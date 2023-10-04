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Губернатор Брянской области: В поселке Климово в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами повреждено более 50 жилых домовладений

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Губернатор Брянской области: В поселке Климово в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами повреждено более 50 жилых домовладений

Уже стало привычным делом, что три приграничные с Украиной российские области – Брянская, Белгородская и Курская регулярно попадают под обстрелы ВСУ и атаки их беспилотниками. В этих регионах на постоянной основе действует «желтый» уровень террористической опасности.


По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, вчера регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. В частности, кассетными боеприпасами был обстрелян поселок Климово, расположенный в двенадцати километрах от границы с Украиной.

Вчера украинскими террористами был обстрелян кассетными боеприпасами поселок Климово
- написал Богомаз у себя в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что на месте работают оперативные службы, которые занимаются разминированием территории поселка и ликвидацией кассетных боеприпасов и их осколков.

Кроме того, для оценки ущерба от обстрела была создана специальная комиссия, которая осмотрела и зафиксировала все повреждения гражданских объектов. По итогам работы комиссии выяснилось, что более полусотни домовладений и хозпостроек в Климово оказались частично повреждены. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Работа по ликвидации последствий обстрела в данном населенном пункте продолжается, добавил Богомаз.
Использованы фотографии:
zazakupkami.ru
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10 комментариев
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  1. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 10:54
    +4
    Ну и что? Это обыденность на фоне неспособности нашего... Защитить не только Донбасс, но и Россию!!!
  2. Третий район
    Третий район Сегодня, 10:59
    +7
    Брянская, Белгородская и Курская регулярно попадают под обстрелы ВСУ и атаки их беспилотниками. В этих регионах на постоянной основе действует «желтый» уровень террористической опасности.

    Что должны сделать и чем обстрелять нашу территорию бандеровцы , чтобы уровень опасности из жёлтого перешёл в красный. Они только ЯО ещё не применяли против наших городов , посёлков и деревень. В ответ заведение уголовных дел и подсчёт ущерба. Вообщем курам на смех. А если бы каждый раз в ответ был удар по центру Киева и Львова , это всё очень быстро бы закончилось.
  3. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 11:02
    -1
    Кассетные против гражданских? Ау, международные организации!!!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:04
      +3
      Какие ау? Почти все "международные" подконтрольны пиндам. Они вложили много бабок , чтоб они стали такими
  4. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:07
    -4
    Ув други и не други, включая ЦИПСо!
    Ваше мнение ценно, потому что оно верно для вас...
    Печалька, однако часто, МИД и кому полагается выразят очередную озабоченность проходом красных и фиолетовых линий...
    Напоминание ДАМА уже вошло в историю и пока осталось, по-нашему мнению, незамеченным? Хотя , возможно, подготовительные работы к тому уже в самом разгаре, потому что первыми засуетились рядом с речкой Потомак и на Гудзоне, кто в теме, могут подтвердить!
    НЛО опять посетило Землю в р-не Новой Земли и обоих полюсов- Северного и Южного, а на Новой Земле особо оживлённо, а потому на речке Потомак гадают будет ли мир, дружба, жвачка или..??? ЗЫЫ-.зы..Об этом стараются не думать, но в магазинах замечено увеличение спроса на подгузники? Ждать осталось недолго- Бог шельму метит. А теперь, ципсо и ...начинаем и минусуем- прорвёмся без страха!
    Бог нам в помощь!
    Честь имею.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:31
    0
    Проблемы ВС РФ с контрбатарейной борьбой давно широко известны. Проблему нужно решать с помощью БПЛА и ВКС.
  6. Сергей Смирнов_5
    Сергей Смирнов_5 Сегодня, 11:53
    +2
    [/quote]]Брянская, Белгородская и Курская регулярно попадают под обстрелы ВСУ и атаки их беспилотниками
    [quote]
    Может их исключили из состава России?
  7. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 12:07
    0
    how on earth can the bandera ukelelee,s get so close, constantly get so close, use supposedly banned weapons on civilians and still be able to do it time and again
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:30
    +1
    Опять сарказм.
    Стесняюсь спросить...
    А... это не повлияло на сегодняшние "всероссийские масштабные проверки систем оповещения населения"?
    Ну... Эти системы оповестили жителей Климово?..
    1. VinceT
      VinceT Сегодня, 13:42
      0
      В Брянске и Брянской области даже сегодня в день общей проверки системы оповещения, никакого звука сирены не прозвучало. Информация о том, что сирены в области не будет, появилась лишь в паре СМИ, а по какой причине оповещение не состоялось, никто из областной или городской администрации даже не удосужился объяснить.