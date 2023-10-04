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Украинские ресурсы: Киев начинает сворачивать контрнаступление, так и не добившись поставленных Западом задач

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Украинские ресурсы: Киев начинает сворачивать контрнаступление, так и не добившись поставленных Западом задач

Очередная попытка ВСУ прорвать российскую оборону с помощью прошедших доукомплектование бригад и подтянутых резервов, с большой долей вероятности, будет последней, Киев готовится к сворачиванию контрнаступления. Об этом пишут украинские паблики.


Контрнаступление ВСУ завершается, украинская армия так и не сумела добиться поставленных Западом задач, сумев за четыре месяца лишь незначительно продвинуться на некоторых участках. Начавшийся накат на российские позиции явно будет последним, потому что в дело вмешается погода. Заявления США о якобы имеющихся у Киева шести-восьми неделях не соответствуют действительности, в Вашингтоне не понимают особенностей украинского климата, поля станут непроходимыми уже в ближайшее время.

На этом фоне офис Зеленского готовится к отражению информационной атаки со стороны западных союзников, которые ожидали от контрнаступления гораздо большего. В Киеве понимают, что сейчас всю вину за провал Запад возложит на Зеленского и его окружение, поскольку за четыре месяца ВСУ не добились ничего, потеряв половину поставленной западной техники, а также наиболее боеспособные части.

Список обвинений уже известен: не сумели организовать логистику, слишком много пиарились и делали громкие заявления, не прислушивались к советникам, теряя боеспособные части на второстепенных направлениях (Бахмут Зеленскому точно припомнят), ставили перед собой нереализуемые цели. При этом США и союзники заранее отвергают все обвинения Киева в якобы поставках некачественной техники и плохом обучении военнослужащих ВСУ заявляя, что перед началом контрнаступления Зеленского все устраивало.

Ранее сообщалось, что США дали Украине время до ноября, чтобы взять Токмак. Вашингтон был готов признать это "великой победой" Киева, но дойти до города украинская армия не смогла. Конечно, этот провал не приведет к полному прекращению финансирования со стороны США, но уменьшить его вполне может. В Киеве уже прорабатывают варианты с частичным прекращением поступления средств от западных спонсоров.
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:04
    0
    belay recourse Так что происходит?Разнонаправленные статьи сегодня.Даже наши военкоры пишут,что на юге наносятся удары всущные по трем направлениям..А тут такое...Ну,ладно.Бумага стерпит,но интернет запомнит..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:06
      +2
      С 5 по 15 октября ВСУ попытаются в последний раз, до наступления осенней распутицы, закрепиться на Запорожском направлении.Ожидается, что ВСУ начнут очередной этап сухопутного наступления, чтобы не позднее ноября занять Токмак, Бахмут и Кременную. Свой последний шанс ВСУ используют в период с 5 по 15 октября. Основной прорыв планируется со стороны Великой Новоселовки, Золотой Нивы и Старомайорского через Красную Поляну в сторону Волновахи.

      Киев активно перебрасывает личный состав и технику частично на Запорожское направление и основную часть - на Южнодонецкое. Судя по сообщениям с мест, технику, которую противник перебрасывает на Запорожское направление со стороны Днепропетровска, маскируют — перевозят в фурах с надписями «Нова Пошта». В одной фуре вмещается до двух бронетранспортеров М113 Bradley. В составе колонн также замечены американские танки «Абрамс», которые совсем недавно появились на Украине.

      Первым признаком начала наступления могут стать массированные удары по нашим ближним тылам и по Крыму. Под ударом могут оказаться в первую очередь военные аэродромы и склады с боеприпасами, а также гражданские объекты.

      Военные аналитики не исключают, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в Херсонской области - на правом берегу Днепра продолжается накапливать флот из катеров. Один из тематических Telegram-каналов прогнозирует, что операция по высадке десанта на левый берег Днепра может состояться в течение недели, пока противник еще не готов. Основные силы морпехов ВСУ находятся в тыловых районах, как и инженерная техника. Сигналом к началу операции будет передислокация подразделений в направлении Днепра.

      По словам военного эксперта, директора Музея ПВО Юрия Кнутова, такая сухопутная операция, судя по последним действиям киевского режима и его западных союзников, скорее всего, будет осуществлена в ближайшее время.

      - Недавно Украину посетили Генсек НАТО Йенс Столтенберг и военное руководство Великобритании и Франции, - говорит он. - Речь как раз шла о продолжении «контрнаступа». Наступление готовится на Ореховском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Вероятность того, что контрнаступление продолжится очень велика.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:22
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Свой последний шанс ВСУ используют в период с 5 по 15 октября.

        Ну, да. 15 октября Вна традиционно начинается отопительный сезон.)))
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:07
      -5
      Так что происходит?Разнонаправленные статьи сегодня.Даже наши военкоры пишут,что на юге наносятся удары всущные по трем направлениям.
      Вы много хотите от СМИ в РФ.
      1. resident_again
        resident_again Сегодня, 11:39
        +4
        Вы много хотите от СМИ в РФ.


        Ну а не в РФ СМИ , конечно же, сплошь правдивые, информативные, беспристрастные, неподкупные, независимые и с очень качественной аналитикой... Не надоело гадить на место, где ты живёшь? Или ты не в России живёшь?
        1. 224ВП_МО_РФ
          224ВП_МО_РФ Сегодня, 11:51
          0
          так сейчас сми во всех странах одинаково ские
    3. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:10
      -1
      Происходит смена новостей в ленте у населения. Сижу я вот в очереди в поликлинике и читать одно и тоже, грустно.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Так что происходит?Разнонаправленные статьи сегодня.Даже наши военкоры пишут,что на юге наносятся удары всущные по трем направлениям.

      Вот одно такое сообщение, о попытке прорыва украинскми частями:
      «Идёт тяжёлый бой между Работино и Копани, враг штурмует наши окопы, пытаясь прорваться. Весь вечер 03.10 враг бросал в бой всё новые и новые волны пехоты без техники, пытаясь прорвать нашу оборону между Копани и Работино. Противнику удалось прорваться к самым окопам на нашей линии обороны, где закипели бои.
      291 полк ЮВО ведёт тяжёлые оборонительные бои, переходя в контратаки.»
    5. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:16
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      belay recourse Так что происходит?Разнонаправленные статьи сегодня.Даже наши военкоры пишут,что на юге наносятся удары всущные по трем направлениям..А тут такое...Ну,ладно.Бумага стерпит,но интернет запомнит..

      Ничего не происходит. Еще месяц назад на ВО ряд участников писали, что наступление прекратилось и идут бои за улучшение позиций перед переходом к обороне. Выскажу еще одну причину по которой ГШ ВСУ продолжает атаки малой интенсивности. Многие в/ч пройдя обучение тем не менее не были обстреляны. Сколачивание в/ч в наступательных действиях предпочтительнее чем в обороне.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 11:26
        +2
        Сколачивание в/ч в наступательных действиях предпочтительнее чем в обороне.
        Возможно, но такое "сколачивание" приводит к росту потерь среди тех кого пытаются научить взаимодействию и слаженности в бою.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:33
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Сколачивание в/ч в наступательных действиях предпочтительнее чем в обороне.

        Оно то верно, про сколачивание частей, только вот когда их гонят волна, за волной и они гибнут не успевая "сколотиться", тут уже предпочтительности никакой.
    6. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 11:28
      0
      означает, что подготовили большой резерв всу видимо. а по факту нужно руководствоваться логикой, а не читать прессу.
  2. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 11:10
    +1
    Если украинцы переходят в оборону, а мы уже в обороне значит всё затихнет до весны или до лета. украинцы за это время получат новое вооружение наберут и подготовят ещё с пол миллиона солдат и опять рванут вперёд. А мы за это время ещё сильнее укрепим нашу оборону и будем методично их уничтожать. Или как?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:18
      +3
      Цитата: леонидыч
      Если украинцы переходят в оборону, а мы уже в обороне значит всё затихнет до весны или до лета. украинцы за это время получат новое вооружение наберут и подготовят ещё с пол миллиона солдат и опять рванут вперёд. А мы за это время ещё сильнее укрепим нашу оборону и будем методично их уничтожать. Или как?

      Б/д не затихнут. "Битвы патрулей" , артиллерийский огонь и удары ракетами и БЛА пойдут по нарастающей. Что касается наступления...
      Все будет зависеть от поставок оружия с Запада.
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 11:21
      +1
      Это вам бы Путину вопрос задать этот что там дальше он планирует. Так то Херсон и Запорожье , российские уже города , в оккупации . Думает Путин их освобождать или решил на лбс уже пограничные столбы ставить
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:15
    +3
    Они должны, обязаны показать успех вот и бросают всё что есть.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: Ulan.1812
      обязаны показать успех вот и бросают всё что есть.

      Запад без успеха, деньги и оружия выделять не намерен, это война запада, а Украина только средство.
  4. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:23
    -1
    Ув други и не други, включая ципс ио!
    Ваше мнение ценно, потому что оно верно.
    Уверен, памятуя ход исполнения Минских соглашений и всех предыдущих договоров с джентльменами ЛженедоЗапада, нас травят дезой, а рисуют красные уже не только у наших границ, но и в глубине территории , памятуя призывы экс - мелкобритки с лицом параллельным виски и самогону с красной кнопкой Push, Гейропу с недоболтом со странным голубым именем о ядерном зонтике для себя или ШсА?
    А потому, провокации будут усиливаться с ожиданием нашего ЯО ответа, а нам остаётся проводить повседневную СВО силами настоящих патриотов РФ и вести подготовительную работу, чтобы объявить о неожиданной и непредсказуемой угрозе ЛженедоЗападу уже в ближайшее время!
    Аннушка уже пролила масло на трамвайные пути... Мы вместе со всеми ждём сигнал..
    За нами правда, а в правде - сила! Значит, Победа! Победа будет за нами!
    Честь имею.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:24
    +1
    Киев начинает сворачивать контрнаступление, так и не добившись поставленных Западом задач
    "Это музыка будет вечной, если я заменю батарейки?"
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:24
    +2
    Если шум на фронте затихнет, то у ВКС РФ появится возможность интенсифицировать удары по тыловой критической инфраструктуре УА.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: Румaтa
      Если шум на фронте затихнет, то у ВКС РФ появится возможность интенсифицировать удары по тыловой критической инфраструктуре УА.

      Полагаете, что "шум на фронте" как-то мешает ударам по тылу 404?
      Сомневаюсь.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:39
    +1
    Повторюсь, что изначально было ясно: не выйдет ничего. ВСУ и так явили миру образец упертости, положив в землю минимум 80 000 солдат и офицеров и черт его знает, сколько единиц техники: "Мясорубка Нивеля" во всей ее красе...
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:46
    -1
    Цитата: Trapp1st
    Так что происходит?Разнонаправленные статьи сегодня.Даже наши военкоры пишут,что на юге наносятся удары всущные по трем направлениям.
    Вы много хотите от СМИ в РФ.

    Укрофилия превращается в какую-то неизлечимую болезнь с необратимыми процессами.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:52
    0
    Цитата: resident_again

    Ну а не в РФ СМИ , конечно же, сплошь правдивые, информативные, беспристрастные, неподкупные, независимые и с очень качественной аналитикой... Не надоело гадить на место, где ты живёшь? Или ты не в России живёшь?

    В данном случае местоположение персонажа значения не имеет. Ему не то что надоело или нет. Он иначе не умеет.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:07
    0
    У Киева есть какой то другой план ? Пока хозяин не говорил, что Киев перестает наступать
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:30
    0
    Одна новость что сворачивают, а другая новость на сайте что они готовят новое наступление.