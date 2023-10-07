Реинкарнация МиГ-25

Одним самых неприятных сюрпризов для вооружённых сил Украины (ВСУ) стало появление у Российских Военно-воздушных сил (ВВС) унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), превращающих обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Точные, малозаметные, прекрасно защищённые от помех, фугасные авиабомбы ФАБ-500, а теперь и ФАБ-1500 наносят сокрушительные удары по объектам в оперативном тылу противника.
ФАБ-500 с УМПК
Применение авиабомб с УМПК обеспечивают самолёты тактической авиации. В первую очередь это Су-30СМ, Су-35, Су-24 и Су-34, Су-25СМ3, возможно, что это может делать и МиГ-29 в какой-то модификации, Су-57 не рассматриваем, поскольку их слишком мало.
Какой из этих самолётов может быть наиболее эффективен в качестве носителя ФАБ с УМПК?
Американский опыт
Так уж получилось, что ВВС США стали применять планирующие авиабомбы значительно раньше, чем Россия. В материале Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения в числе прочего рассматривалась американская программа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в рамках которой неуправляемые авиабомбы оснащаются комплектами наведения, которые превращают их во всепогодные высокоточные боеприпасы.
Принятые на вооружение в 1999 году комплекты JDAM устанавливаются на авиабомбы массой от 230 до 910 кг. Наведение осуществляется с помощью комбинированной инерциально-спутниковой системы наведения. Важное значение имеет не только точность авиабомб, оснащённых комплектами JDAM, но и их увеличенная дальность планирования, обеспечиваемая за счёт раскладных крыльев, что позволяет самолётам-носителям минимизировать вероятность встречи со средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.
По данным открытых источников, по состоянию на февраль 2020 года было произведено 430 000 комплектов JDAM.
Лёгкий истребитель F-16 с авиабомбами, оснащёнными комплектом JDAM
Авиабомбы с комплектами JDAM могут применяться с истребителей F-15E, F-16, F/A-18, F/A-18E/F, F-35, F-22, «Торнадо», «Тайфун», с доработанных советских/российских МиГ-29, Су-27, Су-24, штурмовиков AV-8B, A-10, бомбардировщиков B-1B, B-52H, B-2A и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9.
Средняя дальность сброса авиабомб, оснащённых комплектами JDAM, составляет порядка 30 километров. При сбросе авиабомбы с комплектом JDAM с истребителя F-22, летящего на высоте 15 километров со скоростью 1,5 М, была достигнута дальность 44 километра. Дальность применения модернизированных комплектов JDAM-ER достигает 100 километров, при этом дальность 75 километров достигается при сбросе с высот порядка 12 000 метров на скорости соответствующей 0,9 М. Можно предположить, что максимальная дальность сброса, составляющая порядка 100 километров, также достигается при большей высоте и скорости полёта носителя.
Если говорить о вышеперечисленных носителях авиабомб с комплектами JDAM, то наименьшая дальность сброса будет с БПЛА MQ-9, затем пойдут дозвуковые AV-8B, A-10, B-52H, B-2A, следом умеренно сверхзвуковые B-1B, F-16, F/A-18, F/A-18E/F, F-35, «Торнадо», «Тайфун», а на вершине цепочки питания будут находиться F-15E и F-22. Характерно, что максимальная скорость у F-15E (2,5 М) выше, чем у F-22 (2,25 М), при этом практический потолок выше у F-22 (20 000 метров), против 18 300 метров у F-15E, то есть можно предположить, что оба этих самолёта дадут сопоставимую дальность сброса авиабомб с комплектами JDAM/JDAM-ER.
F-15E (вверху) и F-22 (внизу) – это наиболее эффективные платформы с точки зрения дальности сброса авиабомб с УМПК, но далеко не самые эффективные с точки зрения их цены и стоимости лётного часа
Российские реалии
Каким требованиям должен соответствовать носитель УМПК ВВС РФ?
Маловысотный полёт в режиме огибания рельефа местности ему не нужен, требования к бортовому радиоэлектронному оборудованию (БРЭО), в частности к радиолокационной станции (РЛС), могут быть достаточно скромные – нет, конечно, можно рассмотреть вариант, когда носитель сам ищет цели с помощью РЛС синтезированной апертурой и поражает их авиабомбой с УМПК, но, скорее, это лишнее.
С другой стороны, на дальность применения авиабомб с УМПК прямо влияет высота полёта и скорость носителя, так что нет смысла использовать для этой цели дозвуковые БПЛА – лучше использовать их в качестве носителей БПЛА-камикадзе типа «Ланцет», расширив зону их поражения на всю территорию Украины.
Связка БПЛА типа «Орион» и БПЛА типа «Ланцет-3» могла бы лишить Украину остатков её ВВС
Как мы уже говорили выше, УМПК – российский аналог JDAM, применяется с самолётов Су-30СМ, Су-35, Су-24 и Су-34, возможно, с МиГ-29. Предположительно, максимальную дальность сброса авиабомб с УМПК обеспечивают Су-35, у остальных она должна быть чуть меньше, но ненамного.
У ВВС РФ имеется самолёт, чьи ЛТХ значительно превышают ЛТХ вышеуказанных машин – это МиГ-31 с его практическим потолком в 21 500 метров и максимальной скоростью на большой высоте в 2,8 М. Можно предположить, что при его использовании дальность применения авиабомб с УМПК могла бы быть в 1,3–1,5 раза больше по сравнению со сбросом с других самолётов.
Вопрос в том, почему истребитель-перехватчик МиГ-31, особенно в модификации МиГ-31БМ, способной работать по наземным целям, не используется для нанесения ударов авиабомбами с УМПК? А ведь есть ещё и модификация МиГ-31К, предназначенная для запуска гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» – существует несколько предположений.
Во-первых, МиГ-31К, да и вообще МиГ-31, находящихся в строю, слишком мало, и их использование для сброса авиабомб с УМПК может считаться слишком рискованным и нерациональным, или же их пока просто не доработали для решения этой задачи – не подружили с УМПК.
Во-вторых, истребители-перехватчики семейства МиГ-31 обладают мощной, пусть и немного устаревшей БРЭО, в том числе РЛС «Заслон» с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР), что позволяет использовать эти самолёты для уничтожения воздушных целей на большой дальности, например, самолёты дальнего радиолокационного вооружения (ДРЛО).
Может МиГ-31 охотиться и на малоразмерные низколетящие цели типа крылатых ракет, то есть эти самолёты важная составляющая ПВО страны. По данным открытых источником, РЛС МиГ-31 уступает новейшей РЛС Н035 «Ирбис» истребителя Су-35, однако, вероятно, существуют программы модернизации БРЭО МиГ-31?
Истребители-перехватчики МиГ-31 представляют серьёзную угрозу, как для средств воздушного нападения (СВН) противника, так и для наземных целей
В-третьих, самолёты МиГ-31 сложнее в пилотировании, нежели самолёты семейства Су-27 или МиГ-29, возможно, у нас просто не хватает пилотов для их массового применения?
Оптимальные решения
Потенциально носителем авиабомб с УМПК может стать практически любой самолёт, обладающий достаточной грузоподъёмностью и высотой полёта, вплоть до штурмовиков и бомбардировщиков времён Второй мировой войны (разумеется, с необходимыми доработками), при этом, разумеется, всегда есть оптимальное решение по критерию «стоимость-эффективность».
Как мы уже рассмотрели ранее, для получения максимальной дальности применения авиабомб с УМПК требуется увеличение скорости и высоты полёта носителя (впрочем, здесь также существуют определённые ограничения). При этом для применения авиабомб с УМПК не требуется какое-то сложное БРЭО, даже наличие РЛС необязательно – а ведь сейчас стоимость БРЭО может превышать половину стоимости всего самолёта.
Таким образом, как это ни парадоксально, но одним из наиболее оптимальных носителей авиабомб с УМПК можно считать снятый с вооружения разведчик-бомбардировщик МиГ-25РБ или иные модификации этого самолёта.
МиГ-25РБ
Всего было произведено 1 190 единиц МиГ-25 различных модификаций, не исключено, что на хранении ВС РФ находится некоторое количество этих боевых машин в состоянии, позволяющем вернуть их в строй. У МиГ-25 крепкий корпус из нержавеющей стали, а недостающие запчасти могут быть найдены путём «каннибализации» других машин.
Серьёзная модернизация не требуется, более того, часть оборудования может быть демонтирована, необходимы лишь современные средства навигации, а также оборудование, применяемое для ввода координат целей и сброса авиабомб с УМПК. На внешних подвесках, к примеру, 2–4 ФАБ-500 с УМПК, 2 контейнера со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и увеличенный запас отстреливаемых ловушек.
При указанной загрузке боевой радиус МиГ-25 составит порядка 500 километров, может, больше, с учётом демонтажа части БРЭО. Это позволит размещать самолёт на расстоянии, превышающем дальность значительной части образцов высокоточного оружия большой дальности.
Тактика применения таких машин должна быть проста, однообразна и эффективна.
Самолёт находится в готовности к взлёту, после получения координат целей он осуществляет взлёт, набор высоты до уровня порядка 17–20 километров и скорости порядка 1,8–2,35 М по оптимальной траектории. Максимальная скорость и высота будут определяться возможностью авиабомбы и УМПК выдерживать тепловые и механические нагрузки при разгоне и сбросе, возможно, потребуется усиление конструкции УМПК и какой-то теплозащитный чехол на авиабомбу – на том же МиГ-25РБ применялись специальные термостойкие авиабомбы ФАБ-500Т.
После выхода в заданную точку самолёт осуществляет сброс авиабомб, разворот и снижение, с использованием, при необходимости, средств РЭБ и отстреливаемых ловушек. По возвращении на аэродром осуществляется проведение технического обслуживания, заправка и перевооружение, затем цикл повторяется.
За сутки 2–3 вылета в режиме челнока, по 2–4 ФАБ-500 с УМПК. Всего 20–40 таких самолётов смогут применять за сутки от 80 до 480 авиабомб с УМПК, при этом такие машины обойдутся в создании и эксплуатации значительно дешевле, нежели навороченные многофункциональные Су-30СМ, Су-35, Су-24 и Су-34, МиГ-35 или МиГ-31БМ, не говоря уже о Су-57.
Идеологически авиабомбы с УМПК ближе к неуправляемым боеприпасам, нежели к навороченным и крайне дорогим новейшим высокоточным боеприпасам, предназначенным для поражения особо важных целей. Поскольку авиабомбы с УМПК должны стать массовым оружием, то и носители для них нужны соответствующие. Нет смысла гробить ресурс новейших боевых машин, необходимых для противостояния авиации противника и взлома систем ПВО.
Не стоит зацикливаться на МиГ-25, если эти машины реинкарнировать невозможно, то могут быть использованы и МиГ-31 с хранения, но без дорогостоящей модернизации/замены БРЭО – в таком виде эти самолёты не так уж сильно будут отличаться от МиГ-25.
Основное требование к перспективным простым и недорогим носителям авиабомб с УМПК – минимум доработок БРЭО, высокая надёжность, достаточная высота и скорость сброса авиабомб с УМПК.
Выводы
Многофункциональная боевая техника – это хорошо, но не всегда оправданно. Иногда многофункциональность ведёт лишь к увеличению стоимости решения боевой задачи.
В наше время высокоточные боеприпасы становятся расходниками, наряду с неуправляемыми снарядами и авиабомбами, что требует создания изделий недорогих, как по стоимости изготовления, так и по стоимости применения. Одним из путей создания управляемых боеприпасов с минимальной стоимостью является применение унифицированных модулей планирования и коррекции для существующих свободно падающих авиабомб.
Разработка и создание недорогих носителей для применения авиабомб с УМПК позволит решить вопрос стоимости и массовости применения таких боеприпасов. Предположительно, оптимальным решением является создание таких машин на базе выведенных в резерв или готовящихся к списанию боевых самолётов.
Такие машины могут стать «пикирующими бомбардировщиками» поля боя XXI века, осуществляющими непрерывное высокоточное воздействие на объекты противника в его оперативном тылу, при этом действующими вне зоны досягаемости средств ПВО противника.