В последние недели дальнейшие перспективы военной и финансовой помощи Украине со стороны Запада оказываются под все большим вопросом. Такой вывод делает издание Bild. Немецкая пресса второй день подряд пишет о «критической ситуации» с поддержкой Украины Западом.
Как утверждает издание, одной из самых главных опасностей для Киева в плане снижения поддержки со стороны Запада является общая усталость американцев и европейцев от вооруженного конфликта. Хотя ситуация стала, по уверению немецкой прессы, еще более угрожающей для Киева, Запад постепенно настраивается на снижение, если не прекращение помощи Украине.
Вторая причина постепенного ослабления интереса к помощи Украине – провал украинского контрнаступления. Хотя немецкая пресса корректно пишет, что контрнаступление идет «менее успешно, чем хотелось бы», в реальности это просто полное фиаско ВСУ и их западных покровителей.
Наконец, Запад истощил свои запасы вооружений и военной техники, которые он мог передавать Украине без рисков для собственной безопасности. Россия производит больше боеприпасов, чем Запад, несмотря на санкции, отмечает издание.
О тенденции к снижению поддержки Украины свидетельствуют постоянные споры Киева с Польшей о судьбе экспорта украинского зерна, результаты выборов в Словакии с победой условно «пророссийского» Роберта Фицо, бюджетные разногласия в США. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что, по его мнению, скоро ситуация вернется к переговорам.
Отметим, что, хотя украинские лидеры от переговоров отказываются, но в условиях прекращения поддержки со стороны Запада или даже ее масштабного сокращения, никакого иного выхода у них не останется. Иначе возникнет риск утраты контроля над еще большим количеством территорий.