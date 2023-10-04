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ВСУ атакуют в трёх направлениях на Запорожском фронте

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ВСУ атакуют в трёх направлениях на Запорожском фронте

Понимая, что кран западного финансирования может быть окончательно перекрыт, украинское политическое руководство всеми силами пытается продемонстрировать хоть какие-то успехи на фронте. Если особых успехов нет, то заставляет ВСУ демонстрировать хотя бы активность.


В Киеве болезненно отреагировали на опубликованную в западных медиа статистику о том, что за 4 месяца контрнаступления армия Украины потеряла больше территорий по площади, чем заняла.

В связи с этим пытаются реализовать план «Б» («В», «Г», «Д»?..) с новыми атаками на Запорожском фронте.

Со вчерашнего дня стали поступать сообщения о том, что украинские войска активизировали боевые действия в районе Вербового и Работино. Выбранная цель для удара – Новопрокоповка – село, располагающееся на автодороге Орехов-Токмак. Напомним, что ранее Токмак был прямо определён Зеленским как новая цель в контрнаступлении. По словам Зеленского, «армия Украины возьмёт под контроль Токмак и ещё два города». К настоящему моменту от первой линии ВСУ до Токмака около 22-23 км (по автодороге), и это больше того расстояния, которое украинские войска смогли пройти за 4 месяца своего «контрнаступа».

Российские военные с Запорожского фронта сообщают о том, что враг значительно активизировал артиллерийские обстрелы (в том числе из средств реактивной артиллерии) и применение дронов-«камикадзе». Идут попытки атак ротными тактическими группами. На фронте в районе Работино вновь появилась бронетехника западного производства.



При этом противник старается атаковать сразу в трёх направлениях:и не только в южном, но также в западном и восточном, чтобы не позволить российским войскам «завязать» огневой мешок, в который могут угодить передовые подразделения ВСУ, продвинувшиеся в районе Работино.
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12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:45
    +4
    В Киеве болезненно отреагировали на опубликованную в западных медиа статистику о том, что за 4 месяца контрнаступления армия Украины потеряла больше территорий по площади, чем заняла —

    ***
    — Сами-то свидомые не догадывались ...
    ***
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:50
      +4
      В Киеве болезненно отреагировали
      Если у них болит, то надо свечку ставить. Да не в храм, а в то место в котором болит.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:48
    +4
    А что удивительноот,подбросили доукомплектованные бригады .Это к тому,что там все сдохло.Нет,пока.Результат увидим.Надеюсь,будет отрицательный
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:58
      +6
      ФАБ 1500 с УМПК в больших количествах должны нам помочь. Говорят что какелам мозги прочищает очень даже хорошо.
      Стеснительность в их применении - никчему.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 07:10
        0
        А разве не линия можино с мегабункерами в Марьинке или Авдеевке первые в очереди на эти бонбы?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:18
          +1
          Туда ФАБ 3000 пойдёт на ура. Штук 10 скинуть и "нема той линии".
          1. Наган
            Наган Сегодня, 07:31
            +1
            Цитата: Nexcom
            Туда ФАБ 3000 пойдёт на ура. Штук 10 скинуть и "нема той линии".

            Вот только ни квадрики, ни вертушки, ни даже истребители такую поднять не могут. А стратега посылать туда, где не вычистили под ноль ПВО, страшно - за такого можно и погонами ответить.
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 07:33
              0
              Тогда артой и ракетами всё там с землей смешать. Планомерно помешивать и перемешивать. Правда снарядов уйдет тьма тмущая.....
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 07:16
      +2
      ну вообще-то для того и копят силы,чтобы сразу расширять больше прорыв,а не в одном направлении прорываться.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +3
    противник старается атаковать сразу в трёх направлениях
    Летом ВСУ осуществляли ту же тактику своего "контрнаступа" атакуя с нескольких направлений. Как результат 4 месяца практически на месте с ежедневно увеличивающимися потерями. Даже кураторы акцентировали внимание киева на это указывая, как на большую ошибку. Но судя по всему генералы ВСУ не вняли критике советников НАТО.
    1. Kusja
      Kusja Сегодня, 09:04
      0
      В данном случае речь идёт о трёх направлениях в конкретном месте, а не по всему тысячакилометровому фронту, а именно в Работино в направлении Токмака и в стороны от этого направления на Копани и на Вербовое. Не стоит расслабляться.
  4. Александр Одинцов
    Александр Одинцов Сегодня, 08:59
    0
    Последние конвульсии больной несчастной Украины. Скоро конец...