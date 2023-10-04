Военное обозрение
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Премьер Венгрии: Будапешт не станет подчиняться давлению империи Сороса, брюссельским бюрократам и демократам в США

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Премьер Венгрии: Будапешт не станет подчиняться давлению империи Сороса, брюссельским бюрократам и демократам в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает держать активную оборону, последовательно и достаточно жестко отстаивая национальные интересы своей страны вопреки политике, реализуемой на международной ареной Вашингтоном и Брюсселем. Венгерское руководство не поддерживает антироссийские санкции и отказывается оказывать военную помощь Украине. Но и это не все.


Накануне Орбан назвал конфликт на Украине «славянской братской войной», что сильно противоречит позиции США и ЕС. На уходящей неделе посол Венгрии в Белоруссии Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты президенту Лукашенко, которого на Западе считают диктатором и главным союзником России, поддерживающим РФ в украинском конфликте.

В минувшую пятницу глава венгерского правительства посетил Белград, где принял участие в тройственном саммите лидеров Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов и Венгрии. Эти государства также поддерживают партнерские отношения с РФ в противовес западному давлению. После встречи с президентом Сербии Александром Вучичем Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции, что сербско-венгерское политическое и экономическое сотрудничество является позитивно успешным.

Во время очередного телеобращения премьер-министр Венгрии обвинил администрацию Байдена в стремлении заставить Будапешт если не оказывать военную помощь Украине, то не мешать делать это Брюсселю, в том числе из средств, которые предназначаются Венгрии как члену ЕС. Орбан отметил, что еврочиновники пытаются заставить возглавляемое им правительство впускать в страну мигрантов, строить для них гетто, запустить либеральную сексуальную пропаганду в школах и вообще отказаться от автономной внешней политики.



При этом Вашингтон и Брюссель угрожают, что если руководство Венгрии не согласится поддержать этот курс, то страна вообще останется без дотаций ЕС. Более того, западные «демократы» через казну империи Сороса будут платить венгерским левым, внутренним противникам действующего правительства, в конечном итоге планируя госпереворот.



Этой осенью оппоненты Венгрии снова одновременно выдвинут свои требования. То, чего хотят от нас империя Сороса, брюссельские бюрократы и демократы в Америке, мы не можем и не хотим им давать

— как всегда непреклонный к внешнему давлению заявил Орбан.

Он добавил, что Венгрия не относится к клубу стран, которые готовы безукоснительно выполнять волю Вашингтона и Брюсселя. Будапешт не допустит, чтобы кто-то извне ограничивал суверенитет и независимость страны и венгерского народа, предупредил Орбан.

Использованы фотографии:
Сайт премьер-министра Венгрии
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15 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:10
    +6
    жестко отстаивая национальные интересы своей страны

    Молодец Орбан! Ни под кого не прогибается! Вот у кого надо учиться некоторым политикам.
    1. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 12:35
      +3
      Переживать я что то начинаю за него.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    +3
    То, чего хотят от нас империя Сороса, брюссельские бюрократы и демократы в Америке, мы не можем и не хотим им давать
    Ясная и четкая позиция Орбана полностью идущая в разрез политики Сша и "консолидированной" Европы, которую ни как не могут переломить. Суверенитет Венгрии и политика направленная на свою нац безопасность для Орбана важнее западных страшилок о России и безудержной поддержки киева. Пока в составе ЕС, но своим путем. Молодец мужик.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 12:15
    +1
    Мир и до этого был разделён на два фронта.Были нейтральные ,но их мало.Ставлю в пример поведение и политику Венгрии.Это самостоятельное государство,с самостоятельной политикой.
  4. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 12:16
    +3
    Ох смелый мужик! Сохрани его Бог. Кабы что не случилось.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:17
    -2
    Орбан- бульдозер!) Закарпатье, наши не бомбят. Значит, ВВП ему что то пообещал.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:36
      0
      ВВП, так то, на собирателя больше тянет, чем на разбазаривателя. При нём Россия только прирастала, за исключением акватории Баренцева моря, но там ДАМ учудил, хотя...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Закарпатье, наши не бомбят. Значит, ВВП ему что то пообещал.

      Так и бункер Зеленского и евросходняки в Киеве никто не трогает.
      Тоже видать обещано.

      Знаток имеющихся договорённостей, похоже, Абрамович.
  6. sergey_taf
    sergey_taf Сегодня, 12:21
    +1
    Один из немногих, кто не преклоняется во имя интересов своей страны, будучи фактически зажат со всех сторон и политически, и финансово. Современникам и молодежи - достойный пример политика, у которого есть "стержень".
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 12:33
    +2
    Мадьяры - толковый народ с имперскими корнями. Орбан прекрасно видит перспективу общей границы с Россией, со всеми вытекающими от этого преференциями. Венгрия может стать направляющей в Европе, благодаря доступным ресурсам из РФ. Это гораздо вкуснее, нежели заниматься самоликвидацией под началом гегемона...
    1. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 12:50
      0
      Скорее всего Вы не знаете причин, память бывает однабока, но они помнят,что их не брали в плен и за что,
      они выкалывали людям глаза, вырезали на коже красноармейцев звезды, поджаривали на кострах или просто сжигали ни в чем не повинных местных жителях прямо в сараях или домах, обвинив предварительно в принадлежности к партизанам. Возможно Ваших предков не было Воронеже в 40х.
    2. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 13:29
      0
      А кто сказал что учитывая предыдущий опыт кто-то в РФ станет просто так как раньше давать какие-то ресурсы только за счёт наличия общей границы ?! Да и потом способности мадьяров трудно переоценить по итогам Великой Отечественной Войны...
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:40
    0
    Стесняюсь спросить...
    Это была заявка на выход Венгрии из ЕС?
    Давно пора.
    Не хочу хвалить, но... Бриты это первыми просекли.
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:42
    0
    Пишу Браво Орбан !!! Пишу это не потому, что он наш друг и союзник, а за его позицию что интересы Венгрии важнее антироссийской истерии. Если бы все европейцы это осознали, то мир реально бы от ядерной пропасти отодвинулся.
  10. 2112vda
    2112vda Сегодня, 12:58
    0
    А что это наши спецслужбы так долго церемонятся с этой "жябой" соросом. Давто пора ему сделать что ни будь типа заворота кишок, непроходимого запора или ещё какой нибудь болячки. Его уже заждались даже не в чистилище, а в преисподней с одномерным пространством, там ему и место.