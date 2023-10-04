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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету подводного базирования Trident II D5

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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету подводного базирования Trident II D5

ВМС США совместно со специалистами оборонной компании Lockheed Martin испытали межконтинентальную баллистическую ракету подводного базирования Trident II D5. Испытательный пуск получил название демонстрационной операции DASO-32.


Об этом сообщает американское издание Aerotech News.

В испытаниях была задействована баллистическая ракета без боевой части. Они состоялись 27 сентября в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии.

Пуск производился в рамках программы продления срока службы Trident II в американском военном флоте. Ракета была спроектирована еще в 1989 году. Ее усовершенствованная версия D5 поступила на вооружение в 2017 году. В ВМС США решили, что модернизация будет более оптимальным и менее затратным вариантом, чем разработка новой ракеты.

За все время существования Trident II было проведено 191 ее успешное испытание, включая последнее. Это считается рекордом среди больших баллистических ракет. Испытательный пуск производился с борта субмарины SSBN 743 «Луизиана» ВМС США. Она относится к классу Ohio. Как заявили организаторы испытания, оно позволило собрать данные о характеристиках ракеты.


Trident II D5 имеет трехступенчатую конструкцию и способна преодолевать расстояние до 12 тысяч километров. Она снабжена разделяющейся боевой частью с индивидуальными блоками наведения. Этими ракетами оснащены все подводные ракетоносцы американских Военно-морских сил.
Использованы фотографии:
ВМС США, Lockheed Martin
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12 комментариев
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  1. МВГ
    МВГ Сегодня, 11:36
    +2
    США испытали межконтинентальную баллистическую ракету подводного базирования Trident II D5

    давно я, однако, этого названия в СМИ не слыхал - "трайдент", аж с 1989 года
    1. fiv
      fiv Сегодня, 11:44
      -1
      А с того же года я не слышал название советского корабля "Таврия"
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:47
      +2
      Цитата: МВГ
      давно я, однако, этого названия в СМИ не слыхал - "трайдент 2", аж с 1989 года

      Хорошая машина. Проверенная временем, надёжная.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/UGM-133A_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_II_(D5)
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:51
    +1
    Ххлы сейчас просить начнут, зря, амеры её показали.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:08
    +1
    Если учесть, что "боезаряды, развёрнутые на «Трайдент II», составляют 52 % от СЯС США и 100 % — СЯС Великобритании.", то понятна суета вокруг испытаний для продления службы этих ракет.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 12:11
      0
      Ротмистр, а почему Вам не нравится "Таврия"?
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:26
        0
        Ротмистр, а чем Вам не нравится "Таврия"?
        А я разве где-то упомянул об этом (нравится - не нравится)? Если вы имеете ввиду средний разведывательный корабль "Таврия", то каким боком сравнивать его с американской ракетой «Трайдент II»?
        1. fiv
          fiv Сегодня, 12:39
          0
          А он как раз следил за пуском Trident ll d5 в 89. А Вы влепили мне минус. Как сейчас снимаются параметры пусков, наших кораблей не было.
          1. rotmistr60
            rotmistr60 Сегодня, 13:13
            0
            Вы либо правильно и по существу задавайте вопрос, либо хотя бы раскрывайте его. На мой комментарий о ракете «Трайдент II» вы отвечаете: "Ротмистр, а почему Вам не нравится "Таврия"?" Даже в логику не вписывается.
          2. Frettaskyrandi
            Frettaskyrandi Сегодня, 13:14
            0
            А с того же года я не слышал название советского корабля "Таврия"


            ССВ-169 “Таврия” проекта 864 последние лет двадцать стоит у стенки в Североморске и используется как источник запчастей для однотипного ССВ-175 “Виктор Леонов”. Строили то эти корабли поляки - Remontowa Shipbuilding SA.
  4. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 12:09
    +1
    Хорошая ракета, вообще-то, если можно такое сказать о враге. Крайняя модификация 2017 года, норм сроки ещё для таких систем.
  5. alystan
    alystan Сегодня, 13:46
    0
    Как заявили организаторы испытания, оно позволило собрать данные о характеристиках ракеты.

    Успешно хоть прошли испытания? Об этом ни слова...