Политическое давление, которому просто не смогут противостоять отдельные государства-члены, будет слишком сильным. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Евросовет примет решение начать переговоры

Украина становится ближе к вступлению в Евросоюз, Брюссель готовится объявить о начале переговоров между Киевом и странами ЕС в конце этого года. Об этом пишет Politico.По данным американского издания, ссылающегося на трех европейских дипломатов, в декабре ЕС официально объявит о начале переговоров о вступлении Украины в свой состав. Предшествовать этому будет очередной отчет о "выполнении" Киевом всех необходимых для членства условий. Как заявил один из дипломатов, в ноябре Брюссель представит документ, в котором будет говориться о "прогрессе" Киева. Далее последует заявление, которое практически обяжет другие страны начать переговоры с Украиной.Решение о начале переговоров является чисто политическим, оно продавливается руководством ЕС. Ясно, что Украина не выполнит необходимые для вступления условия в количестве семи штук. Уже сейчас высказываются мнения, что все заявления о "прогрессе" Украины являются надуманными.- приводит издание слова одного из дипломатов.В общем, Брюссель тянет Украину в Европу, несмотря на то, что она не соответствует критериям отбора. Однако в ЕС привыкли закрывать глаза на нарушения, поэтому переговоры в любом случае состоятся, а юридическое решение о принятии Киева в Евросоюз может быть принято уже в начале 2024 года.Как заявил ранее Зеленский, членство в Евросоюзе является целью Украины, а военнослужащие ВСУ погибают на поле боя ради будущей свободной и демократичной Украины, вошедшей в семью европейских народов.