Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются не бросать в бой западную военную технику в большом количестве. Это связано с тем, что ВСУ берегут ее для нового контрнаступления осенью, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Как отметил руководитель российского региона, стремление сберечь западную технику связано с ее большими потерями вследствие небрежного или неадекватного использования. Российским войскам удалось в ходе украинского контрнаступления, продолжающегося уже пятый месяц, захватить большое количество трофейной военной техники.
Украинская армия сейчас преимущественно бросает в бой советскую военную технику, да и то в небольшом количестве. Танки, бронемашины и артиллерийские орудия советского производства у киевского режима еще не закончились, но запасы их не безграничны, отметил глава ДНР.
Кроме того, руководитель республики выразил уверенность в том, что Запад будет подталкивать Украину продолжать контрнаступление осенью 2023 года. Это будет последняя попытка контрнаступления перед осенней распутицей, с началом которой активные наступательные действия на фронте будут невозможны.
Отметим, что в течение продолжающегося уже пятый месяц «контрнаступа» украинским формированиям не удалось добиться каких-либо серьезных успехов, если не считать таковыми занятие нескольких разрушенных до основания маленьких поселков. Зато ВСУ лишились многих тысяч солдат и большого количества военной техники западного производства, включая танки Leopard немецкого и Challenger 2 британского производства.