Взятый в плен в ходе попытки ночной высадки на побережье Крыма украинский диверсант раскрыл цель операции

Один диверсант захвачен в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъёмка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым

В ФСБ подтвердили ночную попытку украинской диверсионной группы ночью высадиться на побережье Крыма, как оказалось, одного из диверсантов в ходе боя удалось взять в плен. Он и рассказал о целях операции. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Российские пограничники и сотрудники Росгвардии в ходе боя с украинской ДРГ при ее попытке высадиться на побережье Крыма взяли в плен одного из украинских военнослужащих. Как пояснил пленный, основной целью операции была фото- и видеосъемка с украинским флагом в Крыму. Таким образом планировавшие операцию хотели показать, что Крым "украинский" и ради этого они потеряли несколько человек.- говорится в сообщении.Как уточняется, сегодня ночью украинская ДРГ на трех гидроциклах и одном быстроходном катере вышла из района Овидиополя южнее Одессы в направлении мыса Тарханкут с целью высадки на побережье Крыма северо-восточнее этой точки. Во втором часу ночи российский пограничный наряд засек ДРГ в районе мыса Прибойный, после чего завязался бой, в результате которого один из диверсантов был ликвидирован.Пограничники вызвали подмогу, в воздух был поднят истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота , который атаковал отходящую диверсионную группу. Точных данных об уничтоженных целях нет, но что-то истребитель точно накрыл. По крайней мере, только два плавсредства из четырех смогли уйти. Наверное, повезли фотографии показывать.