали его закулисные переговоры с Демпартией по ряду вопросов, в том числе вопрос о финансировании правительства США. Напомним, что несколькими днями ранее конгресс принял законопроект о финансировании американского правительства сроком на полтора месяца, выведя из него пункт о выделении нового пакета финансовой помощи Украине.

В таком формате конгресс США не функционировал никогда. По американскому законодательству, именно спикер определяет вопросы для рассмотрения в палате представителей. Но пока новый спикер не назначен, де-юре некому обозначать приоритетные вопросы для обсуждения конгрессменами. Хотя есть временный спикер Патрик МакГенри – республиканец от штата Северная Каролина. Но в самих Штатах толком не могут объяснить самим себе, имеет ли временный спикер те же полномочия, что и спикер полноценный.

Сам Маккарти, комментируя объявленный ему соратниками импичмент, заявил о том, что вновь баллотироваться на пост спикера не станет.

Голосование по импичменту спикера палаты представителей не проводилось в США более ста лет. В последний раз голосовали по такому вопросу в 1910 году, но тогда импичмент так и не был объявлен. Теперь конгресс написал новую страницу в своей истории, что уже в самих США эксперты назвали «подобием революции» или «революционным решением».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:58
    +1
    Поставят послушного для лобби от ВПК и крупных корпораций.Всех то делов
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:10
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Поставят послушного для лобби от ВПК и крупных корпораций.Всех то делов

      Так там разные корпорации лоббируют противоположные решения. И чей лоббист победит - это ещё вопрос
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 08:44
        +1
        С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц за то , что его однопартиец Маккарти пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна (приостановки работы федерального правительства). Но это не всё.

        При этом Мэтт Герц обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины и потребовал от Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной "сделки".

        Действительно, ранее Байден, выступая перед журналистами после принятия конгрессом временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву, заявил, что заключил со спикером Маккарти "сделку по Украине".
        Однако вопреки заявлению Байдена Маккарти, выручая видимо и самого дедушку Байдена на посту президента США, заявил американскому телеканалу Newsmax, что у него якобы "Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом"

        ПРИМЕЧАНИЕ. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник 2.10.2023 ОТКАЗАЛАСЬ предоставить подробности сделки, о которой сказал Байден, ни подтвердив, ни опровергнув ее существования.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 06:18
      +11
      Его сняли именно из-за того, что он "за спиной" республиканцев пообещал демократам протащить статью о финансировании Украины, т.е. ВПК.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 07:09
        +1
        Цитата: Дилетант
        Его сняли именно из-за того, что он "за спиной" республиканцев пообещал демократам протащить статью о финансировании Украины, т.е. ВПК.

        Его сняли за то, что он вообще пообещал протащить бюджет. И ВПК там свою роль конечно сыграли, но только от части. В США множество разногласий по распилу бабла: кто-то заборы от мигрантов хочет строить, кто-то на Украину оружие продавать, кто-то с изменением климата бороться - и у всех есть свои прикормленные депутаты. Вот соратники по Партии решили, что спикер слишком легко сдал бюджет и можно выторговать ещё больше бабла для своих спонсоров. Узаконенный лоббизм.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 07:31
          0
          Цитата: Escariot
          Узаконенный лоббизм.

          А простым языком говоря - казнокрадство, такое же, как на Украине.
          1. Escariot
            Escariot Сегодня, 08:53
            0
            Цитата: tihonmarine
            Цитата: Escariot
            Узаконенный лоббизм.

            А простым языком говоря - казнокрадство, такое же, как на Украине.

            Нет, казнокрадство - это совсем другое, да и не только на Украине оно есть. Лоббизм про другое. Например, однажды правительство решило позакрывать угольные разрезы (экология и всё такое) и вроде как всегда демократы за, а республиканцы против, однако один из демократических сенаторов взбрыкнул, ибо в штате было много угольных шахт, хозяева коих и спонсировали данного сенатора.
        2. mann
          mann Сегодня, 09:42
          0
          Цитата: Escariot
          Цитата: Дилетант
          Его сняли именно из-за того, что он "за спиной" республиканцев пообещал демократам протащить статью о финансировании Украины, т.е. ВПК.

          Его сняли за то, что он вообще пообещал протащить бюджет. И ВПК там свою роль конечно сыграли, но только от части. В США множество разногласий по распилу бабла: кто-то заборы от мигрантов хочет строить, кто-то на Украину оружие продавать, кто-то с изменением климата бороться - и у всех есть свои прикормленные депутаты. Вот соратники по Партии решили, что спикер слишком легко сдал бюджет и можно выторговать ещё больше бабла для своих спонсоров. Узаконенный лоббизм.

          А чем лоббизм отличается от коррупции? request
  2. Комментарий был удален.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:11
    +4
    Вот радуют они, время от времени, подобными новостями, то Трампа в Президенты выберут, вопреки всем, то уберут, вот сейчас, пока все следили за судебными разбирательствами над Трампом и объявят-не объявят импичмент Байдену, раз и сами же республиканцы свое однопартийца и убрали...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:13
    +4
    Маккарти не простили договорняк с Байденом по бюджету ранее,когда он просто слил республиканцев.Надо было его тогда " пристрелить".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +4
    Кевин Маккарти был лишён должности спикера палаты представителей
    А нечего было за спиной партии договариваться с Байденом о вопросе помощи украине. Хотел и вашим и нашим, а получил от своих отлуп. Сначала лишили должности, а сейчас ломают голову над тем, а обладает ли временный спикер полными полномочиями. Как-то через одно место в палате представителей Сша.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:50
      +5
      Цитата: rotmistr60
      Как-то через одно место в палате представителей Сша.

      А что вы хотели? Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один! )))
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:04
        +3
        Но иногда возраст приходит один!
        Хорошо подмечено. А глядя на геронтократию в Сша видно, что для них действительно возраст приходит один (мудрость потерялась по дороге).
        1. Наган
          Наган Сегодня, 07:51
          +1
          Цитата: rotmistr60
          глядя на геронтократию в Сша
          Очевидно забыли про гонки на лафетах в СССР в начале 1980х, и чем они кончились. А может, и не забыли, а просто не в курсе, тут и свою-то историю помнят очень обрывочно, и далеко не все. А Буш-старший, который на все эти похороны лично приезжал и должен был помнить, уже лет 5 как помер.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 07:57
        0
        Прожитые годы прибавляют нам мудрости, но совершенно не убавляют нам глупости... (с) what
    2. Наган
      Наган Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      Сначала лишили должности, а сейчас ломают голову над тем, а обладает ли временный спикер полными полномочиями.

      Этот временный спикер боится темы Украины как чумы. Ему обязательно на ближайших выборах припомнят, что он, вместо того чтобы заниматься насущными вопросами Америки и американцев, и в частности, выборами спикера, тратил время (а заодно и деньги налогоплательщиков) на коррумпированное правительство третьеразрядной страны по ту сторону земного шара. Притом припомнят даже раньше всеобщих выборов, на предварительных, в которых принимают участие только республиканцы, так что до всеобщих он может и не добраться. А поскольку он это сам понимает не хуже других, то постарается этого избежать и эту тему не трогать. Конечно, нельзя исключить, что администрация Байдена его или припугнет чем-то страшнее потери кресла в Конгрессе, или "сделает предложение, от которого нельзя отказаться".
  6. RUSa
    RUSa Сегодня, 06:53
    +1
    Дикая страна, дикие "законы", дикие "правила"...
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:23
      -1
      Цитата: RUSa
      Дикая страна, дикие "законы", дикие "правила"...

      В этой дикой стране за 230 лет с обретения независимости была только одна гражданская война (да и то не гражданская где брат на брата шол из-за политики, а скорее усмирение взбунтовавшихся регионов как у нас в Чечне в 90е) и ни каких революций. Да что уж там говорить, ежели сейчас можно взять купюру от 1870 года и расплатиться ей по номиналу в любом магазине. Естественно для россиянина это звучит как дикость
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:41
        +2
        Цитата: Escariot
        и ни каких революций
        Ваще-то восстание против английского деспотизма, закончившееся независимостью, здесь считают революцией.
        Цитата: Escariot
        Да что уж там говорить, ежели сейчас можно взять купюру от 1870 года и расплатиться ей по номиналу в любом магазине.
        А если такую купюру в более или менее приличном состоянии выставить на аукцион, то можно получить в разы, а скорее даже на порядки больше номинала.
        1. solar
          solar Сегодня, 09:05
          0
          Ваще-то восстание против английского деспотизма, закончившееся независимостью, здесь считают революцией.

          за 230 лет с обретения независимости
        2. Escariot
          Escariot Сегодня, 09:09
          0
          Цитата: Наган

          Цитата: Escariot
          Да что уж там говорить, ежели сейчас можно взять купюру от 1870 года и расплатиться ей по номиналу в любом магазине.
          А если такую купюру в более или менее приличном состоянии выставить на аукцион, то можно получить в разы, а скорее даже на порядки больше номинала.

          Естественно у коллекционеров эта купюра будет стоить на порядки дороже, но она и по номиналу может быть использована. Возьмите хрущевский фантик или какую-нибудь керенку и вас в магазине с ней пошлют далеко и надолго, а в США ей по прежнему можно расплачиваться. С - стабильность.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:36
      +1
      Цитата: RUSa
      Дикая страна, дикие "законы", дикие "правила"..

      Ничего не изменилось в Америке за 300 , кроме того что с кобылы, пересели на железного "Мустанга".
  7. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 07:04
    +4
    Странно. Это же именно Маккарти потребовал от Зеленского подробно пояснить за потраченное бабло. И вот как только его сняли, сразу появилось заявление о том, что "признаков масштабной коррупции на Украине нет".
  8. Наган
    Наган Сегодня, 07:17
    +4
    именно республиканцы, по сути, и объявили в итоге импичмент третьему лицу в американском государстве.
    На самом деле голоса легли 216-210. За увольнение голосовали ВСЕ присутствовавшие 208 дерьмократов, и 8 самых консервативных республиканцев, во главе которых стоял Матт Гетц (Matt Gaetz, R - FL).
    Украина может гордиться, она вошла в историю, потому что послужила одной из причин почему консервативные республиканцы подняли вопрос снятия с должности МакКарти. Они, в частности, хотели знать, не заключил ли МакКарти закулисное соглашение с администрацией Байдена о вынесении вопроса финансирования Украины на отдельное голосование, уж больно легко Байден подписал бюджет без средств на его любимый проект. Ответа, естесственно, не было ни от МакКарти, ни от администрации.
    А еще подняли такую тему. Поскольку нигде в Конституции не сказано, что Спикер должен быть избран обязательно из членов Палаты, некоторые республиканцы, в частности Матт Гетц, заявили, что обдумывают выдвижение на эту должность Дональда Трампа. Как сказал Гетц, Трамп - кандидат, против которого республиканцы побоятся голосовать. И тут есть такая тонкость: если Маразматика Джо и Камалу Харрис (которую обычно поминают как Kamala the Whоrе) подвергнут импичменту, по Конституции следующий в очереди на президентское кресло - Спикер Палаты.
    Скажете, такого не может быть, потому что никогда не было? Так ведь спикеров тоже до сих пор с должности не снимали.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:42
      +4
      Цитата: Наган
      Скажете, такого не может быть, потому что никогда не было? Так ведь спикеров тоже до сих пор с должности не снимали.

      Спасибо за ваш вразумительный коммент, как ни вам живущему там, знать об американской "кухне".
    2. solar
      solar Сегодня, 09:29
      0
      За увольнение голосовали ВСЕ присутствовавшие 208 дерьмократов, и 8 самых консервативных республиканцев, во главе которых стоял Матт Гетц

      То есть фактически Гетц сыграл на стороне демократов вопреки интересам свой собственной партии. Ему коллеги по партии темную в туалете Капитолия не устроили? Маккарти в свое время выбрали с минимальным перевесом и при новых выборах неизвестно, что еще будет.
      Тем более, что слил представителя собственной партии он по вполне личным мотивам- тот в свое время закулисно обвинил Гетца в участии в беспорядках в Капитолии. Такие вот обидки у парня. Впрочем, при этом, Гетц, поносившись некоторое время с идеей выбрать в палату представителей Трампа (это его старая идея- фикс, которую и тогда никто не поддержал), после этого внес решающий вклад в избрание Маккарти (хотя так и не проголосовал за него)