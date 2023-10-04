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Военный эксперт рассказал о действиях ВСУ по созданию линии обороны вокруг Купянска на фоне успеха ВС РФ на данном направлении

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Военный эксперт рассказал о действиях ВСУ по созданию линии обороны вокруг Купянска на фоне успеха ВС РФ на данном направлении

Подразделения вооруженных сил Украины начинают создавать линию обороны вокруг города Купянска в Харьковской области. Это связано с активным продвижением Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.


По утверждению Марочко, сейчас украинские формирования уже приступили к инженерно-фортификационным работам. Они возводят новые и совершенствуют старые оборонительные сооружения. Инженерные работы ведутся в окрестностях Синьковки, Петропавловки и Подол.

Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска
- рассказал военный эксперт РИА Новости.


По словам Марочко, такие действия ВСУ свидетельствуют о переходе на Купянском направлении украинских формирований к оборонительным действиям. Собственно, иного выхода в условиях продолжающегося продвижения российских войск, у ВСУ сейчас и нет.

Ранее многие западные эксперты прогнозировали вполне очевидную перспективу потери Купянска, но это чревато для ВСУ последующим наступлением российской армии вглубь Харьковской области. Вероятно, именно в связи с этим в регионе и были усилены мобилизационные мероприятия, чтобы оперативно пополнять дислоцирующиеся в Харьковской области формирования ВСУ.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:28
    +1
    Пишут на украинских сайтах что гугля обновила частично карты спутник в Крамоторске,можно посмотреть наши бабахи.Счаз посмотрю Купянск ,что там ВСУ навеяло- если конечно обновили.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:35
      0
      Посмотрел карту в статье. Так и напрашивается прорыв в обход Купянска через Голубовку и Кондрашовку.

      Вопрос специалистам: за сколько дней бандеровцы способны построить аналог линии Суровикина?
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 08:31
    +1
    Наши Купянск уже месяца три берут в час по чайной ложке. Нет у нас великих полководцев, одни жирные бездари да продажные офицеры остались(
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:12
      0
      Для того, чтобы брать города, полководцы великие нафиг не нужны. Нужно иметь превосходство над противником как в количестве, так и в качестве людей, техники, боеприпасов, связи, разведки и т.д. Нормальная стратегическая наступательная операция на Украине требует в разы больше людей. Это для начала.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:22
      0
      зато вы бы давно к польской границе подошли бы?
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:36
    +2
    А если его просто обойти и перекрыть дороги, они долго протянут в подвалах, тем более не таких глубоких как в Азовстали?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 09:03
      +2
      Для обхода необходим многократный перевес в живой силе для:
      1. пробивания флангов противника
      2. выстраивания обороны вокруг окруженного города
      3. создания резервов для предотвращения прорывов как извне, так и снаружи кольца блокады.

      Превосходства в живой силе у ВС РФ над ВСУ нет нигде вообще. (конечно, может в резерве стоит 100500 армий, но мы можем только гадать)
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:41
    +3
    Про кские успехи талдычит тот же Марочко?Сколько идет это наступление на Купянск?И?Даже Сармат Саныч признал,что всушники остановили наших
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    0
    украинские формирования уже приступили к инженерно-фортификационным работам. Они возводят новые и совершенствуют старые оборонительные сооружения
    А не поздновато спохватились? Или считали, что в этом нет необходимости, т.к. по планам военных советников НАТО "контрнаступ" обязан был закончится грандиозным успехом и российским войскам будет не до Купянска?
    1. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 09:07
      +1
      Думаю они уже давно подготовили свою линию обороны. Марочко еще тот эксперт
  6. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 09:19
    +1
    Теперь можно смело дождаться окончания всех работ и начинать штурмовые действия. Впервой что ли?
  7. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 09:37
    0
    Судя по фото

    Так же «эластичную» оборону готовят?