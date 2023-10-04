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Украинские источники: ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Площанки на Луганщине

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Украинские источники: ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Площанки на Луганщине

На фоне сообщений украинского генерального штаба о том, что на Артемовском направлении ВСУ якобы демонстрируют продвижение в районах Андреевки и Клещеевки, в украинских источниках появилась информация и об успешных действиях ВС РФ.


Российские военкоры, на что обращает внимание и украинская пресса, сообщают о контратаках ВС РФ под Андреевкой на Артемовском направлении. Это разрушенное до основания село, находящееся к югу от Артемовска, давно находится в эпицентре боев на данном участке фронта.

Но еще более интересно складывается ситуация на Краснолиманском и Купянском направлениях. Командование ВСУ говорит о ней куда реже, поскольку похвастать здесь вообще нечем. Но зато независимые украинские источники более откровенны.


Военный эксперт Константин Машовец сообщил о том, что ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе сел Площанка и Макеевка, то есть по направлению к Боровой и реке Оскол. В результате неожиданной атаки, пишет украинский аналитик, подразделениям 3-й мотострелковой дивизии ВС РФ удалось оттеснить части ВСУ как минимум на 600 метров.

Интересно, что украинский генеральный штаб сообщает об отражении более 10 атак ВС РФ в районе Макеевки на Луганщине. Российские военные корреспонденты сообщают об атаках ВС РФ на данном направлении, но пока ничего не пишут о том, какими были ее реальные результаты. В любом случае, ситуация на Краснолиманском и Купянском направлениях становится все более сложной для украинских формирований.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:55
    -1
    600 метров.Это как поле,расстотюяние между краями-лесополосами.Так же пишут и у всушников к югу от Орехова
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:14
      +4
      600 метров.
      А, что эти 600м наши строевым шагом шли или все же с боями?
      Так же пишут и у всушников к югу от Орехова
      Будем объективны ГШ ВСУ сообщает, что на Ореховском направлении они продвинулись на 300 м и это пока не подтверждено. Разница есть?
      1. Andreich A.
        Andreich A. Сегодня, 11:30
        +3
        Горькие цифры. Свидетельствующие о сохранении позиционного характера боёв, где какого-то перелома сложившейся ситуации попросту нет.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 11:55
      +1
      внезапно атаковали позиции ВСУ в районе сел Площанка и Макеевка

      А как надо было? Надо было постепенно атаковать, с оркестром с лозунгами?
    3. resident_again
      resident_again Сегодня, 12:02
      +3
      600 метров.Это как поле,расстотюяние между краями-лесополосами.Так же пишут и у всушников к югу от Орехова


      А ты пробовал хоть 30 метров под шквальным огнём противника пробежать? Просто пробежать! Даже ещё не атаковать, штурмовать и выбивать, а просто - пробежать в том направлении, откуда тебя "мочат" ?! 600 метров ему мало...
    4. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:11
      +2
      Это в глубину, а по фронту (ширину)? Может и несколько км., нет информации. Поэтому судить много, мало с дивана вольготно. Продвинулись на 10 км, найдутся те, кто будет вспоминать про ВОВ, где за сутки проходили 25-30 км и 50 км.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 10:55
    +3
    Контр настут закончился, то что аккуратно стали атаковать это неплохо.
    Не по теме:
    Российским спортсменам запретили выступать на юношеской Олимпиаде в Южной Корее даже в нейтральном статусе
    сами не могли отказаться, так они это сделали.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:16
      +4
      Цитата: Mitos
      сами не могли отказаться, так они это сделали.

      С проститутками обращение жестокое, бьют и по лицу и по карману. request
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:14
    +2
    ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Площанки на Луганщине
    Даааа. Вроде и повода не давали, только спать собрались лечь, после контрнаступа и на тебе... Обидно. request
  4. Сергей269
    Сергей269 Сегодня, 11:25
    +3
    Украинские источники: ВС РФ внезапно
    атаковали позиции ВСУ в районе Площанки на Луганщине
    Ох уж эти РУССКИЕ! Опять не по правилам воюют! Мы как честные фраеры за полгода на весь мир растрезвонили о предстоящем контрнаступе, что они? Внезапно! Безобразие полное, они что, в НАТО не учились? Куда ООН и лига сексуальных меньшинств смотрят?
  5. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 12:03
    +1
    600 m, it would have been 6km if the air burst weapons had been used,
    then another after that and another
    cannot understand why they send infantry in to do a job that a MOAB munition can do.
    better still, the FOAB,S , why put RU troops in danger
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:00
      0
      Так там в наступлении по 8 - 30 человек учавствуют. Ширина фронта более 1000 километров. Сколько там подразделений на один километр фронта? Даже бомбу сбросить некуда. Не попадёшь. Даже тысяча танков на тысячу километров - это один танк на километр фронтовой линии.