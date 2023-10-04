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Daily Mail: Британская разведка сообщила о якобы гибели экипажа подводной лодки ВМС НОАК

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Daily Mail: Британская разведка сообщила о якобы гибели экипажа подводной лодки ВМС НОАК

Подводная лодка Военно-морских сил НОАК попала в ловушку в Желтом море, что привело к гибели 55 человек экипажа субмарины. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на отчет британской разведки.


Как утверждается в документе, 21 августа 2023 года субмарина ВМС Китая, предположительно, попала в специальную ловушку из цепей и якорей, предназначенную для перехвата американских подводных лодок в водах Желтого моря. Из-за невозможности всплыть и отказа кислородных систем на лодке якобы погибло 55 человек, включая капитана. Причем утверждается, что субмарина была атомной.

Британцы утверждают, что субмарина не запрашивала международную помощь, а собственные спасательные силы ВМС НОАК не успели спасти экипаж, что привело к гибели 22 офицеров, семи курсантов, девяти старшин и 17 матросов.

Вполне вероятно, что это произошло, и я сомневаюсь, что китайцы обратились бы за международной поддержкой по очевидным причинам

- заявил один из британских высокопоставленных военных моряков на правах анонимности. Он предположил, что у подлодки могли разрядиться батареи и системы не могли выработать кислород.

Само издание отмечает, что никаких доказательств гибели, кроме отчета британской разведки, нет. Кроме того, китайские ВМС категорически отрицают факт аварии субмарины с гибелью экипажа. На Тайване также придерживаются аналогичного мнения заявляя, что никаких инцидентов с подводными лодками ВМС Китая не происходило.

Да и в отчете разведки не все ясно. Если субмарина была атомной, то о каких батареях может идти речь, атомные субмарины способны находится под водой месяцами, главное, чтобы работал реактор.
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18 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:02
    +2
    Не атомная точно, скорее дизелюха или с воздухонезависимой установкой. Если гибель дизелюхи это водород классика жанра, вот если второе, это вроде в новинку.
  2. Luminman
    Luminman Сегодня, 09:03
    +2
    Как на атомной субмарине могут разрядиться батареи?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:10
      0
      "Атомные батареи" - они такие, по мнению британской разведки и британских учёных.... lol
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:31
        +1
        Наверно что то произошло в ВМС Англии ,раз Дейли Мэйл гонит такую ересь! laughing
      2. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:35
        0
        Это могла быть дизелюха с парой шахт для ракет ядерных.
    2. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 09:35
      0
      Цитата: Luminman
      Как на атомной субмарине могут разрядиться батареи?

      Это автор статьи такой специфический. Просто перебрал откуда-то желтуху.
      На самом деле они писали:
      Согласно секретному британскому отчету, моряки погибли после фатального отказа кислородной системы подводной лодки, которая отравила экипаж.

      Капитан подводной лодки ВМС НВВ Китая «093-417» считается одним из погибших, как и 21 другой офицер.

      Сразу все на свои места встаёт

      Меня больше интересует, что это за «ловушки» у китайцев, которые могут остановить/погубить полноценную подлодку охотника, и почему их нет у русских,что бы защитить Керченский мост от украинских полупогружаемых мопедов?
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 09:04
    -1
    Если субмарина была атомной, то о каких батареях может идти речь

    О батарейках в мобильных телефонах, из за разряда которых моряки НОАК не смогли отправить селфи с борта лодки в британскую разведку. laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:04
    0
    Daily Mail: предположительно попала... , якобы погибло... ,
    вполне вероятно... ,он предположил... , в отчете разведки не все ясно ... —

    ***
    — Мели ЕMailя ...
    ***
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:07
    0
    Шекспир и племянники..... Лажа - одним словом.
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:11
    +1
    Говорят утанула лодка . В морях около Китая . И Китай не смог её спасти . Не верю . Шибко флот у них мощный
    1. Винни76
      Винни76 Сегодня, 09:56
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Не верю . Шибко флот у них мощный

      Таки да. У штатов тоже мощный, поэтому лодки там никогда не тонут
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +1
    никаких доказательств гибели, кроме отчета британской разведки, нет.
    Как составляются отчеты британской разведкой хорошо видно по конфликту на украине - вранье, домыслы и все исключительно ради пропаганды. В данном случае даже Тайвань (заинтересованное лицо) не подтверждает данного "факта".
  8. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 09:13
    +2
    Я правильно понимаю, это те же британские спецы, которые установили, что украинский контрнаступ остановили кусты и не скошенная трава?
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: Старый_геолог
      Я правильно понимаю

      Нет. Это соседи по толчку́.
  9. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 09:27
    +1
    Пишут, что затонула якобы многоцелевая атомная подводная лодка проекта 093 «Шань».
    А ведь на ней экипаж 100 человек! Если погибло 55 из 100, то остальные где?
    Какой-то мутный вброс, не находите?
  10. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 09:32
    0
    Этим всё сказано, Британские учёные, Британская разведка, Британские военные, и т.п laughing не чего кроме смеха!
  11. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 09:33
    0
    Судя по последним сообщениям британской разведки, у неё в информаторах все, кроме меня видимо. what
  12. faiver
    faiver Сегодня, 09:36
    0
    было ль, не было - мы этого никогда не узнаем, да и источник сомнительный....