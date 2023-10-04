Украинские источники: ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Площанки на Луганщине

На фоне сообщений украинского генерального штаба о том, что на Артемовском направлении ВСУ якобы демонстрируют продвижение в районах Андреевки и Клещеевки, в украинских источниках появилась информация и об успешных действиях ВС РФ.Российские военкоры, на что обращает внимание и украинская пресса, сообщают о контратаках ВС РФ под Андреевкой на Артемовском направлении. Это разрушенное до основания село, находящееся к югу от Артемовска, давно находится в эпицентре боев на данном участке фронта.Но еще более интересно складывается ситуация на Краснолиманском и Купянском направлениях. Командование ВСУ говорит о ней куда реже, поскольку похвастать здесь вообще нечем. Но зато независимые украинские источники более откровенны.Военный эксперт Константин Машовец сообщил о том, что ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе сел Площанка и Макеевка, то есть по направлению к Боровой и реке Оскол. В результате неожиданной атаки, пишет украинский аналитик, подразделениям 3-й мотострелковой дивизии ВС РФ удалось оттеснить части ВСУ как минимум на 600 метров.Интересно, что украинский генеральный штаб сообщает об отражении более 10 атак ВС РФ в районе Макеевки на Луганщине. Российские военные корреспонденты сообщают об атаках ВС РФ на данном направлении, но пока ничего не пишут о том, какими были ее реальные результаты. В любом случае, ситуация на Краснолиманском и Купянском направлениях становится все более сложной для украинских формирований.