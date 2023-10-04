США испытали межконтинентальную баллистическую ракету подводного базирования Trident II D5

ВМС США совместно со специалистами оборонной компании Lockheed Martin испытали межконтинентальную баллистическую ракету подводного базирования Trident II D5. Испытательный пуск получил название демонстрационной операции DASO-32.
Об этом сообщает американское издание Aerotech News.
В испытаниях была задействована баллистическая ракета без боевой части. Они состоялись 27 сентября в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии.
Пуск производился в рамках программы продления срока службы Trident II в американском военном флоте. Ракета была спроектирована еще в 1989 году. Ее усовершенствованная версия D5 поступила на вооружение в 2017 году. В ВМС США решили, что модернизация будет более оптимальным и менее затратным вариантом, чем разработка новой ракеты.
За все время существования Trident II было проведено 191 ее успешное испытание, включая последнее. Это считается рекордом среди больших баллистических ракет. Испытательный пуск производился с борта субмарины SSBN 743 «Луизиана» ВМС США. Она относится к классу Ohio. Как заявили организаторы испытания, оно позволило собрать данные о характеристиках ракеты.
Trident II D5 имеет трехступенчатую конструкцию и способна преодолевать расстояние до 12 тысяч километров. Она снабжена разделяющейся боевой частью с индивидуальными блоками наведения. Этими ракетами оснащены все подводные ракетоносцы американских Военно-морских сил.