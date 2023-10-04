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Киевский суд не может определиться, какое гражданство у олигарха Коломойского

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Киевский суд не может определиться, какое гражданство у олигарха Коломойского

Довольно неожиданная юридическая коллизия возникла в украинской судебно-правовой системе. Шевченковский районный суд Киева не может определиться, гражданином какой страны является известный украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский (в РФ внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).


В начале сентября Коломойский был арестован по обвинению в легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн гривен (около 13,5 млн долларов) путем вывода их за границу через подконтрольные ему банки. Позднее список обвинений против предпринимателя и бывшего главы региона начал расти как снежный ком. Почти все новые эпизоды связаны с незаконным присвоением средств и махинациями в Приватбанке, совершенные, по версии следствия, преступной группой лиц под руководством Коломойского.

Украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание, что в постановлении от 2 сентября Киевский суд называет Коломойского гражданином Украины. А в постановлении от 15 сентября указано израильское гражданство обвиняемого.

Для обывателя проблема вроде как незначительная. Но одно дело выносить судебный вердикт в отношении гражданина своей страны, другое — подданного иностранного государства. Так и до дипломатического скандала можно дойти. Мало того, у Коломойского есть еще и гражданство Кипра.

Сам подсудимый ранее сообщил журналистам, что не знает, отобрали у него украинское гражданство или нет. При этом на руках у олигарха остаются все три паспорта. На замечание журналистов, что на Украине запрещено двойное гражданство, олигарх отшутился:

Украина не признает двойное гражданство, про тройное ничего же не написано.

Не внесло ясности в запутанную историю с трехгражданством Коломойского и недавнее заявление советника руководителя офиса президента Украины Сергея Лещенко. На следующий день после вынесения постановления суда от 2 сентября он написал в своем аккаунте соцсети, что Коломойский лишен украинского гражданства. Однако адвокат подсудимого это утверждение опровергает, ссылаясь на отсутствие соответствующего официального уведомления.

В понедельник, 2 октября, в украинских СМИ появилась информация, что Шевченковский райсуд Киева официально признал украинское гражданство Коломойского. В подтверждение агентство «Украинские новости» публикует фотографии судебных документов.
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8 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 13:38
    +1
    Как бы российское случайно не всплыло. wassat
  2. КолВизин
    КолВизин Сегодня, 13:40
    +1
    Ну, сам то он уже давно определился:
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:44
    0
    Тут у нас есть израильские товарищи, пусть к себе примут. Опять же лишнее бабло не помешает.))) Аронушка!!!
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:46
    0
    Его судят за финансовые преступления или за гражданство другого государства ?
    Цирк с конями
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 13:48
      +1
      Цитата: APASUS
      Его судят за финансовые преступления или за гражданство другого государства ?
      Цирк с конями

      Боженька велел делиться, а этот поц маловато прислал.)))
  5. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 13:49
    0
    Международное...что тут непонятно
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:49
    0
    Киевский суд не может определиться
    , И этим всё сказанно
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:51
    0
    Скольких убили без суда,а тут показуху устроили! fool