Представитель МИД РФ: Важнейшие для Армении решения принимаются без опоры на общественное мнение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что важнейшие для Армении решения принимаются без опоры на общественное мнение.
Захарова отметила, что правительством Армении принимаются имеющие общенациональное значение решения, оказывающие влияние не только на текущую обстановку, но и на дальнейшую историю всей нации, не опираясь при этом на общественное мнение, выраженное в результатах плебисцита. Более того, армянские власти принимают решения, прямо противоречащие всему тому, что они постулировали идя на выборы.
Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что власти РФ никому ничего не навязывают, не советуют, не говорят, что определенные вещи нужно было сделать или не нужно было сделать. Однако, констатацией факта является то, что решения, касающиеся судьбоносных для Армении вопросов, принимались без учета мнения армянского народа.
Захарова добавила, что соответствующие решения принимались за рубежом под эгидой Парижа и Брюсселя. Несколько месяцев они не выносились в публичную плоскость, видимо, чтобы при помощи информационных технологий подготовить себе страховку на случай всплеска народного гнева и впоследствии представить их как нечто уже случившееся и неизбежное. Таким образом, Ереван вступил в переговоры под эгидой Запада.
Ранее официальный представитель МИД РФ подчеркивала, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией и никогда не выступала в роли инициатора их обострения, а напротив - прилагала максимальные усилия, чтобы поддержать народ Армении в самых сложных для него ситуациях.