«Революционное решение»: в США впервые в истории объявлен импичмент спикеру палаты представителей

Заявления членов конгресса от Республиканской партии о том, что они собираются объявить импичмент спикеру палаты представителей, оказались не просто угрозами в адрес Кевина Маккарти. Несмотря на то, что Маккарти сам республиканец, именно республиканцы, по сути, и объявили в итоге импичмент третьему лицу в американском государстве. Их голоса стали решающими.
Большинством голосов (216 против 210) Кевин Маккарти был лишён должности спикера палаты представителей, и такого рода факт произошёл впервые в истории Соединённых Штатов.
Причиной отправки спикера в отставку стали его закулисные переговоры с Демпартией по ряду вопросов, в том числе вопрос о финансировании правительства США. Напомним, что несколькими днями ранее конгресс принял законопроект о финансировании американского правительства сроком на полтора месяца, выведя из него пункт о выделении нового пакета финансовой помощи Украине.
В таком формате конгресс США не функционировал никогда. По американскому законодательству, именно спикер определяет вопросы для рассмотрения в палате представителей. Но пока новый спикер не назначен, де-юре некому обозначать приоритетные вопросы для обсуждения конгрессменами. Хотя есть временный спикер Патрик МакГенри – республиканец от штата Северная Каролина. Но в самих Штатах толком не могут объяснить самим себе, имеет ли временный спикер те же полномочия, что и спикер полноценный.
Сам Маккарти, комментируя объявленный ему соратниками импичмент, заявил о том, что вновь баллотироваться на пост спикера не станет.
Голосование по импичменту спикера палаты представителей не проводилось в США более ста лет. В последний раз голосовали по такому вопросу в 1910 году, но тогда импичмент так и не был объявлен. Теперь конгресс написал новую страницу в своей истории, что уже в самих США эксперты назвали «подобием революции» или «революционным решением».