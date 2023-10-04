Украинские ресурсы: Киев начинает сворачивать контрнаступление, так и не добившись поставленных Западом задач

Очередная попытка ВСУ прорвать российскую оборону с помощью прошедших доукомплектование бригад и подтянутых резервов, с большой долей вероятности, будет последней, Киев готовится к сворачиванию контрнаступления. Об этом пишут украинские паблики.Контрнаступление ВСУ завершается, украинская армия так и не сумела добиться поставленных Западом задач, сумев за четыре месяца лишь незначительно продвинуться на некоторых участках. Начавшийся накат на российские позиции явно будет последним, потому что в дело вмешается погода. Заявления США о якобы имеющихся у Киева шести-восьми неделях не соответствуют действительности, в Вашингтоне не понимают особенностей украинского климата, поля станут непроходимыми уже в ближайшее время.На этом фоне офис Зеленского готовится к отражению информационной атаки со стороны западных союзников, которые ожидали от контрнаступления гораздо большего. В Киеве понимают, что сейчас всю вину за провал Запад возложит на Зеленского и его окружение, поскольку за четыре месяца ВСУ не добились ничего, потеряв половину поставленной западной техники, а также наиболее боеспособные части.Список обвинений уже известен: не сумели организовать логистику, слишком много пиарились и делали громкие заявления, не прислушивались к советникам, теряя боеспособные части на второстепенных направлениях (Бахмут Зеленскому точно припомнят), ставили перед собой нереализуемые цели. При этом США и союзники заранее отвергают все обвинения Киева в якобы поставках некачественной техники и плохом обучении военнослужащих ВСУ заявляя, что перед началом контрнаступления Зеленского все устраивало.Ранее сообщалось, что США дали Украине время до ноября, чтобы взять Токмак. Вашингтон был готов признать это "великой победой" Киева, но дойти до города украинская армия не смогла. Конечно, этот провал не приведет к полному прекращению финансирования со стороны США, но уменьшить его вполне может. В Киеве уже прорабатывают варианты с частичным прекращением поступления средств от западных спонсоров.