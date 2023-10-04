Франция поставит Украине ещё одну партию 155-мм колёсных самоходных гаубиц Caesar

Франция поставит Украине еще одну партию 155-мм колесных артиллерийских установок Caesar производства французской компании Nexter. Об этом заявил министр обороны республики Себастьен Лекорню.Глава французского военного ведомства недавно посетил Киев, где в беседе с Зеленским пообещал поставить еще одну партию французских САУ Caesar. По информации, предоставленной газетой La Tribune, речь шла о шести установках. При этом сроки поставки, а также другие подробности сделки не раскрываются.Кроме того, французы пообещали открыть на Украине центры по обслуживанию САУ Саеѕаг и производству некоторых деталей установки, чтобы можно было проводить ремонт, не отправляя технику во Францию. Соглашение на эту тему подписано, но нужно понимать, что речь идет о том, что все это будет открыто уже после окончания конфликта. Никто не будет вкладывать деньги в предприятия, которые могут быть уничтожены в любой момент.Напомним, что с начала российской спецоперации французы поставили украинской армии 48 колесных 155-мм гаубиц Caesar несколькими партиями. Благодаря этому Украина стала второй в мире страной по количеству боеспособных французских САУ после Саудовской Аравии, не считая Франции.Часть САУ была поставлена в базовой французской версии, другая в версии для ВС Дании. Как уже сообщалось, датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.Стоит отметить, что часть французских установок на сегодняшний день уже уничтожена, часть отправлена в ремонт по причине износа стволов и других поломок. Гаубицы просто не рассчитаны на ведение интенсивных боевых действий.