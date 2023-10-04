Передача данных через системы спутниковой связи Starlink перестала вызывать доверие у украинского командования

После начала военного конфликта на Украине по личной инициативе владельца компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска в стране бесплатно была развернута спутниковая система доступа в интернет Starlink. Благодаря ей украинские военные в основном обеспечили связь на передовой и взаимодействие с тыловыми командными пунктами. По некоторым данным, к осени прошлого года на Украине работало более сорока тысяч терминалов Starlink.
Поначалу «подарок» от владельца SpaceX в Киеве восприняли с большим восторгом. Ведь без оперативной качественной связи подразделения ВСУ превратились бы в неуправляемые разрозненные группы, не способные вести горизонтальное и вертикальное взаимодействие. Кроме того, спутники Starlink использовались ВСУ для управления беспилотниками.
Однако со временем позиция Маска по отношению к украинскому конфликту стала резко меняться. Так он высказался в том плане, что Крым является исторической территорией России и предложил провести повторные референдумы под наблюдением ООН в четырех других бывших регионах Украины по поводу их вхождения в РФ. Недавно Маск раскритиковал контрнаступление Украины, заявив, что ВСУ в ходе него потеряли слишком много людей.
В сентябре прошлого года Маск отказался содержать за свой счет работу Starlink на Украине, финансирование взяли на себя Пентагон и Евросоюз. Наконец, «последней каплей» стал демарш владельца SpaceX, когда по его решению в прошлом году на месяц была прервана связь в районе Крыма в момент подготовки Киевом очередных атак дронами на полуостров и корабли Черноморского флота ВМФ РФ. В феврале этого года Маск сообщил, что не позволяет Украине использовать Starlink для дальних ударов беспилотниками.
После всех этих событий в Киеве заявили, что украинские военные стали чаще искать альтернативу спутниковой системе Starlink из-за позиции Маска. Сообщается о том, что каналы связи от SpaceX «уже не вызывают доверия у командования ВСУ, информация может передаваться противнику в связи с непроукраинской позицией Маска». Однако, как отмечают эксперты, сделать это будет очень непросто, скорее даже невозможно. Сопоставимой со Starlink по широте покрытия, устойчивости каналов связи и скорости передачи данных системы спутниковой интернет-связи в мире просто не существует.
Вся надежда у Киева теперь только на вашингтонских покровителей. В середине сентября в сенате США инициировали расследование в отношении Маска по поводу как раз того самого ограничения работы Starlink в районе Крыма. Впрочем, сомнительно, что власти США решатся на реальное наказание «непокорного» бизнесмена.
Ведь после практически полного прекращения сотрудничества NASA и ГК «Роскосмос», корабли SpaceX остались единственными средствами вывода на орбиту американских спутников, доставки грузов и астронавтов на МКС. Как недавно заявил Маск, SpaceX доставит по итогам текущего года на околоземную орбиту 1600 тонн груза, что в 4 раза больше, чем остальной мир.