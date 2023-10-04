В последние недели дальнейшие перспективы военной и финансовой помощи Украине со стороны Запада оказываются под все большим вопросом. Такой вывод делает издание Bild. Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом.Как утверждает издание, одной из самых главных опасностей для Киева в плане снижения поддержки со стороны Запада является общая усталость американцев и европейцев от вооруженного конфликта. Хотя ситуация стала, по уверению немецкой прессы, еще более угрожающей для Киева, Запад постепенно настраивается на снижение, если не прекращение помощи Украине.Вторая причина постепенного ослабления интереса к помощи Украине – провал украинского контрнаступления. Хотя немецкая пресса корректно пишет, что контрнаступление идет «менее успешно, чем хотелось бы», в реальности это просто полное фиаско ВСУ и их западных покровителей.Наконец, Запад истощил свои запасы вооружений и военной техники, которые он мог передавать Украине без рисков для собственной безопасности. Россия производит больше боеприпасов, чем Запад, несмотря на санкции, отмечает издание.О тенденции к снижению поддержки Украины свидетельствуют постоянные споры Киева с Польшей о судьбе экспорта украинского зерна, результаты выборов в Словакии с победой условно «пророссийского» Роберта Фицо, бюджетные разногласия в США. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что, по его мнению, скоро ситуация вернется к переговорам.Отметим, что, хотя украинские лидеры от переговоров отказываются, но в условиях прекращения поддержки со стороны Запада или даже ее масштабного сокращения, никакого иного выхода у них не останется. Иначе возникнет риск утраты контроля над еще большим количеством территорий.