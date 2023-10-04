Российский спецназ на направлении Сватово-Кременная начал использовать FPV-дроны «Упырь»

Они используют ее, как естественную маскировку, что позволяет подбираться к целям на более низких высоте и скорости, и поражать те же блиндажи буквально через парадный вход

Российский спецназ, действующий на направлении Сватово-Кременная, начал активно применять FPV- дроны "Упырь", разработанные в Свердловской области в инициативном порядке. Беспилотник показал себя с самой хорошей стороны, заявляют российские военные. Об этом рассказал представитель предприятия-прозводителя дронов.Впервые о FPV-дронах "Упырь" стало известно в мае этого года, когда беспилотник уже был испытан в боевых условиях в зоне СВО. Небольшой дрон способен нести заряд от РПГ-7 или другие совместимые по весу взрывные устройства, в том числе кустарного производства, и поражать бронетехнику противника, включая танки Беспилотник активно применялся подразделениями российской армии на Донецком направлении, где поражал бронетехнику, а также на Херсонском для ударов по украинским катерам. Теперь дрон поступил на вооружение спецназа, который приспособил "Упыря" для ударов по позициям ВСУ. Бойцам удалось адаптироваться к лесной местности.- приводит ТАСС слова представителя предприятия.Характеристики беспилотника "Упырь" не раскрываются, но разработчики уже увеличили дальность его применения, создав специальный воздушный ретранслятор с названием "Удлинитель". Заявляется, что с его применением дальность поражения "Упыря" возросла в два раза. Ранее сообщалось, что производство FPV-дронов "Упырь" велось на средства, собранные ТГ-каналами, как обстоят дела в настоящее время не известно.