В Басманном суде Москвы объявлен заочный судебный приговор экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой. Ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Бывший редактор российского телеканала обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ.
Впервые об Овсянниковой широкая общественность страны услышала после того, как она 14 марта прошлого года во время прямого эфира встала за спиной ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой с плакатом, где содержалось требование к властям РФ немедленно прекратить военную спецоперацию. В июле того же года она участвовала в одиночном пикете на Софийской набережной столицы России с плакатом, содержащим текст об «убийствах украинских детей», а затем выложила свое фото оттуда в Telegram-канале.
После этого против экс-редактора завели уголовное дело, ей была назначена судом мера пресечения в виде домашнего ареста, но она нарушила данное решение и спешно покинула Россию. Обвинение против нее было по 207-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за публичное распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.
Собственно, обеспокоенность Овсянниковой судьбой детей похвальна, но у нее была возможность проявить ее гораздо раньше. Для этого ей следовало сначала посетить Донецк и побывать на Аллее Ангелов, где похоронены несовершеннолетние жители Донбасса, погибшие по вине киевских силовиков. А после этого экс-сотрудница СМИ могла бы проявить гражданскую сознательность, приехав в Киев и организовав там пикет против убийства украинских детей военными преступниками из ВСУ. Ведь до сентября 2022 года, согласно российскому законодательству, жители ДНР и ЛНР, в том числе погибшие дети, считались гражданами Украины.