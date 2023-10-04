Получивший повреждения в ходе ракетной атаки БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

Получивший повреждения в ходе ракетной атаки на Севастополь БДК "Минск" будет восстановлен и возвращен в боевой состав флота. Проект восстановления корабля уже разработан и начинает реализовываться.
Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота будет восстанавливаться по обновленному проекту, в ходе ремонта корабль модернизируют. Как сообщается, последствия ракетного удара оказались не критичными, корпус корабля находится в нормальном состоянии, двигатели не пострадали. Принято решение в ходе ремонта изменить верхнюю надстройку, заодно поменять состав вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.
Пр необходимости в качестве донора может выступить однотипный БДК "Константин Ольшанский" из состава ВМС Украины, находящийся в Севастополе с 2014 года.
Конкретный проект будет зависеть от решения командования ВМФ. В Севастополе давно стоит БДК «Ольшанский» этого же проекта, ранее принадлежащий ВМС Украины. Его можно использовать при восстановлении «Минска». Но эти БДК строились давно, поэтому надстройки могут получить новую архитектуру
- приводят "Известия" мнение военного эксперта Дмитрия Болтенкова.
— сказал он.
По его словам, возвращение БДК "Минск" в боевой состав - это дело принципа, мы должны показать Украине, что возможности нашего флота не уменьшились. Опыт ремонта БДК у нас имеется, поврежденный морским дроном "Оленегорский горняк" уже через месяц прибыл в Севастополь для выполнения боевых задач.