Теперь они знают, почему находятся на военной службе. Теперь мы можем ответить на этот вопрос

Это нас разбудило

В Европейских странах долгое время пугали простых граждан вероятной «российской агрессией», попутно осуществляя «распил» бюджета под вполне благовидные цели, именуемые стратегической безопасностью.В итоге, длительная психологическая обработка, судя по всему, принесла свои плоды. Как пишет издание The New York Times, после начала российской СВО на Украине в Финляндии значительно возросло число добровольцев, желающих пройти военную подготовку.В материале говорится, что Хельсинки в период с 2021 по 2022 год и без того более чем на 60% увеличили число обязательных учений для резервистов и почти на 300 процентов – для добровольцев. Однако по-настоящему мотивированными потенциальные военнослужащие финской армии стали лишь после 24 февраля 2022 года.- заявил полковник Веса Лайтонен, осуществляющий командование в ходе военных учений.В свою очередь, и большинство добровольцев, которые теперь с готовностью отправляются на учения, заявляют, что сегодня война с Россией для них выглядит вполне реальной.- заявил военнослужащий Кампер Валласваара.Напомним, что в апреле текущего года Финляндия стала официальным членом НАТО. При этом данная страна является соседкой России с протяженностью границы в 1340 км.