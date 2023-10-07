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Реинкарнация МиГ-25

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Реинкарнация МиГ-25

Одним самых неприятных сюрпризов для вооружённых сил Украины (ВСУ) стало появление у Российских Военно-воздушных сил (ВВС) унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), превращающих обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Точные, малозаметные, прекрасно защищённые от помех, фугасные авиабомбы ФАБ-500, а теперь и ФАБ-1500 наносят сокрушительные удары по объектам в оперативном тылу противника.



ФАБ-500 с УМПК

Применение авиабомб с УМПК обеспечивают самолёты тактической авиации. В первую очередь это Су-30СМ, Су-35, Су-24 и Су-34, Су-25СМ3, возможно, что это может делать и МиГ-29 в какой-то модификации, Су-57 не рассматриваем, поскольку их слишком мало.

Какой из этих самолётов может быть наиболее эффективен в качестве носителя ФАБ с УМПК?

Американский опыт


Так уж получилось, что ВВС США стали применять планирующие авиабомбы значительно раньше, чем Россия. В материале Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения в числе прочего рассматривалась американская программа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в рамках которой неуправляемые авиабомбы оснащаются комплектами наведения, которые превращают их во всепогодные высокоточные боеприпасы.

Принятые на вооружение в 1999 году комплекты JDAM устанавливаются на авиабомбы массой от 230 до 910 кг. Наведение осуществляется с помощью комбинированной инерциально-спутниковой системы наведения. Важное значение имеет не только точность авиабомб, оснащённых комплектами JDAM, но и их увеличенная дальность планирования, обеспечиваемая за счёт раскладных крыльев, что позволяет самолётам-носителям минимизировать вероятность встречи со средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.

По данным открытых источников, по состоянию на февраль 2020 года было произведено 430 000 комплектов JDAM.


Лёгкий истребитель F-16 с авиабомбами, оснащёнными комплектом JDAM

Авиабомбы с комплектами JDAM могут применяться с истребителей F-15E, F-16, F/A-18, F/A-18E/F, F-35, F-22, «Торнадо», «Тайфун», с доработанных советских/российских МиГ-29, Су-27, Су-24, штурмовиков AV-8B, A-10, бомбардировщиков B-1B, B-52H, B-2A и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9.

Средняя дальность сброса авиабомб, оснащённых комплектами JDAM, составляет порядка 30 километров. При сбросе авиабомбы с комплектом JDAM с истребителя F-22, летящего на высоте 15 километров со скоростью 1,5 М, была достигнута дальность 44 километра. Дальность применения модернизированных комплектов JDAM-ER достигает 100 километров, при этом дальность 75 километров достигается при сбросе с высот порядка 12 000 метров на скорости соответствующей 0,9 М. Можно предположить, что максимальная дальность сброса, составляющая порядка 100 километров, также достигается при большей высоте и скорости полёта носителя.

Если говорить о вышеперечисленных носителях авиабомб с комплектами JDAM, то наименьшая дальность сброса будет с БПЛА MQ-9, затем пойдут дозвуковые AV-8B, A-10, B-52H, B-2A, следом умеренно сверхзвуковые B-1B, F-16, F/A-18, F/A-18E/F, F-35, «Торнадо», «Тайфун», а на вершине цепочки питания будут находиться F-15E и F-22. Характерно, что максимальная скорость у F-15E (2,5 М) выше, чем у F-22 (2,25 М), при этом практический потолок выше у F-22 (20 000 метров), против 18 300 метров у F-15E, то есть можно предположить, что оба этих самолёта дадут сопоставимую дальность сброса авиабомб с комплектами JDAM/JDAM-ER.


F-15E (вверху) и F-22 (внизу) – это наиболее эффективные платформы с точки зрения дальности сброса авиабомб с УМПК, но далеко не самые эффективные с точки зрения их цены и стоимости лётного часа

Российские реалии


Каким требованиям должен соответствовать носитель УМПК ВВС РФ?

Маловысотный полёт в режиме огибания рельефа местности ему не нужен, требования к бортовому радиоэлектронному оборудованию (БРЭО), в частности к радиолокационной станции (РЛС), могут быть достаточно скромные – нет, конечно, можно рассмотреть вариант, когда носитель сам ищет цели с помощью РЛС синтезированной апертурой и поражает их авиабомбой с УМПК, но, скорее, это лишнее.

С другой стороны, на дальность применения авиабомб с УМПК прямо влияет высота полёта и скорость носителя, так что нет смысла использовать для этой цели дозвуковые БПЛА – лучше использовать их в качестве носителей БПЛА-камикадзе типа «Ланцет», расширив зону их поражения на всю территорию Украины.


Связка БПЛА типа «Орион» и БПЛА типа «Ланцет-3» могла бы лишить Украину остатков её ВВС

Как мы уже говорили выше, УМПК – российский аналог JDAM, применяется с самолётов Су-30СМ, Су-35, Су-24 и Су-34, возможно, с МиГ-29. Предположительно, максимальную дальность сброса авиабомб с УМПК обеспечивают Су-35, у остальных она должна быть чуть меньше, но ненамного.

У ВВС РФ имеется самолёт, чьи ЛТХ значительно превышают ЛТХ вышеуказанных машин – это МиГ-31 с его практическим потолком в 21 500 метров и максимальной скоростью на большой высоте в 2,8 М. Можно предположить, что при его использовании дальность применения авиабомб с УМПК могла бы быть в 1,3–1,5 раза больше по сравнению со сбросом с других самолётов.

Вопрос в том, почему истребитель-перехватчик МиГ-31, особенно в модификации МиГ-31БМ, способной работать по наземным целям, не используется для нанесения ударов авиабомбами с УМПК? А ведь есть ещё и модификация МиГ-31К, предназначенная для запуска гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» – существует несколько предположений.

Во-первых, МиГ-31К, да и вообще МиГ-31, находящихся в строю, слишком мало, и их использование для сброса авиабомб с УМПК может считаться слишком рискованным и нерациональным, или же их пока просто не доработали для решения этой задачи – не подружили с УМПК.

Во-вторых, истребители-перехватчики семейства МиГ-31 обладают мощной, пусть и немного устаревшей БРЭО, в том числе РЛС «Заслон» с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР), что позволяет использовать эти самолёты для уничтожения воздушных целей на большой дальности, например, самолёты дальнего радиолокационного вооружения (ДРЛО).

Может МиГ-31 охотиться и на малоразмерные низколетящие цели типа крылатых ракет, то есть эти самолёты важная составляющая ПВО страны. По данным открытых источником, РЛС МиГ-31 уступает новейшей РЛС Н035 «Ирбис» истребителя Су-35, однако, вероятно, существуют программы модернизации БРЭО МиГ-31?


Истребители-перехватчики МиГ-31 представляют серьёзную угрозу, как для средств воздушного нападения (СВН) противника, так и для наземных целей

В-третьих, самолёты МиГ-31 сложнее в пилотировании, нежели самолёты семейства Су-27 или МиГ-29, возможно, у нас просто не хватает пилотов для их массового применения?

Оптимальные решения


Потенциально носителем авиабомб с УМПК может стать практически любой самолёт, обладающий достаточной грузоподъёмностью и высотой полёта, вплоть до штурмовиков и бомбардировщиков времён Второй мировой войны (разумеется, с необходимыми доработками), при этом, разумеется, всегда есть оптимальное решение по критерию «стоимость-эффективность».

Как мы уже рассмотрели ранее, для получения максимальной дальности применения авиабомб с УМПК требуется увеличение скорости и высоты полёта носителя (впрочем, здесь также существуют определённые ограничения). При этом для применения авиабомб с УМПК не требуется какое-то сложное БРЭО, даже наличие РЛС необязательно – а ведь сейчас стоимость БРЭО может превышать половину стоимости всего самолёта.

Таким образом, как это ни парадоксально, но одним из наиболее оптимальных носителей авиабомб с УМПК можно считать снятый с вооружения разведчик-бомбардировщик МиГ-25РБ или иные модификации этого самолёта.


МиГ-25РБ

Всего было произведено 1 190 единиц МиГ-25 различных модификаций, не исключено, что на хранении ВС РФ находится некоторое количество этих боевых машин в состоянии, позволяющем вернуть их в строй. У МиГ-25 крепкий корпус из нержавеющей стали, а недостающие запчасти могут быть найдены путём «каннибализации» других машин.

Серьёзная модернизация не требуется, более того, часть оборудования может быть демонтирована, необходимы лишь современные средства навигации, а также оборудование, применяемое для ввода координат целей и сброса авиабомб с УМПК. На внешних подвесках, к примеру, 2–4 ФАБ-500 с УМПК, 2 контейнера со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и увеличенный запас отстреливаемых ловушек.

При указанной загрузке боевой радиус МиГ-25 составит порядка 500 километров, может, больше, с учётом демонтажа части БРЭО. Это позволит размещать самолёт на расстоянии, превышающем дальность значительной части образцов высокоточного оружия большой дальности.

Тактика применения таких машин должна быть проста, однообразна и эффективна.

Самолёт находится в готовности к взлёту, после получения координат целей он осуществляет взлёт, набор высоты до уровня порядка 17–20 километров и скорости порядка 1,8–2,35 М по оптимальной траектории. Максимальная скорость и высота будут определяться возможностью авиабомбы и УМПК выдерживать тепловые и механические нагрузки при разгоне и сбросе, возможно, потребуется усиление конструкции УМПК и какой-то теплозащитный чехол на авиабомбу – на том же МиГ-25РБ применялись специальные термостойкие авиабомбы ФАБ-500Т.

После выхода в заданную точку самолёт осуществляет сброс авиабомб, разворот и снижение, с использованием, при необходимости, средств РЭБ и отстреливаемых ловушек. По возвращении на аэродром осуществляется проведение технического обслуживания, заправка и перевооружение, затем цикл повторяется.

За сутки 2–3 вылета в режиме челнока, по 2–4 ФАБ-500 с УМПК. Всего 20–40 таких самолётов смогут применять за сутки от 80 до 480 авиабомб с УМПК, при этом такие машины обойдутся в создании и эксплуатации значительно дешевле, нежели навороченные многофункциональные Су-30СМ, Су-35, Су-24 и Су-34, МиГ-35 или МиГ-31БМ, не говоря уже о Су-57.

Идеологически авиабомбы с УМПК ближе к неуправляемым боеприпасам, нежели к навороченным и крайне дорогим новейшим высокоточным боеприпасам, предназначенным для поражения особо важных целей. Поскольку авиабомбы с УМПК должны стать массовым оружием, то и носители для них нужны соответствующие. Нет смысла гробить ресурс новейших боевых машин, необходимых для противостояния авиации противника и взлома систем ПВО.

Не стоит зацикливаться на МиГ-25, если эти машины реинкарнировать невозможно, то могут быть использованы и МиГ-31 с хранения, но без дорогостоящей модернизации/замены БРЭО – в таком виде эти самолёты не так уж сильно будут отличаться от МиГ-25.

Основное требование к перспективным простым и недорогим носителям авиабомб с УМПК – минимум доработок БРЭО, высокая надёжность, достаточная высота и скорость сброса авиабомб с УМПК.

Выводы


Многофункциональная боевая техника – это хорошо, но не всегда оправданно. Иногда многофункциональность ведёт лишь к увеличению стоимости решения боевой задачи.

В наше время высокоточные боеприпасы становятся расходниками, наряду с неуправляемыми снарядами и авиабомбами, что требует создания изделий недорогих, как по стоимости изготовления, так и по стоимости применения. Одним из путей создания управляемых боеприпасов с минимальной стоимостью является применение унифицированных модулей планирования и коррекции для существующих свободно падающих авиабомб.

Разработка и создание недорогих носителей для применения авиабомб с УМПК позволит решить вопрос стоимости и массовости применения таких боеприпасов. Предположительно, оптимальным решением является создание таких машин на базе выведенных в резерв или готовящихся к списанию боевых самолётов.

Такие машины могут стать «пикирующими бомбардировщиками» поля боя XXI века, осуществляющими непрерывное высокоточное воздействие на объекты противника в его оперативном тылу, при этом действующими вне зоны досягаемости средств ПВО противника.
Автор:
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45 комментариев
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 03:57
    +1
    такого бреда, даже от Митрофанова не ожидал.свежая мысль в авиации: перехватчик- бомбардировщик.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 04:24
      +4
      Цитата: андрей юрьевич
      такого бреда, даже от Митрофанова не ожидал.свежая мысль в авиации: перехватчик- бомбардировщик.

      Знаете что, Андрей Юрьевич! Этот, как вы полагаете, «бред» от Андрея Митрофанова, ничем не хуже бреда от Шойгу об использовании Т-62 (трофейных Т-64) в СВО в качестве САУ...
      1. Вячеслав Ермолаев
        Вячеслав Ермолаев Сегодня, 06:35
        +3
        Уговорили. Уровень бреда равноценный.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:18
          -2
          А не пора ли создавать женский авиаполк "Ночные ведьмы" на По-2 или Ан-2, если первых уже нет? Как бы нас не опередили укры с такой идеей, когда в ход пойдут любые "грабли". fellow
          1. Комментарий был удален.
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 07:58
            +1
            Цитата: Сабуров_Александр53
            А не пора ли создавать женский авиаполк "Ночные ведьмы" на По-2 или Ан-2

            Так китайцы, уже АН-2 переделали в эффективны беспилотник, можно возобновить производство и ПО-2 беспилотников. Да и вообще, мысль фантастики, она не имеет предела.
            1. faiver
              faiver Сегодня, 08:09
              -1
              можно возобновить производство и ПО-2 беспилотников
              - не думаю что поляки согласятся поставлять нам АН-2 laughing
            2. rotmistr60
              rotmistr60 Сегодня, 08:25
              0
              Так китайцы, уже АН-2 переделали в эффективны беспилотник
              Азербайджан эффективно использовал беспилотный Ан-2, как ударный во втором конфликте в Карабахе в 2020 г.
      2. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 08:17
        0
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: андрей юрьевич
        такого бреда, даже от Митрофанова не ожидал.свежая мысль в авиации: перехватчик- бомбардировщик.

        Знаете что, Андрей Юрьевич! Этот, как вы полагаете, «бред» от Андрея Митрофанова, ничем не хуже бреда от Шойгу об использовании Т-62 (трофейных Т-64) в СВО в качестве САУ...

        мы же все понимаем,что это,из разряда утопий,никто этого делать не будет,согласны ?
      3. wlkw
        wlkw Сегодня, 08:40
        0
        Однако же используют? И от того что это бред, пушки возможность стрелять не потеряли.
      4. обыватель
        обыватель Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: ROSS 42
        использовании Т-62 (трофейных Т-64)

        А вот это уже не бред, а нечто похуже.
        По статье. Не специалист, но все же. Сравнивать применение УМПК с дозвуковых и "сильно" сверхзвуковых носителей по крайней мере некорректно. Это как, "если спортивный планер прицепить за МИГ-25 и разогнать до 2000 км/ч на высоте 20 км, то он от Москвы до Лондона долетит." Сами не пробовали? Или крыло УМПК оторвет на сверхзвуке, или крыло сверхзвуковой конфигурации будет иметь очень низкий планирующий эффект.
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 05:02
      +13
      свежая мысль в авиации: перехватчик- бомбардировщик.
      При чем тут изначальное предназначение самолета? Да, он создавался как перехватчик. Но в статье рассматривается вопрос о применении МиГ-25 в качестве носителя управляемых авиабомб. Ни о каких перехватах чего-бы там ни было речь не идет. МиГ-31, как-бы, тоже перехватчик. Вас не смущает, что он используется, и успешно, в качестве ракетоносца?
      1. Вячеслав Ермолаев
        Вячеслав Ермолаев Сегодня, 06:48
        +1
        Э... А Вы разницу в применении между Кинжалом( в девичестве Искандером) и ФАБ-1500 не замечаете? Например максимальное расстояние) сброса Кинжала (2500 км) и ФАБ-1500( 70 км). В первом случае явно после сброса носитель перестаёт быть нужным, во втором он должен навести бомбу на цель.
      2. victor50
        victor50 Сегодня, 08:28
        0
        Цитата: Дед-дилетант
        Да, он создавался как перехватчик.

        Был МиГ-25 РБ (разведчик-бомбардировщик). И бомбы с него предназначалось сбрасывать изначально. Возможно, не беспроблемный вариант был. Но был. Так что идея автора не столь уж и бредовая.
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 05:55
      +9
      Цитата: андрей юрьевич
      .свежая мысль в авиации: перехватчик- бомбардировщик.

      Этой мысли как минимум лет 50 и ее воплощение МиГ-25РБ и послед модификации, только бомба была неуправляемая и летела болванкой на 40 кМ. вот только вряд ли сейчас возможно быстро ввести в строй МиГ-25 даже если они и находятся где то на хранении.
      1. Eug
        Eug Сегодня, 06:12
        +1
        Именно! И уже тогда все это воплощал "искусственный интеллект" на базе АВМ Орбита-155. Из минусов той системы - необходимость прохода над целью, но при ЛТХ МиГ-25 на это смотрели сквозь пальцы.
      2. алексеев
        алексеев Сегодня, 07:22
        +6
        Это точно!
        Миг-25РБ пожалуй даже не 50, а ближе к 60. И действительно, ввод в строй Миг-25 с хранения ( если они есть) посложнее будет, чем модернизация Т-62 (55) для использования в качестве штурмового орудия.
        А в теории все верно, тем паче боеготовых ударных самолётов у нас не много, чем, зачастую, и объяснятся отсутствие массированных ударов по инфраструктуре и войскам бандерлогов.
        Вообще, старое вооружение активно используется, и это правильно, в ходе СВО. Ну нету у нас необходимого количества Прорывов и Коалиций, зато много Д-20, Градов и мотолыг. И использование некоторых систем, например, С-60 установленной на Урале вызывает рукоплескания. А вот Т-62М в качестве орудия поддержки пехоты у отдельных злобную критику. Дескать, его ПТУР пробьет. ПТУР и Леопарды пробивает, тут нужна модернизация защиты с помощью ДЗ, экранов и ПТС пехоты, и FPV дрон уже не так опасен, а 115 мм О/Ф снаряд по опорнику врага лучше, чем выстрел из РПГ.
        Другое дело, что старые вооружения необходимо приводить в соответствие, т.е. модернизировать и ремонтировать перед отправкой на фронт. Вот не будучи специалистом не скажешь, реально ли Миг -25РБ поднять в воздух как носителя корректируемых ФАБов?
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 06:56
      +2
      Цитата: андрей юрьевич
      перехватчик- бомбардировщик.

      Этот "бред" вполне летал и даже воевал... Версия МиГ-25 в качестве разведчика-бомбардировщика на Ближнем Востоке использовалась. Другое дело, что автор не учитывает скорость и температуру. Для этой версии МиГ-25 бомбы делали из жаропрочного материала. А современные УМПК, боюсь не выдержат тех скоростей, на которых летал МиГ
    5. Комментарий был удален.
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 04:56
    0
    Ну а почему бы не использовать гражданские самолеты?
    Вот, например, Ту-134. В салоне последовательно размещаются две подвески барабанного типа с бомбами. За раз такая птичка может взять на борт до 8 бомб. А может быть, шо и больше...
    Скорость, высота соответствуют.
    Рубеж пуска - то же.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 05:42
      0
      Цитата: U-58
      Ну а почему бы не использовать гражданские самолеты?

      По-моему, можно использовать все, что летает. Например, во время вьетнамской войны американцы использовали транспортные самолеты для бомбардировок. Кажется это был старичок Douglas C-47. А в Испании немцы успешно применяли для атаки на наземные цели и бомбардировок свой транспортный и пассажирский самолет Ju-52. Понятное дело, что применялось это все там, где совсем не было никакого ПВО...
      1. faiver
        faiver Сегодня, 08:12
        +1
        Если мне память не изменяет то были варианты использования в качестве бомбардировщиков "чистого неба" АН-12 и ИЛ-76
        1. Luminman
          Luminman Сегодня, 08:39
          +1
          Цитата: faiver
          были варианты использования в качестве бомбардировщиков "чистого неба" АН-12 и ИЛ-76

          Никогда о таком не слышал. А где это было?
        2. wlkw
          wlkw Сегодня, 08:46
          0
          Там даже и бомболюки есть и приборы для бомбометания. Правда, только для осветительных бомб для ночного десантирования. Правда, никогда не использовалось. Так что возможно не во всех версиях и есть
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:12
      +1
      Цитата: U-58
      Ну а почему бы не использовать гражданские самолеты?
      Вот, например, Ту-134.

      Как бы вам объяснить популярно?
      Летные данные Ту-134
      Макс. дальность полета (км) - 2770
      Дальность полета с макс. загрузкой (км) - 1750
      Макс. крейсерская скорость (км/ч) – 850
      Макс. высота полета (м) – 11000
      Длина разбега (м) - 2400
      Двигатели - Д-30-II, 2 x 6800 кгс
      Удельный расход топлива (г/пасс.-км) - 45.0

      А Миг-25 в разных модификациях:
      Максимальное число Маха 2,65 - 2,83
      Практический потолок, м 20 700 (с 4×Р-40) - 23 000
      * * *
      А что там главное в использовании самолёта для бомбометания?!
      Можно предположить, что максимальная дальность сброса, составляющая порядка 100 километров, также достигается при большей высоте и скорости полёта носителя.
    3. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 08:21
      0
      «В салоне последовательно размещаются две подвески барабанного типа с бомбами» - в салоне пассажирского самолета??? fool Вы когда-нибудь внутри пассажирского самолета были? Вы представление о конструкции самолетов в принципе имеете? Просто нет слов. request
      1. wlkw
        wlkw Сегодня, 08:50
        0
        Как я понимаю. С барабанами внутри самолёт просто развалится в полёте... Самолёт под бомболюки проектируют специальным образом. Максимум. Что можно сделать с гражданским лайнером. Это равномерно разместить бомбодоржатели по крыльям и фюзеляжу для небольших калибров, что бы нигде ничего не треснуло.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:26
    +2
    Таких технически безграмотных предложений не было со времен Гроховского и Бекаури!
    Для сомневающихся:
    С другой стороны, на дальность применения авиабомб с УМПК прямо влияет высота полёта и скорость носителя, так что нет смысла использовать для этой цели дозвуковые БПЛА – лучше использовать их в качестве носителей БПЛА-камикадзе типа «Ланцет», расширив зону их поражения на всю территорию Украины.
  4. Butunak
    Butunak Сегодня, 05:39
    -2
    Очень здравая мысль. На этой СВО массовость это всё, и если автор действительно знает о чем написал, то это здравая мысль
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 05:50
    0
    . Точные, малозаметные, прекрасно защищённые от помех, фугасные авиабомбы ФАБ-500, а теперь и ФАБ-1500

    Насколько точные? Хватит ли этой точночности для разрушения мостов?
    А то недавно мосты на купянском наравлении ракетами Х-38 уничтожали (вместо УМПК). https://topwar.ru/227045-vks-rf-izolirujut-front-na-kupjanskom-napravlenii-raketami-h-38-porazhaja-mosty-cherez-reku-oskol.html
  6. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 05:52
    +2
    Пара вопросов автору статьи:
    1. Какое число МиГ-25 на хранении находится в РФ?
    2. В каком они состоянии, позволяет ли оно, а также ремонтная база, персонал и т.д. оперативно снять их с хранения, и поставить на вооружение?
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 08:26
      0
      Как говорил один мой знакомый, КТН, ныне проходящий лечение вызванное бурной собственного деятельностью мозга - мое дело выдвинуть идею, а дальше пусть создают десяток НИИ и воплощают ее в жизнь.
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:06
    0
    Что бы ответить на вопрос, сможем использовать МИГ-25 в качестве бомбардировщика, надо ответить на вопрос, сможем ли мы сейчас восстановить производство и ремонт "Букашки" и других узлов? Осталась ли оснастка? А люди, знающие эти изделия ещё есть. Да и технологические карты были достаточно подробные.
    Остальное приложится.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 06:07
    +3
    Тут ещё бы знать, на какую максимальную скорость сброса рассчитан УМПК... Мож он при солидном сверхзвуке просто развалится? Конструкция-то судя по виду явно дозвуковая..
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 07:39
      +5
      Мож он при солидном сверхзвуке просто развалится? Конструкция-то судя по виду явно дозвуковая..

      У автора такая супер-пупер идея, а Вы ее аэродинамикой, сопроматом и прочими глупостями обхаиваете. drinks
      Автор явно "гуманитарий". Ему главное написать.
      «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…» Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!
      — В чем дело?
      — Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат?
      — Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое…
      — Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
      — Такой… Падает, одним словом.
      (И.Ильф, Е.Петров "12 стульев")
  9. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 06:27
    +3
    Автор наверное забыл про такие понятия как усталость металла. Для сверхзвукового МиГ-25 возраст в 50 лет в любом случае является критическим для несущей конструкции.
    Но он безусловно прав, что
    Иногда многофункциональность ведёт лишь к увеличению стоимости решения боевой задачи.
    . Причём не иногда, а всегда. Более того, любой инженер на пальцах сможет доказать, что любое многофункциональное устройство не только всегда дороже, но и его характеристики всегда будут хуже чем у специализированного. Для авиации это наиболее показательно. Поэтому попытки тупого копирования американских свехдорогих многофункциональных самолётов и космических чесноков в лучшем случае глупость и растрата бюджета.
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 08:28
      0
      «его характеристики всегда будут хуже чем у специализированного» - золотые слова!!!
  10. Tucan
    Tucan Сегодня, 06:44
    +2
    Очередная митрофановщина. negative Относительно нормально авиатехника поставленная на хранение содержалась во времена СССР. Сейчас самолёты выведенные из эксплуатации по большей части к восстановлению не пригодны.
  11. mc1aren
    mc1aren Сегодня, 06:57
    +2
    недорогой носитель??? а какова стоимость ваедения в эксплуатацию... а какова потом будет стоимость обслуживания и летного часа... чтот сомнение, что будет дешего...
  12. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:06
    +3
    Митрофанов ,брызжет идеями,но никогда не пишет о способах и возможностях реализации, у него все просто:построить мост
    через пруд,а на нем лавок с товарами понаставить
  13. Zufei
    Zufei Сегодня, 07:18
    -1
    Цитата: svp67
    Цитата: андрей юрьевич
    перехватчик- бомбардировщик.

    Этот "бред" вполне летал и даже воевал... Версия МиГ-25 в качестве разведчика-бомбардировщика на Ближнем Востоке использовалась. Другое дело, что автор не учитывает скорость и температуру. Для этой версии МиГ-25 бомбы делали из жаропрочного материала. А современные УМПК, боюсь не выдержат тех скоростей, на которых летал МиГ

    Какие версии "жаропрочных" бомб назвете?
  14. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 08:00
    -1
    Гораздо интереснее сюда использовать какой нибудь списанный транспортный самолёт, желательно в беспилотном варианте.

    В полосе наступлении метнуть разом под сотню бомб по заранее определенным целям - гораздо интереснее.
  15. Eroma
    Eroma Сегодня, 08:10
    0
    Интересно, стоимость применения планирующих бомб с МИГ25 и в варианте от Боинг GLSDB с учётом производства в РФ и по нашим ценам конечно, не дешевле с получитс с наземного старта?
  16. faiver
    faiver Сегодня, 08:14
    0
    Подкину автору идейку - у нас еще ТУ-144 были, может их восстановить и в бой? bully
  17. mark1
    mark1 Сегодня, 08:16
    0
    А если приделать к ФАБ кроме УМПК еще и небольшой РТТД (минимально возможный) то зависимость от скорости и потолка носителя снизится а дальность увеличится, за сравнительно небольшие деньги, может это более реальное решение проблемы?
  18. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:26
    +2
    Очередная "митрофановщина" !Автор почему-то уверен ,что на хранении "переделки по Митрофанову" дожидаются МиГ-25 в количестве "до фига" ! Но ,скорее всего, окажется "ни фига" ! Основания : пример с истребителями -бомбардировщиками Су-17 и МиГ-27 ! Ликвидировали их как класс , сняли с вооружения ... отправили на "хранение"...А когда в чеченские кампании клюнул "жареный петух" в жo.лтыe шортики ,то вспомнили о них,да оказалось поздно ! Самолёты так "хорошо хранились"что восстановить их оказалось невозможно !
  19. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:44
    0
    Написать статью, для галочки laughing
    У нас есть куча Су-24М и это бомбардировщик, и они летают, нужно пару-тройку эскадриль и вопрос с нанесением ударов снят..