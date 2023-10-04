Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге после объявленной воздушной тревоги

Сегодня утром в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации со ссылкой на ставленника киевского режима Александра Вилкула.По утверждению украинских СМИ, по Кривому Рогу были нанесены ракетные удары. Им предшествовала воздушная тревога, после чего стала работать система противовоздушной обороны. Горожан призвали временно проследовать в укрытия.Помимо Кривого Рога, воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Как известно, российские войска продолжают нанесение массированных ударов по целям военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях.В первую очередь, удары наносятся по местам размещения военной техники и личного состава ВСУ, складам с боеприпасами, а также по предприятиям военной промышленности, топливной и логистической инфраструктуры, задействованным в обеспечении снабжения и функционирования украинской армии.Вчера поздно вечером сообщалось о взрывах в оккупированном украинскими формированиями Херсоне. Кроме того, ВС РФ регулярно наносят удары беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Рени и Измаила в Одесской области. Через эти порты осуществляется, в том числе, и снабжение украинских формирований военной техникой и вооружением.