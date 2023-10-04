Военный эксперт рассказал о действиях ВСУ по созданию линии обороны вокруг Купянска на фоне успеха ВС РФ на данном направлении

Подразделения вооруженных сил Украины начинают создавать линию обороны вокруг города Купянска в Харьковской области. Это связано с активным продвижением Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По утверждению Марочко, сейчас украинские формирования уже приступили к инженерно-фортификационным работам. Они возводят новые и совершенствуют старые оборонительные сооружения. Инженерные работы ведутся в окрестностях Синьковки, Петропавловки и Подол.
Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска
- рассказал военный эксперт РИА Новости.
По словам Марочко, такие действия ВСУ свидетельствуют о переходе на Купянском направлении украинских формирований к оборонительным действиям. Собственно, иного выхода в условиях продолжающегося продвижения российских войск, у ВСУ сейчас и нет.
Ранее многие западные эксперты прогнозировали вполне очевидную перспективу потери Купянска, но это чревато для ВСУ последующим наступлением российской армии вглубь Харьковской области. Вероятно, именно в связи с этим в регионе и были усилены мобилизационные мероприятия, чтобы оперативно пополнять дислоцирующиеся в Харьковской области формирования ВСУ.