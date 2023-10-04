Генштаб ВСУ сообщил о «частичном успехе» в районе к западу от Работино на Запорожском направлении

Украинским формированиям якобы удалось добиться «частичного успеха» в районе к западу от села Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Такое заявление сегодня сделал украинский генеральный штаб. Ранее командующий группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский заявил о том, что украинские войска «продвинулись» на указанном участке.Вчера появилась информация об активизации наступательных действий ВСУ в районе села Копани к северо-западу от села Работино. Тем самым, украинские войска пытаются расширить фланги прорыва. ВСУ в районе Копаней удалось продвинуться, по утверждению украинских источников, примерно на 300 метров.Кроме того, украинские источники сообщают о продвижении ВСУ в районе к северу от Новопрокоповки. В ответ российские войска нанесли контрудары по ВСУ со стороны Новофедоровки и Вербового. Им также удалось немного продвинуться вперед, но украинское командование пока не подтверждает данную информацию, руководствуясь собственными пропагандистскими соображениями.В любом случае, контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении уже пошел пятый месяц, а украинские формирования так и «топчутся» в районе села Работино, и это можно назвать провалом всей наступательной операции, даже если где-то и удалось продвинуться на 200 или 300 метров.Тем более, украинские формирования понесли масштабные потери и в личном составе, и в военной технике, и восполнять эти потери командованию ВСУ становится все труднее. Принудительно мобилизованные гражданские лица не обладают должным уровнем и мотивации, и военной подготовки.