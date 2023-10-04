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Получивший повреждения в ходе ракетной атаки БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

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Получивший повреждения в ходе ракетной атаки БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

Получивший повреждения в ходе ракетной атаки на Севастополь БДК "Минск" будет восстановлен и возвращен в боевой состав флота. Проект восстановления корабля уже разработан и начинает реализовываться.


Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота будет восстанавливаться по обновленному проекту, в ходе ремонта корабль модернизируют. Как сообщается, последствия ракетного удара оказались не критичными, корпус корабля находится в нормальном состоянии, двигатели не пострадали. Принято решение в ходе ремонта изменить верхнюю надстройку, заодно поменять состав вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.

Пр необходимости в качестве донора может выступить однотипный БДК "Константин Ольшанский" из состава ВМС Украины, находящийся в Севастополе с 2014 года.

Конкретный проект будет зависеть от решения командования ВМФ. В Севастополе давно стоит БДК «Ольшанский» этого же проекта, ранее принадлежащий ВМС Украины. Его можно использовать при восстановлении «Минска». Но эти БДК строились давно, поэтому надстройки могут получить новую архитектуру

- приводят "Известия" мнение военного эксперта Дмитрия Болтенкова.
— сказал он.

По его словам, возвращение БДК "Минск" в боевой состав - это дело принципа, мы должны показать Украине, что возможности нашего флота не уменьшились. Опыт ремонта БДК у нас имеется, поврежденный морским дроном "Оленегорский горняк" уже через месяц прибыл в Севастополь для выполнения боевых задач.
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20 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 07:27
    +7
    Может проще и дешевле будет поменяться названиями кораблей если "Ольшанский" в хорошем состоянии. По озвученному проекту модернизации дешевле будет новый построить. Сорок лет для корабля это много. soldier
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:54
      0
      проще и дешевле

      Конечно, но кое кому нужно сложнее и дороже
    2. faiver
      faiver Сегодня, 08:05
      +5
      По озвученному проекту модернизации дешевле будет новый построить.
      - вы как определили? Имеете опыт составления смет по модернизации и строительству кораблей?
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 08:11
      +2
      Цитата: Солдатов В.
      если "Ольшанский" в хорошем состоянии

      А с чего бы ему быть в хорошем-то состоянии? После службы в ВМСУ?
      Цитата: Солдатов В.
      По озвученному проекту модернизации дешевле будет новый построить.

      Вообще не так. Надстройка - это совершеннейшая мелочь, стоимость которой составляет проценты от общей стоимости корабля, замена РЭО будет требоваться хоть для нашего БДК, хоть для Ольшанского, а вооружение... Нету там серьезного вооружения, и не будет, это десантный корабль все же, так что равноценная замена не будет дорогой. А если решат усилить, то это пойдет на пользу кораблю, расширяя его возможности и потому вполне оправдано.
    4. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:29
      0
      "Ольшанский" был в убитом состоянии еще 10 лет тому назад. В каком состоянии он сейчас можно только гадать, но лучше оно не стало. С учетом того, что у них надстройка из легких сплавов, то ее надо менять, на нормальную.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:31
    +3
    . При необходимости в качестве донора может выступить однотипный БДК "Константин Ольшанский" из состава ВМС Украины

    Это будет истерика, которую трудно себе представить.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:33
    -1
    Зачем делать из " Минска "снова БДК?Сделайте из него "ракетную платформу" Калибров на - ....
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:04
      +2
      А десант возить на чëм? ¯\_(ツ)_/¯ грузы там всякие.
  4. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 07:36
    +1
    В лучшем случае слепят один из двух аки франкенштейна.
    Серию 775 строили поляки.
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:07
    0
    . возвращение БДК "Минск" в боевой состав - это дело принципа, мы должны показать Украине, что возможности нашего флота не уменьшились.

    Ну, тогда и крейсер нужно построить.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: Stas157
      . возвращение БДК "Минск" в боевой состав - это дело принципа, мы должны показать Украине, что возможности нашего флота не уменьшились.

      Ну, тогда и крейсер нужно построить.

      Так стоит в Николаеве у достроечной стенки однотипный с "Москвой" "Украина". Надо только всего ничего - Николаев освободить.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 09:30
        +2
        То, что стоит в Николаеве, уже не крейсер, а большой кусок ржавчины, намертво привареный к причалу, чтобы не утонул.
  6. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 08:09
    -1
    Сейчас такой бугурт начнется у всепропальщиков и свидетелей иеговых от всемогущества и несбиваемости КР Scalp laughing , а о возможности достаточно быстрого ремонта ДЭПЛ Ростов уже так же заявлялось от промышленников и заводских.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 08:55
      0
      Цитата: барбитурат
      Сейчас такой бугурт начнется у всепропальщиков и свидетелей иеговых от всемогущества и несбиваемости КР Scalp laughing , а о возможности достаточно быстрого ремонта ДЭПЛ Ростов уже так же заявлялось от промышленников и заводских.

      Там ремонта на 4-5 лет...
      Вы хотя бы фото повреждений видели?

      У нас заявлений от промышленников столько, что верить им нельзя от слова совсем.
      1. барбитурат
        барбитурат Сегодня, 09:18
        -1
        Фото повреждений я видел - поврежден легкий корпус и трубопроводы с цистернами балласта, насколько я могу судить. Лодка двухкорпусная и прочный корпус не поврежден ( по сообщениям открытой печати)
        Почему я должен верить вам, а не промышленникам и вашим заявлениям о 4-5 годах, если заявлено о незначительных сроках увеличения ремонта?
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:31
    -2
    Цитата: Stas157
    возвращение БДК "Минск" в боевой состав - это дело принципа, мы должны показать Украине, что возможности нашего флота не уменьшились.

    Ну, тогда и крейсер нужно построить.

    Будут как с одним известным мостом, полгода восстанавливают - потом хох.лы снова уничтожают, деньги заинтересованным лицам "капают".... И так пока пупок не развяжется...
  8. Наган
    Наган Сегодня, 08:32
    +1
    Восстановить можно что угодно. Мне приходилось видеть "Жигули", у которых единственная оригинальная деталь кузова панель короба воздухопритока, та самая, на которой номер кузова отштампован. Вопрос только в цене и целесообразности.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 08:33
    0
    это дело принципа, мы должны показать Украине, что возможности нашего флота не уменьшились
    - нужно быть, а не казаться, и тогда не надо будет никому ничего показывать....
  10. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 08:40
    0
    Ещё до развала СССР ходили разговоры, что во время не ядерной войны корабли будут нести большие повреждения от обычного вооружения и о необходимости строительства линкоров с современной начинкой. Для линкора попадание этой ракеты был бы как комариный укус, а современные корабли как яичная скорлупа, даже попадание небольшой ракеты может вызвать пожар и большие разрушения и вывести корабль на долгий срок из активных действий. А ПВО не способно обеспечить 100%прикрытие.
  11. Eug
    Eug Сегодня, 08:47
    -2
    Это ж как его "приголубили", если сочли целесообразным "восстанавливаться по обновленному проекту, в ходе ремонта корабль модернизируют.", т.е. КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт с модернизацией? По логике правильно, но не во время боевых действий!