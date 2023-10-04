Получивший повреждения в ходе ракетной атаки БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

Конкретный проект будет зависеть от решения командования ВМФ. В Севастополе давно стоит БДК «Ольшанский» этого же проекта, ранее принадлежащий ВМС Украины. Его можно использовать при восстановлении «Минска». Но эти БДК строились давно, поэтому надстройки могут получить новую архитектуру

Получивший повреждения в ходе ракетной атаки на Севастополь БДК "Минск" будет восстановлен и возвращен в боевой состав флота . Проект восстановления корабля уже разработан и начинает реализовываться.Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота будет восстанавливаться по обновленному проекту, в ходе ремонта корабль модернизируют. Как сообщается, последствия ракетного удара оказались не критичными, корпус корабля находится в нормальном состоянии, двигатели не пострадали. Принято решение в ходе ремонта изменить верхнюю надстройку, заодно поменять состав вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.Пр необходимости в качестве донора может выступить однотипный БДК "Константин Ольшанский" из состава ВМС Украины, находящийся в Севастополе с 2014 года.- приводят "Известия" мнение военного эксперта Дмитрия Болтенкова.— сказал он.По его словам, возвращение БДК "Минск" в боевой состав - это дело принципа, мы должны показать Украине, что возможности нашего флота не уменьшились. Опыт ремонта БДК у нас имеется, поврежденный морским дроном "Оленегорский горняк" уже через месяц прибыл в Севастополь для выполнения боевых задач.