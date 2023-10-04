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Глава ДНР заявил, что в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих

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Глава ДНР заявил, что в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих

В настоящее время примерно 500 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации находятся в плену украинских формирований. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».


По утверждению Пушилина, украинское военное командование не предоставляет информацию о гражданах Российской Федерации, находящихся в плену у ВСУ. Найти информацию о конкретных военнопленных очень сложно.

В то же время, подчеркнул глава ДНР, в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих. Количество российских и украинских военнопленных несопоставимо, отмечает Пушилин. Что касается содержания попавших в плен военнослужащих ВСУ, то они находятся в пенитенциарных учреждениях по всей территории Российской Федерации.

Пока украинские военнослужащие находятся в плену, компетентные органы проверяют их на причастность к совершению военных преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Ведь многие украинские военные были причастны к совершению преступлений против мирного населения и попавших в плен или раненых российских солдат и офицеров.

Уже есть много примеров, когда следственными органами устанавливалась вина конкретного украинского военнопленного в совершении преступлений, после чего судом его приговаривали к длительному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях российской уголовно-исполнительной системы. Например, на днях бывший украинский пограничник был приговорен к 28 годам лишения свободы за совершение убийства раненого российского военнослужащего.
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6 комментариев
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  1. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:17
    +2
    в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих
    а конкретно - сколько? ну хотя бы сколько тысяч?

    Уже есть много примеров, когда следственными органами устанавливалась вина конкретного украинского военнопленного в совершении преступлений
    а сколько конкретно осуждено? Вот сколько отпущено по при содействии Эрдогана - известно точно, почему-то.
    Ну зачем в этом вопросе разводить секретность?
    Говорите больше про суды над военными преступниками, показывайте процессы по ТВ. И хорошо бы смертную казнь для них вернуть - вот чего ждут граждане РФ! После Великой Отечественной Войны не стеснялись военных преступников ПУБЛИЧНО вешать, почему сейчас такая неуместная скромность и скрытность?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:28
      +2
      ТВ давно не смотрю, не знаю показывают нет, а вот в телеге у того же Кассада регулярно видео с судов.
    2. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 12:49
      0
      а конкретно - сколько? ну хотя бы сколько тысяч?

      На 22 сентября - 9 тысяч украинских пленных (ВСУ, Нацгвардия..все).
  2. пешик
    пешик Сегодня, 12:34
    -3
    Да прилично, - они при этом зарплату в 300 тыс рублей получают?, если в плену. А сколько сегодня погибло россиян при своём мясном штурме, том внезапном, под Купянском где-то - тут статья была час назад об этом.
    Да их могут заставить и на ВСУ служить - выбор: или плен или служи за Украину.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:49
      +1
      Кстати, а хороший вопрос то, какую з/п начисляют военнослужащему, который находится в плену.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:39
    0
    На 10 сентября 2023 г в плену у нас в 36 раз больше,чем наших у ВСУ .На конец июня осуждено 30 человек ,90 дел возбуждено.