Военное обозрение
Войти Регистрация

Брюссель готовит переговоры о вступлении Украины в ЕС, несмотря на несоответствие страны критериям отбора

21
Брюссель готовит переговоры о вступлении Украины в ЕС, несмотря на несоответствие страны критериям отбора

Украина становится ближе к вступлению в Евросоюз, Брюссель готовится объявить о начале переговоров между Киевом и странами ЕС в конце этого года. Об этом пишет Politico.


По данным американского издания, ссылающегося на трех европейских дипломатов, в декабре ЕС официально объявит о начале переговоров о вступлении Украины в свой состав. Предшествовать этому будет очередной отчет о "выполнении" Киевом всех необходимых для членства условий. Как заявил один из дипломатов, в ноябре Брюссель представит документ, в котором будет говориться о "прогрессе" Киева. Далее последует заявление, которое практически обяжет другие страны начать переговоры с Украиной.

Решение о начале переговоров является чисто политическим, оно продавливается руководством ЕС. Ясно, что Украина не выполнит необходимые для вступления условия в количестве семи штук. Уже сейчас высказываются мнения, что все заявления о "прогрессе" Украины являются надуманными.

Политическое давление, которому просто не смогут противостоять отдельные государства-члены, будет слишком сильным. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Евросовет примет решение начать переговоры

- приводит издание слова одного из дипломатов.

В общем, Брюссель тянет Украину в Европу, несмотря на то, что она не соответствует критериям отбора. Однако в ЕС привыкли закрывать глаза на нарушения, поэтому переговоры в любом случае состоятся, а юридическое решение о принятии Киева в Евросоюз может быть принято уже в начале 2024 года.

Как заявил ранее Зеленский, членство в Евросоюзе является целью Украины, а военнослужащие ВСУ погибают на поле боя ради будущей свободной и демократичной Украины, вошедшей в семью европейских народов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 06:36
    +1
    Западные страны намекают нам на то, что они могут вступить в войну, если Украина начнёт падать?!
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 07:09
      +1
      С фига ли бы? ЕС - не военный блок. Вписываться за одних членов другие не обязаны.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:37
    +2
    Украина становится ближе к вступлению в Евросоюз —

    ***


    ***
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:41
      +3
      Поменяйте местами мешок и осла yes Да,не соответствую мнению,но вот такое....
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 06:48
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Поменяйте местами мешок и осла

        А также замените морковку на Дядю Сэма с электропогонялкой.
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:42
    0
    военнослужащие ВСУ погибают на поле боя ради будущей свободной и демократичной Украины
    Не ради этого погибают ВСУшники, по прихоти западных партнёров, решивших одолеть Россию с их помощью. Ну а если не получится, будут искать другие способы. Украину и её население вовсе не жалко, расходный материал.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +3
    Брюссель тянет Украину в Европу, несмотря на то, что она не соответствует критериям отбора
    А если это пролезет, то тогда ЕС автоматически становится полноправным участником конфликта? Или политическое решение в пику России важнее того, что будет дальше? То, что чиновники в Брюсселе люди не совсем адекватные понятно давно, но до такой степени опуститься наплевав на ими же же установленные нормы это нужно уметь.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 06:58
      +3
      Цитата: rotmistr60
      А если это пролезет,

      Если это пролезет, то у Европы станет на одного нахлебника больше. Причем нахлебника не простого, а высокопрофессионального.
      Если это пролезет, то Польша уже не сможет оттопырить территории у Украины. Член ЕС, однако.
      Если это пролезет, то Турция, которую обещаниями о членстве в ЕС маринуют уже десятки лет, окончательно повернется к Европе рифмой. hi
    2. Игорь Викторович
      Игорь Викторович Сегодня, 07:06
      0
      Нет, это не военный союз, и статьи вроде пятого устава НАТО, там нет.
    3. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 07:33
      0
      Я бы сказал, что чиновники в Брюсселе вполне адекватные. И манипулировать своими же законами научились в совершенстве.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:51
    +4
    Я не понимаю толка от вступления в ЕС, ну вступят, дальше что? ЕС это не НАТО, а денежков им и так шлют, без ЕС. Да и не все члены ЕС проголосуют за вступление этой недостраны, так что фрау гинеколог зря так пыжится. Плюс к этому Турция набычится, они уже лбом об входную дверь долбятся хрен знает сколько, а им от ворот поворот. А тут нате, получите. Украину примут, а султан за бортом опять.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:02
      0
      Толк в том, что заканчивается история с развалом СССР. Всё, что отвалилось от СССР переходит к победителям в холодной войне. Это был просто более спокойный и медленный процесс отъема территорий.

      Нет никаких независимых государств, их забирают себе под крыло игроки побольше. Вот и серую зону между Россией и НАТО доедают. Армения и Грузия на очереди. Казахстан и остальные азиатские страны - на низком старте.

      Когда передел периферии завершится, будут пытаться откусывать от России регионы под предлогом движения за независимость народов.

      Но это только при условии продолжения Россией либерального курса. С ним давно уже пора заканчивать
  6. Eug
    Eug Сегодня, 06:51
    +3
    Я как-то не сомневался, что это последует. Другое дело, сколь долго будут тянуться переговоры. И еще - вполне допускаю, что параллельно будут вестись переговоры о членстве Украины в НАТО.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:26
      0
      Умирающему пациенту предлагают жизнь в другом мире. Умрёт с такой желанной мечтой.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:52
    +5
    Брюссель готовит переговоры

    Во первых не Брюссель, который является столицей Бельгии, а Еврокомиссия, штаб которой расположен в этом городе, во главе с потерявшими остатки здравого смысла руководителями У.ф.д.Ляйн, Ж.Боррелем и некоторыми другими, пытаются окончательно развалить как политически, так и экономически Евросоюз, который некоторое время назад стал серьезной угрозой американской экономике и финансам.
    Во вторых такие переговоры могут продолжаться сколь угодно долго и безрезультатно. Например Турция ведет такие переговоры уже почти 24 года.
    Ну и в третьих для вступления в Евросоюз нужен консенсус. А добиться его по отношении к Украине будет не просто. Хотя бы из-за позиции Венгрии, а может быть и Словакии.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:53
    +4
    Украина будет первая страна в ЕС ,которая ведёт СВО с Россией ,военное положение у них только на бумаге.Интересно ,если Украина станет областью в ЕС,мы можем шандарахнуть по другим областям ЕС?
  9. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 07:05
    0
    Велено мычать, мычат, велено молчать молчат. Прям кто то ЕС спрашивает, кого принимать, кого нет.
    Жалко, идея с ЕС была хорошая.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:26
    0
    Англосаксы очень грубо проталкивают это решение, на мой взгляд, что бы Европа, не мытьём, так катаньем продолжала финансировать эту черную дыру под названием Украина.
  11. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 07:36
    0
    Для экономики ЕС это будет сильнейший удар. Причём удар по всем европейским попрошайкам типа Прибалтики, потерявшей историческую память Греции и теперь не совсем лучшего друга Украины Польше.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:46
    +1
    Примут, не примут, ровным счетом ничего не изменится, ЕС и так донор окраины. После принятия у окраины просто голос окрепнет и хотелок станет больше, да, и спасибо они больше говорить уже не будут, а хамить.......
  13. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:35
    0
    Брюссель тянет Украину в ЕЭС, безвиз закончился так и не начавшись, теперь укров готовы посадить в вагоны с прямым билетом на передовую, даже не дав переобуться, вступление в ЕЭС, это не вступление в НАТО, там торговать надо, а человеческими органами, оружием и наркотой на рынке ЕЭС Украина и так неплохо торгует, больше и предложить нечего. Зерно принадлежит Монсанте, его и без укров продадут. Что получает Украина? Только продолжение войны до последней украинки.