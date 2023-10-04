Военное обозрение
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NYT: Российская СВО «разбудила» резервистов и добровольцев в Финляндии

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NYT: Российская СВО «разбудила» резервистов и добровольцев в Финляндии

В Европейских странах долгое время пугали простых граждан вероятной «российской агрессией», попутно осуществляя «распил» бюджета под вполне благовидные цели, именуемые стратегической безопасностью.


В итоге, длительная психологическая обработка, судя по всему, принесла свои плоды. Как пишет издание The New York Times, после начала российской СВО на Украине в Финляндии значительно возросло число добровольцев, желающих пройти военную подготовку.

В материале говорится, что Хельсинки в период с 2021 по 2022 год и без того более чем на 60% увеличили число обязательных учений для резервистов и почти на 300 процентов – для добровольцев. Однако по-настоящему мотивированными потенциальные военнослужащие финской армии стали лишь после 24 февраля 2022 года.

Теперь они знают, почему находятся на военной службе. Теперь мы можем ответить на этот вопрос

- заявил полковник Веса Лайтонен, осуществляющий командование в ходе военных учений.

В свою очередь, и большинство добровольцев, которые теперь с готовностью отправляются на учения, заявляют, что сегодня война с Россией для них выглядит вполне реальной.

Это нас разбудило

- заявил военнослужащий Кампер Валласваара.

Напомним, что в апреле текущего года Финляндия стала официальным членом НАТО. При этом данная страна является соседкой России с протяженностью границы в 1340 км.
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12 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:15
    0
    А как у Финляндии с топливом? Сколько нефтепроводов не со стороны России? Много ли портов для разгрузки танкеров? Как они воевать собираются?
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 13:21
      +1
      Цитата: alexoff
      А как у Финляндии с топливом?

      Вот гляньте -
      https://tass.ru/ekonomika/17204395
      Соседка. И нефтепроводы есть. И нетрудно дополнительные нитки бросить.
  2. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:17
    0
    заявляют, что сегодня война с Россией для них выглядит вполне реальной

    в апреле текущего года Финляндия стала официальным членом НАТО

    Теперь- да, взаимосвязь налицо.
  3. VALERIK_097
    VALERIK_097 Сегодня, 13:20
    +1
    Однако никто в России у них,транспорт не отжимает.Как было их полно в Выборге ,Сортавале,Питере,так и сейчас "турпоток"за бензином,водкой, сигаретами не иссяк(((((
    1. VALERIK_097
      VALERIK_097 Сегодня, 13:49
      0
      Быстро однако:)))Россия не оставит без реакции решение ряда стран Европейского союза объявить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она также заверила, что этот вопрос сейчас прорабатывается профильными ведомствами.
      "Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас уведомим", - обратилась она к журналистам и заверила, что "без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся".
      Ранее Еврокомиссия уточнила, что каждая страна ЕС сама решает, пускать или не пускать автомобили из России. Пока же запрет внесен Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, Германией и Норвегией. Последняя не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:28
    0
    Они реально надеются, что война с ними будет такой же джентельменской? Наивные или тормознутые?
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 13:35
      +1
      А почему нет? Мы раз за разом слабость демонстрируем.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 13:51
      0
      а вы хотите ядерной войны ?????? как некоторые тут пишут
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Они реально надеются, что война с ними будет такой же джентельменской? Наивные или тормознутые?

      В смысле?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:35
    +1
    длительная психологическая обработка, судя по всему, принесла свои плоды
    С этим трудно не согласиться. Если Финляндия раньше мирно существовала и взаимодействовала с Россией, то сегодня скоренько убежала в НАТО и готовится к войне с нашей страной.
    Это нас разбудило
    Как бы в итоге это пробуждение не стало тяжелым похмельным.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 13:35
    0
    Вот уж по кому не задумываясь... добровольцы...
  7. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:59
    0
    На самом деле ни фига не смешно. Это то самое "ружьё", которое висит на стене в первом акте и последнем оно выстрелит. Начался психоз, бряцание оружием соревнования, у кого пени...с (калибр) толще. В полный рост поднимает голову нацизм, реваншизм. Япония, Чехия, Германия, Финляндия, прибалты с Польшей и далее со всеми остановками. Лансбергис, вон, ядерный зонтик над Украиной раскрыть хочет (вопрос - чей, своего то в Литве нет). Слишком долго продолжается СВО. "Партнёры" пришли в себя, осмелели, пользуясь очень мягкой политикой Российского руководства и переходят к прямым угрозам. Наши невнятные действия их раззадоривают. Ну и США с Британией свой "посильный вклад" вносят. Нужна жесткая, решительная ответка, такая, что бы все на задницу сели. И, да, я не диванный стратег, я человек прослуживший в войсках 30 лет и понимающий, какие могут быть последствия, если ответки не будет.