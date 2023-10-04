В Грозном полиция провела проверку по факту избиения находящегося в СИЗО поджигателя Корана

В прошлом месяце СМИ сообщали, что оказавшийся в следственном изоляторе города Грозного житель Волгоградской области Никита Журавель был избит там сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Согласно информации, распространённой изданием Baza в своем телеграм-канале, полиция провела проверку по этому инциденту. Этим вопросом занимались сотрудники полиции Ахматовского района города Грозный, передает медиа.
Целью проверки являлось установление возможного нарушения законодательства в действиях сына главы Чечни. Сообщалось, что республиканская прокуратура держит ход проверки на своем контроле.
Как сообщает Baza, по итогам проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как Адаму Кадырову 15 лет, а уголовная ответственность за подобные преступления предусмотрена с шестнадцати лет.
Напомним, что история, связанная с Никитой Журавелем, началась в мае этого года, когда в соцсетях распространился видеоролик, где неизвестный тогда еще гражданин держал в руках горящий Коран на фоне соборной мечети Волгограда. На следующий день после этого СК РФ сообщил о задержании в Волгоградской области 19-летнего Никиты Журавеля, которому инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 2 ст.148 УК РФ «публичные действия … совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
В дальнейшем уголовное дело в отношении Журавеля было передано в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике, а он сам переведен в СИЗО-1 города Грозного.
А 25 сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын наносит сидящему на стуле Журавелю несколько ударов. По поводу этого видео мнения разделились. Многие россияне поддержали действия Кадырова-младшего. Но так же многие высказались о том, что избиение подследственного само по себе может являться нарушением законодательства РФ.