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Глава ДНР заявил, что ВСУ берегут западную военную технику для нового контрнаступления осенью

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Глава ДНР заявил, что ВСУ берегут западную военную технику для нового контрнаступления осенью

Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются не бросать в бой западную военную технику в большом количестве. Это связано с тем, что ВСУ берегут ее для нового контрнаступления осенью, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».


Как отметил руководитель российского региона, стремление сберечь западную технику связано с ее большими потерями вследствие небрежного или неадекватного использования. Российским войскам удалось в ходе украинского контрнаступления, продолжающегося уже пятый месяц, захватить большое количество трофейной военной техники.

Украинская армия сейчас преимущественно бросает в бой советскую военную технику, да и то в небольшом количестве. Танки, бронемашины и артиллерийские орудия советского производства у киевского режима еще не закончились, но запасы их не безграничны, отметил глава ДНР.

Кроме того, руководитель республики выразил уверенность в том, что Запад будет подталкивать Украину продолжать контрнаступление осенью 2023 года. Это будет последняя попытка контрнаступления перед осенней распутицей, с началом которой активные наступательные действия на фронте будут невозможны.

Отметим, что в течение продолжающегося уже пятый месяц «контрнаступа» украинским формированиям не удалось добиться каких-либо серьезных успехов, если не считать таковыми занятие нескольких разрушенных до основания маленьких поселков. Зато ВСУ лишились многих тысяч солдат и большого количества военной техники западного производства, включая танки Leopard немецкого и Challenger 2 британского производства.
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:32
    0
    ВСУ берегут западную военную технику для нового контрнаступления осенью —

    ***
    — Осенью будет не жалко? ...
    ***
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:48
      0
      Осенью будет не жалко? ...
      Им Вашингтон ввел ограничительные по времени рамки для того, чтобы хоть что-то показали. Поэтому жалко-не жалко, а бросать западную технику в бой придется.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Осенью будет не жалко? ...

      Так все можно будет списать, на дожди, грязь, распутицу и снег.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:34
    +4
    Нужели точки парковок техники у ВФУ так замаскированы, что их нельзя выявить и нанести удары Ланцетами-3 или УПАБами?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:57
      +2
      Цитата: Румaтa
      Нужели точки парковок техники у ВФУ так замаскированы, что их нельзя выявить и нанести удары Ланцетами-3 или УПАБами?

      Этот вопрос свербит уже второй год, у всех! Кабы жахнули "из всех калибров" сразу, так всё уж закончилось бы...
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: Румaтa
      Нужели точки парковок техники у ВФУ так замаскированы, что их нельзя выявить и нанести удары Ланцетами-3 или УПАБами?

      Видимо на той стороне у нас еще недостаточно "Штирлицев" и "Вайсов". Но, судя по всё большему количеству точных ударов по складам и скоплением л/с и техники, положение изменяется.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 12:27
        +1
        Цитата: Piramidon
        Видимо на той стороне у нас еще недостаточно "Штирлицев" и "Вайсов".

        Зато для ударов по мостам, тоннелям, административным зданиям в Киеве, не нужны никакие Штирлицы. Все координаты с точностью до секунд известны. Правда никто до сих пор не может понять, что мешает нанесению этих ударов?
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:40
    +1
    Сколько ж там её в полях стоит?! По всей стране можно будет музеи наполнить трофеями.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:50
      +1
      Цитата: Вадим С
      По всей стране можно будет музеи наполнить трофеями.

      Мартеновские печи всё пережуют.
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 11:50
    0
    Технику берегут потому, что она "невозобновляемая". Танки на Западе, тупо, не производят уже более 10 лет. Производство гусеничных БМП штучно и очень затратно. Запасы со времён ХВ иссякают. Колёсная бронетехника по типу БТР и МРАП не является, по факту, боевой. Это техника для подвоза ЛС к ЛБС по дорогам общего пользования и сухому просёлку. Запад не готов к затяжному конфликту средней/высокой интенсивности с постройкой большого количества гусеничной техники. Он ошибся с планами на СВО, как и наше военно-политическое руководство. Сейчас всё упирается в 13.01.2024, когда пройдут выборы на Тайване. Вне зависимости от итогов, США и Китай будут решать этот вопрос. Кто из них посчитает, что готов к окончательному решению тайваньского вопроса, тот и начнёт. Нас такой расклад устраивает полностью. Если оба решат отложить, посчитав, что не готовы, тогда у нас резко обострится ситуация и на фронте и в экономике и в политике, так как Запад постарается нас додавить до начала войны в Тихоокеанском ТВД. Так я вижу wassat
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:03
      +3
      Цитата: Yrec
      Технику берегут потому, что она "невозобновляемая". Танки на Западе, тупо, не производят уже более 10 лет. Производство гусеничных БМП штучно и очень затратно. Запасы со времён ХВ иссякают.

      Сдаётся мне нас кормят каким то прошлогодним силосом. Полной глупостью было бы опустошить арсеналы а, потом, только, начинать воспроизводство. Не так глупы в Пентагоне, чтобы не предусмотреть выход армии России к Ла Маншу, если только гегемон не решил окончательно слить Европу, переключившись на Азию и Юга.
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:08
      0
      А додавить нас, это как?Мы что Крым отдадим?Додавить нас ,это начало применения Я,О.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 11:53
    -1
    Глава ДНР заявил, что ВСУ берегут западную военную технику для нового контрнаступления осенью

    Обоссать коленки! 70 тонн стали по сырому чернозёму! bully Давайте, свинки, вперёд, ждёмс! fellow
  6. Вася_Т.
    Вася_Т. Сегодня, 11:59
    +2
    А осенью какого года, он не написал? 2028?