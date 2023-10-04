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Генштаб ВСУ сообщил о «частичном успехе» в районе к западу от Работино на Запорожском направлении

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Генштаб ВСУ сообщил о «частичном успехе» в районе к западу от Работино на Запорожском направлении

Украинским формированиям якобы удалось добиться «частичного успеха» в районе к западу от села Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Такое заявление сегодня сделал украинский генеральный штаб. Ранее командующий группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский заявил о том, что украинские войска «продвинулись» на указанном участке.


Вчера появилась информация об активизации наступательных действий ВСУ в районе села Копани к северо-западу от села Работино. Тем самым, украинские войска пытаются расширить фланги прорыва. ВСУ в районе Копаней удалось продвинуться, по утверждению украинских источников, примерно на 300 метров.

Кроме того, украинские источники сообщают о продвижении ВСУ в районе к северу от Новопрокоповки. В ответ российские войска нанесли контрудары по ВСУ со стороны Новофедоровки и Вербового. Им также удалось немного продвинуться вперед, но украинское командование пока не подтверждает данную информацию, руководствуясь собственными пропагандистскими соображениями.


В любом случае, контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении уже пошел пятый месяц, а украинские формирования так и «топчутся» в районе села Работино, и это можно назвать провалом всей наступательной операции, даже если где-то и удалось продвинуться на 200 или 300 метров.

Тем более, украинские формирования понесли масштабные потери и в личном составе, и в военной технике, и восполнять эти потери командованию ВСУ становится все труднее. Принудительно мобилизованные гражданские лица не обладают должным уровнем и мотивации, и военной подготовки.
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12 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:50
    +5
    " А вот сосед рассказыаает... . И Вы , расказыаайте." Все эти "частичные умпехи" у обеих сторон, не более чем переливание из пустого в порожнее. "Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед, наоборот".
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 09:04
      -1
      Цитата: Арон Заави
      Все эти "частичные умпехи" у обеих сторон, не более чем переливание из пустого в порожнее. "Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед, наоборот".

      О этих "переливаний" Украина не знает, чем восполнить потери в людях и технике. А значит, процесс лишения противника возможности к сопротивлению идёт по намеченному плану. Вам хотелось бы активного продвижения в духе "Багратиона"? А вам известна цена таких движений? В 1944 эта активность ежесуточно уносила по 6000 жизней красноармейцев. Впрочем, это ж не ваши сограждане, чего их жалеть? Не так ли? Нынешняя оперативная ситуация развивается вполне по Клаузевицу. Думаю не стоит путаться под ногами у тех, кто реально отвечает за успех боевой задачи и минимизацию количества похоронок.
      1. 224ВП_МО_РФ
        224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:09
        +2
        а сколько сейчас уносит ежечасно жизней наших соотечественников? а вы знаете сколько бортов с тяжелыми каждый день принимают военные госпитали?
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:52
    -2
    Глупенькие поросята, их опять заманили в мешок, чтобы РСЗО превратило их в фарш!
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:10
      +3
      уже полтора года заманивают и заманивают, очень хитрый план "х"
  3. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 09:06
    -1
    "продвижение на 300 метров"- великий успех!
    Срочно, доложить Байдену!!!
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:06
    +3
    Такое впечатление что вся мясорубка в районе Орехова больше идет в СМИ чем в реалиях. Каждый день то ВСУ, то наши куда-то продвигаются, а по итогу уже всё лето рисуют одну картинку практически на всех фронтах.
    Это уже настораживает. Из жизненного опыта, по итогу ПЕРЕСТРОЙКИ, чем громче и красивее доклады начальству, тем хуже дела на местах. Что было потом все знают.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    -2
    якобы удалось добиться «частичного успеха»
    У них "частичным успехом" считался кратковременный заход в "серую зону" после чего их отколошматят артиллерией и РСЗО, а остатки вынуждены отступить обратно на свои позиции. Дождемся информации с нашей стороны о реальном положении.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:11
      +2
      то есть с правильной стороны и информация правдивая?)))
  6. Blackflag88
    Blackflag88 Сегодня, 09:09
    0
    Погодите ка Ганна Маляр и ее друг ЛитрАлексеевич уже как месяц назад взяли «Работино», а тут в друг частичный успех ?
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:15
    0
    Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. (приписывают Бисмарку)
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 09:21
      +1
      Ну не всегда лгут. Вспомните Киев, Купянск, Херсон, а разгром нашей БТГ ПОД Белогоровкой уже забыли!!! ???