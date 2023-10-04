Глава ДНР заявил, что в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих

В настоящее время примерно 500 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации находятся в плену украинских формирований. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».По утверждению Пушилина, украинское военное командование не предоставляет информацию о гражданах Российской Федерации, находящихся в плену у ВСУ. Найти информацию о конкретных военнопленных очень сложно.В то же время, подчеркнул глава ДНР, в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих. Количество российских и украинских военнопленных несопоставимо, отмечает Пушилин. Что касается содержания попавших в плен военнослужащих ВСУ, то они находятся в пенитенциарных учреждениях по всей территории Российской Федерации.Пока украинские военнослужащие находятся в плену, компетентные органы проверяют их на причастность к совершению военных преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Ведь многие украинские военные были причастны к совершению преступлений против мирного населения и попавших в плен или раненых российских солдат и офицеров.Уже есть много примеров, когда следственными органами устанавливалась вина конкретного украинского военнопленного в совершении преступлений, после чего судом его приговаривали к длительному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях российской уголовно-исполнительной системы. Например, на днях бывший украинский пограничник был приговорен к 28 годам лишения свободы за совершение убийства раненого российского военнослужащего.