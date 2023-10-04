Российский журнал: На Ровенской АЭС начались проблемы с американским топливом Westinghouse

(...) несмотря на долгую подготовку к загрузке топлива Westinghouse на советский реактор ВВЭР-440, к нештатным ситуациям с новым топливом все оказались не готовы

На Ровенской атомной станции, где в прошлом месяце состоялась загрузка американского ядерного топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440, начались проблемы. Об этом сообщает российский специализированный журнал Геоэнергетика ИНФО.По информации ресурса, на Ровенской АЭС начались проблемы со сборками Westinghouse, которые в прошлом месяце были торжественно закружены в советский реактор ВВЭР-440. На данный момент имеется угроза остановки энергоблока, на станцию уже прибыли специалисты с Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станций. Кроме того, на АЭС на этой неделе должна прибыть и делегация из Швеции, где производят топливо Westinghouse.Сообщается, что за последние две недели на АЭС возникло три аварийных ситуации, но при этом Киев специально замалчивает ситуацию, не ставя в известность МАГАТЭ. Ранее в Киеве заявляли о планах полностью перевести все украинские АЭС на американское ядерное топливо, отказавшись от российского.- пишет ресурс.Напомним что в начале сентября этого года глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко объявил о получении первой партии американского ядерного топлива для загрузки в реакторы Ровенской АЭС, которая единственная на Украине имеет энергоблоки на базе первых реакторов серии ВВЭР-440. До этого эти реакторы работали только со сборками российского производства, хотя Ровенская АЭС уже получала американские сборки, но только для реактора типа ВВЭР-1000.Ровенская АЭС находится в Ровенской области Украины в районе города Вараш (до 2016 года - Кузнецовск). Имеет четыре энергоблока, из которых два ВВЭР-440 и еще два ВВЭР-1000.