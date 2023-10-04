Военное обозрение
Войти Регистрация

Взятый в плен в ходе попытки ночной высадки на побережье Крыма украинский диверсант раскрыл цель операции

24
Взятый в плен в ходе попытки ночной высадки на побережье Крыма украинский диверсант раскрыл цель операции

В ФСБ подтвердили ночную попытку украинской диверсионной группы ночью высадиться на побережье Крыма, как оказалось, одного из диверсантов в ходе боя удалось взять в плен. Он и рассказал о целях операции. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.


Российские пограничники и сотрудники Росгвардии в ходе боя с украинской ДРГ при ее попытке высадиться на побережье Крыма взяли в плен одного из украинских военнослужащих. Как пояснил пленный, основной целью операции была фото- и видеосъемка с украинским флагом в Крыму. Таким образом планировавшие операцию хотели показать, что Крым "украинский" и ради этого они потеряли несколько человек.

Один диверсант захвачен в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъёмка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым

- говорится в сообщении.

Как уточняется, сегодня ночью украинская ДРГ на трех гидроциклах и одном быстроходном катере вышла из района Овидиополя южнее Одессы в направлении мыса Тарханкут с целью высадки на побережье Крыма северо-восточнее этой точки. Во втором часу ночи российский пограничный наряд засек ДРГ в районе мыса Прибойный, после чего завязался бой, в результате которого один из диверсантов был ликвидирован.

Пограничники вызвали подмогу, в воздух был поднят истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота, который атаковал отходящую диверсионную группу. Точных данных об уничтоженных целях нет, но что-то истребитель точно накрыл. По крайней мере, только два плавсредства из четырех смогли уйти. Наверное, повезли фотографии показывать.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:22
    +7
    Врет конечно про фотки, время дешевых пиарчиков уже прошло, за такое фуфло буржуи больше не платят, да и сниматься ночью можно конечно, только не тот расклад нынче, заказчику такие снимки даром не нужны. Ну да, надеюсь, ФЭСы его разговорят по-взрослому, по законам военного времени.
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 13:39
      +2
      Это может быть и собственной инициативой. Понятно, что за такие действа запад не будет платить, там масштабы другие: мост подорвать, или еще что значимое. Но опять же повторюсь, вполне возможно, что личные хотелки. Им жуть как неймется показать, что Крым украинский.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 13:42
      +2
      При удачном раскладе переоделись бы в гражданское и растворились в толпе, а потом где-нибудь рвануло, или кого-нибудь застрелило....
    3. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 13:51
      +3
      Врет конечно про фотки
      Может и не врёт, эти малахольные периодически чего то пытаются в том регионе сделать, вот одна из таких акций о которой сообщалось 12 сентября 2023г:
      УР ВСУ отрапортовал о восстановлении контроля над вышками «Черноморнефтегаза», о «захвате» написал даже арабский канал Al-Jazeera. Но фактически силам специальных операций Украины наконец-то удалось высадиться на пустых буровых платформах, не попав под удар авиации ВКС России, пишет «Военное обозрение». Они обыскали платформу, сняли видео и фото для пиар-кампании своей «операции» и ретировались домой, прихватив с собой все, что им показалось полезным.
      Работников на вышках «Черноморнефтегаза» нет с июня 2022 года, когда ВСУ обстреляли платформы — после той атаки персонал вывезли. С тех пор ВСУ периодически пытаются забраться на вышки, ведь это «стратегический объект для контроля вод Черного моря». И вот одна попытка удалась, хотя остаться на изолированном в море объекте украинские военные не смогли и, очевидно, не смогут и в дальнейшем.
      Четыре самоподъемные буровые установки «Крым-1», «Крым-2», «Таврида» и «Сиваш» являются собственностью компании Черноморнефтегаз. С 2022 года они законсервированы после ударов по ним украинскими ракетами, обслуживающий персонал платформ эвакуирован, они стоят пустыми.
      Контроль за платформами осуществляется морской авиацией ВСК России.
      hi
  2. monetam
    monetam Сегодня, 13:24
    +6
    так получается, что это была не диверсионная, и не разведывательная акция, а пропагандистская. И вот ради нее жертвовать личным составом ?
    Хм... Щедр Буданов на этот расходный материал !
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 13:29
      +1
      да не, это получается туристы были, пофоткаться, постики в твитере и фейсбухе ну т.д.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:32
      -2
      Вот скажите.Вы верите всему написанному?Даже в таком серьезном издании как ВО?
    3. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:32
      +2
      А чё ему-то! fool Не сам же под пули и ракеты идёт, другие, ему неведомые - даже если и полягут уси, беда не великая, голубозадых идиотов на нэньке в достатке, похоже! request
  3. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 13:30
    +1
    Тут всё гораздо серьёзней. Наглам надо прощупать возможность десанта в Крым, америкосы свою игру играют с Крымом, ну а "соседи" - те реально слепо верят наглосаксам и сильно ненавидят нас, а крымчан тем более, поэтому и не считаются с потерями. Надолго всё это, к сожалению...
  4. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 13:30
    +2
    Липу втюхивает нацист. Точнее вся эта ПР попытка явно была сильно вспомогательной целью. Но наши разговорят.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:31
    +2
    Целью группы являлась фото- и видеосъёмка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым —

    ***
    — Фото на память,для кого-то вечную ...
    ***
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:37
    0
    Пулю в затылок тиктокеру и отпустить с миром
  7. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 13:37
    -1
    до чего ж тупые..они отправились в такую дорого по морю....могли б просто сдаться, при условии что мы "объявим об уничтожении группы"...а сами б выдали всё и отсиделись бы до конца войны в тюряге
  8. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:37
    +3
    Как уточняется, сегодня ночью украинская ДРГ на трех гидроциклах и одном быстроходном катере вышла из района Овидиополя южнее Одессы в направлении мыса Тарханкут с целью высадки на побережье Крыма северо-восточнее этой точки

    Дальность хода гидроцикла на одной заправке 120 км, расстояние от Одессы до Крыма, поисковик выдал 301 км в одну сторону, они что в море заправлялись, или гидроциклы на катере везли, тогда что это за катер был такой. Опять не понятки какие то.
    1. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 13:42
      +1
      700км...? да вы шо...там по прямой ок 180км до того мыса
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:42
    0
    Да как так то?!
    Там же не 100 метров, как они смогли уйти то?!
  10. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 13:42
    +1
    Су 30? А че не бомбардировщик вызвали? Что вертолетов на патрулирование не хватает?
  11. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:44
    +3
    Только один пленный. :)
    Я даже не сомневался. Ну, с "фотолюбителями" так и надо.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:48
    +2
    основной целью операции была фото- и видеосъемка с украинским флагом в Крыму.
    Из-за этого рисковать жизнью? Явно что-то недоговаривает и операция планировалась не информационной, а боевой - диверсия, теракт...
  13. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 13:51
    -2
    Коллеги,вне темы . Только,что услышала: Рамзан Кадыров тяжело болен
    Неужели ,СБУ до него добрались?!
    Если это правда то Буданов опасный зверь,а таких надо отстреливать!
    Кто-нибудь, в курсе? Я напугана
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 13:57
      +1
      Вы всё врёти!!! На выходных Рамзан показался и ответил:"Ахмат сила!"
  14. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 13:52
    0
    Одно непонятно, на что эти горе диверсанты надеются, пускаясь в такие Магеллановы походы...Пристрелят как морских свинь
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:59
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Вот скажите.Вы верите всему написанному?Даже в таком серьезном издании как ВО?

    У вас есть более точная или, скажем так, правдивая информация? Можно не отвечать, такой информации у вас нет и не может быть. Так что веру свою оставьте при себе. Понятно одно - вам очень уж хочется погундеть, независимо от того, достоверна информация или нет.
  16. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:03
    0
    Цитата: Astra wild2
    Коллеги,вне темы . Только,что услышала: Рамзан Кадыров тяжело болен
    Неужели ,СБУ до него добрались?!
    Если это правда то Буданов опасный зверь,а таких надо отстреливать!
    Кто-нибудь, в курсе? Я напугана

    Примите успокаивающее и выкиньте смартфон/компьютер в окошко. Они - причина ваших страхов.