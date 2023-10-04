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Конгрессмен-республиканец предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей

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Конгрессмен-республиканец предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей

Борьба демократов и республиканцев в США все сильнее приближает страну к коллапсу власти.


Недавно из-за противоречий представителей двух вышеупомянутых политических сил чуть не случился шатдаун (отсутствие финансирования для ранее согласованных программ) правительства. Теперь произошло и вовсе небывалое для американской политики событие – в отставку отправили спикера Конгресса Кевина Маккарти.

Очевидно, что данное событие на руку Демократической партии. Ведь именно Маккарти всячески противился увеличению расходов на поддержку Киева. Более того, он настаивал на их сокращении.

Собственно говоря, демократы добились своего. За отставку спикера проголосовали 216 законодателей, 8 из которых «крайне правые» представители Республиканской партии, которые присоединились к демократам. Собственно, так последним и удалось получить большинство голосов.

Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Выборы нового спикера Конгресса состоятся через неделю.

В то же время одним из кандидатов на данный пост может стать экс-президент США Дональд Трамп. Именно с таким предложением выступил конгрессмен-республиканец Трой Нильс, написав об этом у себя в соцсети.

Что характерно, в январе, когда выбирали спикера Конгресса, Трампа на этот пост пытался выдвинуть Мэтт Гетц, тот самый «правый» республиканец, который стал инициатором голосования за отставку Маккарти.

Таким образом, вероятно, Демократическая партия теперь пытается вывести Дональда Трампа из президентской гонки посредством «договороспособных» республиканцев, которые будут «проталкивать» его на пост спикера Конгресса. Ведь устранить экс-президента путем уголовного преследования его противникам пока не удается.
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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:09
    +1
    ***
    — Трампа в спикеры и преобразовать США в парламентскую республику ...
    ***
  2. Комментарий был удален.
  3. VALERIK_097
    VALERIK_097 Сегодня, 13:11
    0
    да,интересный замут(знаю,знаю-слишком......)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    0
    Чудные дела творятся в этом американском политическом "курятнике". Закон курятника думаю все помнят?
    Приведу стихотворение Ильи Герса:
    Сидишь на жердочке своей
    Куда запрыгнуть ты сумел
    И не считаешь за людей
    Кто ниже под тобой осел

    Их можно грязью поливать
    Бранить и просто увольнять
    Они все мусор для тебя
    Все чернь и быдло, твою мать

    Те, кто повыше, как и ты
    За ними нужен глаз да глаз
    На поворотах обскакать
    Хотят тебя от раза раз

    Тех нужно быстро упредить
    Порвать, сожрать, короче слить
    Чтоб не смогли уже мешать
    Местечко тёплое занять

    А если главный вызывает
    Для встречи, на ковёр, к себе
    То изменения любые
    Возможны и в твоей судьбе

    Ползёшь к начальнику уныло
    Сутулясь, голову склонив
    По ходу брюки опускаешь
    Свой зад привычно оголив.
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:30
    0
    Маккарти не делает погоды. Грызня местечкового характера между республиканцами и демократами по сути никак не повлияет на антироссийскую политику США.

    Смещение Маккарти может замедлить финансирование укроРейха. Может несколько осложниться. Но Пентагону и ЦРУ закон не писан. Они не связаны никакими правилами или нормами. Поэтому у них, очевидно, есть огромные деньги, безграничные ресурсы.

    США собираются вести полномасштабную войну против России и неоднократно заявляли о желании разделить Россию на части и управлять ими. Об этом открыто говорят, поэтому важно понимать контекст, в котором происходят те или иные события.

    Правящая элита США перешла Рубикон. Они поставили на кон слишком многое. И теперь понимают, что нужно идти до победного конца. Они пока считают, что могут победить. Поэтому будут продолжать воевать. До конца, пока не останется ни одного украинца.

    У правящей элиты в Вашингтоне множество секретных каналов, чтобы обойти любые проблемы с финансированием укроРейха. Например, они могут попросить о помощи своих союзников в Германии и Великобритании, Франции и Польше. Поэтому они не прекратят посылать оружие и деньги на уКраину.

    Они не остановятся, потому что знают: если остановятся, они проиграют. НАТО проиграет. Если финансирование остановится хоть на неделю, киевская хунта рухнет.
    Поэтому они не собираются останавливаться. Они не могут позволить себе остановиться, потому что задействовали слишком много ресурсов. Они вложили слишком много ресурсов в иудо-фюрера Зелькина. Он их проект, их оружие для атаки и уничтожения России.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 13:41
    0
    Очевидно, что данное событие на руку Демократической партии. Ведь именно Маккарти всячески противился увеличению расходов на поддержку Киева. Более того, он настаивал на их сокращении.

    Маккарти обвинили в тайной сделке с Байденом о новом проекте финансирования Украины - в обход основного бюджета.

    Ведь до чего додумался хитрый самоходный Дед - на днях он заявил, что США продолжат помощь Украине, но уже на деньги частных спонсоров-"филантропов". А потом еще призвал своих западных союзников, пока штаты это не могут делать по известной причине, продолжить помогать Украине.

    А если новым спикером Конгресса станет Дональд Трамп, то Байдену уже точно будет не до Украины.