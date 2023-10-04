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Российский спецназ на направлении Сватово-Кременная начал использовать FPV-дроны «Упырь»

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Российский спецназ на направлении Сватово-Кременная начал использовать FPV-дроны «Упырь»

Российский спецназ, действующий на направлении Сватово-Кременная, начал активно применять FPV-дроны "Упырь", разработанные в Свердловской области в инициативном порядке. Беспилотник показал себя с самой хорошей стороны, заявляют российские военные. Об этом рассказал представитель предприятия-прозводителя дронов.


Впервые о FPV-дронах "Упырь" стало известно в мае этого года, когда беспилотник уже был испытан в боевых условиях в зоне СВО. Небольшой дрон способен нести заряд от РПГ-7 или другие совместимые по весу взрывные устройства, в том числе кустарного производства, и поражать бронетехнику противника, включая танки.

Беспилотник активно применялся подразделениями российской армии на Донецком направлении, где поражал бронетехнику, а также на Херсонском для ударов по украинским катерам. Теперь дрон поступил на вооружение спецназа, который приспособил "Упыря" для ударов по позициям ВСУ. Бойцам удалось адаптироваться к лесной местности.

Они используют ее, как естественную маскировку, что позволяет подбираться к целям на более низких высоте и скорости, и поражать те же блиндажи буквально через парадный вход

- приводит ТАСС слова представителя предприятия.

Характеристики беспилотника "Упырь" не раскрываются, но разработчики уже увеличили дальность его применения, создав специальный воздушный ретранслятор с названием "Удлинитель". Заявляется, что с его применением дальность поражения "Упыря" возросла в два раза. Ранее сообщалось, что производство FPV-дронов "Упырь" велось на средства, собранные ТГ-каналами, как обстоят дела в настоящее время не известно.
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5 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 08:22
    -1
    "Упырь", разработанные в Свердловской области в инициативном порядке.
    Ладно хоть МО РФ не особо противодействовал, кроме отдельных военкелерков с лампасами, раз сам не осилил разработку.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    +2
    Небольшой дрон способен нести заряд от РПГ-7 или другие совместимые по весу взрывные устройства
    А ему больше и не надо. Сбросил на цель и вернулся за новым. Небольшая дальность применения в 3-5 км компенсируется "легкой конструкцией, функционированием в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника"
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:50
      +2
      Цитата: rotmistr60
      А ему больше и не надо. Сбросил на цель и вернулся за новым.

      Согласен, ибо вес гранаты составляет от 2,5 до 4 килограммов...При этом примечательно то, что:
      Характеристики беспилотника "Упырь" не раскрываются, но разработчики уже увеличили дальность его применения, создав специальный воздушный ретранслятор с названием "Удлинитель". Заявляется, что с его применением дальность поражения "Упыря" возросла в два раза.

      good
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 08:50
    0
    По благозвучней не было больше вариантов как назвать?
    Что-то как-то некузяво звучит. sad
    Но работу делают хорошую.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: К-50
      Что-то как-то некузяво звучит

      Ну,то ли дело "Привет" ! "Я пришёл к тебе с ,, Приветом" ! wink Звучит ? Звучит ! Тем более,что "Привет" может быть разным(!)...по-меньше и по-больше...и горячий !