Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа

(...) в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах