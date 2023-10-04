Военное обозрение
Войти Регистрация

В Белом доме отвели на продолжение контрнаступления ВСУ не более восьми недель

10
В Белом доме отвели на продолжение контрнаступления ВСУ не более восьми недель

Соединенные Штаты продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине в ее стремлении освободить "оккупированные" Россией территории. Контрнаступление все еще продолжается, украинская армия может вести активные боевые действия до наступления ненастной погоды. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.


Представитель Белого дома выступил на очередном брифинге, посвященном Украине и ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе о контрнаступлении и средствах на поддержку Киева. По словам Кирби, администрация Байдена продолжит оказывать помощь Украине, но для того, чтобы она оставалась постоянной, необходимо принятие Конгрессом решения о дополнительном финансировании.

Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет, что мы будем иметь возможность продолжать процесс оказания им помощи, особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период

- заявил Кироби.

Говоря о перспективах контрнаступления, он подчеркнул, что у Киева имеется еще шесть-восемь недель до прихода дождей, поэтому нужно торопиться, чтобы украинская армия, при помощи США, сумела добиться хоть каких-то успехов на поле боя. По его словам, с началом ненастной погоды ведение боевых действий будет затруднено для обеих сторон, но для наступающих ВСУ особенно.

Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов. Время не на нашей стороне

- добавил представитель Белого дома.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:58
    +5
    Кирби как определяет ненастную погоду- когда Абрашки по башню будут украинском чернозёме или когда они сядут на днище.
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 07:47
      0
      Как в анекдоте - доктор сказал в морг, значит в морг.....
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:15
      +1
      ВСУ перешли уже к обороне на большинстве участков фронта. В тех редких местах, где они еще атакуют, основная задача это улучшение позиций перед переходом в оборону.
  2. Игорь Викторович
    Игорь Викторович Сегодня, 07:02
    +6
    Че за бредятина, типа мы в плохую погоду не воюем.. Детский сад какой-то. А над нашими позициями че, не снег не идёт, не дождь не льёт? Или наши парни там в окопах на теплых грелках с коврами сидят, а танки над грязью летают? Мне кажется все эти временные рамки для убаюкивания нашего МО.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 07:51
      +2
      Тут, возможно, связано с возможностями разведки со спутников при плотной облачности. Украина и с этим всем добром их планы не выполняет, а без качественной разведки может стать еще хужей.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:03
    +1
    В Белом доме отвели на продолжение контрнаступления ВСУ не более восьми недель —

    ***
    — «Время - деньги!» ...
    ***
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:16
      +2
      Деньги заканчиваются ,а время -категория вечность.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +2
    у Киева имеется еще шесть-восемь недель
    "Стратег" Кирби прямым текстом приказал Зеленскому кровь из носа, но дать хоть какой-то результат в определенный Вашингтоном срок. Зеленский ответил: "Всегда готов!" и началась активизация на ЛБС. А вот чем она закончится явно не обрадует ни Вашингтон, ни европейских "друзей украины". Если не смогли за 4 месяца имея приличные резервы, западную технику, то что смогут за 6-8 недель. Да и с погодой по времени Кирби явно ошибся.
  5. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 07:23
    +2
    Полтора месяца назад слышал о 6-8 неделях.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:28
    +5
    Напоминает сауну - продлевать будете? В начале августа их миля определил срок 6-8 недель для наступления, теперь кирби в октябре продлил еще на 6-8 недель. В декабре опять встанет вопрос - продлевать будете?