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Франция поставит Украине ещё одну партию 155-мм колёсных самоходных гаубиц Caesar

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Франция поставит Украине ещё одну партию 155-мм колёсных самоходных гаубиц Caesar

Франция поставит Украине еще одну партию 155-мм колесных артиллерийских установок Caesar производства французской компании Nexter. Об этом заявил министр обороны республики Себастьен Лекорню.


Глава французского военного ведомства недавно посетил Киев, где в беседе с Зеленским пообещал поставить еще одну партию французских САУ Caesar. По информации, предоставленной газетой La Tribune, речь шла о шести установках. При этом сроки поставки, а также другие подробности сделки не раскрываются.

Кроме того, французы пообещали открыть на Украине центры по обслуживанию САУ Саеѕаг и производству некоторых деталей установки, чтобы можно было проводить ремонт, не отправляя технику во Францию. Соглашение на эту тему подписано, но нужно понимать, что речь идет о том, что все это будет открыто уже после окончания конфликта. Никто не будет вкладывать деньги в предприятия, которые могут быть уничтожены в любой момент.

Напомним, что с начала российской спецоперации французы поставили украинской армии 48 колесных 155-мм гаубиц Caesar несколькими партиями. Благодаря этому Украина стала второй в мире страной по количеству боеспособных французских САУ после Саудовской Аравии, не считая Франции.

Часть САУ была поставлена в базовой французской версии, другая в версии для ВС Дании. Как уже сообщалось, датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.

Стоит отметить, что часть французских установок на сегодняшний день уже уничтожена, часть отправлена в ремонт по причине износа стволов и других поломок. Гаубицы просто не рассчитаны на ведение интенсивных боевых действий.
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9 комментариев
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  1. Обычный
    Обычный Сегодня, 12:12
    +3
    Не было гвоздя - подкова пропала. Не было подковы - лошадь захромала. Лошадь захромала - командир убит. Конница разбита - армия бежит. Враг вступает в город - пленных не щадя. Оттого что в городе - не было гвоздя.
    Чубатые, как там у вас дела? Помощь партнеров еще не иссякла?
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:13
    -2
    Да! Норм "на колесах" по грязи good
    Лыжи не забудьте кинуть в багажник! wassat
  3. Yrec
    Yrec Сегодня, 12:26
    -4
    Постепенно поток военной техники ослабевает. Это очень хорошо. Цикл воспроизводства новой западной военной техники исчисляется десятками месяцев. Даже если на Западе начнут производство тяжёлой наступательной техники, она будет построена через 15-30 месяцев, что неприемлемо по меркам конфликта средней/высокой интенсивности. Производство военной техники и боеприпасов требует как минимум 10-летнего контракта, а госбюджеты и так хронически дефицитны и занять уже негде. А бумажные доллары и евро в пушку не зарядишь.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    -1
    французы пообещали открыть на Украине центры по обслуживанию САУ Саеѕаг и производству некоторых деталей установки, чтобы можно было проводить ремонт
    Французам тоже не терпится внести свой вклад в помощь украине гробами со своими специалистами. Ну, что же вперед Франция. Поддержка бандеровского режима требует жертв.
  5. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 12:36
    0
    "Цезари" уязвимы "Ланцетами" или для их вывода из строя требуется что-то помощнее?
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:44
    +1
    Никто не будет вкладывать деньги в предприятия, которые могут быть уничтожены в любой момент.

    Судя по состоянию мостов и тоннелей, шансы сопоставимы с вероятностью падения астероида.
    Да и строить будут не на свои деньги.
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:45
    -1
    Где-то у французов еще в Латинской Америке какой-то кусочек есть? И даже с космодромом?
    А местное население знает, что французы портят им экологию, и при этом не хотят платить сколько положено?
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:51
    0
    Украина стала второй в мире страной по количеству боеспособных французских САУ после Саудовской Аравии, не считая Франции.
    Да Францию, многие, уже давно за независимую страну и не считают...
  9. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 12:56
    0
    Цитата: faterdom
    Где-то у французов еще в Латинской Америке какой-то кусочек есть? И даже с космодромом?
    А местное население знает, что французы портят им экологию, и при этом не хотят платить сколько положено?

    В Африке у них до хрена бывших колоний в которых они сохраняют влияние, оттуда их надо выгонять, вот это для них будет болезненно и позорно а не проблемы с космодромом Куру.