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Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

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Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

Киевский режим предпринял одну из самых массированных атак беспилотников на территорию России, в ночь со вторника на среду средствами противовоздушной обороны ВС России было перехвачено более тридцати украинских дронов. В Крыму пресечена попытка высадки диверсионной группы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Противник в ночь на 4 октября 2023 года атаковал три российских региона, средствами ПВО над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей было уничтожено 31 украинский беспилотник. Часть из них сбили зенитные комплексы, другую перехватили средства РЭБ.

Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа

- говорится в сообщении.

Также атакам подвергся Крым, началось все еще накануне вечером, когда российская ПВО перехватила украинские беспилотники в районе Севастополя и противокорабельную ракету "Нептун" у побережья полуострова над северо-западной частью Черного моря. Однако, на этом режим не успокоился и попытался высадить диверсионную группу в районе мыса Тарханкут. Двигавшийся в сторону побережья Крыма быстроходный катер и гидроциклы были обнаружены самолетом морской авиации ЧФ. Судя по сообщению военных, потопить всушников не удалось, но попытка высадки была пресечена.

(...) в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах

- заявили в Минобороны.
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44 комментария
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:39
    +7
    Надо было потопить обязательно, что бы знали, любой выход в море это смерть.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 07:45
      +3
      они поэтому и выбирают малые быстроходные лодки, дешевые и мобильные
      1. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 08:42
        -1
        Цитата: Constantin N
        они поэтому и выбирают малые быстроходные лодки, дешевые и мобильные

        на каждую ...есть.... с винтом, чёрная акула их порвал бы,как тузик грелку
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:59
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Надо было потопить

      Да, в плен надо было взять эту "флотилию". Или что, не получилось бы?
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 08:32
        0
        Вопрос специалистам: нельзя ли на мысе Тарханкут поставить противокорабельную батарею?

        Для защиты от катеров противника.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 09:24
          +1
          ее очень быстро уничтожат...............
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:08
      0
      Вам же написали
      потопить всушников не удалось, но попытка высадки была пресечена.
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 07:42
    -14
    украинцы молодцы, постоянноиатакуют, ищут как бы больнее уколоть, нанести урон, а у нас армия как хряк лежит, его со всех сторон кусают, а он еле шевелится, разведки вообще нет. Как будто первый раз на Крым ДРГ пытается попасть. Жесть
    1. Fluoride11
      Fluoride11 Сегодня, 07:53
      +18
      Вот такие акции рассчитаны на таких как вы дуриков. Высадился десант из 13 человек, Вы сразу такие "У нас нет военных, неужели было сложно перекрыть всё чёрное море и не допустить такого!" Иди перекрой. Найди в чёрном море резиновую лодку и гидроциклы. Грозная сила в 13 человек на 2х миллионный Крым. Небось хотели Евпаторию захватить. У меня ощущение что украинцы религию сменили, теперь они все радикальные мусульмане и верят в мученическую смерть, по другому объяснить такие суицидальные операции я не могу. А вот именно вам желаю успокоиться, и сильно не переживать. Ребята с Запорожья не дадут соврать, хохлу сейчас очень не легко и легче не станет. Главное не паниковать и работать дальше на победу.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:25
        -1
        Вот вот. Ну приплывут, ну постреляют куда то или в кого то, взорвут что нибудь. Делов то. Ну терактом больше терактом меньше, журналистам вот хлеб показать очередных людей со сломанными жизнями.
        1. Николай Дягелев
          Николай Дягелев Сегодня, 08:27
          -3
          А три часа из танков по нашему КПП били? И что? Опять я дурик?
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 09:26
            0
            конечно дурик, голову надо включать, все атаки это на медийность
          2. Васян1971
            Васян1971 Сегодня, 09:26
            +1
            Цитата: Николай Дягелев
            Опять я дурик?

            Это судьба! Смирись...request
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:43
    0
    Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

    А можно было бы это сделать ещё на стадии подготовки в Николаеве и Одессе.
    Сейчас Крым, ЧФ находятся под постоянной угрозой атак десантов и морских беспилотников оттуда и они не прекратятся пока эти территории не будут освобождены от нацистов Украины.
    1. Шафран
      Шафран Сегодня, 07:57
      +6
      Тут прокатит только вариант с освобождением территорий. Потому, что высадка готовится украинцами тщательно (я не буду рассказывать про то, насколько сложно ночью установить факт погрузки ДРГ). Развед группу туда не заслать (если только на смерть), агентура там работает слабо. Можно ещё на Змеином высадить развед взвод и попросить украинцев их не трогать
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:53
    +2
    Ммм, теперь и гидроциклы. Интересно. Это получается у них одна дозаправка на середине маршрута наверно? Ну и да, теперь за такими снующими в разные стороны на скорости разве что с вертолёта гонятся, только вот у этих могут быть пзрк и не на тепло, а по лучу, те, британские с тремя ломами в бч от которых "президент" не спасёт.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 07:53
    +1
    "Атака на гидроциклах" - это вообще ни о чем.
    Только здорово обдолбавшись, можно выполнять подобный боевой приказ.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:55
      -1
      Про гранату ПГ-7 на дроне тоже так говорили.
  6. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 08:06
    -1
    А можно на те самые "самолёты ЧФ", которые обнаруживают эти самые ДРГ хотя бы пару Ланцетов подвесить? Чтобы заметил - Ланцет пустил и будь там хоть трижды гидроцикл.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 08:46
      -1
      Цитата: DirtyLiar
      А можно на те самые "самолёты ЧФ", которые обнаруживают эти самые ДРГ хотя бы пару Ланцетов подвесить? Чтобы заметил - Ланцет пустил и будь там хоть трижды гидроцикл.

      Ты хоть знаешь, что такое Ланцет?
      Как он управляется, как запускается?
      Ну поинтересуйся хотя бы.
      А то слово "Ланцет" уже ты выучил, а смысла не понимаешь.
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 09:13
        0
        Запускается с пусковой установки с земли. Для придания скорости и высоты. При пуске с самолёта и скорость и высота уже есть, или ты считаешь, что только пусковая установка его может разогнать? Управляется через монитор. Наведение сменное и может быть различным. Экипаж самолёта - 2 человека? Второй на некоторое время может поуправлять дроном?
        Если тебя смущает именно "Ланцет" - пусть будет другой FPV-дрон, способный догнать гидроцикл.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 09:28
          0
          попасть в гидроцикл на скорости это из рода фантастики, не надо бредовые идеи писать
          1. DirtyLiar
            DirtyLiar Сегодня, 09:42
            0
            Ну, я видел, как в джип на скорости попадали. Главное "в хвост" зайти. А уж спецы по компьютерным играм и не такие вещи могут. Так что про "невозможность" рассказывать не нужно. Трудно? Да. Невозможно? Нет.
            Если бы производители дрона "Упырь" считали бы, что "невозможно это, невозможно то", то не было бы ни дрона ни всяких приспособ, с помощью которых у них крепятся заряды от самопальных до зарядов от РПГ-7.
            Но проще думать "это нереально" и нифига не делать - это да.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:08
    0
    Цитата: Шафран
    Тут прокатит только вариант с освобождением территорий. Потому, что высадка готовится украинцами тщательно (я не буду рассказывать про то, насколько сложно ночью установить факт погрузки ДРГ). Развед группу туда не заслать (если только на смерть), агентура там работает слабо. Можно ещё на Змеином высадить развед взвод и попросить украинцев их не трогать

    Змеиный может стать полигоном для проведения испытаний ЯО.
  8. unhappy
    unhappy Сегодня, 08:11
    +1
    Уже похоже на комедию - "десант на гидроциклах" на фоне героической музыки. Воплощение сценариев Голливуда fool
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:51
      0
      Многих знал украинцев. Они все помешаны на фильмах.
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:12
    -4
    Цитата: DirtyLiar
    можно на те самые "самолёты ЧФ", которые обнаруживают эти самые ДРГ хотя бы пару Ланцетов подвесить

    Можно, как любое другое " Вундер ваффе" с аналогичным нулевым результатом
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 08:19
      0
      При чём тут "вундер ваффе"? Я не утверждаю, что Ланцет - мифическое "чудо-оружие". Какое обоснование нулевого результата?
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:14
    -2
    Цитата: Южноукраинец
    Надо было потопить обязательно

    Конечно надо было, но не смогли (!), знаете почему?
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 09:17
      +1
      Нифига подобного, только что по новостям 5-го канала сказали, что потопили.
      СМИ такие СМИ, балаболы, блин.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:33
        0
        Нифига подобного, только что по новостям 5-го канала сказали, что потопили

        знаете, такие пост-фактум дополнения к новостям напоминают "прокол" псевдо-патриота депутата семыкина (?) , который вместо извинения начал "выдумывать" про взлом аккаунта...
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 09:45
          0
          И-таки что вы этим хотите сказать? Что 5-й канал будет отмазываться и говорить, что их аккаунт взломали? Они сделают проще - скажут, что ведущий оговорился. Должен был сказать "диверсантов заставил отступить самолёт ЧФ", а сказал "диверсантов потопил самолёт ЧФ".
          1. Владимир80
            Владимир80 Сегодня, 09:48
            0
            Что 5-й канал будет отмазываться и говорить

            конечно нет, все привыкли к вранью....
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:31
      +1
      почему? просветите нас............
  11. мазута
    мазута Сегодня, 08:18
    +3
    Ночью,по морю,с бк и вооружением,на гидроцикле...Так себе удовольствие.Да и на быстроходной пвх лодке не лучше.Это создание картинки для отчета кураторам,чем боевая операция.Что же эти люди жрут из запрещенных веществ,если мрут,тонут,но продолжают по сути бесполезные действия?
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:20
    -3
    Цитата: Fluoride11
    по другому объяснить такие суицидальные операции я не могу.

    Почему суицидальные? Кто то из хох.лов был ранен или убит? Возможно они уже разгуливают по Крыму, как разгуливают по Брянской области. А вы дальше верьте вранью в отчетах мистера К. и прочих лгунов.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:31
      -2
      Вы душните и мешаете смотреть на всушников с высока. Сказано суицидальные, значит суицидальные. Что не понятно. Смотрите их видео с рейдами, которые они потом выкладывают, как обжираются веществами, атакуют, тонут и всё такое из манямирка дураков в комментах.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:29
    +2
    Цитата: Николай Дягелев
    украинцы молодцы, постоянноиатакуют, ищут как бы больнее уколоть, нанести урон, а у нас армия как хряк лежит, его со всех сторон кусают, а он еле шевелится, разведки вообще нет. Как будто первый раз на Крым ДРГ пытается попасть. Жесть

    Жесть - ваши бездумные высеры.
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:38
    +1
    Цитата: Владимир80

    Почему суицидальные? Кто то из хох.лов был ранен или убит? Возможно они уже разгуливают по Крыму, как разгуливают по Брянской области. А вы дальше верьте вранью в отчетах мистера К. и прочих лгунов.

    Самое занятное читать подобные комменты от патологических лжецов.
    У вас как всегда, потерь нет. Только Тымчук-потерьнет плохо кончил.
    У вас есть более правдивая информация?))
  15. Комментарий был удален.
  16. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:40
    +2
    Странно, как самолеты не смогли потопить надувные катера. Что-то тут больше шумихой пахнет и непрофессионализмом.
  17. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 08:50
    0
    тут в телеграм-канале блоггера Юрия Подоляка появился следующий пост:


    так был ли мальчик?
  18. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 09:12
    0
    Коллеги,добрый день ."пресечена попытка проникновения на территорию Крыма"проще говоря:спугнули воришек
  19. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:28
    0
    "Противник в ночь на 4 октября 2023 года атаковал три российских региона..."
    Не надо разводить панику!
    Это же "МЧС РФ: 4 октября пройдут всероссийские масштабные проверки систем оповещения населения"!..
    Каждый же год проверяем и ничего...
    Это был сарказм. Если шо...
  20. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 09:35
    0
    Цитата: monetam
    "Атака на гидроциклах" - это вообще ни о чем. .

    Можно ли доплыть из Николаева или Одессы до Тарханкута на гидроцикле? Запаса хода хватит? По-моему это какой-то бред о гидроциклах..