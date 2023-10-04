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Глава Минобороны ФРГ вышел из себя, отвечая на вопрос о возможности дипломатического урегулирования на Украине

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Глава Минобороны ФРГ вышел из себя, отвечая на вопрос о возможности дипломатического урегулирования на Украине

Сколько бы на Западе не говорили о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине, подразумевают там отнюдь не дипломатическое решение проблемы. По крайней мере, не на условиях России. Более того, некоторых европейских чиновников и вовсе раздражают разговоры о мире.


В частности, одним из них является глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Недавно в ходе онлайн-трансляции на сайте немецкого правительства глава военного ведомства Германии отвечал на вопросы своих сограждан.

Один из собеседников министра предупредил, что собирается задать «неудобный» на фоне нынешней немецкой политики вопрос. Правительственный чиновник ФРГ ответил на это, что граждане могут спрашивать у своих властей о чем угодно.

В итоге, простой гражданин Германии поинтересовался, почему федеральный канцлер не предотвратил конфликт на Украине, ведь перед началом спецоперации президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал решить вопрос дипломатическим путем.

После этих слов ведущая попыталась прервать мужчину якобы из-за недостатка эфирного времени. Однако собеседник Писториуса не растерялся и напомнил, что он вправе выражать своё мнение.

После этих слов Министр обороны ФРГ вышел из себя, заявив гражданину, что у того нет такого права.

Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка

- заявил чиновник.

Такая вот демократия по-немецки.

Стоит отметить, что это не первая эмоциональная реакция Писториуса на тему дипломатических переговоров по Украине. В прошлом месяце глава военного ведомства Германии уже заявлял, что его раздражают призывы к миру, включающие в себя любые территориальные уступки со стороны Киева.
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50 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:59
    +3
    Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! —

    ***
    — Аплодировать Писториусу никто не стал ...
    ***
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 11:12
      +1
      Там в зале раздались аплодисменты гражданину, задавшему вопрос.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 11:12
      0
      Писториус ну очень хочет , заработать на войне деньги,надеясь от владельцев ВПК на НЕ ОБЛАГАЕМУЮ НАЛОГОМ" благодарность"после своего ухода в отставку..
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:01
        0
        Тут такое дело, что ЖД 404 уже давно принадлежат немцам.
        И разговоры о мире за счет уступок территории - это потери
        немецкого бизнеса. Полагаю, что кроме ЖД, есть еще много
        чего, что немцы себе оттяпали на 404. Вот и раздражаются... bully
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Аплодировать Писториусу никто не стал ...

      «Даже немцы, привыкли в его хамству.»
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:00
    +2
    С Борисами чего то не то..Начиная с алкаша..Впрочем,против имени ничего не имею
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:03
    +3
    Стоит отметить, что это не первая эмоциональная реакция Писториуса на тему дипломатических переговоров по Украине.

    Если Писториус выскажет иную точку зрения, то на следующий день, хозяин снимет его с должности и отправит на пенсию.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: carpenter
      Если Писториус выскажет иную точку зрения, то на следующий день, хозяин снимет его с должности и отправит на пенсию.

      Большую глупость чем
      Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка
      трудно сгенерить, но за глупость с должности не сдвинут.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 12:26
        +1
        но за глупость с должности не сдвинут.
        А может у него с батутницей пари, кто безмозглей. Ну либо они из одного инкубатора. А других там на такие должности и не назначают.
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:04
    -4
    Зачем им урегулирование, они прекрасно достигли целей.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:17
      +6
      Цитата: Trapp1st
      Зачем им урегулирование, они прекрасно достигли целей.

      В том то и дело, что желаемых целей они не достигли, а завершение войны на условиях России, как видим, вызывает у них раздражение и уныние, поскольку это будет являться не персональным поражением Куева, а солидарным поражением всего коллективного Запада. Обосрались они, болезные.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:21
        -10
        В том то и дело, что желаемых целей они не достигли, а завершение войны на условиях России
        Достигли, идет бойня славян, РФ катится в пропасть, их раздражает сама мысль остановиться на пол пути.
        1. Ильнур
          Ильнур Сегодня, 12:28
          +3
          идет бойня славян

          Укронацистов я бы не называл славянами, это уже не славяне, а предатели, одним словом "укры", которые поверили в свою "исключительность" и пошли войной на истинных славян....
          А предателей во все времена уничтожали. Так что, предателей на уничтожение, а больных со временем на оздоровление.. Ю
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 12:42
            -2
            Укронацистов я бы не называл славянами
            В 2000х годах самый популярный политик на украине был Путин, а нацисты были единичными маргиналами. Это надо было умудриться довести ситуацию до сегодняшней.
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 12:30
          +3
          Цитата: Trapp1st
          Достигли, идет бойня славян..

          Бойня славян была и в гражданскую войну. Миллионы погибли. Однако Россия устояла преобразившись в СССР, сохранив в своём составе почти все земли рухнувшей империи и отпустив на все четыре стороны лишь Финляндию. Сто лет назад Антанта практически в этом же составе, что и сейчас, ставила задачу ликвидации и раздела России, но обломалась. В 1918 году американский конгрессмен говорил - "Россия утратила силу и способность к самоорганизации и теперь она представляет собой лишь географическое понятие"(не дословно но как то так).
          Сейчас перед ними стоит та же задача, но только действуют они лишь с той разницей, что затрачивая свои ресурсы сами не подставляются под удар, наняв для этого холопов с украины. По сути, это та же гражданская война, которая всё равно закончится подписанием мира, но, как и 100 лет назад, не на условиях Запада(Антанты).
          Цитата: Trapp1st
          РФ катится в пропасть
          Ага. Уже выкатилась на 5-ю экономику мира, уступив 6-е место Европе.
          Цитата: Trapp1st
          их раздражает сама мысль остановиться на пол пути.
          Это тоже. А вообще их раздражает то, что все их усилия направленные на обрушение экономики России(17 тысяч санкций) не дали ожидаемого результата. Санкции конечно не прошли даром и создали России массу неудобств, однако их ожидания были куда как выше, но по факту получилось так, что они сами понесли колоссальные убытки. В одной Германии закрылось 50 тыс.предприятий, а хим.промышленность на грани полного краха. По их замыслу, удар по российской экономике должен был повлечь за собой поражение на фронте, за которым должен был последовать социальный взрыв внутри России, смена власти и капитуляция. Обломались. Поэтому неуважаемый, утверждая то что они достигли целей и Россия катится в пропасть, вы просто выдаёте желаемое за действительное. yes
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 12:49
            -5
            Бойня славян была и в гражданскую войну. Миллионы погибли.
            Прекрасная перспектива.
            Однако Россия устояла преобразившись в СССР
            Не было ни какой России, была Российская Империя, которая почила. Вы мастер перспективы рисовать)
            Поэтому неуважаемый, утверждая то что они достигли целей и Россия катится в пропасть, вы просто выдаёте желаемое за действительное.
            Не будем про желаемое, посмотрим после переизбрания. (99,43 Российский рубль за доллар 04.10.2023)
          2. Alex777
            Alex777 Сегодня, 14:07
            0
            Дмитрий!
            Со всем согласен, кроме:
            отпустив на все четыре стороны лишь Финляндию

            А Польша? А Прибалтика?
            Сталин потом, перед и после ВОВ земли частично вернул,
            но это была уже другая история. hi
  5. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 11:08
    +3
    Очередное доказательство того, что Россия на Украине давно и в полном объёме воюет со всем блоком НАТО, пока без ядерного оружия. И те кто считает, что за всем стоит кучка бандеровцев, которых до 2014 г в Верховной рады было всего 10% лукавят как минимум. Тем более тех бандеровцев уже давно перемалоли на фронте, а сейчас свое дело делает гебельская пропаганда его последователей из ЦРУ.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:14
      +7
      Очередное доказательство того, что Россия на Украине давно и в полном объёме воюет со всем блоком НАТО, пока без ядерного оружия.
      Чья это заслуга? Напомню что в начале СВО боялись даже каски на украину отправлять.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:08
        0
        Цитата: Trapp1st
        Чья это заслуга

        Тех, кто до сихпор отправляет себе и своим хозяевам на Западе и на счета валюту и ресурсы через третьи страны.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Vita VKO
      пока без ядерного оружия

      До ядерного оружия есть ещё много всякого. Давеча Котенок обмолвился, что ФАБ-9000 с УМПК готовы к боевому применению, о чём я не раз писал. Дай Бог, если это правда. Ждём с нетерпением.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 11:11
    +1
    Утверждая, что писториус вышел из себя, сначала следует убедиться - а был ли он, что называется, " в себе"? По- моему, особенность немецких, раз уж речь зашла о них, теперешних политиков в том, что они безумны, как Шляпник, и впереди, задом наперед на лихом батуте анналена. А уж прочие - за ней, но в одном строю, нага в но, так сказать, гу.
  7. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 11:16
    -7
    Надеюсь, все жители России понимают ситуацию?
    Реальную ситуацию?
    Что с нами реально воюет весь мир. На бытовом уровне.

    Весь этот мир нас уже "расчеловечил" в своих мыслях.

    Мы, все, жители, России, для всех этих , остальных, уже не люди.
    Их пропаганда возвела нашу страну, до сравнения с другой страной, с которой мы сражались с 41 по 45 год.
    И помощь Украине уже ими воспринимается как современный Ленд-Лиз.
    Как помощь в борьбе с ужасной Россией.
    И они будут все возможное делать, лишь бы нас "остановить", "разоружить", "разобрать на несколько удельных княжеств".
    Они будут ухудшать свой уровень жизни, сознательно.
    Отказываться от газа, нефти, удобрений, совместного бизнеса.
    Откажутся от продажи нам всего, всего, всего
    Будут преследовать всех, кто будет пытаться работать с нами
    И они не пойдут на попятный.
    Не пойдут.
    Они уже через год, полностью научатся жить, без участия России.
    Не будет переговоров.
    Не будет возвращения к той жизни, которая была ещё в 21 году.
    Мы будем в изоляции столько, сколько им нужно для достижения своих целей.
    Будем реально уходить в жизнь как Северная Корея в худшем случае, или как Иран, в лучшем случае.
    Это наше будущее.
    И надо его принять, и жить с этим.

    Надо понимать, что за последние 2 года , мы не заключили ни одного международного военного контракта.
    Вся наша гражданская авиация уже на канибаллизме.

    И так практически во всем.
    Импортозамещения нет, есть замещение западного, на китайское.

    Развития страны нет.

    Запредельная волна среднеазиатской миграции со своими шариатскими правилами жизни.
    Теперь нам жить именно в этом русле много лет.
    1. Neige Lobof
      Neige Lobof Сегодня, 11:23
      +2
      Не усугубляйте. Дружба с западом как она была до 22 года это медленная смерть . Россия тоже научится жить без них и это хорошо. Свои самолёты идут, ширпотреб пока Китай но скоро свой а ничего другого западло России никогда не давало.
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:32
      -3
      Цитата: SovAr238A
      Теперь нам жить именно в этом русле много лет.

      Доживать...
    3. Михаил Тында
      Михаил Тында Сегодня, 11:41
      +6
      Не совсем согласен. И контракты заключаются и исполняются. И импортозамещение есть. И истерить не надо. В России есть все, что бы не быть как С.Корея. Начиная от мозгов и заканчивая ресурсами. Распоряжаться надо умеючи. И не впадать в панику. Весь вопрос в том, что все это уже было. Нас воспринимали как то по другому в 20е-30е годы? Нет! Все это уже проходили.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 13:03
        0
        Были бы мозги Конституцию под Путина не перерисывали
      2. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: Михаил Тында
        Не совсем согласен. И контракты заключаются и исполняются. И импортозамещение есть. И истерить не надо. В России есть все, что бы не быть как С.Корея. Начиная от мозгов и заканчивая ресурсами. Распоряжаться надо умеючи. И не впадать в панику. Весь вопрос в том, что все это уже было. Нас воспринимали как то по другому в 20е-30е годы? Нет! Все это уже проходили.

        А нет никакой паники.
        Есть просто констатация факта.

        Но ни в коем случае нельзя сравнивать с тем, как было 100 лет назад и как было 50 лет назад.
        Если тогда можно было на том уровне развития техники и технологий быть на уровне, то в нынешнем 6 технологическом укладе - быть на уровне, уже нельзя.
    4. fiv
      fiv Сегодня, 11:56
      +4
      Я плачу. Я рыдаю и собираю грузди. Потом иду на работуво фгуп, работаю ее, получаю зарплату, живу до следующей, покупаю подарки внукам, жена едет к сыну в ....., я еду за яшмой, а зимой катаюсь в
      Абзаково на лыжах. И мне жить в этом русле много лет. Слава Богу. И пошли они, прочие....
      Хороши также источники в Красноусольске.
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: fiv
        Я плачу. Я рыдаю и собираю грузди. Потом иду на работуво фгуп, работаю ее, получаю зарплату, живу до следующей, покупаю подарки внукам, жена едет к сыну в ....., я еду за яшмой, а зимой катаюсь в
        Абзаково на лыжах. И мне жить в этом русле много лет. Слава Богу. И пошли они, прочие....
        Хороши также источники в Красноусольске.

        Какие станки во фгупе?
        Какие компьютеры во фгупе?
        Грузди то в каком холодильнике?
        Едешь за яшмой на какой машине?
        В Абзаково подъемники какие?
        Лыжи, ботинки, на которых катаешься, амуниция горнолыжная, какие?
        И так во всем, оглянись вокруг, в квартире, в ЖКХ, по улицам, по предприятиям, оглянись.
        Посмотри, что там истинно нашего производства?
        Как не странно, но даже бетонные столбы осветительных фонарей, сделаны из китайского цемента, из китайской арматуры, с китайскими светителями и с китайскими лампами...
        И так во всем...
        Даже корзина для белья в твоей ванной, даже тазик и ведро, сделаны в Китае или из китайского сырья.
        Про мыло, пену для бритья, станки для бритья, кремля после бритья...
        Все вокруг импортное.
    5. resident_again
      resident_again Сегодня, 11:57
      +4
      Надеюсь, все жители России понимают ситуацию?
      Реальную ситуацию?


      Это просто одна из граней Истины. И ты, как алармист, видишь только эту грань. Но есть ещё десятки граней, которые ты не видишь и не подозреваешь об их существовании. Поэтому твоя претензия на видение реального положения вещей - мимо кассы. Ты видишь положение только исходя из своей личной информированности. Ни больше, не меньше. Но на Земле есть ещё столько всего, о чём ты никогда и не узнаешь.

      Даже в семье у всех её членов на одни и те же события будут разные точки зрения.

      Так что, гражданин, поменьше претензий на истину в последней инстанции laughing
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 12:40
        0
        Но на Земле есть ещё столько всего, о чём ты никогда и не узнаешь.

        Согласен.
        "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (с).
    6. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:02
      +3
      Цитата: SovAr238A
      Что с нами реально воюет весь мир. На бытовом уровне.

      Весь этот мир нас уже "расчеловечил" в своих мыслях.

      Таки далеко не весь.

      Посыл не верен => не верны и выводы из него. hi
    7. Тополь
      Тополь Сегодня, 12:35
      0
      Мы будем в изоляции столько, сколько им нужно для достижения своих целей.
      Будем реально уходить в жизнь как Северная Корея в худшем случае, или как Иран, в лучшем случае.
      Это наше будущее.

      Вы слишком сгущает краски. Изоляция только со стороны кучки западноевропейских и североамериканских стран + Япония с Австралией. БРИКС вполне себе развивается, желающие в очереди стоят. Со странами ОПЕК тоже вроде всё нормально. Из разных пропиндocoвских организаций, типа ВОЗ и ВТО давно пора выйти. В спорте, конечно, изоляция присутствует, но это не смертельно.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 13:04
        0
        Странам БРИКС мы сырьём, а они нам фантики
    8. Тополь
      Тополь Сегодня, 12:49
      0
      за последние 2 года , мы не заключили ни одного международного военного контракта.

      Очень глубокая мысль. По вашему мы должны торговать вооружением и военной техникой в то время, когда они нам самим нужны. Хотя, если разобраться, контракты и заключаются, и выполняются нами даже сейчас, пошарьте в интернете и убедитесь.
    9. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:03
      0
      На мой взгляд, получилось даже жалостливее, чем плачь Ярославны. Если что, пеплом уже можно голову посыпать..., ах да, и с пеплом в России стали проблемы, сегодня его можно раздобыть разве только на угольных ТЭЦ или в крематории, поскольку запрещено жечь костры в городе, огороде и лесу.
    10. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: SovAr238A
      Надеюсь, все жители России понимают ситуацию?
      Реальную ситуацию?
      Что с нами реально воюет весь мир. На бытовом уровне.

      Я не могу с вами согласиться...Китай, Индия и ряд небольших стран - уже больше, чем полмира.
      Что касается мира педерастов и лесбиянок, то вам ли напоминать, что в приличных домах их и на порог не пускают, а в неприличных - руки не жмут.
      * * *
      Часть реплик (исправил для ясности):
      Их пропаганда возвела нашу Россию, до сравнения с другой страной - гитлеровской Германией (и ФРГ и не устаёт поддакивать), с которой вёл войну Советский Союз с 1941 по 1945 год.
      И помощь Украине уже ими воспринимается как современный Ленд-Лиз.
      Как помощь в борьбе с ужасной Россией.

      За это и «плюсанул»...
      А живут они по принципу волков:
       Показать / Скрыть текст

      hi
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:17
    +3
    В прошлом месяце глава военного ведомства Германии уже заявлял, что его раздражают призывы к миру, включающие в себя любые территориальные уступки со стороны Киева.

    Очень хорошо. Значит Минска-3 или Хасавюрта 2.0 не будет, как бы розовые пони не стремились к тому, чтобы "всё было как раньше".
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    +4
    Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты!
    Тем самым Писториус косвенно подтвердил, что большое число немцев явно не поддерживают политику Шольца и его министров. Ну а вопрос заданный Писториусу подействовал, как шило в пятую точку. Молодец гражданин Германии и вопрос справедливый.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:22
    +2
    Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка
    recourse Я понимаю министра. Тонконогая букашечка-казявочка сорвала аплодисменты на вопросе. А он целый министр пыжится тужится и хоть бы слово одобрения... Обидно же ему. feel
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:32
    +4
    Значит придется обойтись без переговоров: ликвидировать Украину, как государство, сделав ее частью России де факто.
  12. kot423
    kot423 Сегодня, 11:42
    +6
    Цитата: SovAr238A
    что за последние 2 года , мы не заключили ни одного международного военного контракта.

    Языком по ветру болтать - не мешки ворочать. 21г - 10+ лярдов, 22г - 5+ лярдов. В поисковиках забанили, чтобы такую чушь здесь корябать?
    Пы.Сы. И да, гейропа и матрасы с мелкобритыми - ещё не весь мир, а по населению в сравнению с остальными - вообще в глубокой ж.
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:32
    0
    Хорошего человека Писториусом не назовут.
  14. kot423
    kot423 Сегодня, 12:54
    +1
    Цитата: Trapp1st
    нацисты были единичными маргиналами.

    Бред полнейший. Как были западаненские селюки бандеровщеной с уклоном в нацизм, так они и остались. Сам лично вытаскивал из автобуса в Севастополе в 2001г ( в гостях у двоюродной сестры был) таких уродов и метелил на остановке. Видите ли не понравилось 3м клоунам, что весь автобус на русском разговаривал и остановки на русском объявляют...
  15. abc_alex
    abc_alex Сегодня, 12:56
    +1
    Это, конечно, весело, но беда то в том, что немцы не отстранят от должности этого герра с красным лицом. И "светофорная коалиция" досидит в министерских креслах до конца положенного срока. А при той невероятной активности и энтузиазме, что демонстрирует, она заведёт ситуацию так далеко, что возврата уже не будет. На Украине уже воюют солдаты бундесвера. Немцы сняли с себя ответственность за использование скаклами своих ракет по гражданским объектам на территории России. Разрыв связей идёт астрономическими темпами, и закрепляется кровью.
    Пока рядовые бюргеры бесят в эфирах ТВ всяческих писториусов, правящая коалиция делает свои дела. И плевать они хотели на все вопросы. В конце концов еще Меркель открыто заявляла, что мнение большинства населения Германии ей не указ. А эти "демократы" ещё демократнее...
  16. lexat7
    lexat7 Сегодня, 13:07
    0
    Цитата: Trapp1st
    99,43 Российский рубль за доллар 04.10.2023

    Допустим завтра будет 109,99 и что дальше? Как это соотносится с "РФ катится в пропасть"?
    Или вы уже с дна пропасти вещаете нам тут?
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: lexat7
      Цитата: Trapp1st
      99,43 Российский рубль за доллар 04.10.2023

      Допустим завтра будет 109,99 и что дальше? Как это соотносится с "РФ катится в пропасть"?
      Или вы уже с дна пропасти вещаете нам тут?

      Ну то, что все птицефабрики на западном оборудовании построены, и то, что сейчас куриное филе у меня в Самаре стало по цене в 430 рублей за килограмм?
      Это никак не связано с ростом доллара?
      А моя зарплата уже с 17 года как то не меняется...
      Во всех областях идёт рост цен, то есть снижение уровня жизни всей части населения, это не "катится в пропасть"?
  17. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:12
    0
    Один из собеседников министра предупредил, что собирается задать «неудобный» на фоне нынешней немецкой политики вопрос. Правительственный чиновник ФРГ ответил на это, что граждане могут спрашивать у своих властей о чем угодно.

    Я в очередной раз убеждаюсь, что свобода мнения в любой стране не должна отличаться от мнения чиновника высшей категории...Вот так и существует государственный (чиновничий) волюнтаризм.
    * * *
    В связи с эти вспомнился случай:
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  18. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:05
    0
    Честолюбивые "победители" в холодной войне и непобедимое НАТО дружно обо... ались, причем жидко!
    Тут мужик из зала говорит, "дяденька от вас воняет", а он как психанёт и говорит "это повидло! Вы не имеете права!"
    А сколько европейских миллиардов прогорело, так вообще беда