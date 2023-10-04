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Госсекретарь США: Президент Байден с самого начала хотел, помогая Украине, избежать конфликта с Россией

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Госсекретарь США: Президент Байден с самого начала хотел, помогая Украине, избежать конфликта с Россией

Как известно, Запад и прежде всего Соединённые Штаты уже более полутора лет накачивают Украину оружием, чтобы нанести поражение России. Только США оказали Киеву помощь на сумму более ста миллиардов долларов. И при этом из Вашингтона звучат странные заявления о том, что американские власти не желают конфронтации с Россией.


По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, президент страны Джо Байден не только с начала украинского конфликта, но и с того момента, как он стал президентом, следовал двум принципам. Эти принципы, которые Блинкен назвал «путеводными звездами», заключаются в стремлении Байдена помогать Украине и при этом избежать конфликта с Россией.

С одной стороны США делают всё возможное для поддержки Украины, а с другой – они избегают прямого столкновения с Россией, так как такого конфликта «никто не хочет, и он может плохо сказаться на безопасности американцев», отметил госсекретарь, выступая в Университете Райса в Хьюстоне.

Блинкен также добавил, что его страна не только снабжает Украину оружием, но и много делает для обучения украинских военнослужащих обращению с этим оружием. По словам госсекретаря США, без такого обучения толку от американской техники, отправленной на Украину, будет мало.
Использованы фотографии:
www.state.gov
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:31
    +1
    Байден следовал двум принципам. Эти принципы, которые Блинкен назвал «путеводными звёздами» —

    ***
    — Что он звезданутый,это заметно ...
    ***
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:31
    0
    Ну так хотел избежать, так хотел, что кушать не мог. Брехуны.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:31
    0
    Вот я и говорю...
    "Нельзя одновременно и на сосну залезть и жопу не поцарапать." (нар. мудрость)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:33
      0
      Байден по лестницам то ходит неуверенно - падает, а Вы про на сосну залезть.... Куда ему лазить то.... laughing
  4. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 09:32
    0
    Блинкен всегда лжёт, много раз его ловили на лжи, лгать это его фирменный стиль. А что ещё можно услышать от представителя империи Зла, империи тотальной лжи.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    +1
    принципы, которые Блинкен назвал «путеводными звездами», заключаются в стремлении Байдена помогать Украине и при этом избежать конфликта с Россией.
    Но быть "немножко беременной" ни как не получается. Конфронтация между Сша с союзниками и Россией только возрастает - решение вопроса о поставках современного оружия (ракет), удары по наведению американской и др. разведок по российской территории, прямые угрозы в адрес нашей страны... явно не ведут к тому, чтобы избежать прямого конфликта. Опять словоблудит Блинкен.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:34
      0
      Блинкен - политический лгун. Так же как и Урсулка.
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:41
    0
    Байден лил и лил бензин на Украине.
    Потом спички зажигал.
    Далее оружие совершенно бесплатно даёт Украине.
    На 120 миллиардов долларов США помог безвозмездно.
    То есть в долг купил землю.
    И горит и пылает.
    И конфронтации он не хотел.
    Очередной раз США Империя Лжи несёт всему миру очередную ложь.
    Без границ и конца и края ложь.
    Надеюсь США Империя Лжи посеявшая ветер-пожнет бурю
    Не рой яму другому - сам в неё попадешь