Госсекретарь США: Президент Байден с самого начала хотел, помогая Украине, избежать конфликта с Россией

Как известно, Запад и прежде всего Соединённые Штаты уже более полутора лет накачивают Украину оружием, чтобы нанести поражение России. Только США оказали Киеву помощь на сумму более ста миллиардов долларов. И при этом из Вашингтона звучат странные заявления о том, что американские власти не желают конфронтации с Россией.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, президент страны Джо Байден не только с начала украинского конфликта, но и с того момента, как он стал президентом, следовал двум принципам. Эти принципы, которые Блинкен назвал «путеводными звездами», заключаются в стремлении Байдена помогать Украине и при этом избежать конфликта с Россией.
С одной стороны США делают всё возможное для поддержки Украины, а с другой – они избегают прямого столкновения с Россией, так как такого конфликта «никто не хочет, и он может плохо сказаться на безопасности американцев», отметил госсекретарь, выступая в Университете Райса в Хьюстоне.
Блинкен также добавил, что его страна не только снабжает Украину оружием, но и много делает для обучения украинских военнослужащих обращению с этим оружием. По словам госсекретаря США, без такого обучения толку от американской техники, отправленной на Украину, будет мало.