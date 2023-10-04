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Амурский судостроительный завод получил в единоличное управление «Восточную верфь»

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Амурский судостроительный завод получил в единоличное управление «Восточную верфь»

Судостроительное предприятие "Восточная верфь" передана в управление Амурскому судостроительному заводу, соответствующее решение принял Минпромторг России. Хотя сообщение об этом появилось только сегодня, полномочия начали действовать с 31 августа 2023 года.


Владивостокская "Восточная верфь" (бывший судостроительный завод) год назад подала документы о собственном банкротстве. При этом предприятие сорвало несколько контрактов с Минобороны на строительство боевых кораблей. В частности, здесь должны были быть заложены два МРК проекта "Каракурт" для ТОФ, а также построен малый танкер проекта 03182.

В Министерстве посчитали нецелесообразным банкротить такое предприятие и решили передать его тем, кто может им управлять и выпускать продукцию, необходимую российскому флоту. На сегодняшний день Минпромторг приостановил права акционеров "Восточной верфи", забрав у них также и права управления, передав все это Амурскому судостроительному заводу, который становится единоличной управляющей компанией. На предприятии уже идет совместная работа представителей АСЗ и Восточной верфи.

Министерство промышленности и торговли России приостановило права акционеров АО "Восточная верфь", а также полномочия органов его управления. ПАО "АСЗ" будет осуществлять полномочия общего собрания акционеров или совета директоров АО "Восточная верфь"

- говорится в сообщении.

Отметим, что технические возможности "Восточной верфи" позволяют строить корабли длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.
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6 комментариев
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  1. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:39
    -4
    Амурский судостроительный завод получил в единоличное управление «Восточную верфь»

    И что? Будем строить боевые корабли, или как? Я бы этой заметке присвоил статус - ни о чём! sad
    1. next322
      next322 Сегодня, 12:49
      +2
      значит скоро там заложат 2 каракурта 22800
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:54
    +3
    А что будет с семейкой Лазаревых ,не пора ли завести уголовное дело и посадить их лет так на 45 ,на троих.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: tralflot1832
      А что будет с семейкой Лазаревых ,не пора ли завести уголовное дело и посадить их лет так на 45 ,на троих.

      stop Каждому! В Штатах дают по три пожизненных, и не парятся - прожил одну жизнь - велкам на второй срок!
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:15
    +1
    Владивостокская "Восточная верфь" (бывший судостроительный завод) год назад подала документы о собственном банкротстве. При этом предприятие сорвало несколько контрактов с Минобороны на строительство боевых кораблей. В частности, здесь должны были быть заложены два МРК проекта "Каракурт" для ТОФ, а также построен малый танкер проекта 03182.
    Только не говорите что перед размещением заказа на строительство корблей для ВМФ никакая комиссия из Минопромторга ничего не обнаружила в дееспособности предприятия и сознательно не принимали участия в банкротстве предприятия совместно с акционерами. Странно что акционерам не было предъявлено ничего. Где деньги Зин ... request
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 13:50
    0
    год назад подала документы о собственном банкротстве. При этом предприятие сорвало несколько контрактов с Минобороны на строительство боевых кораблей.

    А вот за это уже расстреливать надо, с началом войны зарубили верфь - это вредительство и саботаж в чистом виде. Где посадки безответственных лиц? Страна должна знать своих предателей! am