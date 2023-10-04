ВСУ атакуют в трёх направлениях на Запорожском фронте

Понимая, что кран западного финансирования может быть окончательно перекрыт, украинское политическое руководство всеми силами пытается продемонстрировать хоть какие-то успехи на фронте. Если особых успехов нет, то заставляет ВСУ демонстрировать хотя бы активность.
В Киеве болезненно отреагировали на опубликованную в западных медиа статистику о том, что за 4 месяца контрнаступления армия Украины потеряла больше территорий по площади, чем заняла.
В связи с этим пытаются реализовать план «Б» («В», «Г», «Д»?..) с новыми атаками на Запорожском фронте.
Со вчерашнего дня стали поступать сообщения о том, что украинские войска активизировали боевые действия в районе Вербового и Работино. Выбранная цель для удара – Новопрокоповка – село, располагающееся на автодороге Орехов-Токмак. Напомним, что ранее Токмак был прямо определён Зеленским как новая цель в контрнаступлении. По словам Зеленского, «армия Украины возьмёт под контроль Токмак и ещё два города». К настоящему моменту от первой линии ВСУ до Токмака около 22-23 км (по автодороге), и это больше того расстояния, которое украинские войска смогли пройти за 4 месяца своего «контрнаступа».
Российские военные с Запорожского фронта сообщают о том, что враг значительно активизировал артиллерийские обстрелы (в том числе из средств реактивной артиллерии) и применение дронов-«камикадзе». Идут попытки атак ротными тактическими группами. На фронте в районе Работино вновь появилась бронетехника западного производства.
При этом противник старается атаковать сразу в трёх направлениях:и не только в южном, но также в западном и восточном, чтобы не позволить российским войскам «завязать» огневой мешок, в который могут угодить передовые подразделения ВСУ, продвинувшиеся в районе Работино.