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Объявлен заочный судебный приговор экс-редактору «Первого канала» Овсянниковой

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Объявлен заочный судебный приговор экс-редактору «Первого канала» Овсянниковой

В Басманном суде Москвы объявлен заочный судебный приговор экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой. Ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Бывший редактор российского телеканала обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Впервые об Овсянниковой широкая общественность страны услышала после того, как она 14 марта прошлого года во время прямого эфира встала за спиной ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой с плакатом, где содержалось требование к властям РФ немедленно прекратить военную спецоперацию. В июле того же года она участвовала в одиночном пикете на Софийской набережной столицы России с плакатом, содержащим текст об «убийствах украинских детей», а затем выложила свое фото оттуда в Telegram-канале.

После этого против экс-редактора завели уголовное дело, ей была назначена судом мера пресечения в виде домашнего ареста, но она нарушила данное решение и спешно покинула Россию. Обвинение против нее было по 207-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за публичное распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.


Собственно, обеспокоенность Овсянниковой судьбой детей похвальна, но у нее была возможность проявить ее гораздо раньше. Для этого ей следовало сначала посетить Донецк и побывать на Аллее Ангелов, где похоронены несовершеннолетние жители Донбасса, погибшие по вине киевских силовиков. А после этого экс-сотрудница СМИ могла бы проявить гражданскую сознательность, приехав в Киев и организовав там пикет против убийства украинских детей военными преступниками из ВСУ. Ведь до сентября 2022 года, согласно российскому законодательству, жители ДНР и ЛНР, в том числе погибшие дети, считались гражданами Украины.
Использованы фотографии:
Telegram/Марина Овсянникова
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20 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:25
    +6
    Интересно, а хотелось бы знать, как она смогла покинуть "домашний арест" (неужто браслет не сработал
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:35
      +1
      Не сработал браслет?Это Система не сработала.Точнее сработала в пользу этой крысы
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: 75Сергей
      как она смогла покинуть "домашний арест" - неужто браслет не сработал?

      Как-как...Позвонила Евгении Васильевой и спросила... belay
      Это же Николая Платошкина смогли додержать под домашним арестом до госпитализации.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:25
    0
    Очень надеюсь, что она там и останется, навсегда, вонять конечно будет, но по фиг, одной больше, зато дома чище и воздух свеж.
  3. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 13:26
    +3
    Заочный приговор это что-то новое. Надеюсь потом ей на госуслуги не придет смс с текстом: поздравляю вы заочно отсидели.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: kebeskin
      Заочный приговор это что-то новое.

      А чем лучше отсроченный?
      Кировский районный суд Иркутска во вторник приговорил дочь председателя областного избиркома Людмилы Шавенковой к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП со смертельным исходом. Исполнение приговора отсрочено на 14 лет.

      https://www.zr.ru/content/news/250644-vinovnice_dtp_so_smertelnym_iskhodom_otsrochili_prigovor_na_14_let/
      А Михаила Ефремова - к восьми годам колонии общего режима за ДТП с человеческими жертвами, устроенное им в начале июня в районе Смоленской площади.
      * * *
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    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 13:49
      0
      Это вполне стандартная мера, довольно старая уже.
      Приговор отложат в связи с отсутствием приговорённого.
      Если Овсянникова захочет, она может явиться лично в суд и подать аппеляцию. Её арестуют и будут рассматривать аппеляцию.
      Вполне нормальная мировая практика.
  4. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 13:26
    +8
    Работа МВД, УФСИН и Пограничных войск завораживает.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: tatarin1972
      Работа МВД, УФСИН и Пограничных войск завораживает.

      скорей всего,была команда выпустить,много их таких убежало.....заочников)
  5. aakvit
    aakvit Сегодня, 13:28
    +5
    Тьфу, шкура подматрасная! negative И сколько таких ещё сидит на самых разных местах! Ой, как Лаврентия Палыча со СМЕРШЕМ не хватает, оченно кстати они сейчас были бы! hi
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:33
    +1
    Для этого ей следовало сначала посетить Донецк и побывать на Аллее Ангелов, где похоронены несовершеннолетние жители Донбасса, погибшие по вине киевских силовиков. А после этого экс-сотрудница СМИ могла бы проявить гражданскую сознательность, приехав в Киев и организовав там пикет против убийства украинских детей военными преступниками из ВСУ.

    Самое верное и полновесное замечание.
    Как такие попадают на телевидение?
  7. shtatsov
    shtatsov Сегодня, 13:40
    +1
    Вы зря недовольны, что она из под домашнего ареста свалила! Надо смотреть ширше и глубже!))) Представьте что эта овца отсидит свои 8,5 годиков. Выйдет и будет здесь и дальше потихоньку гадить. А так, содержать ее 8,5 лет не надо. А главное она больше никогда в жизни в России не появиться! Избавились от ее навсегда, с минимальным гемором. И никто с плакатиками за нее как узницу совести и кровавого рэжима не будет скакать! Накой их плодить-узников то этих?!
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 13:57
      0
      Наказание включает элемент кары, восстановления социальной справедливости.
      И где он, этот элемент, если она забугром жить будет?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:43
    0
    Странная ситуация и уже не с первым (ой) "борцуном с режимом". Сначала даем спокойно уехать, а потом начинаем заочно выносить приговор. Все таки наверное пора с этим заканчивать и наконец понять, что законы РФ и ст. УК едины для всех не зависимо от должности и положения, связей и политической целесообразности.
  9. Есаул
    Есаул Сегодня, 13:44
    +2
    А когда огласят приговор тем, из-за кого она смогла сбежать из под домашнего ареста?
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:51
    0
    Интересное у нас законодательство .Домашний арест ,не подразумевает запрета на выезд за границу
  11. Codett
    Codett Сегодня, 13:53
    +1
    Лишний раз убеждаюсь что либо власти и органы продажны, либо на больших должностях предатели дают убежать иудам, либо они настолько не компетентны, что ничего не умеют, а скорее все сразу.
  12. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 13:55
    0
    Похоже не стали делать из нее мученицу и просто отпустили, а вернуться с висящим сроком так себе идея.
  13. alystan
    alystan Сегодня, 13:56
    0
    объявлен заочный судебный приговор экс-редактору «Первого канала»

    Напугали ежа голой попой...

    Таких как Овсянникова еще легион в России. С причиной их появления надо что-то делать, а не воевать с ветрянными мельницами.

    Читаем статью за 3 октября "«Лето» с Гитлером. Почему Иван Шмелев стал изгоем в эмиграции."

    В Доме русского зарубежья открывается выставка «Противостояние и примирение», посвященная 150-летию писателя Ивана Шмелева.

    Из под пера которого вышли следующие слова:

    Я так озарен событием 22.VI., великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной... Ваш Ив. Шмелев.

    (из письма Шмелева от 30 июня 1941 года)

    ...знал, что будет что-то важное сегодня, оставил радио открытым... Ведь вчера был день моего Сережечки, преп. Сергия Радонежского, России покровителя. Я ждал. Я так ждал, отзвука, - благовестия ждал - с „Куликова поля“! ... Я не обманулся сердцем, Преподобный отозвался... Я услыхал фанфары, барабан - в 2 ч. 30 мин., - специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены... идет разделка, Преподобный в вотчину свою вступает. Божье творится не нашими путями, а Его, - невнятными для нас... Твой Ив. Шмелев.

    (из письма Шмелева от 09 октября 1941 года, где он радуется окружению русской армии под Вязьмой)
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:01
    0
    А по поводу одного майора решение суда будет?