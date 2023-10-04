Амурский судостроительный завод получил в единоличное управление «Восточную верфь»

Судостроительное предприятие "Восточная верфь" передана в управление Амурскому судостроительному заводу, соответствующее решение принял Минпромторг России. Хотя сообщение об этом появилось только сегодня, полномочия начали действовать с 31 августа 2023 года.
Владивостокская "Восточная верфь" (бывший судостроительный завод) год назад подала документы о собственном банкротстве. При этом предприятие сорвало несколько контрактов с Минобороны на строительство боевых кораблей. В частности, здесь должны были быть заложены два МРК проекта "Каракурт" для ТОФ, а также построен малый танкер проекта 03182.
В Министерстве посчитали нецелесообразным банкротить такое предприятие и решили передать его тем, кто может им управлять и выпускать продукцию, необходимую российскому флоту. На сегодняшний день Минпромторг приостановил права акционеров "Восточной верфи", забрав у них также и права управления, передав все это Амурскому судостроительному заводу, который становится единоличной управляющей компанией. На предприятии уже идет совместная работа представителей АСЗ и Восточной верфи.
Министерство промышленности и торговли России приостановило права акционеров АО "Восточная верфь", а также полномочия органов его управления. ПАО "АСЗ" будет осуществлять полномочия общего собрания акционеров или совета директоров АО "Восточная верфь"
- говорится в сообщении.
Отметим, что технические возможности "Восточной верфи" позволяют строить корабли длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.