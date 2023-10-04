В Белом доме отвели на продолжение контрнаступления ВСУ не более восьми недель

Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет, что мы будем иметь возможность продолжать процесс оказания им помощи, особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период

Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов. Время не на нашей стороне

Соединенные Штаты продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине в ее стремлении освободить "оккупированные" Россией территории. Контрнаступление все еще продолжается, украинская армия может вести активные боевые действия до наступления ненастной погоды. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Представитель Белого дома выступил на очередном брифинге, посвященном Украине и ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе о контрнаступлении и средствах на поддержку Киева. По словам Кирби, администрация Байдена продолжит оказывать помощь Украине, но для того, чтобы она оставалась постоянной, необходимо принятие Конгрессом решения о дополнительном финансировании.- заявил Кироби.Говоря о перспективах контрнаступления, он подчеркнул, что у Киева имеется еще шесть-восемь недель до прихода дождей, поэтому нужно торопиться, чтобы украинская армия, при помощи США, сумела добиться хоть каких-то успехов на поле боя. По его словам, с началом ненастной погоды ведение боевых действий будет затруднено для обеих сторон, но для наступающих ВСУ особенно.- добавил представитель Белого дома.