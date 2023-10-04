Военное обозрение
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Глава военного комитета НАТО: Когда мы говорим о поставках оружия и боеприпасов Украине, мы уже видим дно собственной «бочки»

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Глава военного комитета НАТО: Когда мы говорим о поставках оружия и боеприпасов Украине, мы уже видим дно собственной «бочки»

Западные чиновники всё настойчивее твердят о том, что с военными поставками и финансированием Украины дела обстоят сложнее, чем это было ещё несколько месяцев назад. Официально стараются не говорить о том, что связаны эти сложности с неуспехами ВСУ в ходе продолжающегося 4 месяца контрнаступления, однако намёки всё более прозрачны. Напомним, что накануне в американском издании The Hill вышла статья, в которой обозреватель заявил буквально следующее:


Если до конца года Украине не удастся добиться значительной победы на поле боя, то в 2024 году мирный договор придётся подписывать на российских условиях.

Безусловно, никакой мирный договор Киев подписывать не станет, если киевский режим останется у западной кормушки. Однако проблема для Зеленского и Ко в том, что эта кормушка уже не удовлетворяет их растущие аппетиты.

Высокопоставленный чиновник НАТО, председатель военного комитета альянса нидерландский адмирал Роб Бауэр на так называемом Варшавском форуме по безопасности заявил о том, что странам НАТО всё сложнее отправлять оружие и боеприпасы на Украину. По словам Бауэра, у ряда стран альянса, собственные склады заполнены менее чем на 50 процентов.

Бауэр:

Нам нужно обязательно нарастить производство военной продукции. Потому что, когда мы говорим о поставках боеприпасов и оружия Украине, то мы видим уже дно в собственной бочке.

Голландский адмирал дал понять, что та самая «бочка» не является бездонной. И если производство оружия и боеприпасов в странах НАТО не вырастет в объёмах, то собственные склады стран, входящих в западный военный блок, будут опустошены в течение нескольких ближайших месяцев.

На этом фоне вновь прозвучали претензии к тем странам НАТО, которые тратят на военный сектор менее 2 процентов ВВП. Среди таких стран – Германия.
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12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:25
    +3
    «Когда мы говорим о поставках оружия и боеприпасов Украине, мы уже видим дно собственной "бочки" » —

    ***
    — Слышите оттуда постучали?
    — Это Украина ...
    ***
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 06:44
      +4
      "Бочка" на половину пуста или наполовину полна??? recourse
  2. пешик
    пешик Сегодня, 06:33
    0
    Да какая - разве это новость. Об этом ещё год назад тут сообщали.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    +5
    когда мы говорим о поставках боеприпасов и оружия Украине, то мы видим уже дно в собственной бочке.
    Но судя по поставкам еще явно не скребете по дну "собственной бочки". Правда американцы уже послали Европе сигнал - пока у нас проблемы с бюджетом вы уж "друзья" поднапрягитесь более эффективно. Европа конечно напряжется и не важно, что себе в ущерб.
    1. пешик
      пешик Сегодня, 06:44
      -1
      Да через год снова об этом тут напишут. Надо создать раздел Старость (как и новость, мнения, аналитика, история) - и туда заносить такое темы - это уже не новости, а старости. Таких тем на ВО сейчас процентов 95.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:42
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Правда американцы уже послали Европе сигнал - пока у нас проблемы с бюджетом

      Нет, Геннадий! Это не так. Пока ВСЯ нефть торгуется в долларах за баррель у американцев проблем с бюджетом будет ровно столько, сколько бывает перед повышением планки внешнего долга.
      Я могу вам нарисовать самый верный способ избавления мира от доллара, но нереалистичный - извержение супервулкана Йеллоустон или другой катаклизм, от которого США просто исчезнет с поверхности Земли. Но будет ли это безопасно для России - большой вопрос.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:56
    -3
    И тут же новость рядом : ВСУ атакуют на Запорожье с трех сторон . Так статья наглая ложь со стороны англосаксов, никакого там одна нет. Война только начинает набирать обороты и Россию никто в покое не оставит . Хватит уже писать эти бравурные речи , а то народ и правда продумает что у НАТО арсеналы пустые. А то получается диссонанс какой то : с одной стороны оружия и БК у нато нет , помощь Украине сворачивают , у наших на бумаге и по заявлением оленевода мобилизация не нужна , танки эшелонами , коалиция в серии , мальва в серии и вообще новые армии с новым воорудениям где то кучкуются непонятно где , но странным образом фронт стоит уже больше года , ни одной замшелой деревни не взяли . Кто врет ? Нато или корнишонков? Люди на фронте устали , смены нет, ротации минимальны, в отпуск если и съездить то за свои деньги и то еще заплати за отпускной . Мне думается что те 300 с хвостом тысяч контрактников о которых на всех углах фанерный хвастается это просто перептсанные мобики лднр и иже с ними . Т.е. по факту пшик ... Нет никаких новых дивизий , нет никакой комплектации , все с колес на фронт и этого катастрофически мало. Думаю тянуть будут до выборов Путина сколько могут , не решаться мобилу обьявить, побоятся. Просто обьяснить будет нечем ... Ну а потом уже будет все равно
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:32
      +1
      Цитата: FoBoss_VM
      Т.е. по факту пшик ... Нет никаких новых дивизий , нет никакой комплектации , все с колес на фронт и этого катастрофически мало.

      С одной стороны, вас можно обвинить в паникёрстве и тиражировании непроверенных данных (необъективных, недостоверных); с другой стороны, я не могу привести примеры массовых ракетных ударов по западным областям украины, где эхо СВО звучит тихо, а люди живут без опасения за собственную жизнь, в отличие от жителей ЛДНР и приграничных с украиной областей.
      Цитата: FoBoss_VM
      Думаю тянуть будут до выборов Путина сколько могут , не решатся мобилу объявить, побоятся. Просто объяснить будет нечем ... Ну, а потом уже будет все равно

      Судя по знакам препинания, правописанию инфинитива и «Ъ» вы либо выкурили Букварь в первом классе, либо русский язык для вас - пасынок. Но не это важно. Любое сообщение любого пользователя (не пустое) можно и нужно выделять вниманием.
      Я только могу вспомнить аналогичный случай с пенсионной реформой, которая случилась, как только - так сразу, благодаря отношению к ней с пониманием...Ещё на памяти маячит немедленное и необходимое изменение конституции, которую так быстро принимали на пеньках и багажниках, что в спешке с этим не уделили должного внимания изменениям в ядерной доктрине России, благодаря чему ТЯО стало пугалом в пустом огороде, а СЯО в руках РФ смотрится обузой, чемоданом без ручки, применение которого мы никогда не увидим, ибо «попадём в рай», а наличие делает великую страну какой-то марионеткой в шаловливых руках правителей, которые, по всей видимости, перенасытились властью:
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  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:03
    0
    Больше похоже на очередной плачь: дайте больше денег. Деньги военные любят, как и военные корпорации. Однако сильно беспокоиться им не стоит, Запад в общем и Европа в частности начали программу перевооружения и бюджеты под нее найдут. Германия наращивает расходы свыше 2% ВВП, Польша собирается до 4% ВВП тратить - начинаются золотые времена для ВПК.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:04
    0
    Глава военного комитета НАТО: Когда мы говорим о поставках оружия и боеприпасов Украине, мы уже видим дно собственной «бочки»

    Обратитесь к окулисту, ибо должны видеть дно своей будущей могилы...
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:05
    0
    Нам нужно обязательно нарастить производство военной продукции.

    Ещё бы сказал, на какие шиши. При их-то задолжности и бюджетных дефицитах. Даже Запад не может бесконечно клепать бабло из ничего.
  8. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:43
    0
    У США и Германии запасной план готов. Убирают не справившихся руководителей, ставят тех кто говорил правильные слова, улыбаются и машут флагами со словами дружбы, наши буржуи открывают объятья и начинают накачивать экономику стран противника ресурсами при этом обогащаясь, потом ставят новое чучело и война продолжается.