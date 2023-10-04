Губернатор Брянской области: В поселке Климово в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами повреждено более 50 жилых домовладений

Уже стало привычным делом, что три приграничные с Украиной российские области – Брянская, Белгородская и Курская регулярно попадают под обстрелы ВСУ и атаки их беспилотниками. В этих регионах на постоянной основе действует «желтый» уровень террористической опасности.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, вчера регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. В частности, кассетными боеприпасами был обстрелян поселок Климово, расположенный в двенадцати километрах от границы с Украиной.
Вчера украинскими террористами был обстрелян кассетными боеприпасами поселок Климово- написал Богомаз у себя в телеграм-канале.
Глава региона отметил, что на месте работают оперативные службы, которые занимаются разминированием территории поселка и ликвидацией кассетных боеприпасов и их осколков.
Кроме того, для оценки ущерба от обстрела была создана специальная комиссия, которая осмотрела и зафиксировала все повреждения гражданских объектов. По итогам работы комиссии выяснилось, что более полусотни домовладений и хозпостроек в Климово оказались частично повреждены. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.
Работа по ликвидации последствий обстрела в данном населенном пункте продолжается, добавил Богомаз.