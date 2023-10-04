Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель МИД РФ: Важнейшие для Армении решения принимаются без опоры на общественное мнение

12
Представитель МИД РФ: Важнейшие для Армении решения принимаются без опоры на общественное мнение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что важнейшие для Армении решения принимаются без опоры на общественное мнение.


Захарова отметила, что правительством Армении принимаются имеющие общенациональное значение решения, оказывающие влияние не только на текущую обстановку, но и на дальнейшую историю всей нации, не опираясь при этом на общественное мнение, выраженное в результатах плебисцита. Более того, армянские власти принимают решения, прямо противоречащие всему тому, что они постулировали идя на выборы.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что власти РФ никому ничего не навязывают, не советуют, не говорят, что определенные вещи нужно было сделать или не нужно было сделать. Однако, констатацией факта является то, что решения, касающиеся судьбоносных для Армении вопросов, принимались без учета мнения армянского народа.

Захарова добавила, что соответствующие решения принимались за рубежом под эгидой Парижа и Брюсселя. Несколько месяцев они не выносились в публичную плоскость, видимо, чтобы при помощи информационных технологий подготовить себе страховку на случай всплеска народного гнева и впоследствии представить их как нечто уже случившееся и неизбежное. Таким образом, Ереван вступил в переговоры под эгидой Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ подчеркивала, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией и никогда не выступала в роли инициатора их обострения, а напротив - прилагала максимальные усилия, чтобы поддержать народ Армении в самых сложных для него ситуациях.
Использованы фотографии:
МИД РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:37
    +1
    Захарова отметила, что правительством Армении принимаются имеющие общенациональное значение решения, оказывающие влияние не только на текущую обстановку, но и на дальнейшую историю всей нации, не опираясь при этом на общественное мнение
    Все таки главное наверное что без оглядки на РФ.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:51
      +1
      -принимались без учета мнения армянского народа.
      А кто привел Пашиняна и Ко к власти?
      1. guest
        guest Сегодня, 14:01
        0
        Цитата: knn54
        А кто привел Пашиняна и Ко к власти?

        Хозяева из Вашингтона.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:05
          0
          Местные за него проголосовали? Следовательно согласились на выполнение указаний Вашингтона. Всё.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:54
      0
      Забавные выкрутасы получаются: С членом(простите) ОДКБ, ЕВРАЗЭС и прочей лабудой, как то не идет дружба, хотя Россия предлагает ее.. А вот с Азербайджаном (тесно связанный с Турцией - членом нато) -идет диалог! В Армении по закрывали все русскоязычные школы и прочее, в Азербайджане все русскоязычные школы работают, открылся филиал МГУ....
  2. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:40
    +1
    Дело сделано.
    Историческое мнение: армян изгоняли с насиженных мест с древних и этот народ привык жить в диаспорах чужих стран.
    Видимо причина в свойствах и ментальности армян.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:47
      0
      армян изгоняли с насиженных мест с древних
      И Черкизон закрыли в 2009м laughing
  3. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:45
    +1
    Вот не надо властям тут вообще ничего комментировать. Запасаемся чипсами, конфетами, кофе, чаем, сажаем кота на колени и смотрим кавказский цирк.
  4. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 13:46
    0
    " Независимая " Армения- это театр одного актера...
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:52
    -1
    все проще, новые технологические достижения позволяют западу силой навязывать свои решения в мире.
  6. НЕзлобный
    НЕзлобный Сегодня, 13:56
    0
    Захарова, наверное, предполагала такой вариант "референдума" (?):
    - Народ, Вы "За", чтобы отдать земли Армении, или - "Против"?
    Вся мулька таких "плейбесцинтов" в том, что "забывают" уточнить в этом "вопросе" один цимус гешефта:
    "Если голусете "против", то именно Вас (дададададада, васвасвас, гражданин, и не надо вертеть головой по сторонам!) пошлют на войну воевать, с карамультуком за спиной, и ещё дадут в корму дружеский шлепок для ускорения; с войны, скорее всего, вернутца не получица; ну, если только, - без зубов, ноги и уха и с разорватой попой."
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:05
    0
    У нас народ на улицы вышел с требованием к власти менять конституцию, увеличить пенсионный возраст и тп т.к власть стеснялась спросить. Вот у них там да, никто не спрашивает людей.