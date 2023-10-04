Киевский суд не может определиться, какое гражданство у олигарха Коломойского

Довольно неожиданная юридическая коллизия возникла в украинской судебно-правовой системе. Шевченковский районный суд Киева не может определиться, гражданином какой страны является известный украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский (в РФ внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).
В начале сентября Коломойский был арестован по обвинению в легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн гривен (около 13,5 млн долларов) путем вывода их за границу через подконтрольные ему банки. Позднее список обвинений против предпринимателя и бывшего главы региона начал расти как снежный ком. Почти все новые эпизоды связаны с незаконным присвоением средств и махинациями в Приватбанке, совершенные, по версии следствия, преступной группой лиц под руководством Коломойского.
Украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание, что в постановлении от 2 сентября Киевский суд называет Коломойского гражданином Украины. А в постановлении от 15 сентября указано израильское гражданство обвиняемого.
Для обывателя проблема вроде как незначительная. Но одно дело выносить судебный вердикт в отношении гражданина своей страны, другое — подданного иностранного государства. Так и до дипломатического скандала можно дойти. Мало того, у Коломойского есть еще и гражданство Кипра.
Сам подсудимый ранее сообщил журналистам, что не знает, отобрали у него украинское гражданство или нет. При этом на руках у олигарха остаются все три паспорта. На замечание журналистов, что на Украине запрещено двойное гражданство, олигарх отшутился:
Украина не признает двойное гражданство, про тройное ничего же не написано.
Не внесло ясности в запутанную историю с трехгражданством Коломойского и недавнее заявление советника руководителя офиса президента Украины Сергея Лещенко. На следующий день после вынесения постановления суда от 2 сентября он написал в своем аккаунте соцсети, что Коломойский лишен украинского гражданства. Однако адвокат подсудимого это утверждение опровергает, ссылаясь на отсутствие соответствующего официального уведомления.
В понедельник, 2 октября, в украинских СМИ появилась информация, что Шевченковский райсуд Киева официально признал украинское гражданство Коломойского. В подтверждение агентство «Украинские новости» публикует фотографии судебных документов.