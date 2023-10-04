Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

Киевский режим предпринял одну из самых массированных атак беспилотников на территорию России, в ночь со вторника на среду средствами противовоздушной обороны ВС России было перехвачено более тридцати украинских дронов. В Крыму пресечена попытка высадки диверсионной группы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Противник в ночь на 4 октября 2023 года атаковал три российских региона, средствами ПВО над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей было уничтожено 31 украинский беспилотник. Часть из них сбили зенитные комплексы, другую перехватили средства РЭБ.
Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа
- говорится в сообщении.
Также атакам подвергся Крым, началось все еще накануне вечером, когда российская ПВО перехватила украинские беспилотники в районе Севастополя и противокорабельную ракету "Нептун" у побережья полуострова над северо-западной частью Черного моря. Однако, на этом режим не успокоился и попытался высадить диверсионную группу в районе мыса Тарханкут. Двигавшийся в сторону побережья Крыма быстроходный катер и гидроциклы были обнаружены самолетом морской авиации ЧФ. Судя по сообщению военных, потопить всушников не удалось, но попытка высадки была пресечена.
(...) в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах
- заявили в Минобороны.