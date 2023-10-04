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Российский журнал: На Ровенской АЭС начались проблемы с американским топливом Westinghouse

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Российский журнал: На Ровенской АЭС начались проблемы с американским топливом Westinghouse

На Ровенской атомной станции, где в прошлом месяце состоялась загрузка американского ядерного топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440, начались проблемы. Об этом сообщает российский специализированный журнал Геоэнергетика ИНФО.


По информации ресурса, на Ровенской АЭС начались проблемы со сборками Westinghouse, которые в прошлом месяце были торжественно закружены в советский реактор ВВЭР-440. На данный момент имеется угроза остановки энергоблока, на станцию уже прибыли специалисты с Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станций. Кроме того, на АЭС на этой неделе должна прибыть и делегация из Швеции, где производят топливо Westinghouse.

Сообщается, что за последние две недели на АЭС возникло три аварийных ситуации, но при этом Киев специально замалчивает ситуацию, не ставя в известность МАГАТЭ. Ранее в Киеве заявляли о планах полностью перевести все украинские АЭС на американское ядерное топливо, отказавшись от российского.

(...) несмотря на долгую подготовку к загрузке топлива Westinghouse на советский реактор ВВЭР-440, к нештатным ситуациям с новым топливом все оказались не готовы

- пишет ресурс.

Напомним что в начале сентября этого года глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко объявил о получении первой партии американского ядерного топлива для загрузки в реакторы Ровенской АЭС, которая единственная на Украине имеет энергоблоки на базе первых реакторов серии ВВЭР-440. До этого эти реакторы работали только со сборками российского производства, хотя Ровенская АЭС уже получала американские сборки, но только для реактора типа ВВЭР-1000.

Ровенская АЭС находится в Ровенской области Украины в районе города Вараш (до 2016 года - Кузнецовск). Имеет четыре энергоблока, из которых два ВВЭР-440 и еще два ВВЭР-1000.
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8 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 09:35
    +4
    На Ровенской атомной станции, где в прошлом месяце состоялась загрузка американского ядерного топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440, начались проблемы.

    Господи, пронеси! Но уж если нет, то пусть ветер в сторону Польши и К° будет...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:35
      +3
      Надо чтобы каждый китаец выставил по вентилятору и направили их в сторону Польши.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:36
    -5
    На Ровенской АЭС начались проблемы с американским топливом Westinghouse
    Та ладно!..
    А какие могут быть "проблемы"?!
    В сборках Westinghouse используется не американское, а российской топливо... до сиз пор.
    Это все знают...
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 09:42
      0
      Вдруг, кто не знает?.. А таких незнаек у нас аж пять!
      "После вторжения в Украину российский ядерный экспорт вырос, что увеличило доходы Кремля и укрепило его влияние на глобальных покупателей, поскольку США и их союзники уклоняются от введения санкций в отношении этой отрасли. Данные о торговле свидетельствуют о том, что продажи российского ядерного топлива и технологий за рубежом выросли более чем на 20% в 2022 году. Закупки стран–членов Европейского союза достигли самого высокого уровня за три года. От Египта и Ирана до Китая и Индии этот бизнес РФ преуспевает." (Bloomberg).
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:38
    0
    на Ровенской АЭС начались проблемы со сборками Westinghouse, которые в прошлом месяце были торжественно закружены в советский реактор ВВЭР-440.
    А наш "Росатом" еще несколько лет назад предупреждал украинскую сторону об этом. И уже случались проблемы, но это не остановило украинских ядерщиков. Мало этого, так еще
    к нештатным ситуациям с новым топливом все оказались не готовы
    И эту страну Боррель с Урсулой за податливые уши тянут в ЕС?
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: rotmistr60
      "Росатом" еще несколько лет назад предупреждал

      Взорвать собственную АЭС с последующим обвинением России в ядерной котострофе вполне в духе бандеровского режима и их хозяев из ЦРУ.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:44
    0
    Интересно - что за проблемы? Опять сборки повело, как у чехов на Темелине, али что серьёзнее?
  5. Eug
    Eug Сегодня, 09:51
    0
    Так в основе топлива Westinghouse росс. уран, подозреваю, что еще и обогащенный в России.