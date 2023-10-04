Конгрессмен-республиканец предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей

Борьба демократов и республиканцев в США все сильнее приближает страну к коллапсу власти.Недавно из-за противоречий представителей двух вышеупомянутых политических сил чуть не случился шатдаун (отсутствие финансирования для ранее согласованных программ) правительства. Теперь произошло и вовсе небывалое для американской политики событие – в отставку отправили спикера Конгресса Кевина Маккарти.Очевидно, что данное событие на руку Демократической партии. Ведь именно Маккарти всячески противился увеличению расходов на поддержку Киева. Более того, он настаивал на их сокращении.Собственно говоря, демократы добились своего. За отставку спикера проголосовали 216 законодателей, 8 из которых «крайне правые» представители Республиканской партии, которые присоединились к демократам. Собственно, так последним и удалось получить большинство голосов.Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Выборы нового спикера Конгресса состоятся через неделю.В то же время одним из кандидатов на данный пост может стать экс-президент США Дональд Трамп. Именно с таким предложением выступил конгрессмен-республиканец Трой Нильс, написав об этом у себя в соцсети.Что характерно, в январе, когда выбирали спикера Конгресса, Трампа на этот пост пытался выдвинуть Мэтт Гетц, тот самый «правый» республиканец, который стал инициатором голосования за отставку Маккарти.Таким образом, вероятно, Демократическая партия теперь пытается вывести Дональда Трампа из президентской гонки посредством «договороспособных» республиканцев, которые будут «проталкивать» его на пост спикера Конгресса. Ведь устранить экс-президента путем уголовного преследования его противникам пока не удается.