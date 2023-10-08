Почему Океания воевала с Евразией? Что хотел сказать нам Джордж Оруэлл своим романом-антиутопией «1984»

«Какую-то историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды»,

Понятие войны в романе Оруэлла «1984»

«В сравнении с прошлыми войнами, современная – просто мошенничество. В прошлом правящие группы всех стран, даже если они сознавали общность своих интересов и стремились ограничить разрушительность войны, все же вели настоящую борьбу друг с другом, и победитель всегда разорял побежденного.



Ныне, как нетрудно видеть, война – дело чисто внутреннее. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны – не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. Поэтому само слово «война» вводит в заблуждение. Лучше было бы, по-видимому, сказать, что, став перманентной, война прекратилась вообще…



Если бы сверхгосударства, вместо того, чтобы воевать друг с другом, условились жить в постоянном мире, каждый в пределах своих нерушимых границ, – результаты были бы теми же самыми. Вечный мир – то же самое, что вечная война» [1],

«Даже самый незаметный член Партии должен быть компетентен, трудолюбив и даже смышлен в каких-то узких пределах, но вместе с тем необходимо, чтобы он был доверчивым и невежественным фанатиком, чтобы его преобладающими чувствами были страх и ненависть, чтобы он был способен и поклонению и к пламенному ликованию.



Иными словами, все его умонастроение должно соответствовать состоянию войны. При этом неважно, ведется в действительности война или не ведется, – и так как решающей победы быть не может, – неважно и то, успешно или неудачно протекают военные действия. Важно лишь одно, – чтобы состояние войны существовало» [1].

«Повсюду та же самая пирамидальная структура, почитание полуобожествленного вождя, и экономика, существующая только с помощью войны и для войны. Отсюда следует, что ни одно сверхгосударство не только не способно покорить себе другие, но, если бы и покорило – не извлекло бы из этого никаких выгод. Напротив, пока они враждуют, они служат друг другу опорой» [1],

Новояз – язык, обслуживающий идеологию правящей группы

«Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных. Однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики власть предержащих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины»,

В качестве заключения

«Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать – даже допускать – определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать.



Создается идеология, которая должна быть принята личностью, управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения... Конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладал»,

«Пока войну можно было выиграть или проиграть, никакой правящий класс не имел права вести себя совсем безответственно. Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной… Дееспособность и даже боеспособность больше не нужны. В Океании все плохо действует, кроме полиции мыслей» [1],

«Социализм, если он значит только централизованное управление и плановое производство, не имеет в своей природе ни демократии, ни равенства»,

«Он обязан своей популярностью и тому, что в эпоху великих противостояний сумел, как немногие, сохранить свободу говорить то, что думает, быть самим собой тогда, когда это было особенно непросто» [2].

[1]. Джордж Оруэлл. «1984».

[2]. Черныш М. Ф. Оруэлл: честное слово в эпоху идеологических конфликтов // Мир России. Т. 30. № 1. С. 163–172.

[3]. Красавченко Т. Н. Путь в Историю: как Джордж Оруэлл вошел в канон мировой литературы.

[4]. Литвяк О. В. Идея национальной государственности в романе Дж. Оруэлла «1984» / О. В. Литвяк, А. С. Каменчук. // Современное педагогическое образование. – 2021. – № 3. – С. 213–219.

[5]. Тишаков Э. В. Контроль государства над наукой в романе Джорджа Оруэлла «1984». – Материалы XIV Международной студенческой научно-практической конференции «Диалог культур – диалог о мире и во имя мира» (г. Комсомольск-на-Амуре, 21 апреля 2023 г.). – Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ, 2023.

[6]. Чаликова В. А. Комментарии к роману Дж. Оруэлла «1984» / сборник «Джордж Оруэлл: «1984» и эссе разных лет». – Изд. «Прогресс». – М, 1989.