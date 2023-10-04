Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка

Сколько бы на Западе не говорили о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине, подразумевают там отнюдь не дипломатическое решение проблемы. По крайней мере, не на условиях России. Более того, некоторых европейских чиновников и вовсе раздражают разговоры о мире.В частности, одним из них является глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Недавно в ходе онлайн-трансляции на сайте немецкого правительства глава военного ведомства Германии отвечал на вопросы своих сограждан.Один из собеседников министра предупредил, что собирается задать «неудобный» на фоне нынешней немецкой политики вопрос. Правительственный чиновник ФРГ ответил на это, что граждане могут спрашивать у своих властей о чем угодно.В итоге, простой гражданин Германии поинтересовался, почему федеральный канцлер не предотвратил конфликт на Украине, ведь перед началом спецоперации президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал решить вопрос дипломатическим путем.После этих слов ведущая попыталась прервать мужчину якобы из-за недостатка эфирного времени. Однако собеседник Писториуса не растерялся и напомнил, что он вправе выражать своё мнение.После этих слов Министр обороны ФРГ вышел из себя, заявив гражданину, что у того нет такого права.- заявил чиновник.Такая вот демократия по-немецки.Стоит отметить, что это не первая эмоциональная реакция Писториуса на тему дипломатических переговоров по Украине. В прошлом месяце глава военного ведомства Германии уже заявлял, что его раздражают призывы к миру, включающие в себя любые территориальные уступки со стороны Киева.