Глава военного комитета НАТО: Когда мы говорим о поставках оружия и боеприпасов Украине, мы уже видим дно собственной «бочки»

Западные чиновники всё настойчивее твердят о том, что с военными поставками и финансированием Украины дела обстоят сложнее, чем это было ещё несколько месяцев назад. Официально стараются не говорить о том, что связаны эти сложности с неуспехами ВСУ в ходе продолжающегося 4 месяца контрнаступления, однако намёки всё более прозрачны. Напомним, что накануне в американском издании The Hill вышла статья, в которой обозреватель заявил буквально следующее:
Если до конца года Украине не удастся добиться значительной победы на поле боя, то в 2024 году мирный договор придётся подписывать на российских условиях.
Безусловно, никакой мирный договор Киев подписывать не станет, если киевский режим останется у западной кормушки. Однако проблема для Зеленского и Ко в том, что эта кормушка уже не удовлетворяет их растущие аппетиты.
Высокопоставленный чиновник НАТО, председатель военного комитета альянса нидерландский адмирал Роб Бауэр на так называемом Варшавском форуме по безопасности заявил о том, что странам НАТО всё сложнее отправлять оружие и боеприпасы на Украину. По словам Бауэра, у ряда стран альянса, собственные склады заполнены менее чем на 50 процентов.
Бауэр:
Нам нужно обязательно нарастить производство военной продукции. Потому что, когда мы говорим о поставках боеприпасов и оружия Украине, то мы видим уже дно в собственной бочке.
Голландский адмирал дал понять, что та самая «бочка» не является бездонной. И если производство оружия и боеприпасов в странах НАТО не вырастет в объёмах, то собственные склады стран, входящих в западный военный блок, будут опустошены в течение нескольких ближайших месяцев.
На этом фоне вновь прозвучали претензии к тем странам НАТО, которые тратят на военный сектор менее 2 процентов ВВП. Среди таких стран – Германия.