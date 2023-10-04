Минобороны КНДР: Вашингтон продемонстрировал свое намерение совершить агрессию

Министерство обороны Северной Кореи раскритиковало власти США в связи с недавним докладом Пентагона, в котором КНДР представлена в качестве "постоянной угрозы из-за наличия у нее оружия массового уничтожения". Власти КНДР заявили, что будут противодействовать любой агрессии или провокациям со стороны США с помощью "самой подавляющей и устойчивой стратегии реагирования".
Ранее Пентагон представил несекретную версию своей "Стратегии по противодействию оружию массового уничтожения на 2023 год". В документе утверждается, что, несмотря на то, что основные связанные с оружием массового поражения проблемы для США представляют Китай и Россия, в то же время остаются "постоянную региональную угрозу" представляют КНДР, Иран и ряд организаций, признанных экстремистскими.
В заявлении Минобороны Северной Кореи подчеркивается, что США продемонстрировали намерение нарушить суверенитет и безопасность КНДР и ряда других суверенных государств, угрожая им применением оружия массового уничтожения, с целью реализации своих амбиций, направленных на захват глобальной военной гегемонии.
Военные КНДР выразили готовность противостоять военной агрессии и провокациям американского империалистического агрессора, используя наиболее подавляющую и устойчивую стратегию реагирования.
Кроме того, в заявлении Минобороны КНДР отмечается, что термин "постоянная угроза" в большей степени относится именно к США, чья армия активизирует совместные с Южной Кореей военные учения и размещает свою атомную подводную лодку, способную нести вооружения, которые могут полностью уничтожить целую страну.