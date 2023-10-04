NYT: Российская СВО «разбудила» резервистов и добровольцев в Финляндии

В Европейских странах долгое время пугали простых граждан вероятной «российской агрессией», попутно осуществляя «распил» бюджета под вполне благовидные цели, именуемые стратегической безопасностью.
В итоге, длительная психологическая обработка, судя по всему, принесла свои плоды. Как пишет издание The New York Times, после начала российской СВО на Украине в Финляндии значительно возросло число добровольцев, желающих пройти военную подготовку.
В материале говорится, что Хельсинки в период с 2021 по 2022 год и без того более чем на 60% увеличили число обязательных учений для резервистов и почти на 300 процентов – для добровольцев. Однако по-настоящему мотивированными потенциальные военнослужащие финской армии стали лишь после 24 февраля 2022 года.
Теперь они знают, почему находятся на военной службе. Теперь мы можем ответить на этот вопрос
- заявил полковник Веса Лайтонен, осуществляющий командование в ходе военных учений.
В свою очередь, и большинство добровольцев, которые теперь с готовностью отправляются на учения, заявляют, что сегодня война с Россией для них выглядит вполне реальной.
Это нас разбудило
- заявил военнослужащий Кампер Валласваара.
Напомним, что в апреле текущего года Финляндия стала официальным членом НАТО. При этом данная страна является соседкой России с протяженностью границы в 1340 км.