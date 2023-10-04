Daily Mail: Британская разведка сообщила о якобы гибели экипажа подводной лодки ВМС НОАК

Вполне вероятно, что это произошло, и я сомневаюсь, что китайцы обратились бы за международной поддержкой по очевидным причинам

Подводная лодка Военно-морских сил НОАК попала в ловушку в Желтом море, что привело к гибели 55 человек экипажа субмарины. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на отчет британской разведки.Как утверждается в документе, 21 августа 2023 года субмарина ВМС Китая, предположительно, попала в специальную ловушку из цепей и якорей, предназначенную для перехвата американских подводных лодок в водах Желтого моря. Из-за невозможности всплыть и отказа кислородных систем на лодке якобы погибло 55 человек, включая капитана. Причем утверждается, что субмарина была атомной.Британцы утверждают, что субмарина не запрашивала международную помощь, а собственные спасательные силы ВМС НОАК не успели спасти экипаж, что привело к гибели 22 офицеров, семи курсантов, девяти старшин и 17 матросов.- заявил один из британских высокопоставленных военных моряков на правах анонимности. Он предположил, что у подлодки могли разрядиться батареи и системы не могли выработать кислород.Само издание отмечает, что никаких доказательств гибели, кроме отчета британской разведки, нет. Кроме того, китайские ВМС категорически отрицают факт аварии субмарины с гибелью экипажа. На Тайване также придерживаются аналогичного мнения заявляя, что никаких инцидентов с подводными лодками ВМС Китая не происходило.Да и в отчете разведки не все ясно. Если субмарина была атомной, то о каких батареях может идти речь, атомные субмарины способны находится под водой месяцами, главное, чтобы работал реактор.