Сорвана попытка подрыва здания администрации в Алтайском крае

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России 1988 года рождения

Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ сорвана попытка подрыва здания администрации в российском городе. Злоумышленник пытался совершить теракт в Рубцовске Алтайского края.Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.- говорится в сообщении ведомства.Подозреваемый оказался завербованным проукраинским экстремистским движением. Вербовка случилась во время его поездки за рубеж, которая состоялась в прошлом году. За границей он вступил в ряды террористической организации. Мужчина, являющийся уроженцем Челябинской области, прибыл в Алтайский край, получив перед этим задание от представителей данной экстремистской структуры. Оно заключалось в том, что он должен был заложить самодельную бомбу в здание рубцовской администрации.При подготовке злодеяния мужчину задержали сотрудники ФСБ. В месте, где проживал злоумышленник, правоохранители провели обыск. При этом они обнаружили компоненты и прекурсоры, предназначенные для изготовления взрывного устройства. Таким образом, планы взрыва административного здания оказались сорваны.Ранее в Южном окружном военном суде рассматривали дело Михаила Филатова, проживающего в городе Урюпинске Волгоградской области. За поджог военкомата он получил 12 лет лишения свободы.