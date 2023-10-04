Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны КНДР: Вашингтон продемонстрировал свое намерение совершить агрессию

10
Минобороны КНДР: Вашингтон продемонстрировал свое намерение совершить агрессию

Министерство обороны Северной Кореи раскритиковало власти США в связи с недавним докладом Пентагона, в котором КНДР представлена в качестве "постоянной угрозы из-за наличия у нее оружия массового уничтожения". Власти КНДР заявили, что будут противодействовать любой агрессии или провокациям со стороны США с помощью "самой подавляющей и устойчивой стратегии реагирования".


Ранее Пентагон представил несекретную версию своей "Стратегии по противодействию оружию массового уничтожения на 2023 год". В документе утверждается, что, несмотря на то, что основные связанные с оружием массового поражения проблемы для США представляют Китай и Россия, в то же время остаются "постоянную региональную угрозу" представляют КНДР, Иран и ряд организаций, признанных экстремистскими.

В заявлении Минобороны Северной Кореи подчеркивается, что США продемонстрировали намерение нарушить суверенитет и безопасность КНДР и ряда других суверенных государств, угрожая им применением оружия массового уничтожения, с целью реализации своих амбиций, направленных на захват глобальной военной гегемонии.

Военные КНДР выразили готовность противостоять военной агрессии и провокациям американского империалистического агрессора, используя наиболее подавляющую и устойчивую стратегию реагирования.

Кроме того, в заявлении Минобороны КНДР отмечается, что термин "постоянная угроза" в большей степени относится именно к США, чья армия активизирует совместные с Южной Кореей военные учения и размещает свою атомную подводную лодку, способную нести вооружения, которые могут полностью уничтожить целую страну.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:46
    +4
    "Квасаны 17" уже реально могут достать до материковой части США, теперь количественно их нарастить и диктовать свою неприклонную волю штатовцам, что Ким и будет делать.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:58
      +1
      Без поддержки РФ и КНР штаты сомнут северокорейцев. Тупо закидают бомбами под видом учений...
      Не доросла КНДР до диктата своей воли.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:06
        +2
        Хм, никто никого не сомнет, даже если две-три ракеты достигнут территории США в ответку они НИКОГДА не решатся напасть и самое главное за КНДР не просто маячит, а глыбой возвышается Китай. Почему-то многие относят США к крутым парням ? Да нет, они воюют только с заведомо слабей себя и чужими руками, когда получают жесткий отпор сваливают, из последнего Афганистан. Северная Корея ВПОЛНЕ способна за себя постоять, и это еще Трамп быстро просек.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:48
    0
    Северная Корея, как и Венгрия, отстаивают свои позиции и не прогибаются под давлением США...
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:48
    +2
    Думаю пора северокорейцам приобретать боевой опыт . Не большими партиями по батальоны ,пропустить через СВО .Их все равно американцы не оставят в покое ,а боевой опыт не займешь в долг
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 12:56
    +3
    Не смогла послеперестроечная Россия найти себе верных друзей в капиталистическом мире, как не старались руководители. Добрые дела СССР страны в разных концах мира помнят и уважают до сих пор
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    +1
    Власти КНДР заявили, что будут противодействовать любой агрессии или провокациям со стороны США с помощью "самой подавляющей и устойчивой стратегии реагирования"
    При всех злопыханиях со стороны некоторых пользователей сайта в адрес Ким Чен Ына, он если предупредил, то непременно ответит на попытку агрессии всем, что у него имеется. И американцы это отлично понимают, поэтому дальше угроз вряд ли пойдут.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:23
      +1
      Да злобой пышут те, кому нормальные люди и руки-то не подадут! У них, пыхателей, всё, что имеет амеронаглицкинемецкий и прочий "свободнозападный" окрас - "У-У-У, вау!", а всё, на чём мы с Вами воспитаны и что в нас заложено - "Тьфу, совки, империализьм!" Они же "за банку варенья да бочку печенья" мать родную продадут, только бы лизнуть янкелесам и спереди и сзади за бумажку зелёную! Простите, накипело! am
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 13:37
        0
        Привет, Андрей bully! СССР был первым в мире государством рабочих и крестьян , помогал разным странам в борьбе против угнетателей и колонизаторов, пропагандировал развитие производств и науки, заботу о населении страны----как бесплатное всеобщее образование, так и медицина , отдых взрослым и детям, культурные воспитательные программы.... Этот социалистический проект соответствовал мечтам разных народов. Теперь, что может предложить РФ всем другим странам? recourse дружить против США request против Европы? так и в самой России не все этого хотят из сидящих наверху. Стараются противодействовать, пацифисты, как бээ
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 13:37
    0
    В В Путин верно сказал:"КНДР скорее траву начнут есть,но не откажутся от ЯО. Это единственная гарантия их суверинитета от амбиций Вашингтона"возможно,не совсем дословно,но суть верна