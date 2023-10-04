Премьер Венгрии: Будапешт не станет подчиняться давлению империи Сороса, брюссельским бюрократам и демократам в США

Этой осенью оппоненты Венгрии снова одновременно выдвинут свои требования. То, чего хотят от нас империя Сороса, брюссельские бюрократы и демократы в Америке, мы не можем и не хотим им давать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает держать активную оборону, последовательно и достаточно жестко отстаивая национальные интересы своей страны вопреки политике, реализуемой на международной ареной Вашингтоном и Брюсселем. Венгерское руководство не поддерживает антироссийские санкции и отказывается оказывать военную помощь Украине. Но и это не все.Накануне Орбан назвал конфликт на Украине «славянской братской войной», что сильно противоречит позиции США и ЕС. На уходящей неделе посол Венгрии в Белоруссии Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты президенту Лукашенко, которого на Западе считают диктатором и главным союзником России, поддерживающим РФ в украинском конфликте.В минувшую пятницу глава венгерского правительства посетил Белград, где принял участие в тройственном саммите лидеров Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов и Венгрии. Эти государства также поддерживают партнерские отношения с РФ в противовес западному давлению. После встречи с президентом Сербии Александром Вучичем Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции, что сербско-венгерское политическое и экономическое сотрудничество является позитивно успешным.Во время очередного телеобращения премьер-министр Венгрии обвинил администрацию Байдена в стремлении заставить Будапешт если не оказывать военную помощь Украине, то не мешать делать это Брюсселю, в том числе из средств, которые предназначаются Венгрии как члену ЕС. Орбан отметил, что еврочиновники пытаются заставить возглавляемое им правительство впускать в страну мигрантов, строить для них гетто, запустить либеральную сексуальную пропаганду в школах и вообще отказаться от автономной внешней политики.При этом Вашингтон и Брюссель угрожают, что если руководство Венгрии не согласится поддержать этот курс, то страна вообще останется без дотаций ЕС. Более того, западные «демократы» через казну империи Сороса будут платить венгерским левым, внутренним противникам действующего правительства, в конечном итоге планируя госпереворот.— как всегда непреклонный к внешнему давлению заявил Орбан.Он добавил, что Венгрия не относится к клубу стран, которые готовы безукоснительно выполнять волю Вашингтона и Брюсселя. Будапешт не допустит, чтобы кто-то извне ограничивал суверенитет и независимость страны и венгерского народа, предупредил Орбан.