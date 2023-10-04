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Сорвана попытка подрыва здания администрации в Алтайском крае

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Сорвана попытка подрыва здания администрации в Алтайском крае

Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ сорвана попытка подрыва здания администрации в российском городе. Злоумышленник пытался совершить теракт в Рубцовске Алтайского края.


Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России 1988 года рождения

- говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый оказался завербованным проукраинским экстремистским движением. Вербовка случилась во время его поездки за рубеж, которая состоялась в прошлом году. За границей он вступил в ряды террористической организации. Мужчина, являющийся уроженцем Челябинской области, прибыл в Алтайский край, получив перед этим задание от представителей данной экстремистской структуры. Оно заключалось в том, что он должен был заложить самодельную бомбу в здание рубцовской администрации.

При подготовке злодеяния мужчину задержали сотрудники ФСБ. В месте, где проживал злоумышленник, правоохранители провели обыск. При этом они обнаружили компоненты и прекурсоры, предназначенные для изготовления взрывного устройства. Таким образом, планы взрыва административного здания оказались сорваны.

Ранее в Южном окружном военном суде рассматривали дело Михаила Филатова, проживающего в городе Урюпинске Волгоградской области. За поджог военкомата он получил 12 лет лишения свободы.
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:37
    +1
    И ведь полно таких агентов получается в России. Постоянно отлавливают. Это ещё хорошо что ловят.
  2. barclay
    barclay Сегодня, 09:38
    0
    В ходе обыска у этого злоумышленника обнаружили около 1,5 кг взрывчатки. Как-то маловато для подрыва здания администрации. Хотя, конечно, для жертв и большого шума в СМИ хватило бы.
    Также этой взрывчатки могло хватить, чтобы убить кого-то конкретного в кабинете.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      0
      А какелам главное чтобы медийный шум был. Типа сказали бы - вот, партизаны воюют за украину, устраивают русне отмщение.
  3. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 09:41
    0
    И чем это Рубцовская администрация так достал плохишей!Никак лютые там администраторы засидают.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:42
    0
    Привязать его к этому СВУ и проверить, правильно ли он его сделал. Если правильно, то попросить СБУ наградить его медалью (посмертно). А если не правильно, то прямо в обгаженных штанах закатать его пожизненно с запретом менять штаны. Тоже пожизненно.