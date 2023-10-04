Командование ВСУ бросило в бой в районе Вербового и Работино две бригады после 2,5 месяцев их доукомплектования

В бой на Запорожском направлении, которое в украинской версии называется Мелитопольским, украинское командование бросило подразделения двух «обновлённых» бригад. Речь идёт о бригадах, которые ранее утратили более 60 процентов личного состава в боях на Времьевском выступе и под Артёмовском. Оставшиеся на тот момент (середина июля) силы были выведены на доукомплектование.
Если судить по этой информации, то доукомплектовывали десантно-штурмовую и мотострелковую бригады ВСУ около 2,5 месяцев. С одной стороны, это может выглядеть как время для основательной подготовки новобранцев. С другой же, вполне может свидетельствовать о проблемах с личным составом, с комплектованием подразделений, направляемых на фронт для штурмовых действий.
Доукомплектованные бригады ВСУ действуют в районе Работино и Вербового, ведут наступательные действия в направлении населённых пунктов Копани и Новопрокоповка, что между контролируемым Киевом Ореховом и контролируемым ВС РФ Токмаком.
Тактика введённых в бой свежих бригад вновь состоит в том, что используются они не как единый ударный кулак, а дифференцированно. Бригады разбиты на РТГ (ротные тактические группы), каждая из которых старается продвинуться хотя бы на сотню-другую метров при поддержке артиллерии.
К настоящему моменту бои в районе Вербового, Работино, Новопрокоповки и Копаней продолжаются. Российские войска сдерживают атаки, нанося контрудары. Привлекается штурмовая и армейская авиация.