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Командование ВСУ бросило в бой в районе Вербового и Работино две бригады после 2,5 месяцев их доукомплектования

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Командование ВСУ бросило в бой в районе Вербового и Работино две бригады после 2,5 месяцев их доукомплектования

В бой на Запорожском направлении, которое в украинской версии называется Мелитопольским, украинское командование бросило подразделения двух «обновлённых» бригад. Речь идёт о бригадах, которые ранее утратили более 60 процентов личного состава в боях на Времьевском выступе и под Артёмовском. Оставшиеся на тот момент (середина июля) силы были выведены на доукомплектование.


Если судить по этой информации, то доукомплектовывали десантно-штурмовую и мотострелковую бригады ВСУ около 2,5 месяцев. С одной стороны, это может выглядеть как время для основательной подготовки новобранцев. С другой же, вполне может свидетельствовать о проблемах с личным составом, с комплектованием подразделений, направляемых на фронт для штурмовых действий.

Доукомплектованные бригады ВСУ действуют в районе Работино и Вербового, ведут наступательные действия в направлении населённых пунктов Копани и Новопрокоповка, что между контролируемым Киевом Ореховом и контролируемым ВС РФ Токмаком.

Тактика введённых в бой свежих бригад вновь состоит в том, что используются они не как единый ударный кулак, а дифференцированно. Бригады разбиты на РТГ (ротные тактические группы), каждая из которых старается продвинуться хотя бы на сотню-другую метров при поддержке артиллерии.

К настоящему моменту бои в районе Вербового, Работино, Новопрокоповки и Копаней продолжаются. Российские войска сдерживают атаки, нанося контрудары. Привлекается штурмовая и армейская авиация.
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15 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +5
    С одной стороны, это может выглядеть как время для основательной подготовки новобранцев. С другой же, вполне может свидетельствовать о проблемах с личным составом
    С учетом того, что многие пленные жалуются на минимальное, либо отсутствие обучения (хотя это под вопросом), то можно предположить, что проблема была в наличии л/с. Возможно ждали тех кто проходит обучение за границей, параллельно проводя начальную подготовку мобилизованных. В любом случае две бригады с техникой могут доставить проблем нашим бойцам. Но наши бойцы не "пальцем деланы" поэтому их боевой опыт против тех кто на 60% укомплектован мобилизованными сыграет свою роль.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:49
      +4
      Угу. Какой там состав во вновь пополненных частях -один только бог знает. В любом случае будет хорошо, если наши намолотят еще и подготовленные кадры.
    2. kebeskin
      kebeskin Сегодня, 08:39
      +1
      Слушая пленных можно сделать вывод, что мы непонятно с кем воююем. То у них боеприпасов нет, командованию на всех пофиг, и вообще мы их не видели, всех загнали насильно и вообще я был поваром и не хотел воевать.
      Если это так то почему наши воиска еще не в Киеве с таким то противником. Но послушаешь очевидцев, участников с нашей стороны то оказывается и боеприпассы есть, и разведка, техническое обеспечение.
      Я думаю что пленных украинцев учат сдаватся: что говорить, как вести себя. Многие как под копирку одно и тоже повторяют.
      Сформировать новые бринады можно из подразделений занимающихся обеспечением войск или штабов. А новых кого забрали легко заменят освобожденные должности.
    3. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 09:29
      0
      Давненько попалась мне статья, где рассказывалось:что СССР победил в ВОВ раненными,т.е. приводились данные сколько в % раненых выживало(в том числе благодаря хорошо поставленной службе эвакуации в тыл) и сколько затем смогли вылечить и вернуть встрой.и там у нас дела обстояли на много лучше чем у немцев.а возвращённый в строй раненый,это как правило обученный и обстрелянный боец.так вот не надо забывать,что и у шумеров пополнение может составлять не только из мобилизованых и необученных.в общем победы нашим парням и всем вернуться живыми.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:35
    +4
    Тут только кулаки остается держать. Наши войска научились обороняться - но и враг наступает гораздо умнее. Уже перед ним минные поля не такие обширные, а наши части -не такие свежие. Надеемся на мастерство бойцов, да на слаженность работы родов войск, да на разум командиров.
    Дай Бог, что бы враг в очередной раз умылся кровью, и наши воины устояли.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 07:47
      -7
      Как в наступление!??? А наш контрудар во фланг в районе Работино об котором трубили многие тг каналы ОБМАН? Да и где же наши как нам говорили созданные резервы??? Вчера разговаривал с мобилизованным на Купянском направлении, пришёл в отпуск, птурщик пятый месяц седят на передовой в окопах. Ротации нет, правда и серьёзных боёв нет. Продукты покупают на свои деньги. С доставкой беда. Говорит если не сами, то хохлам и наступать не надо, с голоду бы умерли. Вот так!
      1. monetam
        monetam Сегодня, 07:51
        +5
        ну-ну. Красиво спето. Фото умирающих с голоду мобилизованных ваш птурщик не привез, нет ? Эх, недоработка...
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 07:52
        +3
        Караул, армию голодом морят!!!!! Трубадурит чел. правду матку, а еще, в зоопарке тигру мяса не докладывают. Совсем уже берега попутал............ Иди спать, твоя смена закончилась. .
      3. Бодипанчер
        Бодипанчер Сегодня, 08:04
        0
        Очередной сын офицера с пункта незламности вылез)
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: Сид2014
        Говорит если не сами, то хохлам и наступать не надо, с голоду бы умерли.

        Что бы сдохнуть летом с голоду на Украине, это надо сильно жизнь не любить и очень постараться...
      5. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 09:36
        0
        что за бредятина про продукты??? чего чего а продуктов полно
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:01
    +1
    За три месяца бойца ни фига не подготовишь. Особенно с нуля.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:13
    +1
    2,5 месяца это мало: курс молодого бойца должен составлять 4-ре месяца + 6-ть это учебка.
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:18
    +2
    Или ВСУ продолжает пытаться раздергивать ВС РФ (Угледар, Донецк, Токомак)
    Или там были отвлекающие и они опять попёрли на Токомак. Где-то ведь у них несколько востановленных бригад и президентская гвардия.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 08:44
    0
    "... мотострелковую бригады ВСУ... ".
    Нет у них мотострелковых бригад, а есть МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
    Ну хорошо, смогли они набрать "мясо" и восстановить численность, а как с обеспечением? Любой вид боя требует боеприпасов, топлива, иного имущества и оборудования. И требует много. Я уже не говорю, про проведение простого обучения самого личного состава и слаживания подразделений и самих бригад... Ну, что ж... скоро увидим.