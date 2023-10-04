В Басманном суде Москвы объявлен заочный судебный приговор экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой. Ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Бывший редактор российского телеканала обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ.Впервые об Овсянниковой широкая общественность страны услышала после того, как она 14 марта прошлого года во время прямого эфира встала за спиной ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой с плакатом, где содержалось требование к властям РФ немедленно прекратить военную спецоперацию. В июле того же года она участвовала в одиночном пикете на Софийской набережной столицы России с плакатом, содержащим текст об «убийствах украинских детей», а затем выложила свое фото оттуда в Telegram-канале.После этого против экс-редактора завели уголовное дело, ей была назначена судом мера пресечения в виде домашнего ареста, но она нарушила данное решение и спешно покинула Россию. Обвинение против нее было по 207-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за публичное распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.Собственно, обеспокоенность Овсянниковой судьбой детей похвальна, но у нее была возможность проявить ее гораздо раньше. Для этого ей следовало сначала посетить Донецк и побывать на Аллее Ангелов, где похоронены несовершеннолетние жители Донбасса, погибшие по вине киевских силовиков. А после этого экс-сотрудница СМИ могла бы проявить гражданскую сознательность, приехав в Киев и организовав там пикет против убийства украинских детей военными преступниками из ВСУ. Ведь до сентября 2022 года, согласно российскому законодательству, жители ДНР и ЛНР, в том числе погибшие дети, считались гражданами Украины.