Глава военного комитета НАТО: Когда мы говорим о поставках оружия и боеприпасов Украине, мы уже видим дно собственной «бочки»

Если до конца года Украине не удастся добиться значительной победы на поле боя, то в 2024 году мирный договор придётся подписывать на российских условиях.

Нам нужно обязательно нарастить производство военной продукции. Потому что, когда мы говорим о поставках боеприпасов и оружия Украине, то мы видим уже дно в собственной бочке.