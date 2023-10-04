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Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом

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Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом

В последние недели дальнейшие перспективы военной и финансовой помощи Украине со стороны Запада оказываются под все большим вопросом. Такой вывод делает издание Bild. Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом.


Как утверждает издание, одной из самых главных опасностей для Киева в плане снижения поддержки со стороны Запада является общая усталость американцев и европейцев от вооруженного конфликта. Хотя ситуация стала, по уверению немецкой прессы, еще более угрожающей для Киева, Запад постепенно настраивается на снижение, если не прекращение помощи Украине.

Вторая причина постепенного ослабления интереса к помощи Украине – провал украинского контрнаступления. Хотя немецкая пресса корректно пишет, что контрнаступление идет «менее успешно, чем хотелось бы», в реальности это просто полное фиаско ВСУ и их западных покровителей.

Наконец, Запад истощил свои запасы вооружений и военной техники, которые он мог передавать Украине без рисков для собственной безопасности. Россия производит больше боеприпасов, чем Запад, несмотря на санкции, отмечает издание.

О тенденции к снижению поддержки Украины свидетельствуют постоянные споры Киева с Польшей о судьбе экспорта украинского зерна, результаты выборов в Словакии с победой условно «пророссийского» Роберта Фицо, бюджетные разногласия в США. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что, по его мнению, скоро ситуация вернется к переговорам.

Отметим, что, хотя украинские лидеры от переговоров отказываются, но в условиях прекращения поддержки со стороны Запада или даже ее масштабного сокращения, никакого иного выхода у них не останется. Иначе возникнет риск утраты контроля над еще большим количеством территорий.
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:33
    +1
    Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом.

    К чему готовят западного обывателя подобными стонами ??

    В правительстве Украины испытывают отчаяние из-за недостаточного количества поставляемого вооружения и неудачного наступления. К таким выводам пришла немецкая газета Bild.

    «Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», - сказано в публикации.

    По информации издания, поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) странами Запада находится не на том уровне, который был позволил добиться успехов на передовой, из-за чего наступление украинской армии оказалось неудачным. При этом, как отмечает газета, Россия существенно нарастила объемы военного производства и может производить больше вооружения, чем Запад.

    «Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей», - пришли к выводу журналисты Bild.

    https://www.kp.ru/online/news/5482579/
    1. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 08:37
      0
      Да они уже больше года готовят, никак не приготовят.)
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:31
        0
        Немецкая пресса ВТОРОЙ день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом

        Примечательно, что сейчас ВТОРОЙ день подряд в Германии идут массовые протесты против политики правительства и выступления о "критической ситуации" в стране, которые, кстати, приурочены ко Дню германского единства, который отмечается 3 октября.
        Демонстранты принесли на акцию протеста плакаты с надписями – Ami go home ("Американцы идите домой") и Politiker muessen haften ("Политики должны нести ответственность"). Несколько активистов пришли на демонстрацию с российскими флагами. В основном в центре германской столицы собрались сторонники партии "Альтернатива для Германии" и движения Querdenker.

        СПРАВКА
        День германского единства отмечается после того, как 3 октября 1990 года произошел аншлюс – пять земель бывшей ГДР (Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия) вошли в состав Федеративной Республики Германия.

        Праздник объединения Германии изначально планировалось проводить 9 ноября, в день падения Берлинской стены. Но от этого отказались: 9 ноября 1923 году произошел мюнхенский "Пивной путч", когда Адольф Гитлер и генерал Эрих Людендорф предприняли попытку госпереворота. Следующую дату тоже отвергли. Ночь на 10 ноября 1938 года известна как "Хрустальная", когда в десятках немецких городов прошли еврейские погромы.

        См. подробно - https://smotrim.ru/article/3582518?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:39
      0
      Я не знаю,к чему готовят на западе обывателя.Но то,что у нас это продвигается упорно видно прекрасно.Однако реальность такова,что британские и французские ракеты бьют по нашим позициям и городам,а снаряды западного производства рвутся на фронте.И это нп снижается.Да и не снизится в ближайшей перспективе.
    3. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 09:09
      +1
      Западу не нужна военная победа украины. Западу нужно экономическое и политическое поражение России. Почувствуйте разницу.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:37
    0
    О тенденции к снижению поддержки Украины свидетельствуют постоянные споры Киева с Польшей —

    ***
    "Оставьте: это спор славян между собою,
    Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
    Вопрос, которого не разрешите вы" ...
    ***
  3. Найджел
    Найджел Сегодня, 08:47
    0
    Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом.

    Не только немецкая...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    0
    Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом.
    Ну коль уже второй день пишут об этом значит это кому-то нужно? Действительно провал украинского наступления играет свою роль, как и усталость от вечно просящего (требующего) и недовольного Зеленского. Вот только в определенных кругах западной политической "элиты" сегодня опять "великие надежды", но теперь на весну-лето 2024 г, а просящая (требующая) рожа Зеленского еще не всем надоела.
    Запад истощил свои запасы вооружений и военной техники, которые он мог передавать Украине без рисков для собственной безопасности.
    На словах истощил, а у некоторых так почти полностью. Но поставки не только не снижаются, а еще и строятся грандиозные планы по наращиванию выпуска продукции западного ВПК.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:20
    0
    Критические дни у Украины...
    Бывает, но... проходит.
    А серьёзно...
    В чём-чём, но в системности Западу не откажешь.
    Сама она (поддержка) "нэ згынэ, як роса на сонци".
    (повторюсь) Для этого нужно устранить реципиента этой самой "поддержки".
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:47
    0
    Франции и Германии приготовится, хегемон меняет ж/д ветку в сторону Китая. Паровозом вывозить окраину будет ЕС, матрасня будет только курировать проект, подпинывать кого следует и когда нужно.