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В Грозном полиция провела проверку по факту избиения находящегося в СИЗО поджигателя Корана

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В Грозном полиция провела проверку по факту избиения находящегося в СИЗО поджигателя Корана

В прошлом месяце СМИ сообщали, что оказавшийся в следственном изоляторе города Грозного житель Волгоградской области Никита Журавель был избит там сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.


Согласно информации, распространённой изданием Baza в своем телеграм-канале, полиция провела проверку по этому инциденту. Этим вопросом занимались сотрудники полиции Ахматовского района города Грозный, передает медиа.

Целью проверки являлось установление возможного нарушения законодательства в действиях сына главы Чечни. Сообщалось, что республиканская прокуратура держит ход проверки на своем контроле.

Как сообщает Baza, по итогам проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как Адаму Кадырову 15 лет, а уголовная ответственность за подобные преступления предусмотрена с шестнадцати лет.

Напомним, что история, связанная с Никитой Журавелем, началась в мае этого года, когда в соцсетях распространился видеоролик, где неизвестный тогда еще гражданин держал в руках горящий Коран на фоне соборной мечети Волгограда. На следующий день после этого СК РФ сообщил о задержании в Волгоградской области 19-летнего Никиты Журавеля, которому инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 2 ст.148 УК РФ «публичные действия … совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В дальнейшем уголовное дело в отношении Журавеля было передано в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике, а он сам переведен в СИЗО-1 города Грозного.

А 25 сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын наносит сидящему на стуле Журавелю несколько ударов. По поводу этого видео мнения разделились. Многие россияне поддержали действия Кадырова-младшего. Но так же многие высказались о том, что избиение подследственного само по себе может являться нарушением законодательства РФ.
Использованы фотографии:
secretmag.ru
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22 комментария
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:40
    +2
    Как сообщает Baza, по итогам проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как Адаму Кадырову 15 лет, а уголовная ответственность за подобные преступления предусмотрена с шестнадцати лет.
    Ничего страшного, годик подождать и по полной строгости закона. Видео избеения как 100%-я улика. Ишь ты научились мобильниками пользоваться тиктокеры всякие. Заодно у Адама Рамзановича Кадырова будет возможность более внимательно изучить Коран особенно в той его части которая касается национальности и слова человек. И то если найдёт ... am
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:42
      +3
      Ничего страшного, годик подождать
      Т.е. до 15 включительно можно спокойно делать что хочешь и ни какой ответственности ни кто не несет?)
      1. kebeskin
        kebeskin Сегодня, 13:49
        0
        Ну видимо кому-то можно так делать, а кому-то нет.
        Как там у классика все животные равны, но некоторые животные равнее других
      2. Zhan
        Zhan Сегодня, 13:57
        +1
        Цитата: Trapp1st
        Ничего страшного, годик подождать
        Т.е. до 15 включительно можно спокойно делать что хочешь и ни какой ответственности ни кто не несет?)

        У меня вопрос к его отцу, как его отрок оказался в СИЗО и на каком основании ? С чьего одобрения это всё проходило ? Рамзан Ахматович, будьте добры дать ответ.... smile
        С каких это пор малолеток допускают в СИЗО к подследственным ?
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 13:55
      0
      Ничего страшного, годик подождать и по полной строгости закона.

      судя по возрасту на момент совершения, а не на момент суда
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:41
    +5
    Не ну а кто сомневался, что будут другие выводы? hi
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Не ну а кто сомневался, что будут другие выводы?

      В Израиле ,за сожжение Торы могут наказать ?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 13:53
        +4
        Цитата: APASUS
        Цитата: Арон Заави
        Не ну а кто сомневался, что будут другие выводы?

        В Израиле ,за сожжение Торы могут наказать ?

        Могут. Но во первых никто мэру или даже министру не даст встречаться с осужденным без разрешения его адвоката и тем более ни одному офицеру Службы Наказания не придет в голову запусксть туда несовершеннолетнего. Конечно если этот офицер не хочет присесть на пару лет.
    2. Обычный
      Обычный Сегодня, 13:44
      -5
      А какая разница какие будут выводы? Мне вот просто интересно, что хотел этим сожжением добиться преступник. У нас за разжигание национальной розни уголовное преследование. Вот он сжег, что в его лично жизни изменилось бы? Важен мотив, а не сам факт преступления. Хотел стать знаменитым? Ну так он стал таковым. У любого лекарственного препарата есть побочка. будем считать сам факт избиения побочкой.
      Грибы все съедобны, правда некоторые один раз.
      1. Grossvater
        Grossvater Сегодня, 14:01
        -2
        Воот! На сто процентов согласен. Чел хотел острых ощущений, он их получил.
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:56
      0
      Арон, привет. Вот если бы какой-либо наш иди.от сжёг библию, его распяли бы на Стене плача?
      А выводов других не будет: папа де.била Никиты веса не имеет.
      Обычный, ну что взять с дурака, какая слава, Гиппократом не стал, срок получит...
      а ты сам все грибы попробовал?
  3. AUL
    AUL Сегодня, 13:41
    +2
    Кто бы сомневался в исходе проверки!
  4. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 13:45
    +1
    М-да.
    Нам казалось, что состав преступления определяет следствие, а вину и меру пресечения - суд. В согласии с нормами права.
    Нам казалось, что избиения перед видеокамерой (и без неё) в правовые нормативы помещаются исключительно, как ещё одно преступное деяние.
    Нам казалось, что правоохранители обязаны пресекать правонарушения, а виновных задерживать.
    Нам казалось, что попасть в следственное помещение, где под охраной содержится арестованный (ну или задержанный) посторонним лицам никак не возможно. Если что, губернатор и, тем паче, его дети - лица однозначно посторонние.
    Нам казалось, что публичное оправдание преступления - преступно.
    Нам казалось, что граждане являются гражданами в тч по причине абсолютного равенства перед законом.

    Впрочем, нам казалось, что убивать военнослужащих и кататься в составе вооружённых колонн по территории РФ нельзя.
    Мало ли, что нам казалось.
    Марго Симонян не даст соврать.
  5. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 13:46
    +1
    так себе, поступочек малолетки,славы ему и отцу ,точно не добавил...
  6. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 13:47
    0
    Согласно правилу чеченского этикета:

    Нож надо держать в правой руке, а лохов - в страхе


  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:47
    0
    А почему поджигателя отдали чеченам?Почему в Волгограде не судили?Рамзан сына после такого "подвига "возьмёт на войну в Ахмат,чтобы там показал на что способен не под папыным крылом а в бою?
  8. Комментарий был удален.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    0
    У Журавеля настроение поднялось в ходе прокурорской проверки?Смотрю у нас сразу поджигатели Каранов перевелись в отличие от Швеции.Нечего межнацианальную рознь разжигать .Отвечаю последний раз почему отдали : Жители Чечнии признали себя пострадавшей стороной от действий Журавеля.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: tralflot1832
      Отвечаю последний раз почему отдали : Жители Чечнии признали себя пострадавшей стороной от действий Журавеля.

      Это ВЫ отвечаете.
      А на основании чего? В каком документе это написано.
      Сразу скажу, что в самом главном нашем документе, регламентирующем предварительное расследование, такого нет.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:01
    0
    Для борьбы с новыми веениями у молодёжи Российской Федерации необходимо принимать суровые решения. Например, запретить Tik-Tok для начала также как и ранее запретили Twitter am
  11. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 14:01
    0
    "Как сообщает Baza, по итогам проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как Адаму Кадырову 15 лет, а уголовная ответственность за подобные преступления предусмотрена с шестнадцати лет." а как меня заминусили активно, когда я сказал, что так и будет.. кто-то реально думал его привлекут что ли?
  12. Telur
    Telur Сегодня, 14:02
    +1
    Целью проверки являлось установление возможного нарушения законодательства в действиях сына главы Чечни.

    А почему не незаконная передача подследственного в Чечню?
    А почему не незаконные действия работников СИЗО допустивших в камеру сына Кадырова?
    а почему.... а почему... вопросов множество, но все свелось к простейшему: избиению подследственного несовершеннолетним сынком чиновника.
  13. KukuRuzvelt
    KukuRuzvelt Сегодня, 14:02
    0
    Зато теперь вряд-ли кто-то отважиться сжигать Коран в Грозном. Чувак видимо Чечню со Стокгольмом перепутал. Они же так похожи...